Перевод иностранных бумаг к другому брокеру из-за санкций не лишит инвесторов налогового вычета — ЦБ Статьи редакции
При этом должны выполняться определённые условия.
Переводы иностранных ценных бумаг от одного профучастника к другому не влияют на возможность получить налоговый вычет, если такие переводы были связаны с санкциями и соответствуют некоторым условиям. Банк России подготовил письмо об этом на основе разъяснений Минфина и отправил брокерам и депозитариям.
- Налоговый вычет по ИИС сохраняется, если менялся только депозитарий, в котором учтены иностранные бумаги, а их учёт на прежнем ИИС не прекращался.
- Второй вариант — брокер передал все активы, учитываемые на ИИС, с одновременной передачей всех прав и обязанностей по договору инвестиционного счёта.
- Третий случай — при переводе активов от одного профучастника к другому учёт на ИИС иностранных бумаг прекратился, но клиент заключил договор на ведение ИИС у нового брокера и в течение месяца после этого расторг договор с прежним.
- ЦБ рекомендовал брокерам и депозитариям проинформировать клиентов с такими случаями о сохранении права на налоговый вычет и помочь им его получить. Регулятор также решает, как можно защитить клиентов подсанкционных брокеров, активы которых переводились по другим схемам.
- Проблема с потерей налоговых льгот возникла после массового перевода подсанкционных брокеров иностранных активов своих клиентов другим, чтобы инвесторы смогли и дальше совершать сделки, писало в мае 2022 года Frank Media.
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Всё начинает двигаться к стабилизации.
Не говорю, что станет хорошо, но и почва уже не такая шаткая как 2 месяца назад.
Правда, торговать доступными акциями сейчас очень рискованно...
Ну да, стабильная задница, она же тоже стабильна.
Не думаю, что вот так скоро что-то будет показывать хоть какую бы то ни было стабильность. Когда любой чих и пук с любой стороны (и не только с военной точки зрения) может шатать нашу необъятную, как пьяного матроса после двухнедельного запоя.
Сейчас любой пук и чих шатает вообще всех, куда хочешь
Дело не в почве, а в людях. Паника потихоньку стихла, вот вам и кажется, что теперь все стабильно. Потому что среди вас не пробегают люди, держащиеся за задницу с вопросами куда валить, че делать, денег нет, цены растут.
Мне кажется в почве тоже есть свой вклад: по состоянию на февраль-март было сложно представить насколько глубока задница. Сейчас уже фигуры на доске расставлены, динамика партии понятна, скоро эндшпиль. А так да, 7 стадий принятия большинство уже прошло.
Не соглашусь, тут до стабилизации очень долго идти и причем не с той властью, что сейчас сидит на своих местах
Бегите с биржи, ребзя
Да сейчас на биржу еще больше людей заходят, чем раньше))) логика проста - в других же странах тоже биржу закрывали)))) вот и лезут туда, пока все дешево. Лох не мамонт)
В крипту))) или ещё лучше в валюту)))
Чем крипта лучше? Шило на мыло. Если в случае с акциями в рф сейчас вы зависите от того, чешется ли левая пятка у кого-то из элиты, то в случае с криптой зависите от такой же пятки и еще от людей, которые то верят в пузырь, то не верят.
Без условий, конечно, не обошлось, но оно и разумно, пожалуй. Главное, что хотя бы просто не отказали всем разом в получении вычета.
Что скажет купечество (сиречь – инвесторы) об условиях?
Заебись
А и то правда! Пуркуа бы и не па? (-:
*чтобы инвесторы совершенно свободно могли совершать сделки с обособленными бумагами на неторговом счете