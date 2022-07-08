Разработчик российской ОС Astra Linux запланировал провести IPO на Мосбирже Статьи редакции
Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что оценка компании может составить от 10 млрд до 17 млрд рублей.
- Разработчик отечественной операционной системы Astra Linux — группа компаний «Астра» — планирует выйти на биржу, рассказал «Ведомостям» гендиректор группы Илья Сивцев. Сроки размещения, а также оценку компании и сумму, которую собирается привлечь разработчик, он не раскрыл.
- «Астра» — объединение отечественных ИТ-брендов, включающее ОС Astra Linux, диспетчер виртуальных рабочих мест Termidesk, комплекс средств резервного копирования RuBackup, систему корпоративной почты RuPost и другие.
- По данным «Контур.Фокуса», 20% головной компании группы ООО «Русбитех-Астра» принадлежит Сивцеву, остальные 80% — у Дениса Фролова. Выручка компании на конец 2021 года составила 2,4 млрд рублей, чистая прибыль — 1,2 млрд рублей.
- Предварительная оценка «Астры» может составить 17 млрд рублей, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. Аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин считает, что оценка может составить 10-15 млрд рублей.
- По мнению Делицына, выходить на биржу в ближайшее время не имеет смысла, так как из-за растущего спроса на российское ПО оценка компании со стороны андеррайтеров может сильно измениться с учётом финансовых результатов за год.
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Расчёт на господдержку при выходе на биржу, про которую вчера была новость, руссофт предлагал это? Что-то всё равно большие сомнения в потенциале массовости астры. Если бы в госучреждения их не пихали насильно — скорее всего никто никогда о них и не узнал бы, кроме самых ярых энтузиастов.
Ну среди платных Линукс дистрибутивов на нашем рынке астра самая удобная. Мое лично мнение)
Это же дебиан фактически. А значит, можно спрашивать вопросы на убунту форумах)
шорт
Вы меня конечно простите, но Red Star из Северной Кореи и то поинтересней выглядит. Созвонились бы с коллегами, переняли опыт :-)
Выглядит поинтереснее, но все равно неудачный закос под MacOS
Хотя бы не закос под простигосподи "экс-пи"
назад в 2007)хотя это даже для 2007 плохо)
скевоморфизм? нет, спасибо, мне работать надо.
Вот не пофиг, как она выглядит? Вы на работу ходите на gui оси смотреть? :)
Тут как бы надо смотреть на то, как она с задачами справляется. Но это будет совсем другая история
Дизайн времён windows xp zver)
Бери лучше: Миллениум. Мой самый любимый - по запросу ресурсов, как 98, а по интерфейсу почти ХР
Сранная пародия на ОС, сделанная на базе ядра, написанного не русскими, но сука с позиционированием Рашен бренд. Костыль.
Доебался до столба.
Скажем, ты поехал во францию, поел там французских лягушек, шлифанул коньяком французским. На утро покакал. Чьё говно? Французское или русское?
Гавно - это ОС Астра, ты поставь, поюзай, а потом галди
Как и все линуксы. Но ты неправильно в аналогию вкурил.
Да ладно, забей, суть в том, что лично мне и сугубо субъективно, эта ОС не зашла :)
Дистрибутив, у которого нет известного жизненного цикла- не нужен.
"Решили с ребятам поднять 100 рублей на пивасик. Мы и так на подсосе у государства с этой всей скрепозащитной политикой. Просто деятельность имитируем, как положено в развитых странах Запада", - прокомментировал гендиректор группы Илья Сивцев.
Ждём IPO компании разработчика Windows Zver
Отечественный RedHat
А кто это все будет админить? Те же адмиины на зп в 25 т.р.? Они как научатся админить это, так сразу и уйдут.
Депрессивная такая серость, идеально для гос учреждений, гбу Жилищник какой-нибудь)
Тут ведь айтишников много. Подскажите, что из линуксов поставить на замену на пятилетней давности бюджетный ноут (процессор какой не помню, что-то из дешёвых но не амд и мне Интел ай, оперативы 4 гига), чтобы не сильно тормозил в задачах типа померить интернет, посмотреть Ютюб / кино в стримингах, использовать в качестве печатной машинки.
А откуда у них такая прибыль? Я так, чисто спросить.
За выпиванием одной бутылки пива работы выполняется на две. Хорошая производительность