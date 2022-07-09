«Мир Российская премьер-лига»: платёжная система «Мир» стала титульным спонсором РПЛ Статьи редакции
С 2020 года титульным спонсором лиги был «Тинькофф».
- Соглашение подписали 9 июля в Санкт-Петербурге, перед матчем за Суперкубок России «Зенита» и «Спартака».
- Турнир будет называться «Мир Российская премьер-лига». Соглашение подписано до конца сезона 2025–2026. Sports.ru, «Чемпионат» и «Спорт-экспресс» пишут, что партнёрство будет приносить лиге около 800 млн рублей в год.
- «Тинькофф» как титульный спонсор, по данным «РБК Спорт», платил в год РПЛ около 330 млн рублей. Бренд компании появлялся в ТВ-трансляциях матчей, на стадионах и форме игроков.
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А зачем рекламировать МИР и тратить 800 миллионов если у нас все равно нет выбора??
потому что без 800 млн рублей и прочих подачек спонсоров не будет денег для распиливая внутри РФС и клубов.
Ведь деньги, по закону миллионеров, "должны быть в обороте" Вот они и работают - из бюджета в карманы частных лиц.
А то, что Газпром тратил десятки миллионов евро на то чтобы быть титульным спонсором Лиги чемпионов и ряда крупных спортивных мероприятий - вас не смущало?))
в РФ можно выпускать и использовать карты Visa и Mastercard, а вот использовать да, только внутри страны
По сути сейчас что Visa, что Mastercard обслуживаются НСПК внутри России, то есть это тот же Мир
Надо ещё найти спонсора который бы назывался "Праху его", чтобы полное название звучало:
«Мир Праху его Российская премьер-лига»
А как откаты делать без денежных потоков?
Ну это дискредитация российской армии.
Всю администрацию РФС к ответу!
(Своровано со спортц.ру)
Остальные спонсоры теперь побояться поддержать МИР. Российскую Премьер-Лигу.
Теперь МИР (Peace) будет не только отображаться от УЕФА на баннерах, но и в РПЛ
Я когда в иностранных лигах вижу постоянно забываю и думаю неужели платежная система из РФ пиарится)))
Очень смешно )
единственный шанс российских футболистов поехать на Чемпионат МИРа
ЦБ поддерживает футбол, дожили.
Где этот федоровец утверждавший что ЦБ подчиняется ФРСу... Гляди ФРС дал команду ЦБ 800 миллионов русской премьер лиге заплатить))
А крымские клубы в РПЛ есть?
Не будет. РФС не хочет остаться вне УЕФА и ФИФА. И даже в Кремле это понимают.
Будет как было все эти 8 лет - официально команда будут в Ростове или где-то рядом, а игроки будут из Крыма.
А что, Тиньков теперь зашкварно стало в титульных иметь?
Тинькоф вроде и не хотел продлевать еще при "старой администрации"
Пластмассовый мир победил :(
Хоть здесь - Мир
Прочитал бегло как: «... стала ритуальным спонсором РПЛ» (-:
Народ зубоскалит. Но в целом почему бы и не помелькать лишний раз в новостях (там всё время полное название приводят).
А я вот подумал что за последнее время сделали глобальное у нас хорошо. Вот Мир как раз вспоминается и только. Сделали намного лучше, чем у меня скепсис был.
И собеседовался как-то по своей специальности туда. Не прошёл (может и сам бы не пошёл, у меня запросы то тоже немалые :-) ), но с технической точки зрения лучший мой собес был пока за всё время. Реально парень супер был, потом общался с ним и на конференции как-то.