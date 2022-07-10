Новости и тексты на фоне 137 дня «спецоперации»: киприоты пожаловались на антироссийские санкции Статьи редакции
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А что стало
Жители Кипра пожаловались на антироссийские санкции, которые ввело правительство, пишет журнал L'Esresso. Они говорят, в что Лимасоле есть русскоязычная община численностью 50 тысяч человек, и судьба общины и экономики, привыкшей полагаться на неё, «висит на волоске», — россияне много тратили на отдыхе и инвестировали в долгосрочные проекты, пишет издание. Страна может потерять €600 млн из-за того, что россияне будут меньше приезжать в страну.
Канада планирует расширить санкции против нефтегазовой и химической отраслей России. «Санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования», — заявило МИД Канады.
Канада вернёт турбину Siemens для газопровода «Северный поток», чтобы у Европы остался доступ к газу, так как при отсутствии необходимых объемов поставок газа Германия пострадает «от серьезных трудностей», а немцы могут оказаться «не в состоянии отапливать свои дома». «Газпром» значительно сократил поставки газа в Европу по «Северному потоку», объяснив это сложностями в обслуживании оборудования из-за канадских санкций.
Стало хуже
Роскомнадзор заблокировал в России сайт немецкого издания Die Welt — «в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».
Новости предыдущего дня, 9 июля — здесь.
Космические новости:
Телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал приближение к Земле уникального небесного тела.
Спектральный анализ показывает, что оно состоит из меди. По форме напоминает таз.
Нас накроет медным тазом?
Ващего Джеймса Уэба давно надо сдать в 35-ое отделение милиции
По-хорошему, чтобы у Германии остался доступ к газу, надо от Сименс ещё требовать продолжение обслуживания Сапсанов.
Что с МОРАЛЬЮ у людей, призыв к шантажу частной компании лайкают...
Вы призываете к шантажу частной компании?
Главное спайсаны обслуживать не прекращает ни одна страна, а с сапсанами мы как-нибудь затянем пояса потуже, кхе-кхе и что-то там ещё из агитки…
Судя по фото на протесте было 16 человек? Есть ли смысл вообще об этом писать?
Ну так в Кипрских новостях об этом и не пишут. Как и в телеге в каналах экспатов)
Как обычно о таких вещах узнаю из Российских новостей)
Как кстати когда тут пробег в поддержку РФ был, тоже что то не писали в РФ новостях что его полиция охраняла. Что бы не провоцировать людей массовые беспорядки и драки. Поэтому этот автопробег просто провожался факами людей гуляющих по набережной.
Что то подсказывает что без полиции там бы вместо факов камни в машины были. А то РФ новости забывают что тут и Украинская община не маленькая. И волонтерские движения в помощь Украине. В которых кстати очень много людей из РФ принимает участие.
а собственно новости то где
Выходные же, бешеные принтеры тоже нуждаются в обслуживании, заправке картриджей, дозагрузке папируса, завтра с новыми силами снова продолжат во все стороны набрасывать…
Нету, ничего интересного пока что не происходит
137, итить-колотить.
Да, конечно кмпрская община в 50 000 человек, это немало, но у нас тут около 140 млн не то что на волоске, на жидкой сопле экономику держат. А с другой стороны эту сопю отрывают танками и истребителями, то есть силы изначально неравные.
Ну и что же за новости без РКН. Аот хоть бы одна новость, что он что-то разблокировал.
Была. Про суд признал решение РКН заблокировать ОФД-Инфо незаконным.
Это же прецедент , что две страны обходят санкции и дают трубу , как же родное эмбарго ?
Кстати ещё новость - Некоторые города ФРГ собираются организовать в холодное время года общественные отапливаемые места для бесплатного пребывания тех, кто на фоне энергокризиса не справится с ростом цен на коммунальные услуги, сообщила газета "Бильд ам зонтаг".
А можно ссылку на оригинальную новость, а то я чекнул новости на Москва 24, где вероятно вы подцепили эту новость, там ссылок нет.
Как часто вы используете новости ТАСС для вашего формирования картины мира?
Россияне на Кипре стали забывать свои корни, и мудрость народную что в чужой монастырь со своим уставом не лезут...
