Сооснователи сервиса аренды площадок для мероприятий Bash Today продали контроль в компании инвестдиректору «Роснано» Статьи редакции
Он займётся управлением сервиса и его развитием, а сооснователи — другими международными проектами.
- Основные владельцы компании — сооснователи Bash Today Ефим Колодкин и Андрей Горобченко — в конце июня 2022 года подписали документы о продаже своих долей. Им принадлежало 58% компании, доля сократится до 10%, она будет принадлежать Колодкину, сообщил он.
- Покупателем стал Павел Родюков, инвестиционный директор «Роснано», который в 2016 году стал одним из первых инвесторов Bash Today. Сумму сделки и её условия стороны не раскрывают. Родюков займётся непосредственным управлением проектом и его инвестиционным развитием, а также сменит управленческую команду. Среди учредителей останется ООО «Цифровые технологии» («дочка» «Сбера») и группа инвесторов-ангелов.
- В планах Bash Today — привлечь инвестиции для реализации стратегии проекта «в новых рыночных условиях». Также сервис планирует выйти в новые сегменты и арендовать под мероприятия банкетные и конференц-залы и площадки для бизнес-мероприятий, в том числе в коворкингах и бизнес-центрах.
- Колодкин и Горобченко решили продать контроль, чтобы сосредоточиться на международных проектах, переговоры с покупателями велись с марта 2022 года. Сооснователи считают, что смена основного владельца «придаст импульс к развитию проекта», ускорит рост бизнеса и повысит его инвестиционную привлекательность. Колодкин займется консалтингом для стартапов, Горобченко будет развивать инвестиционное направление компании Witte Foundation.
- Bash Today создана в 2015 году Ефимом Колодкиным, Родионом Габани и Андреем Горобченко. Ещё один сооснователь компании Микаэл Саакянц в 2017 году покинул проект.
- На старте основатели вложили в запуск сервиса около 3 млн рублей, а в 2016 году он привлёк первые инвестиции от бизнес-ангелов — Павла Родюкова и Олега Евсеенкова. В 2017 году Bash Today привлёк 26 млн рублей, лидером раунда стал бизнес-ангел Олег Евсеенков. В 2019 долю 2,3% в сервисе получил «Сбер».
1184 просмотров
тот самый сервис в который вложили дохера но о котором никто не слышал
Один из самых сильных сервисов среди конкурентов. Условно говоря, если будете искать помещение для своего мероприятия, с вероятностью 90% наткнетесь на баш тудей.
Не знаком он вам, видимо только потому, что вы не искали помещение в аренду под мероприятие.
Также он знаменит и среди арендодателей площадок потому, что дает стабильно высокие показатели по количеству броней.
Продажа сервиса скорее всего связана с упадком рынка аренды площадок под мероприятия с момента начала сами знаете чего. Просадка по количеству бронирований примерно на 60%. Так, что могу предположить, что просто слили сервис, пока не загнулось все.
и как он в пандемию выжил?
Не поверите, но в пандемию было золотое время. В момент, когда были закрыты рестораны, кафе, кальянные и бары, вырос спрос на закрытые, приватные помещения в которых можно устроить праздник, др, свадьбу, концерт, просто собраться с друзьями поорать караоке и т.д. Рост количества заявок на бронирование исчислялся сотнями процентов. Я напрямую связан с несколькими сетями площадок для аренды под мероприятие, видел всю статистику. В пандемию арендодатели и сервисы аренды, деньги лопатами гребли.
Посмотрите ассортимент площадок, там не только банкетные залы, но и небольшие комнаты по 20-40кв/м. Вот такой формат был максимально популярным.
Все кто нужно услышал, баблишко по карманам перераспределили, даже у Сбера урвали кусочек.
А сбер сколько « кусков» урвал? Не считали?
это точно, что не новость так выкупили, ведут переговоры о покупке, собираются приобрести
деньги любят тишину
«Многим людям известно, что деньги нельзя тратить сразу же после того, как их получили. Нужно, чтобы они хотя бы переночевали дома или полежали на карточке. Человек должен насладиться мыслью, что у него есть деньги и он может распорядиться ими так, как сочтёт нужным. Это чувство радости и удовлетворения должно уйти во Вселенную.» - объяснение этого высказывания рокфеллера, у которого в особняке висел уличный автомат и приглашённые гости могли звонить только по нему. 🤪
Прямо ему лично продали?
Теперь уже он будет eBash Today? (-:
Переделают в сервис аренды рабов.
А что — удобно и по делу (-:
Платить будут на такой работе,так чтоб хватало только на оплату жилья и еды,постойте ка ....
следующая новость :сооснователи Bash Today Ефим Колодкин и Андрей Горобченко покинули компанию,потому что разошлись взглядами с главными аукционерами
Дальше: «Свияжский суд выдал постановление о заочном аресте сооснователей Bash Today. Они обвиняются в хищении ...». В общем, по классике.
Инвестиционный директор неплохо ивестировал в себя в последние годы.
Сейчас вся мафия из 90 иностранные компании выкупят
1175 мест проведения событий в 140 городах.
https://bil24.pro/venues.html