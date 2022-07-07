На фоне дефицита чипов «Сбер» начал «выковыривать» их из неактивированных карт, чтобы выпускать новые Статьи редакции
Это позволит банку сэкономить до 1 млрд рублей в 2022 году.
- О решении проблемы с дефицитом чипов, которое придумал банк, рассказала на конференции Paymentsecurity online исполнительный директор «Сбербанка» Ольга Маклашина.
- Дефицит возник после ухода Visa и Mastercard, клиенты «массово начали заказывать карты "Мир"». Для «реимплантации» используют только неактивированные карты. Например те, что пользователи заказали в приложении или перевыпустили после окончания срока действия, но не забрали, объяснила представитель «Сбера».
- Карты скапливаются в отделении, после инкассаторы везут их в центры эмиссии, там с магнитной полосы и чипа удаляются все данные. После карты отвозят к производителю банковских карт, там достают чипы и вставляют их в новые карты, рассказала о безопасности процесса Маклашина.
- Решение позволит «Сбербанку» сэкономить 1 млрд рублей в 2022 году, учитывая, что неактивированных карт — 375 тысяч в месяц, чип для одной карты стоит €5, а реимплантация — €1,3.
2462 просмотров
Сберкнижки вернут?
Zбeркнижки)
Для них чернила нужны
Так и победим
Vернут
Надеюсь, что нет😃
А в чем проблема старые карты на утилизацию принимать?
И откуда дефицит, микрон же вроде для загранов и карт давно делает чипы
вложить кучу денег в разработку процессов и логистики чтобы пять человек в год приносили свои карты на утилизацию
Невозможно перешить чип уже бывший в употребление. Поэтому и используют чипы из неактивированных карт
А есть хорошие новости? По братски.
Идея и правда неплохая, кстати.
Если не вдаваться в причины)
Оказывается вместо бездумного наращивания производства можно перерабатывать старое, вот это да
Не совсем старое. БУ чип вряд ли сгодится для новых карт.
Классная идея, я бы старые под это дело в банк сдавал, а то выбрасывать не экологично
Я бы тоже, но потом выяснится, что карту забыли отключить/обнулить/стереть и ваши банковские данные потекли по рекам даркнета
Так не надо было карты ограничивать сроком действия.
кстати, были ж у сбербанки свои карты, название не помню, называли их деревянные- с бревном были на картинке,там сроков действия не было .
в начале 2000 выдавали их нам.
Наковыряйте мне денег😁
Наконец-то забота об экологии не на словах, а на деле
Сапиенсы не хотят по своей воле, значит экономика заставит)
И это не новость ИА «Панорама».
Вполне годный вариант.
Ещё вариант отменить упаковку и ходить за молоком и пивом со своими банками и бидонами
Сверхдержава, а не может даже простые чипы выпускать
Чёто странное - где традиционные сотни плюсов?
Ципсо в полном составе переключилось на зраду с отставкой Бориса Джонсона?
Это дно. Представляю картину "маслом" о том как работники сбербанка сидят в укромной комнате и добывают чипы)
За всеми этими охами вздохами "дожили" и "новости сверхдержавы" теряется главная новость "сверхдержавы" - этого не делали раньше.
То есть все это время банк утилизировал тысячи потенциально реюзабельных чипов, на которые тратились ресурсы для производства, тратился металл, и деньги самого банка на покупку продукции в виде чипов, а банк, получается, их просто уничтожал в труху? И только когда кризис бахнул, оказывается что их можно начать перевыпускать? Невероятно. Пока весь мир давно использует вторичное производство, мы до сих пор сидели на первичном даже в таком простом технологическом процессе, как переустанвока чипа в новую карту, я уж молчу про тяжелую переработку отходов.
Мне кажется перевыпуск чипов на повторное использование должен быть нормой с момента, когда эти чипы в карты начали вставлять. А нытики всепропаданцы, что хочу вам сказать: вы немного не в ту сторону ахайте и охайте.
Гениально?! Это значит, что много лет сливалось огромное количество ресурсов в никуда. Хочется посоветовать поискать что еще можно переиспользовать. Глядишь и не нужно будет выезжать только на кредитах и повышениях комиссий. Гениально, млин.
У меня есть пара пластиковых старых, может им продать?
в смысле продать, на всех картах написано, что это собственность банка, который ее выпустил 🙂
Откуда такая информация?
На официальном портале PressSber Вы её не увидите, не ждите.
Новость не читай, сразу комментируй, понимаю
А если не удалять данные с чипов получится довольно интересная лотерея
а зачем вообще писать фамилию на карте и зачем срок действия ограничивать?
Зачем карты, есть же NFC?
Тот же NFC это чип
Дожили
Надо вложиться в НИОКР для чипов, обучать спецов, строить заводы, и чипы будут.
Пристегните ремни - вставание с колен ускоряется!