Финансы
Здравый ихтиандр

«Тинькофф» приостановил исходящие SWIFT-переводы до 1 октября Статьи редакции

И заявил, что направит средства от комиссий на благотворительность.

  • Мера касается только физлиц. В банке заявили, что «долгое время боролись за то, чтобы SWIFT-переводы, работа которых на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры, оставались комфортным способом перевода денег», но «усилий банка оказалось недостаточно».
  • Также «Тинькофф» сообщил, что ограничения на валютные операции — не способ заработка, а призыв «менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий». Все средства от комиссий по валютным счетам и переводам банк направит на благотворительность, о деталях расскажут осенью.

  • Банк пообещал, что «приложит все усилия», чтобы все SWIFT-переводы клиентов, отправленные и ожидающие обработки, были исполнены западными партнерами в «разумные сроки». Входящие переводы продолжат работать.

  • В начале июня «Тинькофф» объявил, что введёт плату за обслуживание счетов в валюте с 23 июня. С той же даты открыть накопительный счёт можно только в рублях. Накопительные счета в долларах и евро закроют, деньги переведут на обычные счета клиентов.
  • 16 июня «Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч и ввёл комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах.
  • С 4 июля «Тинькофф Инвестиции» ввели комиссию за хранение крупных сумм в долларах, евро и фунтах на брокерских счетах.

#новость #тинькофф

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Спасибо за наводку Антон Захаров
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165 комментариев
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 Герман Воронов
И заявил, что направит средства от комиссий на благотворительность.

Охереть это меня утешило! Спасибо, Тинькофф!

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Хозяин

Это называется быть добреньким за чужой счёт.

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user_90123129312

Больше интересует, что такое "благотворительность" в их понимании. Случайно не б@%дская СВО?

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1 комментарий
Skyray
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1 комментарий
Пришелец

У всех же сейчас денег полно. Все клиенты банка прям порадуются, что направили свои кровные на благотворительность.

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Некто съел 2 яблока

Сначала надо поверить

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2 комментария
Джон Картошкин

ну а как? пенсионеру надо помогать, дома сидит, не выходит никуда с февраля

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Val Ten

Хахаха чё фигня 😂😂😂 какой то сюр, может просто отменить комиссии и дать пользователям выбор что они хотят делать со своими деньгами? Чё за робингуды 😂😂😂

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1 комментарий
Михаил Октябрьский

они надеются на понимание )

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Бомж

Отправят на реконструкцию детского пансионата в селе Прасковеевка.

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Начальник ботов
Все средства, которые мы получили в счет плат и комиссий по валютным счетам и переводам, банк направит на благотворительность

А не хочет ли Тинькофф просто вернуть платы и комиссии своим клиентам в таком случае? Почему вдруг благотворительность за счёт клиентов?

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Заходил вчера

С чего бы это? Ты читал тарифы перед тем как делать перевод? Читал и согласился на условия, значит это их заработанные деньги и могут хоть на все кокаина купить.

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20 комментариев
Erik Gimaletdinov

“Направит средства от комиссий на благотворительность» аахахахахахахахахахахахаххахах.

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Семён Бочкарёв
Все средства, которые мы получили в счет плат и комиссий по валютным счетам и переводам, банк направит на благотворительность

Не понимаю, почему банк не может их вернуть назад пользователям.

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Soulis

Думаю, что в душе вы понимаете почему)

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Erik Gimaletdinov

Потому что это проверить можно, а благотворительность - нет, зато карму очищает одними словами. Ну типа

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1 комментарий
Boris Treukhov

Ну, всего лишь до октября, но год пока не указан на всякий случай.

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maximus

ага, полёты на юге РФ всего на неделю отменили. Правда, 15 раз уже

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Васисуалий Лоханкин

2036

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Nan Nan

А это прорыв или рывок?

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Erik Gimaletdinov

Это урок: клиентам Тиньков как текущим, так и потенциальным

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7 комментариев
Evgeny Voronkov

Это дерьмовый банк!

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Юрий

это просто громкий хлопок

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Олег Бондарь

Все жаловались, зачем давать возможность делать переводы, если провести их один хер не можете. Ну что получайте)

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Заходил вчера

Ну хоть нытиков с переводами убавится на vc.

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Пришелец

Нет переводов - нет нытиков. Гениально просто.

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1 комментарий
MEGAtraXXXer666

Ебать благотворительность за чужой счёт
От прибыли своей деньги на благотворительность направить не хотят

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MEGAtraXXXer666

На благотворительность скорее всего будет в какой-нибудь свой благотворительный фонд поддержки топменеджеров

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Igor Egorov

А можно я в Тинькофф банке возьму кредит, возвращать не буду, но направлю средства на благотворительность?

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Stanislav Kupriyanov

Ожидаемо

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Артём И.

Напоминаю, что из РФ всё ещё можно выехать. Ни военное положение, ни выездные визы введены не были. Более того, вместе с собой можно вывезти $10 тыс. наличными и личные вещи.

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Никита Рымаренко

«Направит средства на благотворительность…»

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mr nobody

@Тинькофф почему у других банков получается осуществлять swift переводы в приемлемый срок, а у вас нет? Они на какой-то другой инфраструктуре это делают?

