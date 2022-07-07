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Финансы
Парижский парфюмер

Новости и тексты на фоне 134 дня «спецоперации»: Starbucks нашла покупателя на бизнес в России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 7 июля: доллар — 62,91 рублей, евро — 64,33 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 63,37 рубля, евро — 64,84 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 68,8 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 70,3 рубля, евро — по 73,77 рубля.

Стало лучше

Starbucks нашла покупателя на российский бизнес, рассказали «Ведомостям» два консультанта, знающие это от самой компании. По их словам, сеть кофеен, скорее всего, купит ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. Эту информацию подтверждает и один из его знакомых.

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий и ассоциация разработчиков ПО «Руссофт» предложили упростить процесс выхода ИТ-компаний на биржу за счет господдержки. Они предлагают компенсировать издержки на подготовку к IPO, продлить налоговые льготы на прирост капитала для инвесторов и разрешить НПФ покупку акций ИТ-компаний в ходе размещения на бирже. Предложения направлены в Минцифры и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

«М.Видео-Эльдорадо» заключила эксклюзивный договор на поставку в Россию бытовой техники узбекской Artel. Первыми в продажу в течение июля-августа поступят холодильники, морозильные камеры, стиральные машины, телевизоры, кухонные плиты, пылесосы и кондиционеры, в основном из среднего ценового диапазона.

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Минцифры и депутаты Госдумы обсуждают с российскими ИТ-компаниями, в частности VK, перспективы разработки отечественного игрового движка и возможность выделить на него госфинансирование, рассказал источник «Коммерсанта».

Стало хуже

Глава Red Wings (входит в «Ростех») Евгений Ключарев в ближайшие дни покинет свой пост. На его место придёт Евгений Солодилин, руководитель аэропорта Жуковский, крупным акционером которого также является «Ростех», узнал «Коммерсантъ». Источники издания связывают уход Ключарева с предстоящими сложностями в авиаотрасли и проблемами в поиске запчастей и расходников.

Клиенты системы денежных переводов «Юнистрим» активно жалуются на проблемы с получением и возвратом средств. Уже как минимум восемь зарубежных банков-партнёров системы прекратили работу с ней. По данным «Ъ», ее владельцы ищут покупателей на бизнес. В самой «Юнистрим» отрицают и проблемы, и переговоры о продаже.

Новости предыдущего дня, 6 июля — здесь.

#новость #днрилнр

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35 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Любому смекалистому человеку понятно, что если Минцифры и депутаты Госдумы начинают обсуждать разработку игрового движка (да ещё со "своими" компаниями типа VK), то тут пахнет только одним - хорошим, просто замечательным и перспективным распилом.

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ANNA OSOBA

В Точку

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Skyray

И точку

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Кто-то такой
разработки отечественного игрового движка и возможность выделить на него госфинансирование

Самое необходимое для госфинансирования сейчас.

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Слегка Придурковатый

Плюсовай!

(всегда плюсую Бората)

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Andrey Belov

Не Старбакс и точка.
Увы.

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Ivan Senjushin

Чем был ценен старбакс?

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Viktor Koncedailo

разве что рабочими местами и отчислениями в бюджет. Трижды пил в нем кофе, и трижды это был просто ужасный опыт

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Ivan Senjushin

И для меня загадка.

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Andrey Olenin

Тоже не понимаю. Мне кажется, там во-первых - дико дорого, во-вторых - не очень то и вкусно. Есть много кофеен с более приятным кофе

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Denis Kiselev

Знаменитым пережаренным кофе! А так - довольно хайповый коворкинг был в своё время.

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Виктория Фролова

Хорошая программа лояльности, вкусные лимитированные напитки, мерч, зерна, да и сам кофе был неплохой. Не хочешь сюрпризов — идешь в старбакс, еще баллы сверху начислят и закупишься домой их зернами veranda blend.

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Sergey S

В любой точке мира самая дорогая и рейтинговая местная кофейня будет дешевле стоящего рядом старбакса.

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Alexandr Gunich

3 в 1 и точка.

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Сергей Коженовский

Кофе и точка?

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Aleksandr Re

Если Старбакс действительно выкупит Пинский, то хуже точно не будет, на мой взгляд.

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Ivan Senjushin

Вдруг в бывшем старбаксе кофе станет лучше.

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Сергей Коженовский

Все мы знаем что только бывает вдруг

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ANNA OSOBA

👍

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ANNA OSOBA

Ну ну

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Ivan Senjushin

Ну все же для этого есть

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TLGM x Event

Интересно, игровой движок будут делать для шарад-игр или амбиции стоят посерьезнее, типа Unreal 5)

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Кто-то такой

То что будет что-то серьёзное при госфинансировании — уже само по себе звучит как Unreal.

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TLGM x Event

Вот и я думаю, нереально)

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ANNA OSOBA

Торкает с Утра и Точка

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Вадим Д.

134, ну итить. Может на 3-4 закончим «упражнение»?
₽-то не такой уж и крепкий, но всё-превсё ведь на пользу.
Старбакс засыпает, просыпается Пинстар!
Руссофт хочет поддержать или внедрить господдержку с госучастием, госразделом и госконтролем?
Эльдорадо столбит нишу эксклюзивной узбекской техники. То есть её ни у кого и не было?
Минцифры и депутаты наконец определились, кто есть российская ИТ-компания.
Предстоящие сложности пугают и засталяют менять руководство Red Wings. Они считают, что сложности ещё не начались?
Поздно владельцы юнистрим начали поиск покупателей, но всё отрицают. «Адекватная» позиция! (-:
И это в такой день — на Ивана Купалу!
Хорошего дня и отличного настроения всем!

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Mik Petrov

Кофе говно реально, вокруг трется пару педрил вечно, ни когда аншлагов там не было. Вряд ли кто то будет жалеть об их уходе

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Jiu and vali

Обожаю каждый день побед.

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Вадим Д.

То ли ещё будет.

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Jiu and vali

А что еще будет?

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Вадим Д.

Очередные «победы и рывки», очевидно же.

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Jiu and vali

Можно не надо

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Вадим Д.

Даже нужно, но Остапа уже понесло.

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Вадим Д.

Насчёт старбакс, не скажу про все города, но в Питере любая кофейня лучше них. И точка (-:

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Anton Barinov

"Starbucks нашла покупателя на российский бизнес" разве это стало лучше?судя по вкусно и точка не особо

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