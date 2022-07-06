«Тинькофф» приостановил исходящие SWIFT-переводы до 1 октября Статьи редакции
И заявил, что направит средства от комиссий на благотворительность.
- Мера касается только физлиц. В банке заявили, что «долгое время боролись за то, чтобы SWIFT-переводы, работа которых на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры, оставались комфортным способом перевода денег», но «усилий банка оказалось недостаточно».
- Также «Тинькофф» сообщил, что ограничения на валютные операции — не способ заработка, а призыв «менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий». Все средства от комиссий по валютным счетам и переводам банк направит на благотворительность, о деталях расскажут осенью.
Банк пообещал, что «приложит все усилия», чтобы все SWIFT-переводы клиентов, отправленные и ожидающие обработки, были исполнены западными партнерами в «разумные сроки». Входящие переводы продолжат работать.
- В начале июня «Тинькофф» объявил, что введёт плату за обслуживание счетов в валюте с 23 июня. С той же даты открыть накопительный счёт можно только в рублях. Накопительные счета в долларах и евро закроют, деньги переведут на обычные счета клиентов.
- 16 июня «Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч и ввёл комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах.
- С 4 июля «Тинькофф Инвестиции» ввели комиссию за хранение крупных сумм в долларах, евро и фунтах на брокерских счетах.
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Спасибо за наводку Антон Захаров
Охереть это меня утешило! Спасибо, Тинькофф!
Это называется быть добреньким за чужой счёт.
Больше интересует, что такое "благотворительность" в их понимании. Случайно не б@%дская СВО?
У всех же сейчас денег полно. Все клиенты банка прям порадуются, что направили свои кровные на благотворительность.
Сначала надо поверить
ну а как? пенсионеру надо помогать, дома сидит, не выходит никуда с февраля
Хахаха чё фигня 😂😂😂 какой то сюр, может просто отменить комиссии и дать пользователям выбор что они хотят делать со своими деньгами? Чё за робингуды 😂😂😂
они надеются на понимание )
Отправят на реконструкцию детского пансионата в селе Прасковеевка.
А не хочет ли Тинькофф просто вернуть платы и комиссии своим клиентам в таком случае? Почему вдруг благотворительность за счёт клиентов?
С чего бы это? Ты читал тарифы перед тем как делать перевод? Читал и согласился на условия, значит это их заработанные деньги и могут хоть на все кокаина купить.
“Направит средства от комиссий на благотворительность» аахахахахахахахахахахахаххахах.
Не понимаю, почему банк не может их вернуть назад пользователям.
Думаю, что в душе вы понимаете почему)
Потому что это проверить можно, а благотворительность - нет, зато карму очищает одними словами. Ну типа
Ну, всего лишь до октября, но год пока не указан на всякий случай.
ага, полёты на юге РФ всего на неделю отменили. Правда, 15 раз уже
2036
А это прорыв или рывок?
Это урок: клиентам Тиньков как текущим, так и потенциальным
Это дерьмовый банк!
это просто громкий хлопок
Все жаловались, зачем давать возможность делать переводы, если провести их один хер не можете. Ну что получайте)
Ну хоть нытиков с переводами убавится на vc.
Нет переводов - нет нытиков. Гениально просто.
Ебать благотворительность за чужой счёт
От прибыли своей деньги на благотворительность направить не хотят
На благотворительность скорее всего будет в какой-нибудь свой благотворительный фонд поддержки топменеджеров
А можно я в Тинькофф банке возьму кредит, возвращать не буду, но направлю средства на благотворительность?
Ожидаемо
Напоминаю, что из РФ всё ещё можно выехать. Ни военное положение, ни выездные визы введены не были. Более того, вместе с собой можно вывезти $10 тыс. наличными и личные вещи.
«Направит средства на благотворительность…»
@Тинькофф почему у других банков получается осуществлять swift переводы в приемлемый срок, а у вас нет? Они на какой-то другой инфраструктуре это делают?
