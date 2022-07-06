Финансы
Маша Цепелева

Депутаты Госдумы разрешили вводить отрицательные ставки на валютные вклады компаний Статьи редакции

Действие закона будет распространяться и на вклады, открытые до его вступления в силу.

  • Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении изменения в статью 29 закона о банках и банковской деятельности.
  • По законопроекту, одновременно с начислением процентов по вкладам юрлиц, банк или другая кредитная организация может брать комиссию. Её размер может превышать сумму процентов.
  • Закон вступит в силу со дня официальной публикации.
  • В июне 2022 года глава «Сбербанка» Герман Греф рассказал о планах банка ввести отрицательные ставки по валютным счетам юрлиц.
  • В начале июня «Тинькофф» объявил, что введёт плату за обслуживание крупных счетов в валюте с 23 июня. С 4 июля комиссия за хранение крупных сумм в долларах, евро и фунтах начала действовать и на брокерских счетах.
  • Комиссия за хранение валюты есть у «Райффайзенбанка», «Ситибанка», банка «Санкт-Петербург», «Уралсиба» и РНКБ.
Финансы
Андрей Фролов
Контекст: почему за валютные счета теперь берут комиссию Статьи редакции

Собираем объяснения, из-за чего хранить доллары и евро в банках стало неприятно.

#новость #валюта #банки

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59 комментариев
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Виртуальный Орзэмэс

Ну вот, а вы все переживали, что так нельзя! Теперь можно!
И не удивлюсь, если этот закон будет работать задним числом, например с 01 января 2022.
Вот все удивятся, когда 09 сентября придут за своей валютой, а им банк такой: у вас на счету -1500$, пройдите доплатите)))

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Роман Шепелев

Так в статье написано, что действие закона будет распространяться и на вклады, открытые до его вступления в силу)).

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4 комментария
Skyray
Потому что уже похуй

Прокомментировали в госдуме

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Олеся Сидорова

Современные проблемы требуют современных решений)

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Ржавая вилка

Бизнесу пиздец и точка. (-:

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Катарина V

Сейчас можно ставить точку на многом. Хотя в некоторых случаях есть основания поставить многоточие. Ибо ещё не конец 🙂

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1 комментарий
Анна Кравченко

Нет слов, одни эмоции..

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Pavel Pavel

У вашей компании большие валютные остатки на счетах?

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1 комментарий
Иван Поварёшкин

Отрицательный рост вкладов

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Пустой Петя

отрицательное вложение в расчете получить отрицательный рост

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Денис Вершинин

Как мотивируют бизнес к уходу в серую зону. Потрясающе.

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Дмитрий Cоколов

Куда ты нафиг денешься, с подводной лодки?! Введут цифровой рубль, отменят наличные! Забудь про серую зону, отмоют так, что насквозь светится будешь!

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2 комментария
Sergey Vasiliev

Нас опять набиули

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Владислав Куликов

Думцы получают зарплату из налогов народа и принимают против этого народа законы. Народу нужны такие иждивенцы?

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Paul Patlakh

Вся фигня в том что большей части представителей полиции, росгвардии, вооружённых сил и всего остального населения страны эти валютные проблемы чужды, как и собственно множество других, что мы тут активно обсуждаем и осуждаем.

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Влад

Банки себе могилу чтоль копают?

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Soulis

Могилы копают нашим кошелькам, у банков всё тип-топ

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YCbluKOBPbl

Банки ? Основная масса так и будет зарплату на карту получать и НЕ снимать её.
Там кстати и биометрию разрешили собирать официально)

Изжоги по поводу оплаты наличными станет ещё больше )

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Dmitry Kuzmitsky

Банки, именно они. Не государство же создает такой бизнес-климат.

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Невкусно и грустно

Какую могилу? 9 марта 2022 года банковская система РФ уже допустила дефолт по валютным обязательствами перед вкладчиками. Теперь Госдума, ЦБ и прочие заворачивают это дело под законопроекты, приказы и прочее.

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RomanAno

Да что они мелочатся. Давайте уж сразу сроки раздавать!

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Bastard

https://www.youtube.com/watch?v=i10BBP8qj0g

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Пустой Петя

Великий сериал, ржака полнейшая. Смотрел в переводе Парамаунд камеди

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1 комментарий
Мурад Муртазалиев

Я так понимаю, все точно идёт по плану?

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Котик Котиков

Точнее некуда. Бьют по всем направлениям

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Артем Сухенко

Должны прийти додики, которые начнут вопрошать «да ху вы ноете/опять нытики собрались».

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ondefeat

Да б**ть..

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Lucky boy

О России и народе думают депутаты! Совсем не берегут себя!

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Soulis

Ха-ха, как я помню ЦБ был против этого, но на его мнение положили сначала де-факто, а теперь и де-юре)

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MEGAtraXXXer666

Надеятся на понимание?

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Денис

Да нет.

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Ddd

по просьбам трудящихся

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Дмитрий Александровский

Я все думал - открывать ли ТОО в РК в ит-парке или плотить нологи в РФ. Теперь сомнений нет

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Некто съел 2 яблока

З - забота. Она во всем

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Cidirw Cidirw

Лучше бы отменили или упростили 115фз

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Vitaliy Tolmachov

Ну хоть что-то гос дума в кои-то веки разрешила 😅

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Владислав Куликов

Не платишь проценты по вкладу-отдай мои деньги, сука!

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Котик Котиков

Ждём возращения церковной десятины

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Владимир Соколовский

Когда ЦБ проверит отрицательные ставки в валюте для физ лиц у Тинькофф?

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Пришелец

"По законопроекту, одновременно с начислением процентов по вкладам юрлиц, банк или другая кредитная организация может брать комиссию. Её размер может превышать сумму процентов."

Потанин лично попросил это вписать, видимо.

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Павел Воронов

Готов подержать ваши баксы под ноль%. Все лучше, чем в банке

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Иван Егоров

прошу прощения за глупый вопрос, просто не шарю в теме, почему государство хочет чтобы все продали (или сняли) валюту со счетов?

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Дмитрий Иванов

Потому что им некуда ее вкладывать и есть риск, что вообще счета заблокируют, а обязательства перед вкладчиками выполнять надо

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Степан Степаныч

Мы у вас валюту не отбираем, мы просто вводим отрицательные ставки — все честно...

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Holy Carrot

Странно, что они не додумались разрешить не возвращать эти вклады в течение года. Родине нужнее.

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Елизавета М

А валюта любая или только доллары?

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Jiu and vali

Получается отрицательная прибыль?

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Amir Velibekov

Большинство отрицательных комментаторов походу вообще не вкуривают, что происходит. Как бы всем намекают, что ребята, избавляйтесь от валюты недружественных стран… Олигархов тоже предупреждали, и задолго, но они ослушались и потеряли миллиарды.
Идет подготовка, однозначно. Ориентир Азия.

А то так долго мучались, надеялись на дружбу с Европой и ходить в гости друг к другу, что другой дружок от ревности намазал на ручку нашей двери гавно…

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Garmonbon

те юань это не валюта? или китай недружественная страна?

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Дмитрий Иванов

А у юаня спросили надо ли ему чтобы его закупали миллиардами? Я слышал, что нет

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