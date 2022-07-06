Финансы
Христов танк88

«Тинькофф» дал советы, что делать с оставшейся на счетах валютой Статьи редакции

Вариантов немного.

  • 6 июля «Тинькофф» приостановил исходящие SWIFT-переводы для физлиц до 1 октября 2022 года. В Twitter-треде банк перечислил, что клиенты могут сделать со своими валютными сбережениями.
  • Среди вариантов: конвертировать, например, доллары в альтернативные валюты (юани, гонконгский доллар, лиру и другие). Также можно снять наличные в банкомате, но есть ограничения: не больше $10 000 и не больше суммы, которая была на валютных счетах до 9 марта.
  • Если есть брокерский счёт или ИИС, можно вложить валюту в золото или серебро с хранением в хранилище Мосбиржи. Также можно купить фьючерс на доллар, инвестировать валюту в акции и облигации или перевести её в рубли или драгметаллы.
  • В банке отметили, что пользователям нужно «постараться не принимать валютные переводы на свой счёт». Это поможет избежать комиссий за входящий SWIFT-перевод. С 16 июня 2022 года комиссия за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах составляет 3% от суммы перевода, но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода.

#новость #тинькофф

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63 комментария
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 Герман Воронов

Могу дать встречный совет, куда Тинькофф засунуть свои советы по поводу валюты ))

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Иван Смирнов

Вот то что нужно! Придерживаться финансовых советов г-на Потанина!

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S S

Ну вообще, господин Потанин не бедный человек, так что может быть каким-нибудь сове там и нужно придерживатся - сарказм

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3 комментария
Глеб Жеглов

Не каждый сможет безнаказанно нагнуть миллионы.

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1 комментарий
Блендомед

Охуевшие пидорасы. Просто ёбаные твари. Ехидненько так пишут "подождите 06.07, перевод отправится". Отправился блядь, спасибо нахуй.

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Svyatoslav

Для чего было затирать имя, Максим? Вы думали мы вас не опознаем? Теперь ваш перевод отправится на благотворительность.
С уважением, Тиньков Банк.

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Сергей

Пидорюги. Тянут до последнего, постоянно наебывают и прикрываются «западными партнерами».

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Рустам

В этом Банке цветом мочи у меня аналогичная ситуация. Переносят и переносят решение.

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3 комментария
Макс Усов

Интересно, почему в ответе имя не затерли?

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Пришелец

Совет Тинькова, что делать с оставшейся на счетах валютой.

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Сергей

Тинькофф, а не пошел бы ты нахуй?

Это НАШИ деньги, и мы сами решаем, что с ними делать. Отдайте бабки наличкой в валюте, и хоть до конца своих дней запрещайте переводы

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Антон Геер

В целом да, но решение о валютном налике — решение ЦБ, а не Тинька.

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Неопознанный Енот

ты смешной. деньги не твои — это очевидно, и деньги не у тебя — это еще более очевидно. Так что, К СОЖАЛЕНИЮ, банк решает, что можно, а что нельзя. это объективная реальность на текущий момент, и комментарии на vc это никак не изменят

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умный человек

В лиры самое время

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Павел Скор

Там такая инфляция бешеная, что я б туда даже 100 рубликов не вложил

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1 комментарий
Вадим Парамонов

В лиры-ку тут не разводите, я вам сейчас покажу откуда на Беларусь нападение готовилось, я и карту взял как раз 😁

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Александр Хнычков
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Новорег Заблокированный

Постарайтесь не зарабатывать. Спасибо за понимание.

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MEGAtraXXXer666

Подожду со своими $50 до сентября, докуплю ещё $50 и сниму в банкомате $100.
Если попробуют наебать подам в суд и буду выкладывать здесь все по процессу с образцами документов. Пусть съездят их юристы ко мне в районный суд в ебеня. Больше потратят. Будет как с комиссией за перевод) Больше расходов

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Svyatoslav

Можешь начинать готовить доки, в сентябре снять ничего не дадут. Чтобы дали нужно снять санкционный запрет на ввоз налички, а им и близко не пахнет.

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Holy Carrot

Оставшуюся на счетах валюту рекомендуем передать нам. Осенью они будут потрачены на благотворительность.

