Финансы
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Платформа для трейдеров TakeProfit привлекла $3 млн от основателя Admitad и брокера «Финам» Статьи редакции

Проект пока не запущен, он объединит торговую платформу и медиа, где контент будут создавать независимые трейдеры.

  • Лид-инвестором раунда стал основатель компании Admitad Александр Бахманн, пишет Forbes. В нём приняли участие брокер «Финам», бывший гендиректор «Яндекс Драйва» Антон Рязанов, предприниматель и сооснователь стартапа по переработке отходов Zeronix Андрей Микиденко, а также владельцы магазина товаров для ремонта «Вертикаль» Даниил и Арсений Евдоковы.
  • TakeProfit в 2021 году запустил Алексей Шульженко, который с 2016 года был директором по маркетингу платформы для трейдеров TradingView. Шульженко решил создать аналог TradingView, но с фокусом на фондовый рынок.
  • Стартап TakeProfit объединит торговую платформу и медиа, где контент будут создавать независимые трейдеры. При этом у платформы будет «гибкий» интерфейс с возможностью настройки «под себя», а авторы аналитики, индикаторов и торговых стратегий смогут монетизировать на ней свой контент.
  • Проект пока находится на стадии доработки, запуск запланирован на конец 2022 года. Стартап ориентирован в первую очередь на Северную Америку, Европу и Азию.

#новость #takeprofit

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9 комментариев
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 Grigory Kosov

В этом году StopLoss был бы актуальнее

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TLGM x Event

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Вадим Д.

Батюшки, новость, нааерное, отрадная, особенно для трейдеров, но как-то не укладывается пока: платформа, где некий контент генерируют независимые трейдеры. Точно задача трейдеров в создании контента?

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TLGM x Event

Аналитику публиковать, набирать подписчиков. Дело добровольное.

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Вадим Д.

Больше на блогеров похоже по описанию (-:
Хотя, к примеру, трейд-блогеры не запрещены, наверное (-:

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TLGM x Event

TrandingView классная платформа, только там аналитика по всем рынкам. А здесь как я понял, хотят только по фондам собрать экспертов. Социальный трейдинг называется, или типа того.

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Илья Попов

Приятная новость - было бы лучше, если всё время такие новости приходили.

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SYNACK

Это типа пульсята 2.0?

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Алеоп

Венчур попер!!! Вот так, понятно?!!! ВВП всех переиграл и уничтожил!

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