Сделка по покупке Twitter Илоном Маском «находится под серьёзной угрозой срыва» — The Washington Post Статьи редакции
Причина — Маску не удаётся проверить информацию о фейковых аккаунтах на платформе.
- Команда Маска пришла к выводу, что предоставленные Twitter данные о фейковых аккаунтах не поддаются проверке — потому что информации недостаточно, чтобы оценить долю ботов в соцсети и перспективы Twitter как бизнеса, пишет The Washington Post со ссылкой на три источника.
- Из-за этого сделка «находится под серьёзной угрозой срыва», а команда Маска может скоро заявить о «смене направления». Сейчас она уже прекратила переговоры с инвесторами по финансированию покупки.
- Если Маск откажется от сделки, ему придётся выплатить $1 млрд, чтобы её расторгнуть. Но опрошенные изданием эксперты по правовым вопросам сомневаются, что проблема с фейковыми аккаунтами может считаться серьёзной и убедительной причиной для расторжения сделки. К тому же, сама Twitter хочет её завершить.
- Twitter сообщила о сделке на $44 млрд в апреле, её планируют закрыть до конца года. В мае Маск заявил о приостановке сделки, поскольку он ждёт результатов проверки количества фейковых аккаунтов. После предприниматель допустил, что может купить компанию дешевле первоначальной суммы.
- В июне Маск напомнил руководству Twitter про своё право не завершать сделку, если ему не расскажут о фейковых аккаунтах.
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Ну торгуется чувак, что тут ещё сказать.
Цена уже фиксированная
Никто не купит его за 44млрд после обоснованного понижения его цены. Заплатит ярд, а потом дочка какая нибудь предложит 20 )
Видимо, нет:Илон Маск допустил, что может купить Twitter дешевле $44 млрд
Ох уж этот торг у капота..
Просто Рогозина уже и так забанили, пропал смысл в покупке.
А не попытка ли это сбить ценник пониже, да ещё предстать таким Робином из Локсли: смотрите, смертные, я открою вам правду про твиттер, куплю его и сделаю лучше и твиттерее?
хитрый хитрый Маск, все это не просто так
Просто так, даже мухи не е***** )
Я вот подумал, а наши словосочетания
".. перестает начинаться", ".. находятся на пути к началу достижения",
подходят к сделке по покупке Twitter Илоном Маском?
Что ж ты фраер сдал назад…
Возможно, общая экономическая ситуация такова, что Twitter должен сейчас стоить значительно дешевле.
Tesla с начала года упала почти на 40%, а ведь все показатели — производство, продажи и т. д. — у неё выросли. Причём, вторая волна падения пошла как раз с апреля.
Но инвесторы смотрят не на текущие результаты, а на прогнозы.
Думаю, возьмёт по итогу за 14,88% млрд.
покупать твиттер мы не бросим..
Причина тред про дырочки у Ашана
Уже третий раз подобная новость выходит
тип: всё еще под угрой
С бонуда наверное решил купить, а потом понял «на*уя» )
VK купит)))
Ай-яй-яй...
Зато внимания сколько. Вначале вопрос: что за Маск? А потом: ммм норм-а-ль-но…
Маск решил финт ушами сделать чтобы сбить цену. Хитрый и жадный жук. Не случайно работники на его заводах тесла перерабатывают по несколько часов сверх нормы
Комментарий удален модератором
За 1 доллар пусть соглашается, а если Twitter откажется, то пусть 1 млрд. неустойки выплачивает и мне 10% за совет)
Откажется от сделки, акции твитера упадут. Потратив 1млрд сейчас, сэкономит потом 10.
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Илоний опять всех знатно затралил.