Компания основного владельца Qiwi предложила выкупить акции у миноритариев на сумму до $25 млн Статьи редакции
Он предложил цену в два раза ниже, чем на Nasdaq 25 февраля.
- Принадлежащая Сергею Солонину кипрская компания Dalliance Services Company (DCS) сделала предложение держателям акций Qiwi класса В и американских депозитарных расписок на сумму до $25 млн.
- DCS предлагает выкуп по цене от $2,20 до $2,70 за одну акцию. Акции на Nasdaq не торгуются с 25 февраля, тогда они стоили $5,67 за штуку. На Московской бирже бумаги Qiwi стоят 299,5 рубля за штуку.
- В марте 2022 года Qiwi сообщала, что планирует обратный выкуп «фундаментально недооцененных акций», чтобы вернуть дополнительную стоимость акционерам, использовать бумаги в сделках слияния и поглощения и программе долгосрочной мотивации менеджмента. Когда цены на акции восстановятся, их могут вернуть обратно на биржу.
- Предложение DCS не связано с программой buyback. «Тендерное предложение исходит не от компании. Компания и совет директоров не выражали свою позицию по тендерному предложению», — рассказали «Интерфаксу» в Qiwi.
- Qiwi управляет 14,9 млн виртуальных кошельков и более 96 тысяч терминалов и точек приема платежей. В уставном капитале компании — 10,4 млн акций класса А (10 голосов) и 52,3 млн — класса В (1 голос).
1176 просмотров
Компания перспективная, возможно усреднюсь
У меня -53%. Вы лучше инвестируете чем я.
Неужели скоро рост?
Отрицательный разве что
Падение всего в 2 раза по деньгам, выгодное предложение