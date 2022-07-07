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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 7 июля: доллар — 62,91 рублей, евро — 64,33 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 63,37 рубля, евро — 64,84 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 68,8 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 70,3 рубля, евро — по 73,77 рубля.

Стало лучше

Starbucks нашла покупателя на российский бизнес, рассказали «Ведомостям» два консультанта, знающие это от самой компании. По их словам, сеть кофеен, скорее всего, купит ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. Эту информацию подтверждает и один из его знакомых.

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий и ассоциация разработчиков ПО «Руссофт» предложили упростить процесс выхода ИТ-компаний на биржу за счет господдержки. Они предлагают компенсировать издержки на подготовку к IPO, продлить налоговые льготы на прирост капитала для инвесторов и разрешить НПФ покупку акций ИТ-компаний в ходе размещения на бирже. Предложения направлены в Минцифры и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

«М.Видео-Эльдорадо» заключила эксклюзивный договор на поставку в Россию бытовой техники узбекской Artel. Первыми в продажу в течение июля-августа поступят холодильники, морозильные камеры, стиральные машины, телевизоры, кухонные плиты, пылесосы и кондиционеры, в основном из среднего ценового диапазона.

Минцифры и депутаты Госдумы обсуждают с российскими ИТ-компаниями, в частности VK, перспективы разработки отечественного игрового движка и возможность выделить на него госфинансирование, рассказал источник «Коммерсанта».

Стало хуже

Глава Red Wings (входит в «Ростех») Евгений Ключарев в ближайшие дни покинет свой пост. На его место придёт Евгений Солодилин, руководитель аэропорта Жуковский, крупным акционером которого также является «Ростех», узнал «Коммерсантъ». Источники издания связывают уход Ключарева с предстоящими сложностями в авиаотрасли и проблемами в поиске запчастей и расходников.

Клиенты системы денежных переводов «Юнистрим» активно жалуются на проблемы с получением и возвратом средств. Уже как минимум восемь зарубежных банков-партнёров системы прекратили работу с ней. По данным «Ъ», ее владельцы ищут покупателей на бизнес. В самой «Юнистрим» отрицают и проблемы, и переговоры о продаже.

Новости предыдущего дня, 6 июля — здесь.