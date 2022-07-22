Статья за организацию финансовых пирамид есть, осужденных нет, хотя количество пирамид растёт: что можно с этим сделать Статьи редакции
Разбираемся в статье, по которой судят мошенников, пишем запросы в ЦБ и Прокуратуру, а ещё общаемся с «Легионом».
В августе 2021 года я опубликовал разбор финансовой пирамиды “To the Mars”. Шумиха тогда поднялась замечательная. В результате нашей совместной работы пирамида, прямо скажем, развалилась. Курс их местного токена моментально упал во много раз. А сейчас их токен “To the Mars” прекратил существование.
Роскомнадзор заблокировал сайты пирамиды, организация попала в реестр финансовых пирамид ЦБ, и привлечение денег остановилось.
Почти год спустя, в апреле 2022-го, я опубликовал разбор финансовой пирамиды «Легион». Резонанс тоже был неплохой. Множество людей отправило обращения в правоохранительные органы, YouTube-канал организации был удалён.
Но знаете, что объединяет эти два случая? Организаторов обеих пирамид не привлекли к уголовной ответственности.
Организатор “To the moon” Владислав Утушкин спокойно гуляет на свободе, организовывая платные Telegram-каналы или что-то вроде того, где опять «разводит гоев на шекели».
«Легион» открыто действует, его офис по-прежнему в Красноярске, там же, где и был. Как я это узнал? Да просто позвонил им, и сотрудники пирамиды выдали как всё о своей деятельности, так и мнение о моём блоге.
Как бы то ни было, такой результат меня не устраивает. И я категорически планирую добиться справедливого наказания для этих (пока не вступило в законную силу решение суда, это моё оценочное суждение) преступников.
Разговор с оперуполномоченным по делу «Легиона»
Когда моё обращение в прокуратуру из поста про «Легион» дошло, а правильнее сказать «спустили», до Красноярского управления МВД России, со мной связался оперуполномоченный из этого отдела, чтобы взять с меня объяснения по обращению.
Всю запись разговора я выкладывать не буду, потому что «оперативная деятельность» и все дела, но хочу, чтобы одну фразу вы услышали:
Как говорится, без негатива, но учитывая, что на расстоянии менее 5 км от вашего Управления открыто осуществляет свою деятельность финансовая пирамида даже не смотря на то, что вы ведёте в отношении них проверку — нужно для вас трактовать статьи, ещё как нужно...
Хотя чему тут удивляться, учитывая постановку вопроса от сотрудника:
Почему статья за организацию есть, а правоприменительной практики по ней нет
До 2016 года пирамидчиков квалифицировали только как мошенников. И в этом была некоторая трудность. Если выражаться простым языком, она заключалась в том, что привлечь их можно было только тогда, когда появились потерпевшие — то есть когда пирамида уже начала разваливаться.
К этому моменту организаторы успевали вывезти и спрятать практически все деньги, которые они похитили у вкладчиков. Но в марте 2016 года законодатель ввёл новую статью, по которой можно сажать организаторов финансовых пирамид ещё до того, как они развернули на полную катушку деятельность по отбору средств у доверчивого населения.
И вроде бы вот оно, наконец-то: можно сажать пирамидчиков до того, как они успели обобрать население.
Но не тут-то было.
Ещё и верховный суд постарался, запутав всех своим постановлением:
То есть все эти факторы вместе привели к тому, что идея есть, статья есть, а правоприменительной практики по ней нет. Вот, кстати, свежая информация за 2021 год с сайта судебного департамента при Верховном Суде РФ:
Ни одного человека не было осуждено по этой статье, даже учитывая тот факт, что количество финансовых пирамид, по статистике ЦБ, в нашей стране с каждым годом только увеличивается.
Однако тот факт, что нет конкретной единой практики, как квалифицировать подобные деяния более корректно (как приготовление к мошенничеству или непосредственно по 172.2 УК РФ), абсолютно не значит, что сотрудникам правоохранительных органов можно не делать ничего.
Моё обращение в прокуратуру было направлено в прокуратуру больше трёх месяцев назад, и всё, что я получил за это время, — такая отписка.
Организаторы пирамиды мало того что продолжают работать, они бахвалятся своей безнаказанностью:
А что меня больше всего задело, так это то, что когда я спросил у оперативника МВД, читал ли он пост, где в деталях описана вся ситуация с пирамидой «Легион», он сказал, что «сам не читал».
Но я боюсь, что пирамидчики и сотрудники правоохранительных органов не до конца поняли масштаб ситуации. Наше комьюнити — это то, с чём придётся считаться, хотят они того или нет.
Так что теперь довести дело до конца — это вопрос принципа.
Разговор с «Легионом»
Спустя два месяца после того, как я отправил объяснения по обращению, мне стало интересно, как же там поживает «Легион». Оставляю, значит, свои контакты в форме обратной связи и... о чудо! Звонок. Как ни в чём ни бывало. Доброжелательно и спокойно рассказывают об условиях «инвестирования» в их пирамиду.
На ходу я придумал себе легенду, что ехал в поезде с одной из их вкладчиц по имени Наталья, которая меня убедила, что надо вкладываться к ним. Ведь в любом поезде есть Наталья, которая наверняка является вкладчицей какой-нибудь очередной богомерзкой пирамиды, не так ли? Ну и, собственно, вот, что из этого вышло.
Особое внимание прошу обратить на этот момент.
Бинго! +1 к признакам финансовой пирамиды. Ведь на их сайте нигде не афишировалась реферальная программа. А она есть.
Обращение к организаторам финансовой пирамиды «Легион» и другим причастным — я знаю, вы сейчас это читаете
Переходим к делу — отправляем запросы в Генпрокуратуру и ЦБ
Первым делом, как мне кажется, стоит немного простимулировать правоохранительные органы двигаться активнее по обращению, которое я направил ещё в конце апреля.
Считаю, что одна отписка — это, мягко говоря, не всё, что могли сделать правоохранительные органы по моему обращению. Поэтому для начала попросим уже непосредственно Генеральную Прокуратуру РФ проверить, как там обстоят дела.
Напоминаю, что единственное наше оружие — это массовость. Поэтому я абсолютно ни на что не намекая и ни к чему не призывая, просто случайно оставлю здесь текст изначального обращения, который, к слову, может быть направлен в любой орган прокуратуры.
Ну и, конечно, надо взяться за разъяснения законодательства, мы с редакцией vc.ru составили обращение в ЦБ с просьбой дать разъяснения по вопросу включения компаний в реестр финансовых пирамид.
И получили ответ.
С этой информацией будем идти дальше.
Ещё раз напоминаю, что в борьбе со всякой нечистью вроде финансовых пирамид и мошенников может помочь только публичность и массовость. Буду очень благодарен, если вы поддержите этот материал лайком, комментарием и поможете его распространить.
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Почитал всю статью и такой вот вопрос к автору возник. Если пирамидо строители начнут инвестировать часть средств в акции или другие активы или просто ООО открывать со своим участием, или просто предпринимательскую деятельность ( пусть даже убыточную ) вести, то к ним вообще вопросов не сможет возникнуть?