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Финансы
Слава Шегай

Новости и тексты на фоне 137 дня «спецоперации»: киприоты пожаловались на антироссийские санкции Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Reuters

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на выходные: доллар — 61,26 рублей, евро — 62,04 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 61,02 рубля, евро — 62,2 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,90 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,73 рубля, евро — по 71,04 рубля.

А что стало

Жители Кипра пожаловались на антироссийские санкции, которые ввело правительство, пишет журнал L'Esresso. Они говорят, в что Лимасоле есть русскоязычная община численностью 50 тысяч человек, и судьба общины и экономики, привыкшей полагаться на неё, «висит на волоске», — россияне много тратили на отдыхе и инвестировали в долгосрочные проекты, пишет издание. Страна может потерять €600 млн из-за того, что россияне будут меньше приезжать в страну.

Канада планирует расширить санкции против нефтегазовой и химической отраслей России. «Санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования», — заявило МИД Канады.

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Канада вернёт турбину Siemens для газопровода «Северный поток», чтобы у Европы остался доступ к газу, так как при отсутствии необходимых объемов поставок газа Германия пострадает «от серьезных трудностей», а немцы могут оказаться «не в состоянии отапливать свои дома». «Газпром» значительно сократил поставки газа в Европу по «Северному потоку», объяснив это сложностями в обслуживании оборудования из-за канадских санкций.

Стало хуже

Роскомнадзор заблокировал в России сайт немецкого издания Die Welt — «в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».

Новости предыдущего дня, 9 июля — здесь.

#днрилнр #новость

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108 комментариев
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Абстрактный хичхакер

Космические новости:
Телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал приближение к Земле уникального небесного тела.
Спектральный анализ показывает, что оно состоит из меди. По форме напоминает таз.

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Кто-то такой

Нас накроет медным тазом?

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3 комментария
роман долгополов

Ващего Джеймса Уэба давно надо сдать в 35-ое отделение милиции

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dikomm
Канада вернёт турбину Siemens для газопровода «Северный поток», чтобы у Европы остался доступ к газу

По-хорошему, чтобы у Германии остался доступ к газу, надо от Сименс ещё требовать продолжение обслуживания Сапсанов.

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Лимита

Что с МОРАЛЬЮ у людей, призыв к шантажу частной компании лайкают...

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24 комментария
Лимита

Вы призываете к шантажу частной компании?

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1 комментарий
Вадим Парамонов

Главное спайсаны обслуживать не прекращает ни одна страна, а с сапсанами мы как-нибудь затянем пояса потуже, кхе-кхе и что-то там ещё из агитки…

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Alex Walker

Судя по фото на протесте было 16 человек? Есть ли смысл вообще об этом писать?

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Dima

Ну так в Кипрских новостях об этом и не пишут. Как и в телеге в каналах экспатов)

Как обычно о таких вещах узнаю из Российских новостей)

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Dima

Как кстати когда тут пробег в поддержку РФ был, тоже что то не писали в РФ новостях что его полиция охраняла. Что бы не провоцировать людей массовые беспорядки и драки. Поэтому этот автопробег просто провожался факами людей гуляющих по набережной.

Что то подсказывает что без полиции там бы вместо факов камни в машины были. А то РФ новости забывают что тут и Украинская община не маленькая. И волонтерские движения в помощь Украине. В которых кстати очень много людей из РФ принимает участие.

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неформат

а собственно новости то где

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Вадим Парамонов

Выходные же, бешеные принтеры тоже нуждаются в обслуживании, заправке картриджей, дозагрузке папируса, завтра с новыми силами снова продолжат во все стороны набрасывать…

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1 комментарий
AKATOSH4

Нету, ничего интересного пока что не происходит

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Вадим Д.

137, итить-колотить.
Да, конечно кмпрская община в 50 000 человек, это немало, но у нас тут около 140 млн не то что на волоске, на жидкой сопле экономику держат. А с другой стороны эту сопю отрывают танками и истребителями, то есть силы изначально неравные.
Ну и что же за новости без РКН. Аот хоть бы одна новость, что он что-то разблокировал.

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Ученый магнит

Была. Про суд признал решение РКН заблокировать ОФД-Инфо незаконным.

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Пользователь Скрыт

Это же прецедент , что две страны обходят санкции и дают трубу , как же родное эмбарго ?
Кстати ещё новость - Некоторые города ФРГ собираются организовать в холодное время года общественные отапливаемые места для бесплатного пребывания тех, кто на фоне энергокризиса не справится с ростом цен на коммунальные услуги, сообщила газета "Бильд ам зонтаг".

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Лимита

А можно ссылку на оригинальную новость, а то я чекнул новости на Москва 24, где вероятно вы подцепили эту новость, там ссылок нет.

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24 комментария
Лимита

Как часто вы используете новости ТАСС для вашего формирования картины мира?

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2 комментария
Лимита

Россияне на Кипре стали забывать свои корни, и мудрость народную что в чужой монастырь со своим уставом не лезут...

