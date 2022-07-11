Новости и тексты на фоне 138 дня «спецоперации»: на маркетплейсах начали продавать игры по параллельному импорту Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 11 июля: доллар — 61,26 рублей, евро — 62,04 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,2 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,86 рубля, евро — по 70,13 рубля.
Стало лучше
В Госдуму внесли законопроект, который ограничивает причины отказа в льготной ипотеке, а также пересматривает норму об отказе из-за плохой кредитной истории заемщика.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минцифры Максут Шадаев и заместители руководителей разных министерств, разработчиков софта и крупных компаний обсудили кандидатуры ответственных за импортозамещение софта. В автомобилестроении — глава «КамАЗа» Сергей Когогин, в мобильной связи — глава «Ростелекома» Михаил Осеевский и других, выяснил РБК.
На Wildberries и Ozon начали продавать игры для приставок Sony Playstation 4 и 5 и компьютеров по параллельному импорту. В продаже появились Gran Turismo 7 и Ghostwire Tokyo c русскими субтитрами. Эти релизы Sony отменила в марте 2022 года.
Стало хуже
Минцифры согласилось не вводить штрафы для компаний за первый выявленный факт утечки персональных данных пользователей, рассказали источники «Ъ», участвовавшие в обсуждении. Опрошенные изданием эксперты считают, что только штрафы могут реально повлиять защиту данных.
Mercedes-Benz запланировала продать имущество своего дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров. Завод компании в сделку не входит, он временно не работает. Если соглашение примут, что немецкий концерн перестанет работать в России напрямую.
Росавиация продлила до 18 июля ограничения полетов в 11 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Новости предыдущего дня, 10 июля — здесь.
Один раз - не пидорас, сказала Минцифры.
Заседание Минцифры:
- Коллеги, вилкой в глаз или...
- А на зоне вилок нет!
- Ай Максут, ай красавец! Голова!
(дружный смех, бурные взрывающиеся аплодисменты, заседание закрыто)
И пидорасы возликовали!
И говорят, неровен час- нападут на нас
Те, кто никогда не выбирал вариант вилкой в глаз
"Mercedes-Benz запланировала продать имущество своего дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров."
Я бы поспорил, что это "стало лучше".
Колонку составляет дистрибьютор Мерседеса, не иначе
Так написано ж, что "стало хуже"
Это уже после моего коммента поменяли.
Это - смотря кому! Не совсем понимаю какая разница кто импортирует машины для конечного потребителя.
А если немного подумать? Кто сможет держать на складах РФ широкий модельный ряд растаможенных авто, отгружать их региональным дилерам без предоплаты, держать складской запас з/ч, обучать персонал, решать вопросы с отзывами и гарантией, контролировать работу дилеров? Мерседес Бенц Рус или ООО "Ромашка-4"? Нравится в поисках нового Мерседеса за 6 млн. шастать по стоянкам "Авто от Ашота"?
А не нормальные меры защиты, криптография, и вся эта хуйня - дополнили Минцифры.
на самом деле - действительно только штрафы. бизнес должен осознать, что дешевле держать штат безопасников, чем стабильно платить ахулиарды штрафов.
Угу, кинули людей, а бабло подняли власти. Нужны не штрафы, а возможность обоснованно подать class-action иск, чтобы каждому за утечку.
Да, хорошая инициатива, но один раз не пидарас.
Не, только штрафы) больше штрафов....
Вы одно слово пропустили: а не вся эта непонятная хня (-:
Комментарий удален модератором
Интересно, а осталась ли хоть одна крупная компания, у которой ещё не было сливов?
Вот зачем ты живёшь на свете, скажи мне, Максут? Только давай по-братски отвечай, не юли.
Значение имени Максут:
Максуту свойственны мечтательность, романтичность и импульсивность. Иногда Максут, склонный к завышенному самомнению, может превратиться в высокомерного эгоцентриста. Максут не боится действовать и реализовывать задуманное. Все, что он делает должно послужить достижению его духовного и физического комфорта.
А также удовлетворению любых его потребностей.
А Лимита у нас девочка или мальчик? Или 37 вариант по версии ФБ
С какой целью интересуешься?
Таблицу заполняю. Там есть столбец Sex
Может это нейросеть. Работай, бро. Тебе есть куда расти..
Секса не было, так и запиши.
Комментарий удален модератором
138-й ведь уже.
Эдакое безобразие да во Всемирный день шоколада!
Сони отменила, а вб и озон продали!
О как интересно — первый раз пи...рас? Если уж сливать первый раз, то самим и всё-превсё, чтоб хацкеров не ждать?
Вот и мерс уходит, кто возьмёт название? Волга Бенц?
Хорошего всем дня и массу позитива!
Volga BenZ
Это победа
Волга Мерседес и Победа Бенц? А что, идея! (-:
Как то скучно, даже поиронизировать не над чем…..
какие минцифры добренькие и побую на пользователей,епать спасибо
Зачем новость про Мерсы? У нас подешевели спички и деревянные туалеты!
Сообщение удалено
Нудные новости...может ещё дополнят...
Уныло как в программе "Время" семидесятых.