Надо им возвращаться поскорее на родину, не стоит им вдали от России жить без защиты, пусть разделят с нами радость от пребывания в России.
Россияне на Кипре очень разные.
Тут хватает и олигархов которые волнуются за свои яхты и айтишников которым плевать, и кипрских коммунистов которые на СССР наяривают и спонсируется из России и ещё непойми кого.
И компаний которые занимаются грузоперевозками нефти и которые реально попали из-за санкций.
Тут как бы и автопробеги с флагом Z бывают.
Интересный момент в том что если Кипр решит быть за РФ то он и русская община потеряет больше чем приобретёт. В данный момент Кипр это прибежище для всех крупных айти компаний сваливших из РФ и Беларуси и им тут второй филиал России нафиг не упал.
Просто на 50-100 идиотов с флагами России есть ещё 40 тысяч человек которых все устраивает и поэтому их не слышно.
P.S. я бы в митинге поучаствовал на тему упрощения получения Киприотского гражданства. Или что бы разрешили self-employment членам семей по рабочей визе находящихся на Кипре. Вот это реально важные проблемы волнующие Русскую общину. Да в конце концов митинг за уборку улиц от мусора и то интереснее чем эти мероприятия от "патриотов" которые лет по 10 уже в России не живут.
Русские в других странах - автоматически россияне? Какие ещё у нациков в головах кулстори водятся?
Так банки как обычно открывают счет, только после предъявления уже семейного древа, где нужно доказать что у вас родственника под санкциями нет (это я утрирую, но факт есть факт)
Таки да, но и заблочить ак в европке могут за любой чих очень быстро.
Нет если есть ВНЖ или рабочий контракт то на кипре без проблем открывают счет
Исправьте заголовок. В Нижнем суд оштрафовал человека на 30 тысяч рублей за слово спецоперация взятое в кавычки.
серьезно? как я понимаю еще отделался легким испугом?
Для тех, кто не понимает по-другому: «Люди, хватит выгораживать и оправдывать Путина или защищать РФ, агриться на санкции и тд, он ссыт вам в глаза и 20 лет творит дичь. Те, кто захватил власть не являются вашей страной, как бы они не хотели вас в этом убедить. Нет, он не умней и ему там не видней, как и его дружкам. Ему страшно, что вы заберете у него и его детей все, что он мошенническим образом нажил за эти годы. На западе нет вражды к русским, но есть непринятие путинского общества, потому что его устройство людоедское. Российский телек - внутренний мир и рефлексия обиженного за непринятие миром поехавшего человека, которую он пытается нам впарить. Ему поебать на тебя, на твою семью и близких, он не заинтересован и никогда не был в развитии, он не знаком с красивым и ценностями, уронил бетонную плиту на собственную страну сделав жизнь миллионов ещё хуже и подписав смертный приговор десяткам тысяч, лишь для того, чтобы отсрочить неизбежное. Это просто один человек»
Канада вернёт турбину Siemens для газопровода «Северный поток», чтобы у Европы остался доступ к газу, так как при отсутствии необходимых объемов поставок газа Германия пострадает «от серьезных трудностей», а немцы могут оказаться «не в состоянии отапливать свои дома». «Газпром» значительно сократил поставки газа в Европу по «Северному потоку», объяснив это сложностями в обслуживании оборудования из-за канадских санкций.
не иначе как биполярочка.
Это ты ещё за действиями США, видимо, не наблюдал) Тот, кто больше всех пиздит о санкциях против РФ, больше всех товаров у РФ и закупает))
Канада возвращает Газпрому турбину. Во всех таких историях я не понимаю прогиба России. Какие то недосанкции, какие то не ответные действия. Личное мнение.
Всё просто - это реальный человеческий мир, в котором участвуют множество лиц и поэтому абсолютные решения крайне редки
Я тебе больше скажу , как тот кто работает в гос фирме - кабель импортный для военных без проблем возят напрямую от производителя , с порта на каршеринге и без накладных
"Лимасоле есть русскоязычная община численностью 50 тысяч человек,"
Да там 90% населения русская община!
https://ivanodigital.medium.com/54db511b2dd5
Курс доллара падает, а цены на товары растут. Как такое может быть?