Мы не знаем, как работают другие банки. Для осуществления свифт-переводов вы можете воспользоваться услугами этих банков.
Клиенты Тинькова с валютой попали в ловушку - хранить на счетах дорого, отправить нельзя, снять нельзя, менять на рубли не выгодно
ну, чисто теоретически, если всё быстро сделать, с минимальными потерями можно попробовать Тинёк USD -> Тинёк Биржа -> USD-RUB -> Тинёк RUB -> Райф RUB -> Райф Биржа -> RUB-USD -> Райф USD -> SWIFT
Я думал это дно, но снизу постучался Тинькофф
В благотворительный фонд Потанина?
Уточнение: фонд имени Великого и Ужасного Потанина (-:
История о том как топовый банк превратить в синоним говна всего за пару недель
вы, как тут принятно, путаете понятия финтех и банк, тинькоф - хороший финтех, но как фин институт ничего особенного, сразу посыпался
а за входящие продолжит брать до 200 уё
Призыв услышан. Закрыл счета в Тинькофф. Открыл в Райффайзен.
порезал карту, кошку, бабушку назло Потанину, решил не платить кредит до октября.
Кошку то за что?
вполне логично, если думать о деталях..
Так себе аргументация. Тинькофф мог не давать открывать валютные счета, например, но делал это с радостью - я один из тех, кто перешел в Тинькофф с Альфы в связи с известными событиями. Ну то есть если банк взял на себя обязательства и не потянул - вроде ну что такого? Но вопрос в том - зачем брал на себя обязательства? Из-за бабла? Ну так изволь свою часть выполнять.
Как-то странно в этом винить кого-то еще. Как будто у банка нет горы аналитиков или идиоты сидят, которые риски не оценивают. Это же неправда. Это раз.
А два - тут вопрос в том, каким именно способом Тинькофф решил из этого выйти - он тупо слил всех своих клиентов, вынуждая отказываться от доллара, ставя конские комиссии и отрицательные ставки по вкладам. Или в ставках по вкладам тоже виноват кто-то другой? Если да - а что ж вы эти деньги на вклады брали, они же не переставали это делать последние месяцы, правда?
Так что претензий конкретно две - первая в том, что обосрались, и тут вроде чисто по человечески можно понять, что не все в жизни идеально может быть, но вторая претензия - какого хрена именно именно таким образом все решается и за чей счет? Как по мне - обосрался, прими на себя ответственность, сам ответь за свой косяк, если надо - деньгами. Но тут же отвечать заставляют непосредственно клиентов - нормальная ситуация? И тут уж виноватого искать где-то за границей - верх идиотизма.
Как всегда клятый Запад виноват, он же заставляет гос думу принимать законы, которые бьют по народу России)
Надо проводить SWIFT только тем, кто был клиентом на 22 февраля 2022 года
Как же мне повезло : как в лотерею выйграл, свои же деньги 🤣
"Все средства от комиссий по валютным счетам и переводам банк направит на благотворительность, о деталях расскажут осенью."
Получается, что все же это был не совсем законный отъём денег. А если отдать их на благотворительность - то вроде и ничего.
А я наивно верил, что тинькофф вводил комиссию из-за того, что там накладываются дополнительные расходы на валюту и это вынужденная ситуация. Но оказалось, они просто карманили эти деньги..
Нет, они собирали на осеннюю благотворительность
Получат гигантский отток клиентов. Самых выгодных и вкусных клиентов - типа айтишников, работающих тут и живущих в другом месте. Вместо того чтобы решать проблемы с контрагентами и налаживать процессы и связи - призывают к "девалютизации"...
А чо в них выгодного и вкусного? Зарплатные проекты и комиссионные операции? Кажется, банк не за счет этого живёт, а всё ж за счет кредитов, которые релокаторам не очень нужны.
так они переориентировались на мигрантов из Средней Азии уже https://vc.ru/finance/457108-tinkoff-stal-provayderom-dlya-perevodov-za-granicu-cherez-sbp
И заявил, что
тинкофф спи$дил у клиентов e;t столько денег, что физически не может их пересчитать.
