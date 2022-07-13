Новости и тексты на фоне 140 дня «спецоперации»: аналог Apple Pay от МТС и уменьшение этикеток из-за дефицита бумаги Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 13 июля: доллар — 58,85 рублей, евро — 58,76 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,3 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,46 рубля, евро — по 68,78 рубля.
Стало лучше
О подготовке законопроекта об исламском банкинге в России, а точнее «О деятельности по партнерскому финансированию», рассказал «Ъ». Исламский банкинг предполагает отсутствие процентных доходов, для него создадут специальные организации партнерского финансирования. По законопроекту, регулировать из работу будет ЦБ.
Российская структура AB InBev Efes в конце июня подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда El Capulco. Это первый локальный бренд пива у крупного игрока за пять лет. El Capulco может заменить на рынке Corona Extra.
МТС разрабатывает свой аналог Apple Pay и Google Pay. Оператор планирует представить его уже в четвёртом квартале 2022 года.
Стало хуже
Правительство рассмотрит предложение бизнеса изменить размер этикеток на упаковке продуктов. Компании настаивают, что из-за дефицита бумаги и чернил логично давать на упаковке чуть меньше сведений о товаре.
Почему так
За последние полгода обеспеченные россияне чаще всего покупали недвижимость в Турции (23% сделок), следует из данных агентства Savills. Раньше жильё там покупали в инвестиционных целях, теперь — ради паспортов. На втором месте ОАЭ (17%) — потому что увеличивает возможности вести бизнес в стране, на третьем — Таиланд (16%).
Несмотря на трудности с доставкой, количество заказов товаров в иностранных интернет-магазинах растёт. В CDEK Forward — за полугодие на 30% год к году, в BXBox — в девять раз, в Ozon Global — в восемь раз.
Новости предыдущего дня, 12 июля — здесь.
"Правительство рассмотрит предложение бизнеса изменить размер этикеток на упаковке продуктов."
Если разместят на этикетке основную информацию и дополнительно будет QR-код на веб-ресурс для получения подробной информации о товаре - будет очень даже хорошо (с оговоркой, что ты находишься в зоне работающего интернета).
А то сейчас именно таким образом (как на фото) приходится вычитывать микроскопический текст на упаковке.
Отрываешь этикетку, облизываешь и приклеиваешь к глазу!
Так уже Агуша, Немолоко печатают маленькую этикетку и все... Смотрится, мягко говоря, странно, но зато экономия
"Компании настаивают, что из-за дефицита бумаги и чернил логично давать на упаковке чуть меньше сведений о товаре."
Например убрать такие ненужные сведения, как масса или объем, наличие пальмового масла и запрещенных ешек, срок годности...
Прихожу на почту. Там терминал электронной очереди. Всё как везде: выбираешь нужную услугу, печатается талон с номером клиента. Номер состоит из буквы и двух цифр. Называют номер клиента и окошко. Бумажный талон в окошке не спрашивают.
Полагаю, большинство людей в состоянии запомнить свой номер без талона.
Предлагаю в интерфейсах электронной очереди по умолчанию выводить номер просто на дисплей и предлагать его запомнить или сфотографировать. Для тех, кто не уверен в своих способностях к запоминанию и не имеет смартфона сделать кнопку "Хочу распечатать талон (он не нужен)".
В зависимости от требуемой степени экономии можно также добавить перед распечаткой текст "Подтверждаю, что мне плевать на вырубку лесов, зайчиков, белочек, экономику блабла не могу запомнить три символа хочу бумажку".
Ну так: Без бумажки ты какашка а с бумажкой...
хотя тоже...
«а с бумажкой ты говно»? Извините, грубо, но прям напросилось.
"Компании настаивают, что из-за дефицита бумаги и чернил логично давать на упаковке чуть меньше сведений о товаре."
Писать просто: "Чай ароматный"; "Чиписики вкусные"; "Колбаса из ..."; "Пельмени съедобные".
Почти юбилейный 140-й.
Вот евробакс вниз подтянулся.
Чёт про исламский банкинг непонятно, ерунда просто.
Капулька на смену короне!
Очередной пэй, теперь мтс. Каждый ваяет саой со своим блэкджеком?
Пусть стикеры клеют вместо этикеток и карндашиком там название, раз такое всё дефицитное. Где импортозаместители, идентичные натуральным?
Обеспеченным россиянам с турецкими паспортами неплохо живётся (-:
Конечно растут заказы в уже «импортных» магазинах, иногда альтернативы слишком плохи.
И пора, видимо, привыкать что слово «импортный» скоро будет произноситься с пиететом и придыханием, как в 70-80-х.
А не зря сегодня Международный день головоломки!
Хорошего всем дня и отличного настроения!
Как можно создать аналог APay, если на Айфоне можно только nfc оплачивать с помощью Apple Pay?
Про айфоны тоже забудьте, будет аналог от мтс
Так уже Айяяяй чего-то там...какая-то нудная баба его рекламировала...
Что там кстати с ЕС? Еще не додавили яблоко по их монополии с Apple Pay?
Не интересуюсь, так как сижу на ведроиде
У них свой мир, со своими айфонами.
Ща МТС поломают Apple 😂
Это что-то новенькое
Это старенькое
Прообраз “беспроцентной” рассрочки
У молока Простоквашино стала крышка белая вместо синей.
Краситель для полипропилена закончился. Кстати, для белого тоже нужен краситель.
О,новое пивко подъедет)
ТМ новая, не факт что пиво другое будет (-:
Из старых бутылок перельют...
Скука...
Исламский банкинг - это попытка усидеть на двух стульях. Чтобы вроде как и вознаграждение можно было получать, и одновременно всевышний не гневался. Это абсурд.
Ну и плюс ко всему, наличие исламского банкинга в стране как бы предполагает наличие шариата в этой стране.
Поэтому, считаю, законопроект нужно доработать с учётом других конфессий, особенно самой популярной. А лучше даже внести поправки в конституцию и отменить для начала светскость нашего общества.
В общем, даёшь православный шариат!