Госдума увеличила порог операций для обязательного контроля с 600 тысяч до 1 млн рублей Статьи редакции
Против выступал Росфинмониторинг, потому что «значительное количество» незаконных операций меньше 1 млн рублей.
- Госдума приняла в третьем чтении поправки к законопроекту, увеличивающие минимальный порог операции для проверки Росфинмониторингом. Он увеличится с 600 тысяч до 1 млн рублей, для сделок с недвижимостью порог увеличат с 3 млн до 5 млн рублей.
- Банк России поддержал изменения, потому что они «позволят сократить нагрузку на финансовые организации и их клиентов, не снижая при этом эффективность российской противолегализационной системы».
- Против увеличения порога с 2021 года выступал Росфинмониторинг. Он объяснял, что есть «значительное количество незаконных финансовых операций в рамках указанных сумм».
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Теперь заживем! )
Теперь батуде можно Лямов перекинуть без проблем
Что интересно такого незаконного происходит на 10 000 $ по нынешнему якобы официальному курсу? Что сейчас можно купить на эти деньги, кроме повседневных услуг, продуктов питания, ну и одежды, и то масс Маркета?
Ожидаемо. Ну да и ладно, не перетрудились бы, принимальщики (-:
Прямо вот ирония.