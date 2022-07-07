Новости и тексты на фоне 134 дня «спецоперации»: Starbucks нашла покупателя на бизнес в России Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 7 июля: доллар — 62,91 рублей, евро — 64,33 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 68,8 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 70,3 рубля, евро — по 73,77 рубля.
Стало лучше
Starbucks нашла покупателя на российский бизнес, рассказали «Ведомостям» два консультанта, знающие это от самой компании. По их словам, сеть кофеен, скорее всего, купит ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. Эту информацию подтверждает и один из его знакомых.
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий и ассоциация разработчиков ПО «Руссофт» предложили упростить процесс выхода ИТ-компаний на биржу за счет господдержки. Они предлагают компенсировать издержки на подготовку к IPO, продлить налоговые льготы на прирост капитала для инвесторов и разрешить НПФ покупку акций ИТ-компаний в ходе размещения на бирже. Предложения направлены в Минцифры и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
«М.Видео-Эльдорадо» заключила эксклюзивный договор на поставку в Россию бытовой техники узбекской Artel. Первыми в продажу в течение июля-августа поступят холодильники, морозильные камеры, стиральные машины, телевизоры, кухонные плиты, пылесосы и кондиционеры, в основном из среднего ценового диапазона.
Минцифры и депутаты Госдумы обсуждают с российскими ИТ-компаниями, в частности VK, перспективы разработки отечественного игрового движка и возможность выделить на него госфинансирование, рассказал источник «Коммерсанта».
Стало хуже
Глава Red Wings (входит в «Ростех») Евгений Ключарев в ближайшие дни покинет свой пост. На его место придёт Евгений Солодилин, руководитель аэропорта Жуковский, крупным акционером которого также является «Ростех», узнал «Коммерсантъ». Источники издания связывают уход Ключарева с предстоящими сложностями в авиаотрасли и проблемами в поиске запчастей и расходников.
Клиенты системы денежных переводов «Юнистрим» активно жалуются на проблемы с получением и возвратом средств. Уже как минимум восемь зарубежных банков-партнёров системы прекратили работу с ней. По данным «Ъ», ее владельцы ищут покупателей на бизнес. В самой «Юнистрим» отрицают и проблемы, и переговоры о продаже.
Новости предыдущего дня, 6 июля — здесь.
Любому смекалистому человеку понятно, что если Минцифры и депутаты Госдумы начинают обсуждать разработку игрового движка (да ещё со "своими" компаниями типа VK), то тут пахнет только одним - хорошим, просто замечательным и перспективным распилом.
В Точку
И точку
Самое необходимое для госфинансирования сейчас.
Плюсовай!
(всегда плюсую Бората)
Не Старбакс и точка.
Увы.
Чем был ценен старбакс?
разве что рабочими местами и отчислениями в бюджет. Трижды пил в нем кофе, и трижды это был просто ужасный опыт
И для меня загадка.
Тоже не понимаю. Мне кажется, там во-первых - дико дорого, во-вторых - не очень то и вкусно. Есть много кофеен с более приятным кофе
Знаменитым пережаренным кофе! А так - довольно хайповый коворкинг был в своё время.
Хорошая программа лояльности, вкусные лимитированные напитки, мерч, зерна, да и сам кофе был неплохой. Не хочешь сюрпризов — идешь в старбакс, еще баллы сверху начислят и закупишься домой их зернами veranda blend.
В любой точке мира самая дорогая и рейтинговая местная кофейня будет дешевле стоящего рядом старбакса.
3 в 1 и точка.
Кофе и точка?
Если Старбакс действительно выкупит Пинский, то хуже точно не будет, на мой взгляд.
Вдруг в бывшем старбаксе кофе станет лучше.
Все мы знаем что только бывает вдруг
👍
Ну ну
Ну все же для этого есть
Интересно, игровой движок будут делать для шарад-игр или амбиции стоят посерьезнее, типа Unreal 5)
То что будет что-то серьёзное при госфинансировании — уже само по себе звучит как Unreal.
Вот и я думаю, нереально)
Торкает с Утра и Точка
134, ну итить. Может на 3-4 закончим «упражнение»?
₽-то не такой уж и крепкий, но всё-превсё ведь на пользу.
Старбакс засыпает, просыпается Пинстар!
Руссофт хочет поддержать или внедрить господдержку с госучастием, госразделом и госконтролем?
Эльдорадо столбит нишу эксклюзивной узбекской техники. То есть её ни у кого и не было?
Минцифры и депутаты наконец определились, кто есть российская ИТ-компания.
Предстоящие сложности пугают и засталяют менять руководство Red Wings. Они считают, что сложности ещё не начались?
Поздно владельцы юнистрим начали поиск покупателей, но всё отрицают. «Адекватная» позиция! (-:
И это в такой день — на Ивана Купалу!
Хорошего дня и отличного настроения всем!
Кофе говно реально, вокруг трется пару педрил вечно, ни когда аншлагов там не было. Вряд ли кто то будет жалеть об их уходе
Обожаю каждый день побед.
То ли ещё будет.
А что еще будет?
Очередные «победы и рывки», очевидно же.
Можно не надо
Даже нужно, но Остапа уже понесло.
Насчёт старбакс, не скажу про все города, но в Питере любая кофейня лучше них. И точка (-:
"Starbucks нашла покупателя на российский бизнес" разве это стало лучше?судя по вкусно и точка не особо