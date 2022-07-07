Финансы
Маша Цепелева

На фоне дефицита чипов «Сбер» начал «выковыривать» их из неактивированных карт, чтобы выпускать новые Статьи редакции

Это позволит банку сэкономить до 1 млрд рублей в 2022 году.

  • О решении проблемы с дефицитом чипов, которое придумал банк, рассказала на конференции Paymentsecurity online исполнительный директор «Сбербанка» Ольга Маклашина.

Чипов стало мало, стоить стало дорого, соответственно, наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному, — реимплантация чипов банковских карт. То есть мы начали выковыривать чипы из карточек и вставлять их в новые карты.

Ольга Маклашина, исполнительный директор, глава отдела кибербезопасности «Сбера»
  • Дефицит возник после ухода Visa и Mastercard, клиенты «массово начали заказывать карты "Мир"». Для «реимплантации» используют только неактивированные карты. Например те, что пользователи заказали в приложении или перевыпустили после окончания срока действия, но не забрали, объяснила представитель «Сбера».
  • Карты скапливаются в отделении, после инкассаторы везут их в центры эмиссии, там с магнитной полосы и чипа удаляются все данные. После карты отвозят к производителю банковских карт, там достают чипы и вставляют их в новые карты, рассказала о безопасности процесса Маклашина.
  • Решение позволит «Сбербанку» сэкономить 1 млрд рублей в 2022 году, учитывая, что неактивированных карт — 375 тысяч в месяц, чип для одной карты стоит €5, а реимплантация — €1,3.

#новость #сбер

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57 комментариев
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 Михаил Желтухин

Сберкнижки вернут?

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Mr Yellow

Zбeркнижки)

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1 комментарий
Madina Djalilova

Для них чернила нужны

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1 комментарий
MEGAtraXXXer666

Так и победим

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Технический томагавк_два
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Иван Вознюк

Vернут

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Andrey Lavrov

Надеюсь, что нет😃

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1 комментарий
Andre Macareno

А в чем проблема старые карты на утилизацию принимать?

И откуда дефицит, микрон же вроде для загранов и карт давно делает чипы

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Igor Gorbenko
А в чем проблема старые карты на утилизацию принимать?

вложить кучу денег в разработку процессов и логистики чтобы пять человек в год приносили свои карты на утилизацию

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2 комментария
Alexey Labin

Невозможно перешить чип уже бывший в употребление. Поэтому и используют чипы из неактивированных карт

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1 комментарий
Дмитрий

А есть хорошие новости? По братски.

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Андрей

Идея и правда неплохая, кстати.

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Alexey Melikhov

Если не вдаваться в причины)

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SYNACK

Оказывается вместо бездумного наращивания производства можно перерабатывать старое, вот это да

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Юрий А.

Не совсем старое. БУ чип вряд ли сгодится для новых карт.

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Timur Fatykhov

Классная идея, я бы старые под это дело в банк сдавал, а то выбрасывать не экологично

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Степан Фадеев

Я бы тоже, но потом выяснится, что карту забыли отключить/обнулить/стереть и ваши банковские данные потекли по рекам даркнета

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Василий Степанофф

Так не надо было карты ограничивать сроком действия.

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sles

кстати, были ж у сбербанки свои карты, название не помню, называли их деревянные- с бревном были на картинке,там сроков действия не было .
в начале 2000 выдавали их нам.

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5 комментариев
Lukas Dexter

Наковыряйте мне денег😁

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Юрий Б.

Наконец-то забота об экологии не на словах, а на деле

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Поджог Сараев

Сапиенсы не хотят по своей воле, значит экономика заставит)

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Evgeny Klyuchnikov

И это не новость ИА «Панорама».

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Сергей Исаков

Вполне годный вариант.

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Alex R

Ещё вариант отменить упаковку и ходить за молоком и пивом со своими банками и бидонами

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2 комментария
Alex R

Сверхдержава, а не может даже простые чипы выпускать

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Поджог Сараев

Чёто странное - где традиционные сотни плюсов?
Ципсо в полном составе переключилось на зраду с отставкой Бориса Джонсона?

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1 комментарий
Оля Янко

Это дно. Представляю картину "маслом" о том как работники сбербанка сидят в укромной комнате и добывают чипы)

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Rax034

За всеми этими охами вздохами "дожили" и "новости сверхдержавы" теряется главная новость "сверхдержавы" - этого не делали раньше.

То есть все это время банк утилизировал тысячи потенциально реюзабельных чипов, на которые тратились ресурсы для производства, тратился металл, и деньги самого банка на покупку продукции в виде чипов, а банк, получается, их просто уничтожал в труху? И только когда кризис бахнул, оказывается что их можно начать перевыпускать? Невероятно. Пока весь мир давно использует вторичное производство, мы до сих пор сидели на первичном даже в таком простом технологическом процессе, как переустанвока чипа в новую карту, я уж молчу про тяжелую переработку отходов.

Мне кажется перевыпуск чипов на повторное использование должен быть нормой с момента, когда эти чипы в карты начали вставлять. А нытики всепропаданцы, что хочу вам сказать: вы немного не в ту сторону ахайте и охайте.

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РЭДЛАЙН

Гениально?! Это значит, что много лет сливалось огромное количество ресурсов в никуда. Хочется посоветовать поискать что еще можно переиспользовать. Глядишь и не нужно будет выезжать только на кредитах и повышениях комиссий. Гениально, млин.

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Юлия Баранова

У меня есть пара пластиковых старых, может им продать?

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Дмитрий

в смысле продать, на всех картах написано, что это собственность банка, который ее выпустил 🙂

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Mary Sher

Откуда такая информация?

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Технический томагавк_два

На официальном портале PressSber Вы её не увидите, не ждите.

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Андрей Фролов

Новость не читай, сразу комментируй, понимаю

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Ardibido

А если не удалять данные с чипов получится довольно интересная лотерея

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Миша Магадан
Карты скапливаются в отделении, после инкассаторы везут их в центры эмиссии, там с магнитной полосы и чипа удаляются все данные. После карты отвозят к производителю банковских карт, там достают чипы и вставляют их в новые карты, рассказала о безопасности процесса Маклашина.

а зачем вообще писать фамилию на карте и зачем срок действия ограничивать?

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Tayler

Зачем карты, есть же NFC?

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Alexey Labin

Тот же NFC это чип

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1 комментарий
Лелик Плотников

Дожили

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Вектореан Элон

Надо вложиться в НИОКР для чипов, обучать спецов, строить заводы, и чипы будут.

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Yaroslav Mekshenkov

Пристегните ремни - вставание с колен ускоряется!

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