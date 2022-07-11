Разница между официальными курсами доллара и евро упала до 50 копеек Статьи редакции
Евро и доллар приближаются к паритету — из-за геополитических и экономических рисков.
- Банк России объявил курсы валют на 12 июля: доллар — 61,3 рубля, евро — 61,8 рубля.
- По данным на 16:40 мск, доллар торгуется по 60,7 рублей, евро — по 61,2 рубля.
- Евро движется к паритету с долларом как минимум с мая 2022 года, а 8 июля пара евро-доллар опустилась ниже $1,01 впервые почти за 20 лет.
- Валюта слабеет из-за экономических и геополитических рисков: инвесторы опасаются, что Россия перекроет поставки газа в Европу, что вызовет рецессию. Доллар при этом растёт, потому что ФРС повышает процентную ставку, а Европейский центробанк — пока нет.
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Ждемс этого: Разница между официальными курсами доллара и рубля упала до 50 копеек
А между неофициальными - до пятнадцати лет с конфискацией.
Теоретически, это хоть завтра можно сделать. Делаете деноминацию по курсу доллара и вуаля - 1 доллар = 1 рубль. Только смысл? 🤣
Чтобы айфон тыщу рублей стоил, очевидно же. Или вы не хотите, чтобы айфон как 3кг филе куриного стоил, м?
"Золотые" 3 кг
Как же так, всего 2% мировой экономики, а столько проблем создали
Мне кажется это не мы, а корона создала эти проблемы.
корона уже с год как закончилась в европах вроде в плане ограничений. И накрыло только сейчас?
Если коротко, то да
Тогда мы через год подейсивуем если с таким лагом.Если конечно мы на что то вообще влияем
Да, через год мы подействуем. И через год мы почувствуем (долгоиграющие последствия санкций)
Так что вас удивляет в реалиях глобальной экономики? Даже если бы эти 2% были бы не заложены в нефтегазе, то всё равно бы штормануло + это всё наложилось на общемировые проблемы
Так это у нас в крови, любим сами себе создавать проблемы
А между официальными и реальными курсами доллара и евро?
Новость тупо подана, вся суть в почти уравнении доллара и евро на всех рынках, при чем тут наши фантики и зачем они в заголовке вообще не понятно
Я вот тоже сначала задумался зачем центы называют копейками
А реальных нет. Потому что долларов бумажных нет
Они есть, но из-за дефицита идут с премией.
Тут вопрос в терминологии что называть реальным курсом. Если раньше не было разницы, то сейчас это десятки процентов.
Если паритет с евро будет пробит, то в таком случае следующая цель 0,8-0,9 доллар за евро. Индекс доллара при этом давно пробил сопротивление в 104 и движется к 120 пунктам.
Мне вот интересно, как ЕЦБ будет выкручиваться из этой ситуации. Инфляция в ЕС уже выше чем в США.
Евро стремительно теряет стоимость по отношению к доллару и всё больше происходит отток капитала в Штаты.
Основная проблема почему ЕБЦ не повышает ставку - это из-за южных стран Европы, которые не в состояние обслуживать свои долги без помощи Германии, Франции, Нидерландов, Австрии через регулятор ЕЦБ, а из-за повышение ставок и сворачивание количественного смягчения, эти страны будут сами по себе и хрен знает к чему это приведёт.
Возможно вы имели ввиду- 0,9 доллара за евро?
Да, имел ввиду это. Моя ошибка
У Эльвиры очень тяжёлая работа на самом деле. Сидит каждое утро и придумывает какой курс нарисовать
Как Эльвира по твоему влияет на курс евро к доллару?
Я же писал выше - придумывает. А чтобы думать было легче и меньше, решила доллар с евро уравнять
А после того как она придумала - она что делает? Вот чисто технически, какие по-вашему действия она осуществляет для того чтоб корректировать курс по своему усмотрению?
https://youtu.be/AV3z11WS_VQ
Ей поступает указание курс не меньше и не больше. И дальше наугад
Ну сейчас можно играть в эту игру как угодно: и евро ниже бакса сделать, и по 50 ₽ за килограмм устроить – всё едино нам, простым россиянам, один хрен мы этих бумажек не увидим, и на счетах держать с отрицательными ставками (ежели всё-таки сделают, сейчас чего угодно можно ждать) не особо сможем.
https://ru.investing.com/currencies/eur-usd
чи зрада чи перемога?
Победа Макрона и НАТО! Великий геополитик и великий альянс!
Интересно, когда пробьёт 1-ку, на бирже всего 0,6% осталось до пробития!
В тинькофф уже пробила, всего лишь нужно продать доллар заплатив 0,3% комиссии, затем купи евро заплатив 0,3% сверху, прямого перевода из доллара в евро там нет и 0,3% только на тарифе за 2000 рублей в месяц, на бесплатном 0,9% за сделку
Требуется детальное пояснение :
Что простым людинам от этой новости?
Простым - у кого нет 100 тыс. RUB каждый месяц выводить через Свифт
Ничего. Простым людинам интересен только курс к рублю и то не всем.
Можно гонять в Финляндию и закупаться дешёвой едой.
Откуда вы берёте эту дешёвую еду в Финляндии?
ПРОСТЫМ
У кого нет Шенгена
Так Шенген это не что-то мегасложное, да и сам выезд тоже стал сильно дешевле, ведь разрешили по земле.
Прям штампуют финны на право и налево шенгены. Лишь бы россияне ехали закупались
3,6 млн. выездов в финку в 2019. Больше только Турция и Абхазия.
Так это совсем другая реальность была
Извините, но 2022 январь и то другая вселенная уже.
А что по земле разрешили кроме Казахстана и Грузии?
У россиян в большинстве своём нет загранпаспортов. Не говоря уж про шенген (который попросту не нужен был большинству - то ковид, то война)
Ну будут равны и что?