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Тинькофф

Мы не знаем, как работают другие банки. Для осуществления свифт-переводов вы можете воспользоваться услугами этих банков.

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26 комментариев
Импортный колос
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Serge Tikhonenko

Клиенты Тинькова с валютой попали в ловушку - хранить на счетах дорого, отправить нельзя, снять нельзя, менять на рубли не выгодно

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maximus

ну, чисто теоретически, если всё быстро сделать, с минимальными потерями можно попробовать Тинёк USD -> Тинёк Биржа -> USD-RUB -> Тинёк RUB -> Райф RUB -> Райф Биржа -> RUB-USD -> Райф USD -> SWIFT

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2 комментария
николай

Я думал это дно, но снизу постучался Тинькофф

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Тимур Куртаев

В благотворительный фонд Потанина?

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Вадим Д.

Уточнение: фонд имени Великого и Ужасного Потанина (-:

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Aliaksandr Kotelevets

История о том как топовый банк превратить в синоним говна всего за пару недель

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F. K.

вы, как тут принятно, путаете понятия финтех и банк, тинькоф - хороший финтех, но как фин институт ничего особенного, сразу посыпался

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неформат

а за входящие продолжит брать до 200 уё

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Лысый криптоинвестор
Тинькофф» сообщил, что ограничения на валютные операции — … призыв «менять структуру … с учетом геополитических реалий».

Призыв услышан. Закрыл счета в Тинькофф. Открыл в Райффайзен.

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EE

порезал карту, кошку, бабушку назло Потанину, решил не платить кредит до октября.

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Андрей Мельник

Кошку то за что?

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Кусок Идиотизма

вполне логично, если думать о деталях..

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ondefeat

Так себе аргументация. Тинькофф мог не давать открывать валютные счета, например, но делал это с радостью - я один из тех, кто перешел в Тинькофф с Альфы в связи с известными событиями. Ну то есть если банк взял на себя обязательства и не потянул - вроде ну что такого? Но вопрос в том - зачем брал на себя обязательства? Из-за бабла? Ну так изволь свою часть выполнять.

Как-то странно в этом винить кого-то еще. Как будто у банка нет горы аналитиков или идиоты сидят, которые риски не оценивают. Это же неправда. Это раз.

А два - тут вопрос в том, каким именно способом Тинькофф решил из этого выйти - он тупо слил всех своих клиентов, вынуждая отказываться от доллара, ставя конские комиссии и отрицательные ставки по вкладам. Или в ставках по вкладам тоже виноват кто-то другой? Если да - а что ж вы эти деньги на вклады брали, они же не переставали это делать последние месяцы, правда?

Так что претензий конкретно две - первая в том, что обосрались, и тут вроде чисто по человечески можно понять, что не все в жизни идеально может быть, но вторая претензия - какого хрена именно именно таким образом все решается и за чей счет? Как по мне - обосрался, прими на себя ответственность, сам ответь за свой косяк, если надо - деньгами. Но тут же отвечать заставляют непосредственно клиентов - нормальная ситуация? И тут уж виноватого искать где-то за границей - верх идиотизма.

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Soulis

Как всегда клятый Запад виноват, он же заставляет гос думу принимать законы, которые бьют по народу России)

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1 комментарий
Ivan Susanin

Надо проводить SWIFT только тем, кто был клиентом на 22 февраля 2022 года

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kuskus kuskus

Как же мне повезло : как в лотерею выйграл, свои же деньги 🤣

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Paul Patlakh

"Все средства от комиссий по валютным счетам и переводам банк направит на благотворительность, о деталях расскажут осенью."
Получается, что все же это был не совсем законный отъём денег. А если отдать их на благотворительность - то вроде и ничего.

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Николай Варламов

А я наивно верил, что тинькофф вводил комиссию из-за того, что там накладываются дополнительные расходы на валюту и это вынужденная ситуация. Но оказалось, они просто карманили эти деньги..

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Salena_ya

Нет, они собирали на осеннюю благотворительность

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1 комментарий
BeyGG

Получат гигантский отток клиентов. Самых выгодных и вкусных клиентов - типа айтишников, работающих тут и живущих в другом месте. Вместо того чтобы решать проблемы с контрагентами и налаживать процессы и связи - призывают к "девалютизации"...

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EE

А чо в них выгодного и вкусного? Зарплатные проекты и комиссионные операции? Кажется, банк не за счет этого живёт, а всё ж за счет кредитов, которые релокаторам не очень нужны.

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1 комментарий
maximus
Получат гигантский отток клиентов

так они переориентировались на мигрантов из Средней Азии уже https://vc.ru/finance/457108-tinkoff-stal-provayderom-dlya-perevodov-za-granicu-cherez-sbp

«Тинькофф» стал провайдером для переводов за…
Пока он провёл только один платёж — из банка «Хайс» в киргизский MBANK.
vc.ru
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Abnatop Sky
«Тинькофф» приостановил исходящие SWIFT-переводы до 1 октября

И заявил, что

тинкофф спи$дил у клиентов e;t столько денег, что физически не может их пересчитать.

