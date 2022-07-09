На фоне «спецоперации» и экономического кризиса российские компании стали больше вкладывать в программы психологической поддержки сотрудников. В онлайн-сервисах спрос на такие услуги за год вырос почти в пять раз, а страховые компании отмечают увеличение числа консультаций по ДМС с профильными специалистами, пишет «Ъ».