Тинькофф занялся курсом рубля. Раз ЦБ не хочет.
А чё там по Юр лицам?
Уровень нытья на VC снизился вдвое
Это так, значит, они снижают валютную позицию банка. Лицемеры.
Здрасьте, приехали.
Тинькофф продолжает действовать, сообразуясь со своей нелинейной логикой.
А ты гни свою линию...
Какое-то православие… надо валить от них.
Отмучились
я готов менять "валютные предпочтения" и отправлять деньги хоть в юанях, хоть в бел. рублях, лишь бы они доходили но епт банк и этого не может
Они предпочитают чтобы ты не выводил валюту из их банка, а держал, так как комиссия сама себя не соберет.
Менять на что? На новый дизайн рубля? Или на Узбекский сум?
Ну вот явнейшее доказательство, что тинек - воры )))
Благотворительность скорее всего тоже будет таргетированная, помочь конкретным лицам поправить пошатнувшееся благосостояние
Райфайзен велкам! Я уже 16 июня пошла и все отправила без ограничений. За 2 дня долетели куда надо, а тинькоф последний платеж морозил 8 дней.
Это работает только в случае, если вы новые деньги вносите. Если у вас уже допустим 8000 евро в тинькове, то без потерь не уйти.
-Тук-тук
- Открыто!
🤡🤡🤡
А что на счёт возврата средств? Есть у кого информация? Если деньги не ушли и не нужно чтобы они уходили, почему вернуть не могут? Уже 4 дня кормят обещаниями. Трекер не предоставляют, потому что он не сформирован, значит деньги в банке.
бро, я жду МЕСЯЦ! это еще цветочки
Добивают.
Клоуны и мрази.
Следите за руками. Если у вас были деньги на валютном счёте вы их не можете снять, не можете перевести и не можете их там оставить. В любом случае они достанутся банку
тинькофф, от всего говна, которое вы сделали, уже не отмыться
О, Райф следующий?
Пидоркофф за счёт денег клиентов решил отбелить анус. Ясно-понятно.
@Тинькофф как платить за некоторые иностранные подписки? Вы можете уже сделать нормальный unionpay, которы не будет ограничиваться при оплате?
Здравствуйте.
Мы планируем выпускать кобейджинговые карты Мир-UnionPay и уже прорабатываем варианты выпуска карт.
Как Потанин банк купил, сразу риторика Кремля пошла. Западные партнеры, геополитическая обстановка, хлопок.
"Все текущие ограничения на операции с долларом — это не попытка банков заработать, а способ предупредить...,," - интересный способ предупреждения за который взимаются космические деньги) а бесплатно предупреждать видимо не выгодно) А по поводу благотворительности звучит вообще странно...
Хорошее обучение стоит денег )
В Росбанк открыл счёт, отправил доллары на счёт в Стамбуле, пришли по Swift через 4 часа, предупредили о валютном контроле, но на счёт брата, даже вопросов не задали, 20 usd вычли за транзакцию
За счёт клиентов отдавать деньги в благотворительность, а тех кто платил комиссию спросила, может они хотят себе вернуть деньги просто?
Слишком лицемерно чужие деньги отдавать и выдавать это за свой благородный поступок.
Благотворительность в путинские фонды отмывочные? Ну, спасибо
Парикмахерские им нужно открывать-стригут отлично
если в РФ заявляют о "благотворительности" то это означает то, что деньги пойдут в карман владельцу.
Дорогие друзья, давайте подготовим коллективный иск к банку насчет комиссий на валютные счета. Пишите в лс, откроем свой канал для обсуждения.
Может уже давно пора заминусовать рейтинги в аппстор и гугл плей до 1.
Еще и на банки ру под плинтус загнать
А эти приложения ещё есть в апп-маркетах?
Кто-нибудь пробовал закрыть счет в банке с выдачей наличных? Или у Тинькофф свои законы?
В соответствии с п. 5 ст. 859 ГК РФ остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента.