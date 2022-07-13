МТС представит похожий на Apple Pay и Google Pay сервис — им смогут пользоваться клиенты любых банков и операторов Статьи редакции
Запуск планируют в конце 2022 года.
- Оператор разрабатывает платёжное решение в партнёрстве с «МТС банком» и Национальной системой платёжных карт, пишут «Ведомости».
- В «МТС Pay» будет экосистема платежей, включая бесконтактную оплату (NFC, QR-код, Face ID), оплату покупок с баланса мобильного телефона и пополнение счёта.
- Пользоваться сервисом смогут клиенты любых банков и абоненты всех операторов — для этого надо будет скачать приложение и зарегистрироваться в системе «МТС ID». Для получения «МТС ID» не нужно быть абонентом МТС.
- Сначала сервис появится в Москве и Подмосковье, после в регионах. Пока проводят закрытое тестирование разработки.
- Стоимость проекта не раскрывают, но опрошенные изданием эксперты оценивают её в $1-5 млн. При этом МТС может зарабатывать на комиссии с каждого платежа, а также получать косвенные доходы за счёт расширения экосистемы.
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Если решение без NFC на iPhone, то какой нах это аналог Apple Pay
Вот только хотел написать.
«Аналог Apple Pay для айфон». Для меня аналог хоть какой-то появится тогда, когда я смогу платить в магазине телефоном.
Все остальное - непонятно кому нужные решения.
Такое же как Яндекс Пэй типа и все остальные.
Пока что оплата по NFC на iPhone только в СБП работает так, как должна.
Как понять по нфс на айфоне? Там же qr
Яндекс pay это ж вообще другая тема. Там тупо оплата онлайн на сайтах.
Ну ка?
Да не работает она, ждут терминалы с nfc метками, и хз, когда в текущих условиях их смогут массово заменить. Проще через qr.
- Как потратить $ 1-5 млн. в них*я?
- Давайте зададим вопрос МТСу…
Зная как у МТС был устроен автоплатеж, я бы держал подальше от МТС финкека.
Финкек это как раз для них
Доверить доступ к деньгам МТСу😄
Конечно лучше отнести в Тинёк, там они хоть на благотворительность пойдут.
На благотворительность Пригожке
Столько новостей про "замену" Apple Pay и GPay, а по факту представляют какие-то бесполезные или непрактичные костыли не имеющие никакого отношения к этим двум ушедшим из РФ функциям.
МТС 🤮
Платите аналогом Аппл — телефоном на Андроид.
Даже если эплофилам на их ойфонах всё отключат и превратят телефон если не в кирпич то прост в звонилку с камерой, они всё равно будут покупать новые модели и говорить "зато камера хорошая и данные в безопасности, а ваши ондроиды дырявые, и денег у вас нет кто ондроидами ползуется!". Тут никакие аргументы не работают.
Я до сих пор оплачиваю подписки в AppStore, а Google вообще отрубил все платежи, теперь платные приложения и подписки пошли по #%@!&. Единственный плюс - скачал Mir pay и привязал к nfc.
Это очередная херня, где надо войти в приложение, залогиниться отпечатком глаза, подошвы, анализом крови, и нажать 74 кнопки?
Где там фотка с пингвином...
держите
Ебать спасибо нахуй
так носите наличку, одни преимущества.
- не нужно никуда логиниться
- принимают даже там где вообще не слышали про безнал
- никаких кнопок и прочей хипстерской ху..ни
- можно бросаться деньгами в лицо продавцам
А мне нравится, что все резко стали развивать платежные системы, почему бы и нет? Всего то стоило отключить Гугл пей и эппл Пэй. А вообще щас вроде во многих местах работает оплата по кьюаркоду, вроде неплохо работает
Я такого ещё не встречала. Как это выглядит? На каком-то миниэкране показывают куар код и надо отсканировать его, а потом перейти в приложение банка и оттуда оплатить?
В пятерочке не раьотает
ладно, значит как раньше жили без Apple Pay и Google Pay так и дальше будем жить, спасибо за предложения, но я откажусь
Эти-то куда лезут? Хотят у Банков откусить? С большей вероятностью х@йца соснут у Банков, а деньги «спишут».
В конце года:)