Депутаты Госдумы разрешили вводить отрицательные ставки на валютные вклады компаний Статьи редакции
Действие закона будет распространяться и на вклады, открытые до его вступления в силу.
- Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении изменения в статью 29 закона о банках и банковской деятельности.
- По законопроекту, одновременно с начислением процентов по вкладам юрлиц, банк или другая кредитная организация может брать комиссию. Её размер может превышать сумму процентов.
- Закон вступит в силу со дня официальной публикации.
- В июне 2022 года глава «Сбербанка» Герман Греф рассказал о планах банка ввести отрицательные ставки по валютным счетам юрлиц.
- В начале июня «Тинькофф» объявил, что введёт плату за обслуживание крупных счетов в валюте с 23 июня. С 4 июля комиссия за хранение крупных сумм в долларах, евро и фунтах начала действовать и на брокерских счетах.
- Комиссия за хранение валюты есть у «Райффайзенбанка», «Ситибанка», банка «Санкт-Петербург», «Уралсиба» и РНКБ.
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Ну вот, а вы все переживали, что так нельзя! Теперь можно!
И не удивлюсь, если этот закон будет работать задним числом, например с 01 января 2022.
Вот все удивятся, когда 09 сентября придут за своей валютой, а им банк такой: у вас на счету -1500$, пройдите доплатите)))
Так в статье написано, что действие закона будет распространяться и на вклады, открытые до его вступления в силу)).
Прокомментировали в госдуме
Современные проблемы требуют современных решений)
Бизнесу пиздец и точка. (-:
Сейчас можно ставить точку на многом. Хотя в некоторых случаях есть основания поставить многоточие. Ибо ещё не конец 🙂
Нет слов, одни эмоции..
У вашей компании большие валютные остатки на счетах?
Отрицательный рост вкладов
отрицательное вложение в расчете получить отрицательный рост
Как мотивируют бизнес к уходу в серую зону. Потрясающе.
Куда ты нафиг денешься, с подводной лодки?! Введут цифровой рубль, отменят наличные! Забудь про серую зону, отмоют так, что насквозь светится будешь!
Нас опять набиули
Думцы получают зарплату из налогов народа и принимают против этого народа законы. Народу нужны такие иждивенцы?
Вся фигня в том что большей части представителей полиции, росгвардии, вооружённых сил и всего остального населения страны эти валютные проблемы чужды, как и собственно множество других, что мы тут активно обсуждаем и осуждаем.
Банки себе могилу чтоль копают?
Могилы копают нашим кошелькам, у банков всё тип-топ
Банки ? Основная масса так и будет зарплату на карту получать и НЕ снимать её.
Там кстати и биометрию разрешили собирать официально)
Изжоги по поводу оплаты наличными станет ещё больше )
Банки, именно они. Не государство же создает такой бизнес-климат.
Какую могилу? 9 марта 2022 года банковская система РФ уже допустила дефолт по валютным обязательствами перед вкладчиками. Теперь Госдума, ЦБ и прочие заворачивают это дело под законопроекты, приказы и прочее.
Да что они мелочатся. Давайте уж сразу сроки раздавать!
https://www.youtube.com/watch?v=i10BBP8qj0g
Великий сериал, ржака полнейшая. Смотрел в переводе Парамаунд камеди
Я так понимаю, все точно идёт по плану?
Точнее некуда. Бьют по всем направлениям
Должны прийти додики, которые начнут вопрошать «да ху#е вы ноете/опять нытики собрались».
Да б**ть..
О России и народе думают депутаты! Совсем не берегут себя!
Ха-ха, как я помню ЦБ был против этого, но на его мнение положили сначала де-факто, а теперь и де-юре)
Надеятся на понимание?
Да нет.
по просьбам трудящихся
Я все думал - открывать ли ТОО в РК в ит-парке или плотить нологи в РФ. Теперь сомнений нет
З - забота. Она во всем
Лучше бы отменили или упростили 115фз
Ну хоть что-то гос дума в кои-то веки разрешила 😅
Не платишь проценты по вкладу-отдай мои деньги, сука!
Ждём возращения церковной десятины
Когда ЦБ проверит отрицательные ставки в валюте для физ лиц у Тинькофф?
"По законопроекту, одновременно с начислением процентов по вкладам юрлиц, банк или другая кредитная организация может брать комиссию. Её размер может превышать сумму процентов."
Потанин лично попросил это вписать, видимо.
Готов подержать ваши баксы под ноль%. Все лучше, чем в банке
прошу прощения за глупый вопрос, просто не шарю в теме, почему государство хочет чтобы все продали (или сняли) валюту со счетов?
Потому что им некуда ее вкладывать и есть риск, что вообще счета заблокируют, а обязательства перед вкладчиками выполнять надо
Мы у вас валюту не отбираем, мы просто вводим отрицательные ставки — все честно...
Странно, что они не додумались разрешить не возвращать эти вклады в течение года. Родине нужнее.
А валюта любая или только доллары?
Получается отрицательная прибыль?
Большинство отрицательных комментаторов походу вообще не вкуривают, что происходит. Как бы всем намекают, что ребята, избавляйтесь от валюты недружественных стран… Олигархов тоже предупреждали, и задолго, но они ослушались и потеряли миллиарды.
Идет подготовка, однозначно. Ориентир Азия.
А то так долго мучались, надеялись на дружбу с Европой и ходить в гости друг к другу, что другой дружок от ревности намазал на ручку нашей двери гавно…
те юань это не валюта? или китай недружественная страна?
А у юаня спросили надо ли ему чтобы его закупали миллиардами? Я слышал, что нет