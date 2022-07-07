Пользователи «Юнистрим» пожаловались на проблемы с переводами за рубеж Статьи редакции
Минимум восемь зарубежных банков отказались сотрудничать с сервисом, теперь его могут продать, говорят источники.
- Жалобы на проблемы с переводами «Юнистрим» появились на профильных форумах, например, на banki.ru, пишет «Ъ». Пользователи отправляли деньги в Беларусь, Молдавию, Грузию, Сербию, Узбекистан, Кипр и другие страны. При этом возврат денег занимает до двух недель. По закону максимальный срок — около недели.
- В «Юнистрим» ответили изданию, что «работают в штатном режиме» и выполняют переводы в «ряд стран СНГ, ЕС и Азии». «По части заявлений были выявлены случаи недостоверности и ложной информации, 90% вопросов урегулировано», — прокомментировали жалобы в компании. Компания обеспечивает около 15% трансграничных переводов из России.
- Несколько зарубежных партнёров перестали работать с «Юнистрим», выяснило издание. Например, белорусские «Паритет-банк» и «Дабрабыт», узбекский «Ипак Уйли», молдавские Energbank, Moldindconbank, Maib, казахстанские «Фридом финанс банк» и «Нурбанк». В банках не ответили на запросы о причинах.
- По данным источников «Ъ», проблемы могут быть косвенно связаны с санкциями, а владельцы «Юнистрим» ищут покупателей для бизнеса. В начале 2022 года его оценивали в $100 млн.
- Опрошенные изданием эксперты считают цену завышенной, если исходить из коэффициентов, по которым торгуется Western Union, «Юнистрим» можно оценить в пределах 500 млн рублей. В компании признают, что «постоянно получают различные предложения от третьих сторон», но сейчас переговоры о продаже не ведут.
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Несколько зарубежных партнёров перестали работать с «Юнистрим», выяснило издание. Например, белорусские «Паритет-банк» и «Дабрабыт», узбекский «Ипак Уйли», молдавские Energbank, Moldindconbank, Maib, казахстанские «Фридом финанс банк» и «Нурбанк».
Хватит пинать псину!
Удар, ото всюду сплошной удар!
в псину
ХЗ. Вот ровно час назад юнистримом вывел некоторую сумму с Тинькофф в Bank Of Georgia. Прошло без проблем и нареканий. Хотя, последнее время, проблемы что с Unistream что с Koronapay возникают регулярно, это тоже надо признать
Добрый день. А как перевели? В рублях на лари?
а что случилось?
Юнистрим, похоже, разваливается прямо на бегу. Опять же – слухи о поиске покупателей на фоне проблем и отказов бывших уже партнёров не добавляют им очков.
Ну а переводы «ряд стран СНГ, ЕС и Азии» – вполне могут оказаться Киргизией и Болгария (всё вроде хорошо, но страна крайне небогатая).
Зимой в Болгарии будет очень жесткий экономический кризис.
опять сложности(
не опять, а снова
Но это только начало, дальше будет интереснее