«Газпромбанк» повысит комиссии на валютные переводы в другие банки с 1% до 3% от суммы перевода Статьи редакции
Такие переводы в большинстве случаев проводятся с помощью SWIFT.
- «Газпромбанк» с 15 июля 2022 года повысит комиссии за межбанковские переводы в иностранной валюте для физлиц с 1% до 3%, говорится в тарифах на сайте банка. На это обратил внимание РБК.
- Минимальная комиссия выросла с 1000 рублей до 3000 рублей, максимальная осталась прежней — 15 тысяч рублей.
- Сотрудник колл-центра уточнил РБК, что из-за действий банков-корреспондентов «Газпромбанк» не отправляет валютные переводы в Австралию, Великобританию, Канаду и Новую Зеландию. Издание направило запрос в банк.
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Спасибо за наводку Кусок Идиотизма
Да чего мелочиться, делали бы 10% уже. Людям деваться все равно некуда.
Вы сейчас дадите им пару подсказок, а нам потом жить с этим.
хоть кто то видел свифт переводы у газпромбанка вообще? ни в приложении ни на сайте ничего нету
Только через операциониста)
Так для кого надо есть
Кибертурнир как-то надо оплачивать.
https://vc.ru/flood/458152-gazprombank-provel-pervyy-mezhkorporativnyy-kiberturnir
Так себе новость...
Ой ну надо же. Другие банки «не хуже» Тинька. Ой надо же
Сравнил хуй с пальцем
А самый плохой как всегда Тинькофф
Законодатель гейской моды, так сказать.