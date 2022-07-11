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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 11 июля: доллар — 61,26 рублей, евро — 62,04 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:40 мск — 58,93 рубля, евро — 59,83 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,2 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,86 рубля, евро — по 70,13 рубля.

Стало лучше

В Госдуму внесли законопроект, который ограничивает причины отказа в льготной ипотеке, а также пересматривает норму об отказе из-за плохой кредитной истории заемщика.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минцифры Максут Шадаев и заместители руководителей разных министерств, разработчиков софта и крупных компаний обсудили кандидатуры ответственных за импортозамещение софта. В автомобилестроении — глава «КамАЗа» Сергей Когогин, в мобильной связи — глава «Ростелекома» Михаил Осеевский и других, выяснил РБК.

На Wildberries и Ozon начали продавать игры для приставок Sony Playstation 4 и 5 и компьютеров по параллельному импорту. В продаже появились Gran Turismo 7 и Ghostwire Tokyo c русскими субтитрами. Эти релизы Sony отменила в марте 2022 года.

Стало хуже

Минцифры согласилось не вводить штрафы для компаний за первый выявленный факт утечки персональных данных пользователей, рассказали источники «Ъ», участвовавшие в обсуждении. Опрошенные изданием эксперты считают, что только штрафы могут реально повлиять защиту данных.

Mercedes-Benz запланировала продать имущество своего дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров. Завод компании в сделку не входит, он временно не работает. Если соглашение примут, что немецкий концерн перестанет работать в России напрямую.

Росавиация продлила до 18 июля ограничения полетов в 11 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Новости предыдущего дня, 10 июля — здесь.