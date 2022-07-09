Новости и тексты на фоне 136 дня «спецоперации»: компании стали больше вкладывать в психологическую поддержку работников Статьи редакции
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А что стало
На фоне «спецоперации» и экономического кризиса российские компании стали больше вкладывать в программы психологической поддержки сотрудников. В онлайн-сервисах спрос на такие услуги за год вырос почти в пять раз, а страховые компании отмечают увеличение числа консультаций по ДМС с профильными специалистами, пишет «Ъ».
Новости предыдущего дня, 8 июля — здесь.
Статья дополняется
Game Insight:денег нам не выплатят даже за отработанное, при этом он требует вернуть технику, угрожая судом
Потому что Game Insight не российская компания :)
А почти ничего и не стало, только психологическая помощь больше востребована. Что вполне логично.
Больше скажу, с такими «успехами» как бы психиатрическая не начала кратный прирост.
В соседней новости пока интереснее – там Маск твиттер нагибает, ценник сбивает только в путь (-:
Хорошей всем субботы!!!
"...как бы психиатрическая не начала кратный прирост." - к началу лета 2023 - легко. Годовщину СВО справят, оглянется по сторонам народ и скажет "Ой".
Не все успеют оглянуться — кукушки могут к тому моменту поотлетать массово.
Для всех кто не поддерживает сво ... (сарказм)
"На фоне «спецоперации» и экономического кризиса российские компании стали больше вкладывать в программы психологической поддержки сотрудников..."