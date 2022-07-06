«Тинькофф» дал советы, что делать с оставшейся на счетах валютой Статьи редакции
Вариантов немного.
- 6 июля «Тинькофф» приостановил исходящие SWIFT-переводы для физлиц до 1 октября 2022 года. В Twitter-треде банк перечислил, что клиенты могут сделать со своими валютными сбережениями.
- Среди вариантов: конвертировать, например, доллары в альтернативные валюты (юани, гонконгский доллар, лиру и другие). Также можно снять наличные в банкомате, но есть ограничения: не больше $10 000 и не больше суммы, которая была на валютных счетах до 9 марта.
- Если есть брокерский счёт или ИИС, можно вложить валюту в золото или серебро с хранением в хранилище Мосбиржи. Также можно купить фьючерс на доллар, инвестировать валюту в акции и облигации или перевести её в рубли или драгметаллы.
- В банке отметили, что пользователям нужно «постараться не принимать валютные переводы на свой счёт». Это поможет избежать комиссий за входящий SWIFT-перевод. С 16 июня 2022 года комиссия за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах составляет 3% от суммы перевода, но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода.
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Могу дать встречный совет, куда Тинькофф засунуть свои советы по поводу валюты ))
Вот то что нужно! Придерживаться финансовых советов г-на Потанина!
Ну вообще, господин Потанин не бедный человек, так что может быть каким-нибудь сове там и нужно придерживатся - сарказм
Не каждый сможет безнаказанно нагнуть миллионы.
Охуевшие пидорасы. Просто ёбаные твари. Ехидненько так пишут "подождите 06.07, перевод отправится". Отправился блядь, спасибо нахуй.
Для чего было затирать имя, Максим? Вы думали мы вас не опознаем? Теперь ваш перевод отправится на благотворительность.
С уважением, Тиньков Банк.
Пидорюги. Тянут до последнего, постоянно наебывают и прикрываются «западными партнерами».
В этом Банке цветом мочи у меня аналогичная ситуация. Переносят и переносят решение.
Интересно, почему в ответе имя не затерли?
Совет Тинькова, что делать с оставшейся на счетах валютой.
Тинькофф, а не пошел бы ты нахуй?
Это НАШИ деньги, и мы сами решаем, что с ними делать. Отдайте бабки наличкой в валюте, и хоть до конца своих дней запрещайте переводы
В целом да, но решение о валютном налике — решение ЦБ, а не Тинька.
ты смешной. деньги не твои — это очевидно, и деньги не у тебя — это еще более очевидно. Так что, К СОЖАЛЕНИЮ, банк решает, что можно, а что нельзя. это объективная реальность на текущий момент, и комментарии на vc это никак не изменят
В лиры самое время
Там такая инфляция бешеная, что я б туда даже 100 рубликов не вложил
В лиры-ку тут не разводите, я вам сейчас покажу откуда на Беларусь нападение готовилось, я и карту взял как раз 😁
Постарайтесь не зарабатывать. Спасибо за понимание.
Подожду со своими $50 до сентября, докуплю ещё $50 и сниму в банкомате $100.
Если попробуют наебать подам в суд и буду выкладывать здесь все по процессу с образцами документов. Пусть съездят их юристы ко мне в районный суд в ебеня. Больше потратят. Будет как с комиссией за перевод) Больше расходов
Можешь начинать готовить доки, в сентябре снять ничего не дадут. Чтобы дали нужно снять санкционный запрет на ввоз налички, а им и близко не пахнет.
Оставшуюся на счетах валюту рекомендуем передать нам. Осенью они будут потрачены на благотворительность.
Среди вариантов: конвертировать, например, доллары в альтернативные валюты (юани, гонконгский доллар, лиру и другие).
И получить штраф от банка за незаконное обогащение при конвертации?)
Перечислить в их благотворительный фонд?)
Да, в фонд РФ !
Конвертируй в юани и сиди потом думай – чего с этими юанями делать.
Охеренные советы, Тинькофф!
А знаешь что, есть и у меня пара советов для давальщика советов (-:
Записывай:
Совет №1. Относись к клиента как к достойным людям.
Совет №2. Прекрати 3,14здить чужое.
Короче – становись обратно нормальным банком с отличными продуктами, ну какого чёрта?!
Он же просто дал советы, а не умные
Сначала верните валюту, которая зависла у вас не по нашей вине, а потом мы решим, что с ней делать.
Могу посоветовать им не требовать возврата средств по кредитам
Рекомендуем закрыть счёт с переводом остатка в пользу Банка. Надеемся на понимание.
Лишь бы деньги со счетов на благотворительность не отправили)
Идёт плановое разрушение банка, видимо с последующей ликвидацией
Перевести в юани - это неплохой совет.
"Пожалуйста, не отправляйте мне валютный перевод, у меня Тинькофф"
В твиттере, в твиттере блэттттттттт!
Ахахаха
Трешкофф
Рубли надо было брать и переводить, а не сидеть на жопе ровно.
Очень мне слабо верится, что к моменту вынужденной © продажи дела у банка были отлично и на горизонте ни облачка, а через полтора месяца раз и всё посыпалось.
Заебательские "советчики". Просто интересно - какой следующий "сюрпрайз" они там на своих брейнштормах придумают. Даже страшно представить
Если доллары, евро и фунты банк хоть когда-то отправлял, то пристроить альтернативные валюты нет даже теоретического шанса
Ввести комиссию за входящий перевод не менее 200уе, а потом дать совет "постараться не принимать валютные переводы на свой счёт" это грандиозно конечно
Хороший процент на вклады в лирах дают?
Рекомендуем не принимать происходящее на свой счет.
Почему-то нет совета: пожертвовать банку на благотворительность
А вообще насчет совета перевести в другие валюты что думаете?
Есть немного $ на счете Тинькова, хотелось бы как то их оттуда забрать, при этом не в рублях. Это вообще реально? Или попрощаться?
ХЗ!
покупайте крипту (eth, btc)
правда usdt уже по 68
Конвертация в другие валюты - смешно. Они только умалчивают что вывести какую-то не классическую валюту (USD, EUR, может еще что) с инвестиций можно только по письменному заявлению в банк.
Можно в Потанинофе выводить гонконгский доллар на банковский счёт с брокерского?
Вот и ушел еще один банк который работал со Свифт платежами. Кто хочет, можете и дальше думать, что спецоперация тут не причем...
Для Юр лиц все осталось на месте. но...
Как тока на счету Юр лица тинькоф увидит 20к долларов.
- Добрый день у вас 115ФЗ, для проверки нам нужен год из за сложной ситуации.
-Не хотите ждать?
-Легко - валите из банка но с вас комиссия
В лиры... Охооо насмешили
«комиссия не больше суммы перевода»
Какого фига валюта на брокерском счёте до 9 марта не считается валютой на счета до 9 марта? Так бы снял