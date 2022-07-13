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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 140 дня «спецоперации»: аналог Apple Pay от МТС и уменьшение этикеток из-за дефицита бумаги Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 13 июля: доллар — 58,85 рублей, евро — 58,76 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 07:40 мск — 59,86 рубля, евро — 60,29 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,3 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,46 рубля, евро — по 68,78 рубля.

Стало лучше

О подготовке законопроекта об исламском банкинге в России, а точнее «О деятельности по партнерскому финансированию», рассказал «Ъ». Исламский банкинг предполагает отсутствие процентных доходов, для него создадут специальные организации партнерского финансирования. По законопроекту, регулировать из работу будет ЦБ.

Российская структура AB InBev Efes в конце июня подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда El Capulco. Это первый локальный бренд пива у крупного игрока за пять лет. El Capulco может заменить на рынке Corona Extra.

МТС разрабатывает свой аналог Apple Pay и Google Pay. Оператор планирует представить его уже в четвёртом квартале 2022 года.

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Стало хуже

Правительство рассмотрит предложение бизнеса изменить размер этикеток на упаковке продуктов. Компании настаивают, что из-за дефицита бумаги и чернил логично давать на упаковке чуть меньше сведений о товаре.

Почему так

За последние полгода обеспеченные россияне чаще всего покупали недвижимость в Турции (23% сделок), следует из данных агентства Savills. Раньше жильё там покупали в инвестиционных целях, теперь — ради паспортов. На втором месте ОАЭ (17%) — потому что увеличивает возможности вести бизнес в стране, на третьем — Таиланд (16%).

Несмотря на трудности с доставкой, количество заказов товаров в иностранных интернет-магазинах растёт. В CDEK Forward — за полугодие на 30% год к году, в BXBox — в девять раз, в Ozon Global — в восемь раз.

Новости предыдущего дня, 12 июля — здесь.

#новость #днрилнр

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 Цифровые комплексы

"Правительство рассмотрит предложение бизнеса изменить размер этикеток на упаковке продуктов."

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Илья Тюменцев

Если разместят на этикетке основную информацию и дополнительно будет QR-код на веб-ресурс для получения подробной информации о товаре - будет очень даже хорошо (с оговоркой, что ты находишься в зоне работающего интернета).
А то сейчас именно таким образом (как на фото) приходится вычитывать микроскопический текст на упаковке.

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Честной звук

Отрываешь этикетку, облизываешь и приклеиваешь к глазу!

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Александр Соколов

Так уже Агуша, Немолоко печатают маленькую этикетку и все... Смотрится, мягко говоря, странно, но зато экономия

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Alex Shevchenko
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Максим

"Компании настаивают, что из-за дефицита бумаги и чернил логично давать на упаковке чуть меньше сведений о товаре."

Например убрать такие ненужные сведения, как масса или объем, наличие пальмового масла и запрещенных ешек, срок годности...

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useless uS

Прихожу на почту. Там терминал электронной очереди. Всё как везде: выбираешь нужную услугу, печатается талон с номером клиента. Номер состоит из буквы и двух цифр. Называют номер клиента и окошко. Бумажный талон в окошке не спрашивают.

Полагаю, большинство людей в состоянии запомнить свой номер без талона.

Предлагаю в интерфейсах электронной очереди по умолчанию выводить номер просто на дисплей и предлагать его запомнить или сфотографировать. Для тех, кто не уверен в своих способностях к запоминанию и не имеет смартфона сделать кнопку "Хочу распечатать талон (он не нужен)".

В зависимости от требуемой степени экономии можно также добавить перед распечаткой текст "Подтверждаю, что мне плевать на вырубку лесов, зайчиков, белочек, экономику блабла не могу запомнить три символа хочу бумажку".

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Честной звук

Ну так: Без бумажки ты какашка а с бумажкой...
хотя тоже...

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Вадим Д.

«а с бумажкой ты говно»? Извините, грубо, но прям напросилось.

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Честной звук

"Компании настаивают, что из-за дефицита бумаги и чернил логично давать на упаковке чуть меньше сведений о товаре."
Писать просто: "Чай ароматный"; "Чиписики вкусные"; "Колбаса из ..."; "Пельмени съедобные".

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Вадим Д.

Почти юбилейный 140-й.
Вот евробакс вниз подтянулся.
Чёт про исламский банкинг непонятно, ерунда просто.
Капулька на смену короне!
Очередной пэй, теперь мтс. Каждый ваяет саой со своим блэкджеком?
Пусть стикеры клеют вместо этикеток и карндашиком там название, раз такое всё дефицитное. Где импортозаместители, идентичные натуральным?
Обеспеченным россиянам с турецкими паспортами неплохо живётся (-:
Конечно растут заказы в уже «импортных» магазинах, иногда альтернативы слишком плохи.
И пора, видимо, привыкать что слово «импортный» скоро будет произноситься с пиететом и придыханием, как в 70-80-х.
А не зря сегодня Международный день головоломки!
Хорошего всем дня и отличного настроения!

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Someone Young

Как можно создать аналог APay, если на Айфоне можно только nfc оплачивать с помощью Apple Pay?

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Александр Соколов

Про айфоны тоже забудьте, будет аналог от мтс

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Честной звук

Так уже Айяяяй чего-то там...какая-то нудная баба его рекламировала...

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Бублик

Что там кстати с ЕС? Еще не додавили яблоко по их монополии с Apple Pay?

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Александр Соколов

Не интересуюсь, так как сижу на ведроиде

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Вадим Д.

У них свой мир, со своими айфонами.

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Яна Ангелова

Ща МТС поломают Apple 😂

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Skyray
Исламский банкинг

Это что-то новенькое

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Пётр Шабалин

Это старенькое

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Бублик

Прообраз “беспроцентной” рассрочки

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useless uS

У молока Простоквашино стала крышка белая вместо синей.

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Иван Серик

Краситель для полипропилена закончился. Кстати, для белого тоже нужен краситель.

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Илья Миронов

О,новое пивко подъедет)

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Вадим Д.

ТМ новая, не факт что пиво другое будет (-:

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Честной звук

Из старых бутылок перельют...

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Честной звук

Скука...

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Слегка Придурковатый

Исламский банкинг - это попытка усидеть на двух стульях. Чтобы вроде как и вознаграждение можно было получать, и одновременно всевышний не гневался. Это абсурд.

Ну и плюс ко всему, наличие исламского банкинга в стране как бы предполагает наличие шариата в этой стране.

Поэтому, считаю, законопроект нужно доработать с учётом других конфессий, особенно самой популярной. А лучше даже внести поправки в конституцию и отменить для начала светскость нашего общества.

В общем, даёшь православный шариат!

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