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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 13 июля: доллар — 58,85 рублей, евро — 58,76 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 07:40 мск — 59,86 рубля, евро — 60,29 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,3 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,46 рубля, евро — по 68,78 рубля.

Стало лучше

О подготовке законопроекта об исламском банкинге в России, а точнее «О деятельности по партнерскому финансированию», рассказал «Ъ». Исламский банкинг предполагает отсутствие процентных доходов, для него создадут специальные организации партнерского финансирования. По законопроекту, регулировать из работу будет ЦБ.

Российская структура AB InBev Efes в конце июня подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда El Capulco. Это первый локальный бренд пива у крупного игрока за пять лет. El Capulco может заменить на рынке Corona Extra.

МТС разрабатывает свой аналог Apple Pay и Google Pay. Оператор планирует представить его уже в четвёртом квартале 2022 года.

Стало хуже

Правительство рассмотрит предложение бизнеса изменить размер этикеток на упаковке продуктов. Компании настаивают, что из-за дефицита бумаги и чернил логично давать на упаковке чуть меньше сведений о товаре.

Почему так

За последние полгода обеспеченные россияне чаще всего покупали недвижимость в Турции (23% сделок), следует из данных агентства Savills. Раньше жильё там покупали в инвестиционных целях, теперь — ради паспортов. На втором месте ОАЭ (17%) — потому что увеличивает возможности вести бизнес в стране, на третьем — Таиланд (16%).

Несмотря на трудности с доставкой, количество заказов товаров в иностранных интернет-магазинах растёт. В CDEK Forward — за полугодие на 30% год к году, в BXBox — в девять раз, в Ozon Global — в восемь раз.