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Reuters

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на выходные: доллар — 61,26 рублей, евро — 62,04 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 61,02 рубля, евро — 62,2 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,90 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,73 рубля, евро — по 71,04 рубля.

А что стало

Жители Кипра пожаловались на антироссийские санкции, которые ввело правительство, пишет журнал L'Esresso. Они говорят, в что Лимасоле есть русскоязычная община численностью 50 тысяч человек, и судьба общины и экономики, привыкшей полагаться на неё, «висит на волоске», — россияне много тратили на отдыхе и инвестировали в долгосрочные проекты, пишет издание. Страна может потерять €600 млн из-за того, что россияне будут меньше приезжать в страну.

Канада планирует расширить санкции против нефтегазовой и химической отраслей России. «Санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования», — заявило МИД Канады.

Канада вернёт турбину Siemens для газопровода «Северный поток», чтобы у Европы остался доступ к газу, так как при отсутствии необходимых объемов поставок газа Германия пострадает «от серьезных трудностей», а немцы могут оказаться «не в состоянии отапливать свои дома». «Газпром» значительно сократил поставки газа в Европу по «Северному потоку», объяснив это сложностями в обслуживании оборудования из-за канадских санкций.

Стало хуже

Роскомнадзор заблокировал в России сайт немецкого издания Die Welt — «в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».

Новости предыдущего дня, 9 июля — здесь.