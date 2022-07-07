Финансы
Безумный диод

«Газпромбанк» повысит комиссии на валютные переводы в другие банки с 1% до 3% от суммы перевода Статьи редакции

Такие переводы в большинстве случаев проводятся с помощью SWIFT.

  • «Газпромбанк» с 15 июля 2022 года повысит комиссии за межбанковские переводы в иностранной валюте для физлиц с 1% до 3%, говорится в тарифах на сайте банка. На это обратил внимание РБК.
  • Минимальная комиссия выросла с 1000 рублей до 3000 рублей, максимальная осталась прежней — 15 тысяч рублей.
  • Сотрудник колл-центра уточнил РБК, что из-за действий банков-корреспондентов «Газпромбанк» не отправляет валютные переводы в Австралию, Великобританию, Канаду и Новую Зеландию. Издание направило запрос в банк.

#новость #газпромбанк #swift

1087 просмотров
Спасибо за наводку Кусок Идиотизма
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Написать комментарий...
 Anton Larchenkov

Да чего мелочиться, делали бы 10% уже. Людям деваться все равно некуда.

Ответить
Развернуть ветку
ТупоРусский

Вы сейчас дадите им пару подсказок, а нам потом жить с этим.

Ответить
Развернуть ветку
Roman Turkin

хоть кто то видел свифт переводы у газпромбанка вообще? ни в приложении ни на сайте ничего нету

Ответить
Развернуть ветку
P Davydov

Только через операциониста)

Ответить
Развернуть ветку
Павел Морозов

Так для кого надо есть

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Кибертурнир как-то надо оплачивать.

https://vc.ru/flood/458152-gazprombank-provel-pervyy-mezhkorporativnyy-kiberturnir

Газпромбанк провёл первый межкорпоративный…
Что мы делаем, чтобы расслабиться? Отдыхаем, гуляем, смотрим кино и, конечно, играем в…
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Firas Hamza

Так себе новость...

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Цветков

Ой ну надо же. Другие банки «не хуже» Тинька. Ой надо же

Ответить
Развернуть ветку
Влад

Сравнил хуй с пальцем

Ответить
Развернуть ветку
Сева Иванов

А самый плохой как всегда Тинькофф

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Законодатель гейской моды, так сказать.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
null