Занимаюсь бизнесами, как детьми: развиваю, вкладываю и радуюсь успехам. Никогда не продавал бизнесы, которые создал с нуля, только те, которыми управлял. Создавая компанию с нуля, руководствуюсь логикой работы на дивиденды. Если ты создал эффективный бизнес, с положительной EBITDA, желание его продать уже не очень большое, разве что это должно быть суперпривлекательное предложение. Предпочитаю строить компании на долгосрочную перспективу. Мне 48 лет, поэтому ещё есть время развивать.