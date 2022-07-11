Переводы иностранных ценных бумаг от одного профучастника к другому не влияют на возможность получить налоговый вычет, если такие переводы были связаны с санкциями и соответствуют некоторым условиям. Банк России подготовил письмо об этом на основе разъяснений Минфина и отправил брокерам и депозитариям.