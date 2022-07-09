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Финансы
Слава Шегай

Новости и тексты на фоне 136 дня «спецоперации»: компании стали больше вкладывать в психологическую поддержку работников Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на выходные: доллар — 61,26 рублей, евро — 62,04 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 61,02 рубля, евро — 62,2 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,6 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,73 рубля, евро — по 71,04 рубля.

А что стало

На фоне «спецоперации» и экономического кризиса российские компании стали больше вкладывать в программы психологической поддержки сотрудников. В онлайн-сервисах спрос на такие услуги за год вырос почти в пять раз, а страховые компании отмечают увеличение числа консультаций по ДМС с профильными специалистами, пишет «Ъ».

Новости предыдущего дня, 8 июля — здесь.

#новость #днрилнр

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7 комментариев
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 Вася Пражкин
российские компании стали больше вкладывать в программы психологической поддержки сотрудников

Game Insight:

денег нам не выплатят даже за отработанное, при этом он требует вернуть технику, угрожая судом
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Dmitriy Prozorov

Потому что Game Insight не российская компания :)

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Вадим Д.

А почти ничего и не стало, только психологическая помощь больше востребована. Что вполне логично.
Больше скажу, с такими «успехами» как бы психиатрическая не начала кратный прирост.
В соседней новости пока интереснее – там Маск твиттер нагибает, ценник сбивает только в путь (-:

Хорошей всем субботы!!!

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Alex Gurulli

"...как бы психиатрическая не начала кратный прирост." - к началу лета 2023 - легко. Годовщину СВО справят, оглянется по сторонам народ и скажет "Ой".

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Вадим Д.

Не все успеют оглянуться — кукушки могут к тому моменту поотлетать массово.

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Василий Цымбал

Для всех кто не поддерживает сво ... (сарказм)

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Василий Цымбал

"На фоне «спецоперации» и экономического кризиса российские компании стали больше вкладывать в программы психологической поддержки сотрудников..."

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