Финансы
Пожарный американец

Россияне теряют 10-15 млрд рублей в год из-за вложений в финансовые пирамиды — ЦБ Статьи редакции

Большинство таких организаций работает в онлайне.

  • Предварительные данные регулятора озвучил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Его слова приводит Frank Media.
  • По словам Ляха, цикл жизни финансовых пирамид — то есть создание нелегального продукта, сбор денег и исчезновение компании, теперь сократился до 2,5-3 месяцев.
  • По данным регулятора, организаторы пирамид не стремятся создать крупные проекты, а развивают «большое количество» одинаковых, прежден всего, онлайн-проектов в регионах на разных площадках и под разными брендами. Но суть у них одна, и она «достаточно примитивна».
  • Во втором квартале 2022 года ЦБ заметил рост подобных организаций, в том числе из-за увеличения их количества в онлайне. При этом 56% из них привлекают деньги через мнимые инвестиции в криптовалюту.
  • В целом в первом полугодии выросло количество нелегальных кредиторов, которые работают в соцсетях и мессенджерах, заметил ЦБ. Среди схем Лях назвал услугу «очистки кредитной истории» (мошенники предлагают за небольшие деньги «зачистить» кредитную историю, но ничего не делают и исчезают) и предложения закрыть кредиты за 30% от стоимости займа.

#новость #финансовыепирамиды

310 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
13 комментариев
Написать комментарий...
Товарный микроскоп

Это ЦБ про мосбиржу или пенсионный фонд.? Или про любые налоги?

Ответить
Развернуть ветку
Рустам

Про Тинькофф

Ответить
Развернуть ветку
Лелик Плотников

Про все

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Savin

Это про Газпром и обещанные дивиденды?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Как пели незабвенные лиса Алиса и кот Базилио:

Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
...
На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!

Ответить
Развернуть ветку
Крошечный вентилятор

Почему дураков и любителей халявы называют - «доверчивые граждане»?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Не хотят признавать, что таковых подавляющее большинство, видимо.

Ответить
Развернуть ветку
Товарный микроскоп

Да это же гимн страны)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Справедливости ради – не только нашей (-:

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Loginov

Сколько россияне теряют из-за войны? ЦБ не хочет посчитать, нет?

Ответить
Развернуть ветку
Lukas Dexter

Я и без пирамид теряю. Вот выходные подходят и чувствую, опять потеряю😂

Ответить
Развернуть ветку
Soulis

Кроме шуток, я думал(да и сейчас сомневаюсь), что числа больше

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Сколько россияне теряют от вложений в продукты Тинькова?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 13 комментариев
null