Разбираемся в статье, по которой судят мошенников, пишем запросы в ЦБ и Прокуратуру, а ещё общаемся с «Легионом».

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В августе 2021 года я опубликовал разбор финансовой пирамиды “To the Mars”. Шумиха тогда поднялась замечательная. В результате нашей совместной работы пирамида, прямо скажем, развалилась. Курс их местного токена моментально упал во много раз. А сейчас их токен “To the Mars” прекратил существование.

Роскомнадзор заблокировал сайты пирамиды, организация попала в реестр финансовых пирамид ЦБ, и привлечение денег остановилось.

Почти год спустя, в апреле 2022-го, я опубликовал разбор финансовой пирамиды «Легион». Резонанс тоже был неплохой. Множество людей отправило обращения в правоохранительные органы, YouTube-канал организации был удалён.

Но знаете, что объединяет эти два случая? Организаторов обеих пирамид не привлекли к уголовной ответственности.

Организатор “To the moon” Владислав Утушкин спокойно гуляет на свободе, организовывая платные Telegram-каналы или что-то вроде того, где опять «разводит гоев на шекели».

«Легион» открыто действует, его офис по-прежнему в Красноярске, там же, где и был. Как я это узнал? Да просто позвонил им, и сотрудники пирамиды выдали как всё о своей деятельности, так и мнение о моём блоге.

Как бы то ни было, такой результат меня не устраивает. И я категорически планирую добиться справедливого наказания для этих (пока не вступило в законную силу решение суда, это моё оценочное суждение) преступников.

Разговор с оперуполномоченным по делу «Легиона»

Когда моё обращение в прокуратуру из поста про «Легион» дошло, а правильнее сказать «спустили», до Красноярского управления МВД России, со мной связался оперуполномоченный из этого отдела, чтобы взять с меня объяснения по обращению.

Всю запись разговора я выкладывать не буду, потому что «оперативная деятельность» и все дела, но хочу, чтобы одну фразу вы услышали:

Как говорится, без негатива, но учитывая, что на расстоянии менее 5 км от вашего Управления открыто осуществляет свою деятельность финансовая пирамида даже не смотря на то, что вы ведёте в отношении них проверку — нужно для вас трактовать статьи, ещё как нужно...

Хотя чему тут удивляться, учитывая постановку вопроса от сотрудника:

Почему статья за организацию есть, а правоприменительной практики по ней нет

До 2016 года пирамидчиков квалифицировали только как мошенников. И в этом была некоторая трудность. Если выражаться простым языком, она заключалась в том, что привлечь их можно было только тогда, когда появились потерпевшие — то есть когда пирамида уже начала разваливаться.

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К этому моменту организаторы успевали вывезти и спрятать практически все деньги, которые они похитили у вкладчиков. Но в марте 2016 года законодатель ввёл новую статью, по которой можно сажать организаторов финансовых пирамид ещё до того, как они развернули на полную катушку деятельность по отбору средств у доверчивого населения.

Появление анализируемой статьи обусловлено тем, что некогда единый состав мошенничества был разделен на два самостоятельных преступления: состав хищения, имеющий специфическую форму мошенничества, когда вся инвестиционная деятельность или иная законная деятельность лишь имитируется, и состав преступления, посягающего на установленный законодательством порядок осуществления такой деятельности, связанной с использованием привлекаемого имущества граждан и организаций, когда такое использование осуществляется в объемах, несопоставимых с объемами привлеченных средств Аснис А.Я. // Адвокат. 2016. N 11. С. 21 - 29.

И вроде бы вот оно, наконец-то: можно сажать пирамидчиков до того, как они успели обобрать население.

Таким образом, установление уголовной ответственности за организацию деятельности по привлечению денежных средств либо иного имущества направлено на предупреждение мошеннических действий. Гладких В.И. // Научные исследования: векторы развития 2018. С. 187 - 190.

Но не тут-то было.

