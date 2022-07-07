«Сбер» заберёт «Самокат» и каршеринг, а VK получит DC для сделки с «Яндексом»: Forbes рассказал о планах раздела активов Статьи редакции
Потом VK может обменять Delivery Club на «Новости» и «Дзен», говорят источники.
- VK и «Сбер» могут разделить активы совместного предприятия «О2О Холдинг»: VK достанется Delivery Club, а «Сберу» — сервис экспресс-доставки «Самокат» и каршеринг «Ситидрайв». Об этом пишет Forbes со ссылкой на близкий к VK источник, венчурного инвестора и источник, близкий к «О2О Холдинг».
- По словам первого собеседника, активы СП не вписываются в стратегию развития VK. Группа фокусируется на соцсетях, видео и мессенджерах. Он добавил, что среди возможных вариантов — обмен Delivery Club на «Яндекс Новости» и «Дзен».
- О планах продать Delivery Club в начале июля рассказали и источники The Bell. По их словам, покупателем может стать «Яндекс». «Яндекс» договорился с VK о продаже «Новостей» и «Дзена» в апреле, тогда детали сделки не раскрывались. Близкий к «Яндексу» источник Forbes говорит, что согласование условий займёт ещё несколько месяцев.
- Близкий к «О2О Холдинг» источник рассказал, что при разделе активов «Сбер» получит «Самокат», так как у него «глубокая интеграция» со «Сбермаркетом». В VK и «Сбербанке» отказались от комментариев.
- Источник, близкий к одной из интернет-компаний, отметил, что «Сберу» технологические активы с момента «потери» экс-первого зампреда правления Льва Хасиса «вообще не сдались — особенно, когда проекты в минусе, а банку надо основной бизнес приводить в чувство». «Не удивлюсь, если «Сбер» попробует «Самокат» и «Ситидрайв» тоже продать «Яндексу» — для этих бизнесов это логичное место», — сказал собеседник.
- По его словам, у VK и «Яндекса» сейчас особо денег нет, поэтому нужно «поменяться активами» так, чтобы потратить их по-минимуму. Он отмечает, что ключевой вопрос — разрешит ли ФАС сделку «Яндекса» с Delivery Club. В ФАС сообщили, что не получали ходатайство о сделке, а позиция ведомства будет зависеть от конкретных договорённостей.
- VK и «Сбер» создали «О2О Холдинг» в 2019 году. СП продолжает приносить им убытки: за 2021 год чистый убыток компании составил 14,4 млрд рублей, в 2020-м — 10,5 млрд рублей, писал The Bell.
- Слухи о возможном «разводе» компаний ходят минимум с 2020 года. В 2022 году на фоне «спецоперации» «Сбер» и VK решили закрыть «Ситимобил», но в итоге продали бренд и платформу сервиса владельцу «Таксовичкоф». РБК писало, что компании хотят закрыть или продать входящий в СП сервис доставки еды «Кухня на районе».
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А Кухня на районе кому?
Пацанам с района
Новый раунд из цикла: мы делили апельсин.
А «разводов» у сбера за последние годы больше, чем замужеств, всё больше СП разваливается.
Сбер - "он такой один" 😄
Сбер – он такой одно (-:
Читать быстро для усиления эффекта!
Он такой дно.
*когда не дочитал комментарий и ответил, а потом дочитал.
Он такое дно (-:
Потом они закроются, а мы все уедем в Таиланд.
О - значит поделено
.
Значит ли это, что на известном сайте с утёкшими ПД, объединят суммы покупок DC и Я.еда у каждого пользователя?