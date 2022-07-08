Россияне теряют 10-15 млрд рублей в год из-за вложений в финансовые пирамиды — ЦБ Статьи редакции
Большинство таких организаций работает в онлайне.
- Предварительные данные регулятора озвучил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Его слова приводит Frank Media.
- По словам Ляха, цикл жизни финансовых пирамид — то есть создание нелегального продукта, сбор денег и исчезновение компании, теперь сократился до 2,5-3 месяцев.
- По данным регулятора, организаторы пирамид не стремятся создать крупные проекты, а развивают «большое количество» одинаковых, прежден всего, онлайн-проектов в регионах на разных площадках и под разными брендами. Но суть у них одна, и она «достаточно примитивна».
- Во втором квартале 2022 года ЦБ заметил рост подобных организаций, в том числе из-за увеличения их количества в онлайне. При этом 56% из них привлекают деньги через мнимые инвестиции в криптовалюту.
- В целом в первом полугодии выросло количество нелегальных кредиторов, которые работают в соцсетях и мессенджерах, заметил ЦБ. Среди схем Лях назвал услугу «очистки кредитной истории» (мошенники предлагают за небольшие деньги «зачистить» кредитную историю, но ничего не делают и исчезают) и предложения закрыть кредиты за 30% от стоимости займа.
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Это ЦБ про мосбиржу или пенсионный фонд.? Или про любые налоги?
Про Тинькофф
Про все
Это про Газпром и обещанные дивиденды?
Как пели незабвенные лиса Алиса и кот Базилио:
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
...
На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
Почему дураков и любителей халявы называют - «доверчивые граждане»?
Не хотят признавать, что таковых подавляющее большинство, видимо.
Да это же гимн страны)
Справедливости ради – не только нашей (-:
Сколько россияне теряют из-за войны? ЦБ не хочет посчитать, нет?
Я и без пирамид теряю. Вот выходные подходят и чувствую, опять потеряю😂
Кроме шуток, я думал(да и сейчас сомневаюсь), что числа больше
Сколько россияне теряют от вложений в продукты Тинькова?