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Финансы
Конструктивный алмаз

Новости и тексты на фоне 135 дня «спецоперации»: автоперевозчики продают грузовики, выросли онлайн-продажи спорттоваров Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 8 июля: доллар — 63,14 рублей, евро — 64,13 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 61,98 рубля, евро — 63,54 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,8 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,76 рубля, евро — по 72,16 рубля.

Стало лучше

Продажи спортивных товаров на Wildberries и Ozon в первом полугодии 2022 года выросли в 2,6 раза по сравнению с таким же периодом в 2021-м — до 26,2 млн штук, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса Moneyplace, который анализирует работу интернет-ритейлеров. Рост связан в том числе с закрытием магазинов крупных западных брендов, таких как Adidas, Nike и Reebok.

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями разрешила российским компаниям до 1 сентября 2022 года досрочно погасить валютные кредиты, выданные иностранными банками, сообщил Минфин. Погасить нужно не менее 20% долга.

Стало хуже

Весной – летом 2022 года крупные автоперевозчики стали продавать грузовики из-за спада грузопотоков, снижения ставок на перевозки и увеличения стоимости обслуживания техники. В основном речь идет о распродаже парка седельных тягачей — как российских, так и импортных.

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Совет федерации рекомендовал Ассоциации компаний розничной торговли и Союзу независимых сетей «воздержаться» от включения в ассортимент магазинов продукции со словом «органический», не имеющей соответствующего российского сертификата. 80% российского рынка органической продукции приходится на импорт, а импортные товары имеют сертификаты других стран.

Ростуризм в 2022 году сможет распределить только 700 млн рублей субсидий на чартерные авиаперевозки в регионы вместо заявленных 1,2 млрд рублей, подсчитали участники рынка. Оставшиеся средства могут пойти на субсидирование выкупа мест на регулярных авиарейсах и в поездах.

Экспорт товаров из США в Россию в мае снизился по сравнению с апрелем более чем на 13%, до $77,4 млн. Импорт российских товаров в США также сократился, до $1,1 млрд.

Новости предыдущего дня, 7 июля — здесь.

#новость #днрилнр

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35 комментариев
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 Постнатальный анализ

В связи с дефицитом чипов сотрудники Сбербанка начали выковыривать их из коронавирусных вакцин.

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Крошечный вентилятор

А какая у вас должность в банке?
- Начальник ковыряльного отдела!

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Alexey QuQu

Ржомба

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Артём К
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Слегка Придурковатый

Сегодня ковыряешь чип - а завтра Родину продашь.

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Товарный микроскоп

Главная новость: Пока не умер.

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Alex Gurulli

Это ничего не изменит.

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Слегка Придурковатый

А что не так со словом "органический"? Если в составе есть углерод - значит, продукт вполне себе органический. Чего доебались-то?

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Товарный микроскоп

Это все западная похабщина. Русский человек должен есть китайские овощи и молча работать.
Как мыслят в правительстве: Органика - это дорого. А дорогие продукты не нужны. Решение-запретить писать "органик".

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Василий Цымбал

Неорганический недружественный непродукт ННН 😂

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Слегка Придурковатый

Слава углероду! Слава всем нам!

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Вадим Д.

Слово есть, а штрафов нет — ну непорядок же.

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Андрей Донской

Вообще, если в соединении есть углерод, это не значит, что оно органическое. Карбонаты в качестве примера.

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Слегка Придурковатый
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Глеб Жеглов

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F

Органическая химия
Органическая химия — раздел химии, изучающий структуру, свойства и методы синтеза соединений…
ru.wikipedia.org
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Сергей С.

Так-то и полиэтилен тоже органический )

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Вадим Д.

Грузовики не нужны, самолёты не летают, органических продуктов нет.
Охренительный денёк! А ведь могла бы получиться неплохая пятница.

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Крошечный вентилятор

Хорошие новости:
"Красное и Белое", Уралмашзавод и Первый канал заявили, что не планируют уходить из России.

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Вадим Д.

Вот насчёт первого канала есть вопросы, остальное - отлично (-:

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Terri Brown

на счет ростуризма смешно прям
"Оставшиеся средства могут пойти на субсидирование выкупа мест на регулярных авиарейсах и в поездах."-а могут не пойти)

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Товарный микроскоп

А могут пойти на бобмас. За чей то счёт ведь надо оплачивать все расходы полоумного деда

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Максим Попов

Что же все вы так плохо о Байдене-то!

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Вадим Д.

135, давайте прекращать уже.
Продажи спорттоваров растут не потому ли, что кое-кто готовится к силовым методам ведения любой деятельности?
Странное сообщение про прав. комиссию и валютные кредиты, да и пусть гасят свои долги, не меньше 20%.
Сначала грузовики распродадутся, потом всё остальное из-за остальных спадов. Распродажа банкоматов из-за спада денежных потоков населения будет?
Вот оно что, продукт-то у нас — неорганический! Ну это просто решается: выдавайте сертификаты что вся отечественная продукция органическая, хоть помидоры, хоть чугун, хоть пластмасса.
А у ростуризма есть ещё запас оптимизма, молодцы.
Ну что товаропотоки между РФ и штатами падают — неудивительно, удивительно, что они упали не практически до 0, кроме ну самого необходимого.
Эдакое безобразие в пятницу, да ещё в День семьи, любви и верности и Зенитных ракетных войск РФ!
Волшебной пятницы всем!

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Андрей Мельник

А чем помидоры и пластмассы не органика? Вот чугуний да, его никак к органике не подтянуть.
Ну и насчёт праздников. Боюсь, как бы кто-то с любовью и верностью к "семье" из зенитных и ракетных орудий очередной салют пускать не начал.

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Вадим Д.

Пусть тихо отмечают, дома, по семейному, все только рады будут.
А пластик да, но вот некоторые помидоры вызывают вопросы (-:

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Андрей Мельник

А смогут ли тихо? Или хотя бы громко, но только за счёт концертов певцов ртами и задницами?

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TLGM x Event

Распродают, не хватает, сокращают. Пока, ничего нового (

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Castle Bravo

Ну все конечная остановка для грузовиков

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Андрей Князев

Рост связан в том числе с закрытием магазинов крупных западных брендов, таких как Adidas, Nike и Reebok. И это в рубрике стало лучше)

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Котик Котиков

Зачем предлагать покупать доллары, если это просто циферки на счете

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Chapaka

Похоже будет Органическая госкомпания. Так то не расслабляться всем)

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Андрей Мельник

"Росорган", который на всех покладут?

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Alex Gurulli

США - Россия: $77млн / $1млрд.
Ты выиграла россия...

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Владимир Залозный

Импорт в США??? Это, что Google translate с американского сайта?

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under construction

"Весной – летом 2022 года крупные автоперевозчики стали продавать грузовики из-за спада грузопотоков, снижения ставок на перевозки и увеличения стоимости обслуживания техники. В основном речь идет о распродаже парка седельных тягачей — как российских, так и импортных."

Конечно содержать это безумно дорого, но в перспективе года крайне глупое решение. Возможно стоило бы попробовать перегнать на другие рынки.

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