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Rax034

Среди вариантов: конвертировать, например, доллары в альтернативные валюты (юани, гонконгский доллар, лиру и другие).

И получить штраф от банка за незаконное обогащение при конвертации?)

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Grigory Kosov

Перечислить в их благотворительный фонд?)

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Наталья Сандакова

Да, в фонд РФ !

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Вадим Д.

Конвертируй в юани и сиди потом думай – чего с этими юанями делать.
Охеренные советы, Тинькофф!
А знаешь что, есть и у меня пара советов для давальщика советов (-:
Записывай:
Совет №1. Относись к клиента как к достойным людям.
Совет №2. Прекрати 3,14здить чужое.
Короче – становись обратно нормальным банком с отличными продуктами, ну какого чёрта?!

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Некто съел 2 яблока

Он же просто дал советы, а не умные

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Рустам

Сначала верните валюту, которая зависла у вас не по нашей вине, а потом мы решим, что с ней делать.

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Igor Egorov

Могу посоветовать им не требовать возврата средств по кредитам

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Артур Ш

Рекомендуем закрыть счёт с переводом остатка в пользу Банка. Надеемся на понимание.

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Василий Кургалов

Лишь бы деньги со счетов на благотворительность не отправили)

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Firas Hamza

Идёт плановое разрушение банка, видимо с последующей ликвидацией

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Kesha Pazzy

Перевести в юани - это неплохой совет.

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Направленный цвет

"Пожалуйста, не отправляйте мне валютный перевод, у меня Тинькофф"

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ANNA OSOBA

В твиттере, в твиттере блэттттттттт!

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Alexey Smirnoff
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Vasiliy coconut

Ахахаха

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Поэтический алмаз

Трешкофф

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Pavel Petel

Рубли надо было брать и переводить, а не сидеть на жопе ровно.

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Безумный завод

Очень мне слабо верится, что к моменту вынужденной © продажи дела у банка были отлично и на горизонте ни облачка, а через полтора месяца раз и всё посыпалось.

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Бурный историк

Заебательские "советчики". Просто интересно - какой следующий "сюрпрайз" они там на своих брейнштормах придумают. Даже страшно представить

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Igor Egorov

Если доллары, евро и фунты банк хоть когда-то отправлял, то пристроить альтернативные валюты нет даже теоретического шанса

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Astas Jr

Ввести комиссию за входящий перевод не менее 200уе, а потом дать совет "постараться не принимать валютные переводы на свой счёт" это грандиозно конечно

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Хозяин

Хороший процент на вклады в лирах дают?

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AlexRad

Рекомендуем не принимать происходящее на свой счет.

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John Nash

Почему-то нет совета: пожертвовать банку на благотворительность

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Валерий

А вообще насчет совета перевести в другие валюты что думаете?
Есть немного $ на счете Тинькова, хотелось бы как то их оттуда забрать, при этом не в рублях. Это вообще реально? Или попрощаться?

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ANNA OSOBA

ХЗ!

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Korran Horn

покупайте крипту (eth, btc)
правда usdt уже по 68

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kex mex

Конвертация в другие валюты - смешно. Они только умалчивают что вывести какую-то не классическую валюту (USD, EUR, может еще что) с инвестиций можно только по письменному заявлению в банк.

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Анатолий

Можно в Потанинофе выводить гонконгский доллар на банковский счёт с брокерского?

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Michael Varnavskiy

Вот и ушел еще один банк который работал со Свифт платежами. Кто хочет, можете и дальше думать, что спецоперация тут не причем...

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николай

Для Юр лиц все осталось на месте. но...
Как тока на счету Юр лица тинькоф увидит 20к долларов.
- Добрый день у вас 115ФЗ, для проверки нам нужен год из за сложной ситуации.
-Не хотите ждать?
-Легко - валите из банка но с вас комиссия

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Виктор Птахин

В лиры... Охооо насмешили

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Павел Белогурский

«комиссия не больше суммы перевода»

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Георгий Станков

Какого фига валюта на брокерском счёте до 9 марта не считается валютой на счета до 9 марта? Так бы снял

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