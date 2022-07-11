Дорогие часы подешевели, потому что их больше не скупают разбогатевшие на криптовалюте инвесторы — Bloomberg Статьи редакции
То же самое может произойти на рынке перепродажи сумок, кроссовок и украшений.
- В начале 2022 года инвесторы, разбогатевшие на криптовалютах, начали вкладывать деньги в часы премиум-марок, пишет Bloomberg. Тогда из-за резкого роста спроса цены у перекупщиков поднялись. К февралю-марту цена на Rolex Daytona, Patek Philippe Nautilus и Audemars Piguet Royal Oak на вторичном рынке в несколько раз превышала розничную.
- С этого времени биткоин потерял 60% своей стоимости, и спрос на дорогие часы упал. Покупатели стали более осторожными, пишет издание. При этом предложение выросло, в том числе потому что сократилось количество покупателей из России.
- Популярные модели на вторичном рынке потеряли до 25% от стоимости на пике спроса. А списки ожидания на покупку часов в магазинах расписаны не меньше чем на два года вперёд, пишет издание.
- То, что происходит на рынке часов может повториться на рынке ресейла других дорогих товаров — например, кроссовок, сумок и ювелирных украшений. Аналитики Jefferies подсчитали, что резкое увеличение доходов инвесторов на криптовалюте обеспечило 25-30% роста продаж всех люксовых товаров в США в 2021 году.
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В России цены на продовольствие тоже упали.
потому что их больше не скупают разбогатевшие на криптовалюте инвесторы
Бывшим криптомиллионерам это сейчас актуально :)
Здесь прямо противоположные вещи написаны или я чего-то не понимаю. Если в магазинах очередь на покупку с чего вдруг на вторичку цену падают?