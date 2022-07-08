Финансы
Конструктивный алмаз

Основатель «Делимобиля» о планах сервиса: из России уходить не собираются, IPO может пройти в 2023 году в Китае Статьи редакции

Главное из интервью РБК с основателем сервиса Винченцо Трани.

  • Уходить с российского рынка «Делимобиль» не будет, у него «большие перспективы развития» в стране. По словам Трани, люди привыкли пользоваться каршерингом и есть перспектива запуска в новых городах, где ещё нет «Делимобиля».

Всегда использую простую логику: для выхода из бизнеса нужен аргумент. Таким аргументом может быть value [ценность]. Если есть предложение, и оно соответствует стоимости компании, то это один разговор. А если этого нет (а этого сейчас нет), то о чём может идти речь?

Винченцо Трани, основатель «Делимобиля»
  • 8 ноября 2021 года «Делимобиль» должен был начать торговаться на Нью-Йоркской и Московской биржах, но отложил IPO на 2022 год из-за «рыночных условий». Часть средств в итоге компания привлекла, разместив 6 июля облигационный займ на 3 млрд рублей. Деньги пойдут на развитие бизнеса в России: расширение парка и городов присутствия, технологии и инфраструктуру.
  • Сейчас «Делимобиль» работает в 10 городах России, в парке — 20 тысяч машин. В год количество автомобилей планируют увеличивать на 10-12 тысяч. Проблем с их покупкой быть не должно: сервис уже покупал российские машины и тестировал китайские. Кроме того, каршеринг использует договоры финансового, а не операционного лизинга — это значит, что после 2-3 лет выплат «Делимобиль» оставляет машину себе, а не отдаёт лизингодателю.
  • Трани говорит, что часто использует облигации, потому что они дают независимость от банка, в отличие от кредита. К тому же, так можно стать более публичными для инвесторов и поддерживать с ними прямые отношения.
  • После начала «спецоперации» пришлось внести настройки в бизнес, но радикальных изменений в его структуре не было. Сложности есть, но в компании придерживаются позиции, что занимаются бизнесом, а не политикой. Вести его в России и Беларуси «мешают эмоции» — но они появились не 24 февраля, а ещё с 2014 года, так как Трани «единственный западный инвестор, который решил вкладываться в Россию после ситуации с Крымом». По словам Трани, он любит «плыть против течения», если в этом есть смысл — и «Делимобиль» доказывает, что он есть.
  • Продавать «Делимобиль» Трани не собирается. Компания всё ещё заинтересована в выходе на биржу и видит большой потенциал в размещении в Китае — оно может состояться в 2023 году.

Занимаюсь бизнесами, как детьми: развиваю, вкладываю и радуюсь успехам. Никогда не продавал бизнесы, которые создал с нуля, только те, которыми управлял. Создавая компанию с нуля, руководствуюсь логикой работы на дивиденды. Если ты создал эффективный бизнес, с положительной EBITDA, желание его продать уже не очень большое, разве что это должно быть суперпривлекательное предложение. Предпочитаю строить компании на долгосрочную перспективу. Мне 48 лет, поэтому ещё есть время развивать.

Винченцо Трани, основатель «Делимобиля»
Винченцо Трани, основатель «Делимобиля»

#новость #делимобиль

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11 комментариев
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 Слегка Придурковатый

"...Бенефициаром организаций является Винценцо Трани, проживающий в России с 2000 года и ранее работавший в банковских структурах. Ему принадлежит 69% активов «Делимобиля». 11% и 10% принадлежит Алексею Градову и Артуру Меликяну. Все трое связаны с Василием Шестаковым — президентом Международной федерации самбо и бывшим тренером Владимира Путина..."

Куда ж ты денешься с подводной лодки, Винченцо.

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Vasily Pankratov
Все трое связаны с Василием Шестаковым — президентом Международной федерации самбо и бывшим тренером Владимира Путина...

Кто-нибудь расскажите уже этим людям про теорию рукопожатий.

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Пришелец

Вы просто не понимаете, что в секции самбо очень развивается навык предпринимательской деятельности, стратегического планирования и создания прорывных стартапов.

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Илья О.

Вот это неплохо, не валят из страны а стараются все равно развиваться

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Слегка Придурковатый

Сложно не развиваться, когда у тебя крыша путинская.

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Новорег Заблокированный

Переименовать в дембель и точка

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Anton Kuzmichev

Де*биль выходит на IPO

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Аллоизий Могарыч

Аплодирую стоя! Такие новости сейчас редкость, делимобиль красавчики

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Лимита

Хорошая новость, удачи в развитии делимобиля.

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Комментарий удален модератором

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Rax034

Рад такой новости, молодцы Делимобиль

После кидка Яндексом Казани очень огорчился. Раньше думал что яндекс драйв лучший шеринг, так как тот же дели ему первое время проигрывал по состоянию авто и вариантами. Сейчас когда яндекс свалил, у дели появились новые машины в парке, например мерседес, которого раньше не было (в Казани). И как-то состояние машин получше стало. Не знаю с чем это связано, но меня это радует. Поэтому желаю Яндексу удачи, когда захочет вернутся в Казань, будет уже поздно)

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Андрей Киселев

А в глазах мольба - помогите

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