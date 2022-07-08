Основатель «Делимобиля» о планах сервиса: из России уходить не собираются, IPO может пройти в 2023 году в Китае Статьи редакции
Главное из интервью РБК с основателем сервиса Винченцо Трани.
- Уходить с российского рынка «Делимобиль» не будет, у него «большие перспективы развития» в стране. По словам Трани, люди привыкли пользоваться каршерингом и есть перспектива запуска в новых городах, где ещё нет «Делимобиля».
- 8 ноября 2021 года «Делимобиль» должен был начать торговаться на Нью-Йоркской и Московской биржах, но отложил IPO на 2022 год из-за «рыночных условий». Часть средств в итоге компания привлекла, разместив 6 июля облигационный займ на 3 млрд рублей. Деньги пойдут на развитие бизнеса в России: расширение парка и городов присутствия, технологии и инфраструктуру.
- Сейчас «Делимобиль» работает в 10 городах России, в парке — 20 тысяч машин. В год количество автомобилей планируют увеличивать на 10-12 тысяч. Проблем с их покупкой быть не должно: сервис уже покупал российские машины и тестировал китайские. Кроме того, каршеринг использует договоры финансового, а не операционного лизинга — это значит, что после 2-3 лет выплат «Делимобиль» оставляет машину себе, а не отдаёт лизингодателю.
- Трани говорит, что часто использует облигации, потому что они дают независимость от банка, в отличие от кредита. К тому же, так можно стать более публичными для инвесторов и поддерживать с ними прямые отношения.
- После начала «спецоперации» пришлось внести настройки в бизнес, но радикальных изменений в его структуре не было. Сложности есть, но в компании придерживаются позиции, что занимаются бизнесом, а не политикой. Вести его в России и Беларуси «мешают эмоции» — но они появились не 24 февраля, а ещё с 2014 года, так как Трани «единственный западный инвестор, который решил вкладываться в Россию после ситуации с Крымом». По словам Трани, он любит «плыть против течения», если в этом есть смысл — и «Делимобиль» доказывает, что он есть.
- Продавать «Делимобиль» Трани не собирается. Компания всё ещё заинтересована в выходе на биржу и видит большой потенциал в размещении в Китае — оно может состояться в 2023 году.
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"...Бенефициаром организаций является Винценцо Трани, проживающий в России с 2000 года и ранее работавший в банковских структурах. Ему принадлежит 69% активов «Делимобиля». 11% и 10% принадлежит Алексею Градову и Артуру Меликяну. Все трое связаны с Василием Шестаковым — президентом Международной федерации самбо и бывшим тренером Владимира Путина..."
Куда ж ты денешься с подводной лодки, Винченцо.
Кто-нибудь расскажите уже этим людям про теорию рукопожатий.
Вы просто не понимаете, что в секции самбо очень развивается навык предпринимательской деятельности, стратегического планирования и создания прорывных стартапов.
Вот это неплохо, не валят из страны а стараются все равно развиваться
Сложно не развиваться, когда у тебя крыша путинская.
Переименовать в дембель и точка
Де*биль выходит на IPO
Аплодирую стоя! Такие новости сейчас редкость, делимобиль красавчики
Хорошая новость, удачи в развитии делимобиля.
Комментарий удален модератором
Рад такой новости, молодцы Делимобиль
После кидка Яндексом Казани очень огорчился. Раньше думал что яндекс драйв лучший шеринг, так как тот же дели ему первое время проигрывал по состоянию авто и вариантами. Сейчас когда яндекс свалил, у дели появились новые машины в парке, например мерседес, которого раньше не было (в Казани). И как-то состояние машин получше стало. Не знаю с чем это связано, но меня это радует. Поэтому желаю Яндексу удачи, когда захочет вернутся в Казань, будет уже поздно)
А в глазах мольба - помогите