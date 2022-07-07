Платформа для трейдеров TakeProfit привлекла $3 млн от основателя Admitad и брокера «Финам» Статьи редакции
Проект пока не запущен, он объединит торговую платформу и медиа, где контент будут создавать независимые трейдеры.
- Лид-инвестором раунда стал основатель компании Admitad Александр Бахманн, пишет Forbes. В нём приняли участие брокер «Финам», бывший гендиректор «Яндекс Драйва» Антон Рязанов, предприниматель и сооснователь стартапа по переработке отходов Zeronix Андрей Микиденко, а также владельцы магазина товаров для ремонта «Вертикаль» Даниил и Арсений Евдоковы.
- TakeProfit в 2021 году запустил Алексей Шульженко, который с 2016 года был директором по маркетингу платформы для трейдеров TradingView. Шульженко решил создать аналог TradingView, но с фокусом на фондовый рынок.
- Стартап TakeProfit объединит торговую платформу и медиа, где контент будут создавать независимые трейдеры. При этом у платформы будет «гибкий» интерфейс с возможностью настройки «под себя», а авторы аналитики, индикаторов и торговых стратегий смогут монетизировать на ней свой контент.
- Проект пока находится на стадии доработки, запуск запланирован на конец 2022 года. Стартап ориентирован в первую очередь на Северную Америку, Европу и Азию.
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В этом году StopLoss был бы актуальнее
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Батюшки, новость, нааерное, отрадная, особенно для трейдеров, но как-то не укладывается пока: платформа, где некий контент генерируют независимые трейдеры. Точно задача трейдеров в создании контента?
Аналитику публиковать, набирать подписчиков. Дело добровольное.
Больше на блогеров похоже по описанию (-:
Хотя, к примеру, трейд-блогеры не запрещены, наверное (-:
TrandingView классная платформа, только там аналитика по всем рынкам. А здесь как я понял, хотят только по фондам собрать экспертов. Социальный трейдинг называется, или типа того.
Приятная новость - было бы лучше, если всё время такие новости приходили.
Это типа пульсята 2.0?
Венчур попер!!! Вот так, понятно?!!! ВВП всех переиграл и уничтожил!