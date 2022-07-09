Финансы
Слава Шегай

«Сбер» провёл первую сделку по выпуску цифровых финансовых активов Статьи редакции

На собственной платформе.

  • Первой сделкой на ней стал выпуск цифровых активов «СберФакторинг». «Обязательства эмитента обеспечены дебиторской задолженностью, переданной на факторинговое обслуживание. Объём выпуска — 1 млрд рублей, срок размещения — 3 месяца», — сообщила компания.
  • Цифровые финансовые активы (ЦФА) — это цифровые права, включающие требования денег, участие в капитале непубличных акционерных обществ, права по ценным бумагам и передаче права их требования.

  • Цифровые активы выпускаются на платформе по технологии блокчейн с помощью смарт-контракта. Этот алгоритм контролирует соблюдение заложенных в решении о выпуске ЦФА условий — в частности, суммы, срока и доходности выпуска.

  • Платформа работает в пилотном режиме, воспользоваться ею пока может ограниченное число пользователей, но скоро она будет доступна всем корпоративным клиентам, добавили в банке.
  • В середине марта «Сбер» попал в реестр операторов платформ цифровых токенов. Включение в реестр позволяет компаниям заниматься выпуском ЦФА и их обменом между пользователями внутри своих платформ.

#сбер #новость #цб

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9 комментариев
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 Новорег Заблокированный

И не выплатил по ней?

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Зеленый Артем

Только восклицательный знак. И тогда браво-коммент ))

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Alexandr Garuppa

На мой взгляд гениально. Закинуть долги клиентов по неоплаченным кредитам в крипту и продать. Аплодирую!

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Лимита

Ипотечные облигации вроде так работали из-за чего случился кризис.

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Alexandr Garuppa

Теперь это вышло на новый уровень. Банк компенсирует себе все потери, заплатят за все криптоинвесторы. Многоходовочка!

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Лимита

Да они пока 1 млрд упаковали, у них активов на 40 триллионов, прибыль 2 триллиона.

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Лимита

Не хотите немного дебиторки СБЕРа))?

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Andrey Zykov

Будьте любезны, вызовите пояснительную бригаду

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Лимита

Греф прочитал статью про блокчейн и решил попробовать применить.

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