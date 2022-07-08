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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 8 июля: доллар — 63,14 рублей, евро — 64,13 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 61,98 рубля, евро — 63,54 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,8 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,76 рубля, евро — по 72,16 рубля.

Стало лучше

Продажи спортивных товаров на Wildberries и Ozon в первом полугодии 2022 года выросли в 2,6 раза по сравнению с таким же периодом в 2021-м — до 26,2 млн штук, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса Moneyplace, который анализирует работу интернет-ритейлеров. Рост связан в том числе с закрытием магазинов крупных западных брендов, таких как Adidas, Nike и Reebok.

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями разрешила российским компаниям до 1 сентября 2022 года досрочно погасить валютные кредиты, выданные иностранными банками, сообщил Минфин. Погасить нужно не менее 20% долга.

Стало хуже

Весной – летом 2022 года крупные автоперевозчики стали продавать грузовики из-за спада грузопотоков, снижения ставок на перевозки и увеличения стоимости обслуживания техники. В основном речь идет о распродаже парка седельных тягачей — как российских, так и импортных.

Совет федерации рекомендовал Ассоциации компаний розничной торговли и Союзу независимых сетей «воздержаться» от включения в ассортимент магазинов продукции со словом «органический», не имеющей соответствующего российского сертификата. 80% российского рынка органической продукции приходится на импорт, а импортные товары имеют сертификаты других стран.

Ростуризм в 2022 году сможет распределить только 700 млн рублей субсидий на чартерные авиаперевозки в регионы вместо заявленных 1,2 млрд рублей, подсчитали участники рынка. Оставшиеся средства могут пойти на субсидирование выкупа мест на регулярных авиарейсах и в поездах.

Экспорт товаров из США в Россию в мае снизился по сравнению с апрелем более чем на 13%, до $77,4 млн. Импорт российских товаров в США также сократился, до $1,1 млрд.

Новости предыдущего дня, 7 июля — здесь.