Серьезные недочеты, на наш взгляд, содержатся в ст. 172.2 УК РФ, введенной Федеральным законом от 30 марта 2016 г. N 78-ФЗ и предусматривающей уголовную ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. Во многом в результате этого ее нормы довольно редко применяются на практике. Так, в частности, по ч. 1 ст. 172.2 УК РФ в 2017 г. не был осужден ни один человек, а по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ были осуждены лишь 12 человек. Жилкин М.Г. // "Юриспруденция", 2019

Ещё и верховный суд постарался, запутав всех своим постановлением:

Следует отметить, что в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" разъясняется, что "если умысел лица направлен на хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием под видом привлечения денежных средств или иного имущества граждан или юридических лиц для целей инвестиционной, предпринимательской или иной законной деятельности, которую фактически не осуществляло, то содеянное в зависимости от обстоятельств дела образует состав мошенничества (части 1, 2, 3 или 4 ст. 159 УК РФ) или мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (части 5, 6 или 7 ст. 159 УК РФ), и дополнительной квалификации по ст. 172.2 либо 200.3 УК РФ не требует". Жилкин М.Г. // "Юриспруденция", 2019

То есть все эти факторы вместе привели к тому, что идея есть, статья есть, а правоприменительной практики по ней нет. Вот, кстати, свежая информация за 2021 год с сайта судебного департамента при Верховном Суде РФ:

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=6121

Ни одного человека не было осуждено по этой статье, даже учитывая тот факт, что количество финансовых пирамид, по статистике ЦБ, в нашей стране с каждым годом только увеличивается.

Однако тот факт, что нет конкретной единой практики, как квалифицировать подобные деяния более корректно (как приготовление к мошенничеству или непосредственно по 172.2 УК РФ), абсолютно не значит, что сотрудникам правоохранительных органов можно не делать ничего.

Моё обращение в прокуратуру было направлено в прокуратуру больше трёх месяцев назад, и всё, что я получил за это время, — такая отписка.

Организаторы пирамиды мало того что продолжают работать, они бахвалятся своей безнаказанностью:

А что меня больше всего задело, так это то, что когда я спросил у оперативника МВД, читал ли он пост, где в деталях описана вся ситуация с пирамидой «Легион», он сказал, что «сам не читал».

Но я боюсь, что пирамидчики и сотрудники правоохранительных органов не до конца поняли масштаб ситуации. Наше комьюнити — это то, с чём придётся считаться, хотят они того или нет.

Так что теперь довести дело до конца — это вопрос принципа.

Разговор с «Легионом»

Спустя два месяца после того, как я отправил объяснения по обращению, мне стало интересно, как же там поживает «Легион». Оставляю, значит, свои контакты в форме обратной связи и... о чудо! Звонок. Как ни в чём ни бывало. Доброжелательно и спокойно рассказывают об условиях «инвестирования» в их пирамиду.

На ходу я придумал себе легенду, что ехал в поезде с одной из их вкладчиц по имени Наталья, которая меня убедила, что надо вкладываться к ним. Ведь в любом поезде есть Наталья, которая наверняка является вкладчицей какой-нибудь очередной богомерзкой пирамиды, не так ли? Ну и, собственно, вот, что из этого вышло.

Особое внимание прошу обратить на этот момент.

Бинго! +1 к признакам финансовой пирамиды. Ведь на их сайте нигде не афишировалась реферальная программа. А она есть.

Обращение к организаторам финансовой пирамиды «Легион» и другим причастным — я знаю, вы сейчас это читаете

Мы с нашим комьюнити разрушим вашу пирамиду, чего бы мне это ни стоило, так что лучше закрывайтесь и бегите уже сейчас. Мне не заказывают посты ваши конкуренты. Да и какие у вас, преступников, могут быть конкуренты?! Вы всем своим скопом просто нечисть, которую давно пора выгнать поганой метлой. И я сделаю всё возможное, чтобы так и произошло. А по поводу весеннего обострения и постов раз в год — это согласен, действительно не дело так редко писать посты. Но с этого момента я обещаю прикладывать гораздо больше усилий в борьбе с вами и вам подобными. Вячеслав. Автор блога «Агрессивный инвестор»

Переходим к делу — отправляем запросы в Генпрокуратуру и ЦБ

Первым делом, как мне кажется, стоит немного простимулировать правоохранительные органы двигаться активнее по обращению, которое я направил ещё в конце апреля.

Считаю, что одна отписка — это, мягко говоря, не всё, что могли сделать правоохранительные органы по моему обращению. Поэтому для начала попросим уже непосредственно Генеральную Прокуратуру РФ проверить, как там обстоят дела.

Напоминаю, что единственное наше оружие — это массовость. Поэтому я абсолютно ни на что не намекая и ни к чему не призывая, просто случайно оставлю здесь текст изначального обращения, который, к слову, может быть направлен в любой орган прокуратуры.

