«Сбер» провёл первую сделку по выпуску цифровых финансовых активов Статьи редакции
На собственной платформе.
- Первой сделкой на ней стал выпуск цифровых активов «СберФакторинг». «Обязательства эмитента обеспечены дебиторской задолженностью, переданной на факторинговое обслуживание. Объём выпуска — 1 млрд рублей, срок размещения — 3 месяца», — сообщила компания.
- Цифровые финансовые активы (ЦФА) — это цифровые права, включающие требования денег, участие в капитале непубличных акционерных обществ, права по ценным бумагам и передаче права их требования.
Цифровые активы выпускаются на платформе по технологии блокчейн с помощью смарт-контракта. Этот алгоритм контролирует соблюдение заложенных в решении о выпуске ЦФА условий — в частности, суммы, срока и доходности выпуска.
- Платформа работает в пилотном режиме, воспользоваться ею пока может ограниченное число пользователей, но скоро она будет доступна всем корпоративным клиентам, добавили в банке.
- В середине марта «Сбер» попал в реестр операторов платформ цифровых токенов. Включение в реестр позволяет компаниям заниматься выпуском ЦФА и их обменом между пользователями внутри своих платформ.
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И не выплатил по ней?
Только восклицательный знак. И тогда браво-коммент ))
На мой взгляд гениально. Закинуть долги клиентов по неоплаченным кредитам в крипту и продать. Аплодирую!
Ипотечные облигации вроде так работали из-за чего случился кризис.
Теперь это вышло на новый уровень. Банк компенсирует себе все потери, заплатят за все криптоинвесторы. Многоходовочка!
Да они пока 1 млрд упаковали, у них активов на 40 триллионов, прибыль 2 триллиона.
Не хотите немного дебиторки СБЕРа))?
Будьте любезны, вызовите пояснительную бригаду
Греф прочитал статью про блокчейн и решил попробовать применить.