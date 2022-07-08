Финансы
Конструктивный алмаз

Разработчик российской ОС Astra Linux запланировал провести IPO на Мосбирже Статьи редакции

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что оценка компании может составить от 10 млрд до 17 млрд рублей.

  • Разработчик отечественной операционной системы Astra Linux — группа компаний «Астра» — планирует выйти на биржу, рассказал «Ведомостям» гендиректор группы Илья Сивцев. Сроки размещения, а также оценку компании и сумму, которую собирается привлечь разработчик, он не раскрыл.
  • «Астра» — объединение отечественных ИТ-брендов, включающее ОС Astra Linux, диспетчер виртуальных рабочих мест Termidesk, комплекс средств резервного копирования RuBackup, систему корпоративной почты RuPost и другие.
  • По данным «Контур.Фокуса», 20% головной компании группы ООО «Русбитех-Астра» принадлежит Сивцеву, остальные 80% — у Дениса Фролова. Выручка компании на конец 2021 года составила 2,4 млрд рублей, чистая прибыль — 1,2 млрд рублей.
  • Предварительная оценка «Астры» может составить 17 млрд рублей, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. Аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин считает, что оценка может составить 10-15 млрд рублей.
  • По мнению Делицына, выходить на биржу в ближайшее время не имеет смысла, так как из-за растущего спроса на российское ПО оценка компании со стороны андеррайтеров может сильно измениться с учётом финансовых результатов за год.

#новость #astralinux

1052 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
25 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Расчёт на господдержку при выходе на биржу, про которую вчера была новость, руссофт предлагал это? Что-то всё равно большие сомнения в потенциале массовости астры. Если бы в госучреждения их не пихали насильно — скорее всего никто никогда о них и не узнал бы, кроме самых ярых энтузиастов.

Ответить
Развернуть ветку
Командный танк88

Ну среди платных Линукс дистрибутивов на нашем рынке астра самая удобная. Мое лично мнение)
Это же дебиан фактически. А значит, можно спрашивать вопросы на убунту форумах)

Ответить
Развернуть ветку
Pixel Lens

шорт

Ответить
Развернуть ветку
Alex Walker

Вы меня конечно простите, но Red Star из Северной Кореи и то поинтересней выглядит. Созвонились бы с коллегами, переняли опыт :-)

Ответить
Развернуть ветку
Айрат Галиуллин

Выглядит поинтереснее, но все равно неудачный закос под MacOS

Ответить
Развернуть ветку
Qnoc

Хотя бы не закос под простигосподи "экс-пи"

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Симонов

назад в 2007)хотя это даже для 2007 плохо)

Ответить
Развернуть ветку
Pixel Lens

скевоморфизм? нет, спасибо, мне работать надо.

Ответить
Развернуть ветку
varchar

Вот не пофиг, как она выглядит? Вы на работу ходите на gui оси смотреть? :)
Тут как бы надо смотреть на то, как она с задачами справляется. Но это будет совсем другая история

Ответить
Развернуть ветку
Мухаммед Эмомалиев

Дизайн времён windows xp zver)

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Д.

Бери лучше: Миллениум. Мой самый любимый - по запросу ресурсов, как 98, а по интерфейсу почти ХР

Ответить
Развернуть ветку
Айрат Галиуллин

Сранная пародия на ОС, сделанная на базе ядра, написанного не русскими, но сука с позиционированием Рашен бренд. Костыль.

Ответить
Развернуть ветку
Pixel Lens
написанного не русскими

Доебался до столба.

Скажем, ты поехал во францию, поел там французских лягушек, шлифанул коньяком французским. На утро покакал. Чьё говно? Французское или русское?

Ответить
Развернуть ветку
Айрат Галиуллин

Гавно - это ОС Астра, ты поставь, поюзай, а потом галди

Ответить
Развернуть ветку
Pixel Lens

Как и все линуксы. Но ты неправильно в аналогию вкурил.

Ответить
Развернуть ветку
Айрат Галиуллин

Да ладно, забей, суть в том, что лично мне и сугубо субъективно, эта ОС не зашла :)

Ответить
Развернуть ветку
sles

Дистрибутив, у которого нет известного жизненного цикла- не нужен.

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav S

"Решили с ребятам поднять 100 рублей на пивасик. Мы и так на подсосе у государства с этой всей скрепозащитной политикой. Просто деятельность имитируем, как положено в развитых странах Запада", - прокомментировал гендиректор группы Илья Сивцев.

Ответить
Развернуть ветку
Artur Kuramshin

Ждём IPO компании разработчика Windows Zver

Ответить
Развернуть ветку
MEGAtraXXXer666

Отечественный RedHat

Ответить
Развернуть ветку
ART

А кто это все будет админить? Те же адмиины на зп в 25 т.р.? Они как научатся админить это, так сразу и уйдут.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Першин

Депрессивная такая серость, идеально для гос учреждений, гбу Жилищник какой-нибудь)

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Мельник

Тут ведь айтишников много. Подскажите, что из линуксов поставить на замену на пятилетней давности бюджетный ноут (процессор какой не помню, что-то из дешёвых но не амд и мне Интел ай, оперативы 4 гига), чтобы не сильно тормозил в задачах типа померить интернет, посмотреть Ютюб / кино в стримингах, использовать в качестве печатной машинки.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

А откуда у них такая прибыль? Я так, чисто спросить.

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Д.

За выпиванием одной бутылки пива работы выполняется на две. Хорошая производительность

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
null