Финансы
Конструктивный алмаз

ЦБ с 1 сентября изменит правила тестирования неквалифицированных инвесторов: вопросы будут выпадать случайным образом Статьи редакции

Чтобы при пересдаче теста инвесторы не пытались подобрать ответ путём перебора.

  • Согласно новому порядку, инвестор по-прежнему должен ответить на четыре вопроса из теста — но теперь они будут выбираться случайным образом из восьми вариантов. Изменения вступают в силу с 1 сентября 2022 года.
  • Кроме того, будет учитываться и сложность вопросов: два будут сложными, один — средним, и один — лёгким.
  • До конца года регулятор планирует увеличить количество вопросов в базе по каждому инструменту до 11.
  • По мнению ЦБ, это позволит снизить вероятность, что инвестор при пересдаче теста будет пытаться найти правильный ответ на вопрос «путём механического перебора». Также они смогут лучше осознать риски при покупке сложных финансовых инструментов.
  • С октября 2021 года неопытные инвесторы не могут совершать сделки со сложными финансовыми инструментами без прохождения тестов. Вопросы составил ЦБ, а проходить их нужно у брокеров на сайте или в приложении. Для каждого сервиса тест нужно пройти отдельно.

#новость #цб

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16 комментариев
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 Некто съел 2 яблока

Инвесторы уже сами выпали случайным образом

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Вадим Д.

Это молочные инвесторы, ждём когда коренных подвезут, матёрых! (-:

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Андрей Кустов

Эти сбежали уже

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Джонни Лавджой

Инвесторов уже не осталось. Всех побрили.

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Вася Пражкин

После МММ тоже так думали, но оказалось, что в России инвесторов на 100 лет припасено.

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Леонид Михалев

У вас рынок частных инвесторов умер по щелчку. И вы еще хотите дополнительно срезать воронку? Помянем

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Lukas Dexter

Кто то еще остался кто верит в акции? 😁

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Nikita Kozlov

КИТ Финанс верит в мои акции, к которым не предоставляет доступа уже 2 месяц ))

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MEGAtraXXXer666

Придут новые

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AntropFedorov

те кто спекуляциями не занимался

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Soulis

Такие всегда будут. Недавно как раз чел создавал тему "как не отчаяться после неудачных инвестиций" и явно готов дальше в этом участвовать, хотя и так уже потерь у него достаточно)

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Konstantin Novikov

что я представляю когда читаю про "вопросы будут выпадать случайным образом"

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Maxim Petrukhin

Статус квалинвестора по результатам тестирования тоже будет присваиваться или не присваиваться случайным образом

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Вадим Д.

Инвесторы в отечественные активы уже прекратили быть инвесторами.
Там всё красным закрашено и, видимо, на годы вперёд.
А фортели газмяса с отменой дивидендов вообще ставят под сомнение всё мероприятие.
Когда-то, разумеется, это всё вернётся, но сейчас слишком уж грустно.

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Денис R

Самое время закупаться внизу

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Mikhail Valentsev

Готовые ответы как ответы на домашние задания с полпинка гуглятся даже под особенности конкретного брокера. Снизит вероятность, ага.

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