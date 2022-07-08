Финансы
Конструктивный алмаз

Сделка по покупке Twitter Илоном Маском «находится под серьёзной угрозой срыва» — The Washington Post Статьи редакции

Причина — Маску не удаётся проверить информацию о фейковых аккаунтах на платформе.

  • Команда Маска пришла к выводу, что предоставленные Twitter данные о фейковых аккаунтах не поддаются проверке — потому что информации недостаточно, чтобы оценить долю ботов в соцсети и перспективы Twitter как бизнеса, пишет The Washington Post со ссылкой на три источника.
  • Из-за этого сделка «находится под серьёзной угрозой срыва», а команда Маска может скоро заявить о «смене направления». Сейчас она уже прекратила переговоры с инвесторами по финансированию покупки.
  • Если Маск откажется от сделки, ему придётся выплатить $1 млрд, чтобы её расторгнуть. Но опрошенные изданием эксперты по правовым вопросам сомневаются, что проблема с фейковыми аккаунтами может считаться серьёзной и убедительной причиной для расторжения сделки. К тому же, сама Twitter хочет её завершить.
  • Twitter сообщила о сделке на $44 млрд в апреле, её планируют закрыть до конца года. В мае Маск заявил о приостановке сделки, поскольку он ждёт результатов проверки количества фейковых аккаунтов. После предприниматель допустил, что может купить компанию дешевле первоначальной суммы.
  • В июне Маск напомнил руководству Twitter про своё право не завершать сделку, если ему не расскажут о фейковых аккаунтах.

#новость #twitter #илонмаск

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26 комментариев
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 Алекс И

Ну торгуется чувак, что тут ещё сказать.

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unknown

Цена уже фиксированная

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Алекс И

Никто не купит его за 44млрд после обоснованного понижения его цены. Заплатит ярд, а потом дочка какая нибудь предложит 20 )

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Denis Bystruev

Видимо, нет:

Илон Маск допустил, что может купить Twitter дешевле $44 млрд
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Цифровые комплексы

Ох уж этот торг у капота..

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Betty Boop

Просто Рогозина уже и так забанили, пропал смысл в покупке.

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Вадим Д.

А не попытка ли это сбить ценник пониже, да ещё предстать таким Робином из Локсли: смотрите, смертные, я открою вам правду про твиттер, куплю его и сделаю лучше и твиттерее?

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Nikita Selyanin

хитрый хитрый Маск, все это не просто так

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Alex Shevchenko

Просто так, даже мухи не е***** )

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Крошечный вентилятор

Я вот подумал, а наши словосочетания
".. перестает начинаться", ".. находятся на пути к началу достижения",
подходят к сделке по покупке Twitter Илоном Маском?

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Юрий Коршев

Что ж ты фраер сдал назад…

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Denis Bystruev

Возможно, общая экономическая ситуация такова, что Twitter должен сейчас стоить значительно дешевле.

Tesla с начала года упала почти на 40%, а ведь все показатели — производство, продажи и т. д. — у неё выросли. Причём, вторая волна падения пошла как раз с апреля.

Но инвесторы смотрят не на текущие результаты, а на прогнозы.

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Слегка Придурковатый

Думаю, возьмёт по итогу за 14,88% млрд.

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Кристина Си

покупать твиттер мы не бросим..

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MEGAtraXXXer666

Причина тред про дырочки у Ашана

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Yuri Polyakov

Уже третий раз подобная новость выходит
тип: всё еще под угрой

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Nick
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Мухаммед Эмомалиев

С бонуда наверное решил купить, а потом понял «на*уя» )

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Chapaka

VK купит)))

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Винниамин Пяточков

Ай-яй-яй...

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Алексей Горбунов

Зато внимания сколько. Вначале вопрос: что за Маск? А потом: ммм норм-а-ль-но…

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Котик Котиков

Маск решил финт ушами сделать чтобы сбить цену. Хитрый и жадный жук. Не случайно работники на его заводах тесла перерабатывают по несколько часов сверх нормы

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Владислав Д.

За 1 доллар пусть соглашается, а если Twitter откажется, то пусть 1 млрд. неустойки выплачивает и мне 10% за совет)

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Paul Patlakh

Откажется от сделки, акции твитера упадут. Потратив 1млрд сейчас, сэкономит потом 10.

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Михаил Стерлин

Илоний опять всех знатно затралил.

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