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Глеб Жеглов

Тинькофф занялся курсом рубля. Раз ЦБ не хочет.

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Roman Tatarinov

А чё там по Юр лицам?

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SYNACK

Уровень нытья на VC снизился вдвое

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Игорь

Это так, значит, они снижают валютную позицию банка. Лицемеры.

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Serge Tikhonenko

Здрасьте, приехали.

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Вадим Д.

Тинькофф продолжает действовать, сообразуясь со своей нелинейной логикой.
А ты гни свою линию...

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A

Какое-то православие… надо валить от них.

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Илья Шмидов

Отмучились

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Sergey Mironov

я готов менять "валютные предпочтения" и отправлять деньги хоть в юанях, хоть в бел. рублях, лишь бы они доходили но епт банк и этого не может

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Максим Першин
Также «Тинькофф» сообщил, что ограничения на валютные операции — не способ заработка, а призыв «менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий».
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John Doe

Они предпочитают чтобы ты не выводил валюту из их банка, а держал, так как комиссия сама себя не соберет.

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Skyray
Призыв «менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий»

Менять на что? На новый дизайн рубля? Или на Узбекский сум?

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Герман Воронов
Входящие переводы продолжат работать

Ну вот явнейшее доказательство, что тинек - воры )))
Благотворительность скорее всего тоже будет таргетированная, помочь конкретным лицам поправить пошатнувшееся благосостояние

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Анна

Райфайзен велкам! Я уже 16 июня пошла и все отправила без ограничений. За 2 дня долетели куда надо, а тинькоф последний платеж морозил 8 дней.

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Алексей Сарычев

Это работает только в случае, если вы новые деньги вносите. Если у вас уже допустим 8000 евро в тинькове, то без потерь не уйти.

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2 комментария
Антон Толстой

-Тук-тук
- Открыто!

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Sheluxa Pustota

🤡🤡🤡

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Руслан Сибагатуллин

А что на счёт возврата средств? Есть у кого информация? Если деньги не ушли и не нужно чтобы они уходили, почему вернуть не могут? Уже 4 дня кормят обещаниями. Трекер не предоставляют, потому что он не сформирован, значит деньги в банке.

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Aliaksandr Kotelevets

бро, я жду МЕСЯЦ! это еще цветочки

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Господин Пятая колонна

Добивают.

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Djenn Nofikoff

Клоуны и мрази.

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Igor Egorov

Следите за руками. Если у вас были деньги на валютном счёте вы их не можете снять, не можете перевести и не можете их там оставить. В любом случае они достанутся банку

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Элина

тинькофф, от всего говна, которое вы сделали, уже не отмыться

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Andre Macareno

О, Райф следующий?

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Слегка Придурковатый

Пидоркофф за счёт денег клиентов решил отбелить анус. Ясно-понятно.

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Yan

@Тинькофф как платить за некоторые иностранные подписки? Вы можете уже сделать нормальный unionpay, которы не будет ограничиваться при оплате?

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Тинькофф

Здравствуйте.
Мы планируем выпускать кобейджинговые карты Мир-UnionPay и уже прорабатываем варианты выпуска карт.

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1 комментарий
John Doe
были исполнены западными партнерами в «разумные сроки».

Как Потанин банк купил, сразу риторика Кремля пошла. Западные партнеры, геополитическая обстановка, хлопок.

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Армен Арзуманян

"Все текущие ограничения на операции с долларом — это не попытка банков заработать, а способ предупредить...,," - интересный способ предупреждения за который взимаются космические деньги) а бесплатно предупреждать видимо не выгодно) А по поводу благотворительности звучит вообще странно...

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Экономический мангал

Хорошее обучение стоит денег )

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Daniil

В Росбанк открыл счёт, отправил доллары на счёт в Стамбуле, пришли по Swift через 4 часа, предупредили о валютном контроле, но на счёт брата, даже вопросов не задали, 20 usd вычли за транзакцию

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Reoptima
Все средства от комиссий по валютным счетам и переводам банк направит на благотворительность

За счёт клиентов отдавать деньги в благотворительность, а тех кто платил комиссию спросила, может они хотят себе вернуть деньги просто?
Слишком лицемерно чужие деньги отдавать и выдавать это за свой благородный поступок.

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Микола Питерски

Благотворительность в путинские фонды отмывочные? Ну, спасибо

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kuskus kuskus

Парикмахерские им нужно открывать-стригут отлично

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Herman

если в РФ заявляют о "благотворительности" то это означает то, что деньги пойдут в карман владельцу.

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Pavel Pekanov

Дорогие друзья, давайте подготовим коллективный иск к банку насчет комиссий на валютные счета. Пишите в лс, откроем свой канал для обсуждения.

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николай

Может уже давно пора заминусовать рейтинги в аппстор и гугл плей до 1.
Еще и на банки ру под плинтус загнать

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Илья Ив

А эти приложения ещё есть в апп-маркетах?

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Антон Кузнецов

Кто-нибудь пробовал закрыть счет в банке с выдачей наличных? Или у Тинькофф свои законы?

В соответствии с п. 5 ст. 859 ГК РФ остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента.

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