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Лимита

Надо им возвращаться поскорее на родину, не стоит им вдали от России жить без защиты, пусть разделят с нами радость от пребывания в России.

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9 комментариев
Dima

Россияне на Кипре очень разные.

Тут хватает и олигархов которые волнуются за свои яхты и айтишников которым плевать, и кипрских коммунистов которые на СССР наяривают и спонсируется из России и ещё непойми кого.

И компаний которые занимаются грузоперевозками нефти и которые реально попали из-за санкций.

Тут как бы и автопробеги с флагом Z бывают.

Интересный момент в том что если Кипр решит быть за РФ то он и русская община потеряет больше чем приобретёт. В данный момент Кипр это прибежище для всех крупных айти компаний сваливших из РФ и Беларуси и им тут второй филиал России нафиг не упал.

Просто на 50-100 идиотов с флагами России есть ещё 40 тысяч человек которых все устраивает и поэтому их не слышно.

P.S. я бы в митинге поучаствовал на тему упрощения получения Киприотского гражданства. Или что бы разрешили self-employment членам семей по рабочей визе находящихся на Кипре. Вот это реально важные проблемы волнующие Русскую общину. Да в конце концов митинг за уборку улиц от мусора и то интереснее чем эти мероприятия от "патриотов" которые лет по 10 уже в России не живут.

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Max Bernberg

Русские в других странах - автоматически россияне? Какие ещё у нациков в головах кулстори водятся?

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1 комментарий
Allestor Klei
Киприоты жалуются, что из-за антироссийских санкций россияне будут меньше приезжать в страну, меньше тратить и инвестировать в их проекты.

Так банки как обычно открывают счет, только после предъявления уже семейного древа, где нужно доказать что у вас родственника под санкциями нет (это я утрирую, но факт есть факт)

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Пит Подлый

Таки да, но и заблочить ак в европке могут за любой чих очень быстро.

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1 комментарий
Dima

Нет если есть ВНЖ или рабочий контракт то на кипре без проблем открывают счет

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Константин Дроздов

Исправьте заголовок. В Нижнем суд оштрафовал человека на 30 тысяч рублей за слово спецоперация взятое в кавычки.

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Илья Фирсов

серьезно? как я понимаю еще отделался легким испугом?

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4 комментария
Иисус был социалистом

Для тех, кто не понимает по-другому: «Люди, хватит выгораживать и оправдывать Путина или защищать РФ, агриться на санкции и тд, он ссыт вам в глаза и 20 лет творит дичь. Те, кто захватил власть не являются вашей страной, как бы они не хотели вас в этом убедить. Нет, он не умней и ему там не видней, как и его дружкам. Ему страшно, что вы заберете у него и его детей все, что он мошенническим образом нажил за эти годы. На западе нет вражды к русским, но есть непринятие путинского общества, потому что его устройство людоедское. Российский телек - внутренний мир и рефлексия обиженного за непринятие миром поехавшего человека, которую он пытается нам впарить. Ему поебать на тебя, на твою семью и близких, он не заинтересован и никогда не был в развитии, он не знаком с красивым и ценностями, уронил бетонную плиту на собственную страну сделав жизнь миллионов ещё хуже и подписав смертный приговор десяткам тысяч, лишь для того, чтобы отсрочить неизбежное. Это просто один человек»

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LB
Канада планирует расширить санкции против нефтегазовой и химической отраслей России. «Санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования», — заявило МИД Канады.
Канада вернёт турбину Siemens для газопровода «Северный поток», чтобы у Европы остался доступ к газу, так как при отсутствии необходимых объемов поставок газа Германия пострадает «от серьезных трудностей», а немцы могут оказаться «не в состоянии отапливать свои дома». «Газпром» значительно сократил поставки газа в Европу по «Северному потоку», объяснив это сложностями в обслуживании оборудования из-за канадских санкций.

не иначе как биполярочка.

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dikomm

Это ты ещё за действиями США, видимо, не наблюдал) Тот, кто больше всех пиздит о санкциях против РФ, больше всех товаров у РФ и закупает))

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Genio Genio

Канада возвращает Газпрому турбину. Во всех таких историях я не понимаю прогиба России. Какие то недосанкции, какие то не ответные действия. Личное мнение.

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Soulis

Всё просто - это реальный человеческий мир, в котором участвуют множество лиц и поэтому абсолютные решения крайне редки

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Пользователь Скрыт

Я тебе больше скажу , как тот кто работает в гос фирме - кабель импортный для военных без проблем возят напрямую от производителя , с порта на каршеринге и без накладных

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3 комментария
Псков Бурито

"Лимасоле есть русскоязычная община численностью 50 тысяч человек,"
Да там 90% населения русская община!
https://ivanodigital.medium.com/54db511b2dd5

Работа на Кипре в IT
Как переехать и найти работу в IT
ivanodigital.medium.com
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Псков Бурито

Курс доллара падает, а цены на товары растут. Как такое может быть?

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