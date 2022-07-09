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«Мир Российская премьер-лига»: платёжная система «Мир» стала титульным спонсором РПЛ Статьи редакции

С 2020 года титульным спонсором лиги был «Тинькофф».

Фото: Никита Плохих, РБК
  • Соглашение подписали 9 июля в Санкт-Петербурге, перед матчем за Суперкубок России «Зенита» и «Спартака».
  • Турнир будет называться «Мир Российская премьер-лига». Соглашение подписано до конца сезона 2025–2026. Sports.ru, «Чемпионат» и «Спорт-экспресс» пишут, что партнёрство будет приносить лиге около 800 млн рублей в год.
  • «Тинькофф» как титульный спонсор, по данным «РБК Спорт», платил в год РПЛ около 330 млн рублей. Бренд компании появлялся в ТВ-трансляциях матчей, на стадионах и форме игроков.

#тинькофф #мир #новость

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86 комментариев
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 Лимита

А зачем рекламировать МИР и тратить 800 миллионов если у нас все равно нет выбора??

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Сидор

потому что без 800 млн рублей и прочих подачек спонсоров не будет денег для распиливая внутри РФС и клубов.
Ведь деньги, по закону миллионеров, "должны быть в обороте" Вот они и работают - из бюджета в карманы частных лиц.

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27 комментариев
Александр Смирнов

А то, что Газпром тратил десятки миллионов евро на то чтобы быть титульным спонсором Лиги чемпионов и ряда крупных спортивных мероприятий - вас не смущало?))

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2 комментария
Громадный Орзэмэс
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Alexey Shevchuk

в РФ можно выпускать и использовать карты Visa и Mastercard, а вот использовать да, только внутри страны

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5 комментариев
Котик Котиков

По сути сейчас что Visa, что Mastercard обслуживаются НСПК внутри России, то есть это тот же Мир

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6 комментариев
Лимита

Надо ещё найти спонсора который бы назывался "Праху его", чтобы полное название звучало:

«Мир Праху его Российская премьер-лига»

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user_90123129312

А как откаты делать без денежных потоков?

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4 комментария
Сидор

Ну это дискредитация российской армии.
Всю администрацию РФС к ответу!
(Своровано со спортц.ру)

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Пришелец

Остальные спонсоры теперь побояться поддержать МИР. Российскую Премьер-Лигу.

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Sanya

Теперь МИР (Peace) будет не только отображаться от УЕФА на баннерах, но и в РПЛ

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Blackrock

Я когда в иностранных лигах вижу постоянно забываю и думаю неужели платежная система из РФ пиарится)))

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Котик Котиков

Очень смешно )

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Sergei Zotov

единственный шанс российских футболистов поехать на Чемпионат МИРа

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Лимита

ЦБ поддерживает футбол, дожили.

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Лимита

Где этот федоровец утверждавший что ЦБ подчиняется ФРСу... Гляди ФРС дал команду ЦБ 800 миллионов русской премьер лиге заплатить))

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4 комментария
Мимопрохожий

А крымские клубы в РПЛ есть?

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Сидор

Не будет. РФС не хочет остаться вне УЕФА и ФИФА. И даже в Кремле это понимают.

Будет как было все эти 8 лет - официально команда будут в Ростове или где-то рядом, а игроки будут из Крыма.

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12 комментариев
Котик Котиков

А что, Тиньков теперь зашкварно стало в титульных иметь?

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Сидор

Тинькоф вроде и не хотел продлевать еще при "старой администрации"

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1 комментарий
Andre Macareno

Пластмассовый мир победил :(

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Nikita Evstropov

Хоть здесь - Мир

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Псков Бурито
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Вадим Д.

Прочитал бегло как: «... стала ритуальным спонсором РПЛ» (-:

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Младший волк

Народ зубоскалит. Но в целом почему бы и не помелькать лишний раз в новостях (там всё время полное название приводят).

А я вот подумал что за последнее время сделали глобальное у нас хорошо. Вот Мир как раз вспоминается и только. Сделали намного лучше, чем у меня скепсис был.

И собеседовался как-то по своей специальности туда. Не прошёл (может и сам бы не пошёл, у меня запросы то тоже немалые :-) ), но с технической точки зрения лучший мой собес был пока за всё время. Реально парень супер был, потом общался с ним и на конференции как-то.

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