Общество с ограниченной ответственностью торгово-финансовый альянс «Легион», ИНН: 2466193471, ОГРН: 1182468041150 внесено Центральным Банком РФ в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, как организация, обладающая признаками «финансовой пирамиды» (https://cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=10725). В соответствии с информацией, указанной на официальной странице Банка России (https://cbr.ru/inside/warning-list/), под «Признаками финансовой пирамиды» понимается Деятельность по привлечению денежных средств или иного имущества, при которой выплата дохода или предоставление иной выгоды осуществляются за счет привлеченных денежных средств и или иного имущества при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, ответственность за которую предусмотрена статьями 14.62 КоАП РФ, 172.2 или 159 УК РФ. Ст. 172.2 УК РФ предусмотрено наказание за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества. На данный момент вышеуказанная организация открыто осуществляет свою деятельность посредством: интернет-сайта https://tfalegion.com ; офиса, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Караульная, д. 88. В соответствии с п.4 ч.1 ст. 140 УПК РФ, поводом для возбуждения уголовного дела может служить постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. В соответствии с вышеизложенным, прошу оказать содействие по пресечению противоправной деятельности Общества с ограниченной ответственностью торгово-финансовый альянс «Легион», ИНН: 2466193471, ОГРН: 1182468041150, а так же рассмотреть вопрос о возможности принятия постановления прокурора о направлении сведений о деятельности вышеуказанной организации в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Ну и, конечно, надо взяться за разъяснения законодательства, мы с редакцией vc.ru составили обращение в ЦБ с просьбой дать разъяснения по вопросу включения компаний в реестр финансовых пирамид.

В соответствии с информацией указанной на странице https://cbr.ru/inside/warning-list/ Банк России выявляет компании и проекты с признаками нелегальной деятельности. Под «Признаками финансовой пирамиды» понимается Деятельность по привлечению денежных средств или иного имущества, при которой выплата дохода или предоставление иной выгоды осуществляются за счет привлеченных денежных средств и или иного имущества при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, ответственность за которую предусмотрена статьями 14.62 КоАП РФ, 172.2 или 159 УК РФ. В связи с вышеизложенным просим предоставить разъяснения по следующим вопросам: 1. Является ли факт установления Центральным Банком у компании признаков «финансовой пирамиды» основанием для возбуждения административного/уголовного производства, в соответствии со статьями 14.62 КоАП РФ, 172.2 и 159 УК РФ? 2. Является ли факт установления Центральным Банков у компании признаков «финансовой пирамиды» достаточным основанием для возбуждения уголовного производства, в соответствии со ст.172.2 УК РФ, поскольку ст. 172.2 УК РФ предусмотрено наказание за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества? 3. По каким квалифицирующим признакам должно производиться разграничение между применением ст.172.2 УК РФ и 159 УК РФ в вопросе уголовного производства в отношении компаний с установленными признаками «финансовой пирамиды»?

И получили ответ.

Банк России, противодействуя нелегальным организациям и финансовым пирамидам, выявляет подобные компании. Для того, чтобы как можно раньше предупредить граждан о рисках взаимодействия с «нелегалами» и пирамидами, мы публикуем информацию о них на своем сайте. Информацию о деятельности таких компаний Банк России направляет в уполномоченные органы для применения ими мер в соответствии с законодательством. Установление Банком России у компании признаков финансовой пирамиды может являться поводом для организации проверки правоохранительными органами в соответствии с Уголовно-процессуальным законодательством РФ и принятия по ее результатам процессуального решения. При этом окончательная правовая оценка деятельности таких компаний, а также достаточности оснований для возбуждения уголовного дела дается уполномоченными органами на основании всей имеющейся совокупности материалов в соответствии с предоставленными им полномочиями. Квалификация преступлений, в том числе установление точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой, также относится к исключительной компетенции правоохранительных органов. Практика показывает, что деятельность субъектов, имеющих признаки «финансовых пирамид», может быть квалифицирована правоохранительными органами как по статье 172.2 УК РФ, так и по статье 159 УК РФ.

С этой информацией будем идти дальше.

Ещё раз напоминаю, что в борьбе со всякой нечистью вроде финансовых пирамид и мошенников может помочь только публичность и массовость. Буду очень благодарен, если вы поддержите этот материал лайком, комментарием и поможете его распространить.