Новости и тексты на фоне 139 дня «спецоперации»: Lush закроет все магазины в России, Whoosh продал европейский бизнес Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 12 июля: доллар — 61,30 рубля, евро — 61,80 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,9 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,14 рубля, евро — по 67,44 рубля.
Стало лучше
По данным HeadHunter, впервые с начала «спецоперации» количество вакансий для разработчиков приложений выросло за месяц. В июне размещено 1,3 тысячи вакансий для iOS-разработчиков, и 1,4 тыс. — для Android.
Стало хуже
Владелец российского бизнеса британской сети Lush планирует закрыть все оставшиеся в России магазины, выяснил «Ъ». Он не смог организовать поставки в страну даже по параллельному импорту.
Российский сервис аренды электросамокатов Whoosh продал бизнес в Европе. Кикшеринг развивался в Португалии и других странах с ноября 2021 года. Бизнес мог стоить около €10 млн.
Клиенты «Сбербанка» массово пожаловались на повышение размера первого взноса по одобренным заявкам на ипотеку. Банк одобрил им условия с взносом в 15–20%, но потом повысил его до 35%.
Почему так
Аналитики «Технологии доверия» (ранее PwC в России) опубликовали прогноз о развитии автомобильного рынка в стране. В отчёте указано, что рынок начнёт восстанавливаться уже в 2023 году, после падения продаж до 760 тысяч штук в 2022 (пессимистичный прогноз) или до 1,09 млн (оптимистичный). Аналитики связывают быстрое восстановление рынка с заменой европейских и американских брендов на производителей из Китая, Индии и Пакистана.
Новости предыдущего дня, 11 июля — здесь.
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"В Сбербанке пояснили “Ъ” исходное одобрение кредита желанием удержать клиентов"
Невероятно пидорская практика. По итогу клиентов не удержат, а потеряют.
Сейчас какая то девушка будет очень расстроена,что закрыли ее любимый магазин
"заменой европейских и американских брендов на производителей из Китая, Индии и Пакистана."
Ради принципа буду продолжать перемещаться на европейских машинах. Автомобилей из Индии и Пакистана ещё не хватало
LUSH жалко, не то чтобы сильно-но всё же. Место для подарков на любую дату закрылось.
139. Можно и так:
Евробакс там же; hh говорит, что вакансий разрабов больше; Lush закрывается в РФ, а Woosh продал евробизнес; сбер дурит людей (ой, прям новость); мегааналитики думают, что авторынок вырастет, или не вырастет.
Как-то скучно сегодня, авось за день ещё подвезут.
Автору — благодарность!
Всем — хорошего дня!