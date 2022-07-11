Самый дорогой в Европе финтех-сервис Klarna подешевел на 85% Статьи редакции
В новом раунде инвестиций его оценили в $6,7 млрд.
- Финтех-сервис Klarna привлёк $800 млн от Sequoia, Silver Lake, Commonwealth Bank of Australia, Mubadala и других, пишет TechCrunch. Инвесторы оценили компанию в $6,7 млрд, это на 85% меньше, чем в июне 2021 года — тогда её оценка была $46 млрд.
- Klarna говорит, что оценка упала из-за «худшего за 50 лет спада на рынке акций», а по сравнению с 2018 годом оценка компании выросла на 219%.
- Себастьян Семятковски, Виктор Якобссон и Никлас Адальберт запустили Klarna в 2005 году — сервис позволяет пользователям оплачивать покупки в магазинах-партнёрах в рассрочку. По собственным данным, им пользуются 147 млн человек, из которых 25 млн — в США.
- Впервые Klarna стал самой дорогой финтех-компанией в Европе в августе 2019 года. Тогда сервис привлёк $460 млн. В 2018 году инвесторы оценивали компанию в $2,25 млрд.
- В сентябре 2020 года инвесторы оценивали компанию в $10,6 млрд, а в марте 2021 года — в $31 млрд. Тогда же Forbes назвал сооснователей Klarna миллиардерами. В июне сервис привлёк ещё $639 млн при оценке $46 млрд.
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Быстро и крепко дешевеют нынче самые дорогие финтех-сервисы в Европе, однако.