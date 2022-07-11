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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 138 дня «спецоперации»: на маркетплейсах начали продавать игры по параллельному импорту Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 11 июля: доллар — 61,26 рублей, евро — 62,04 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:40 мск — 58,93 рубля, евро — 59,83 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,2 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,86 рубля, евро — по 70,13 рубля.

Стало лучше

В Госдуму внесли законопроект, который ограничивает причины отказа в льготной ипотеке, а также пересматривает норму об отказе из-за плохой кредитной истории заемщика.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минцифры Максут Шадаев и заместители руководителей разных министерств, разработчиков софта и крупных компаний обсудили кандидатуры ответственных за импортозамещение софта. В автомобилестроении — глава «КамАЗа» Сергей Когогин, в мобильной связи — глава «Ростелекома» Михаил Осеевский и других, выяснил РБК.

На Wildberries и Ozon начали продавать игры для приставок Sony Playstation 4 и 5 и компьютеров по параллельному импорту. В продаже появились Gran Turismo 7 и Ghostwire Tokyo c русскими субтитрами. Эти релизы Sony отменила в марте 2022 года.

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Стало хуже

Минцифры согласилось не вводить штрафы для компаний за первый выявленный факт утечки персональных данных пользователей, рассказали источники «Ъ», участвовавшие в обсуждении. Опрошенные изданием эксперты считают, что только штрафы могут реально повлиять защиту данных.

Mercedes-Benz запланировала продать имущество своего дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров. Завод компании в сделку не входит, он временно не работает. Если соглашение примут, что немецкий концерн перестанет работать в России напрямую.

Росавиация продлила до 18 июля ограничения полетов в 11 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Новости предыдущего дня, 10 июля — здесь.

#новость #днрилнр

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35 комментариев
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 Дмитрий Филиппов
Минцифры согласилось не вводить штрафы для компаний за первый выявленный факт утечки персональных данных пользователей

Один раз - не пидорас, сказала Минцифры.

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Слегка Придурковатый

Заседание Минцифры:

- Коллеги, вилкой в глаз или...
- А на зоне вилок нет!
- Ай Максут, ай красавец! Голова!

(дружный смех, бурные взрывающиеся аплодисменты, заседание закрыто)

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Вадим Д.

И пидорасы возликовали!

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Roman

И говорят, неровен час- нападут на нас
Те, кто никогда не выбирал вариант вилкой в глаз

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Willia
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Uuno Turhopuru

"Mercedes-Benz запланировала продать имущество своего дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров."
Я бы поспорил, что это "стало лучше".

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Лимита

Колонку составляет дистрибьютор Мерседеса, не иначе

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Max Shekhovtsov

Так написано ж, что "стало хуже"

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Uuno Turhopuru

Это уже после моего коммента поменяли.

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Denis Kiselev

Это - смотря кому! Не совсем понимаю какая разница кто импортирует машины для конечного потребителя.

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Uuno Turhopuru

А если немного подумать? Кто сможет держать на складах РФ широкий модельный ряд растаможенных авто, отгружать их региональным дилерам без предоплаты, держать складской запас з/ч, обучать персонал, решать вопросы с отзывами и гарантией, контролировать работу дилеров? Мерседес Бенц Рус или ООО "Ромашка-4"? Нравится в поисках нового Мерседеса за 6 млн. шастать по стоянкам "Авто от Ашота"?

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Skyray
потому что только штрафы могут реально повлиять защиту данных.

А не нормальные меры защиты, криптография, и вся эта хуйня - дополнили Минцифры.

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LB

на самом деле - действительно только штрафы. бизнес должен осознать, что дешевле держать штат безопасников, чем стабильно платить ахулиарды штрафов.

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Сергей С.

Угу, кинули людей, а бабло подняли власти. Нужны не штрафы, а возможность обоснованно подать class-action иск, чтобы каждому за утечку.

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Skyray

Да, хорошая инициатива, но один раз не пидарас.

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Лимита

Не, только штрафы) больше штрафов....

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Вадим Д.

Вы одно слово пропустили: а не вся эта непонятная хня (-:

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Стандартный лолипоп
Минцифры согласилось не вводить штрафы для компаний за первый выявленный факт утечки персональных данных пользователей
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Слегка Придурковатый

Интересно, а осталась ли хоть одна крупная компания, у которой ещё не было сливов?

Вот зачем ты живёшь на свете, скажи мне, Максут? Только давай по-братски отвечай, не юли.

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Лимита

Значение имени Максут:

Максуту свойственны мечтательность, романтичность и импульсивность. Иногда Максут, склонный к завышенному самомнению, может превратиться в высокомерного эгоцентриста. Максут не боится действовать и реализовывать задуманное. Все, что он делает должно послужить достижению его духовного и физического комфорта.

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Вадим Д.

А также удовлетворению любых его потребностей.

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Chapaka

А Лимита у нас девочка или мальчик? Или 37 вариант по версии ФБ

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Александр Голубев

С какой целью интересуешься?

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Chapaka

Таблицу заполняю. Там есть столбец Sex

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Александр Голубев

Может это нейросеть. Работай, бро. Тебе есть куда расти..

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Лев Селиверстов

Секса не было, так и запиши.

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Вадим Д.

138-й ведь уже.
Эдакое безобразие да во Всемирный день шоколада!
Сони отменила, а вб и озон продали!
О как интересно — первый раз пи...рас? Если уж сливать первый раз, то самим и всё-превсё, чтоб хацкеров не ждать?
Вот и мерс уходит, кто возьмёт название? Волга Бенц?
Хорошего всем дня и массу позитива!

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Александр Соколов

Volga BenZ

Это победа

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Вадим Д.

Волга Мерседес и Победа Бенц? А что, идея! (-:

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Александр Кудин

Как то скучно, даже поиронизировать не над чем…..

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Terri Brown

какие минцифры добренькие и побую на пользователей,епать спасибо

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Chapaka

Зачем новость про Мерсы? У нас подешевели спички и деревянные туалеты!

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TLGM x Event

Сообщение удалено

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Тюремный жар

Нудные новости...может ещё дополнят...

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Александр Голубев

Уныло как в программе "Время" семидесятых.

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