{"id":13529,"url":"\/distributions\/13529\/click?bit=1&hash=7b94ceeda0b123a0878d2743e8c0f802f5ff359584536d744793bdfbbd75323f","title":"\u0421\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c, \u043e\u0431\u043a\u043b\u0435\u0438\u0432 \u0441\u0432\u043e\u0451 \u0430\u0432\u0442\u043e \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043e\u0439","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Полина Лааксо

Говорят, западные санкции против России «не работают» — так ли это Статьи редакции

Главное из обзора The Bell.

2873 просмотров
Источник: Policy Options

Что значит «санкции плохо работают»

  • Санкции против той или иной страны редко помогают изменить её политику и тем более «спровоцировать крах режима». Как минимум для первого обычно достаточно «угрозы санкций». Реальные же ограничения чаще всего подрывают не власть, а экономику и качество жизни.
  • Этому есть несколько объяснений. Во-первых, санкции обычно вводят против авторитарных государств. А они, чтобы перераспределить издержки, «премируют лояльных за счёт нелояльных и поддерживают репрессивный аппарат».
  • Во-вторых, мир десятилетиями стремился к глобализации и избавлялся от барьеров, которые мешали перемещению капиталов и товаров. Из-за этого меры против одной конкретной экономики часто «перекидываются» на других.

Почему кажется, что меры против России тоже не действуют

  • Эмбарго ЕС на импорт 90% российской нефти так и не вступило в силу, так что её добыча в России восстанавливается до «дофевральского» уровня, а выручка от экспорта растёт. Только за первые 100 дней «операции» страна выручила с энергоносителей €93 млрд, €57 млрд из них — от ЕС.
  • Запад ограничил сотрудничество с Россией, а Китай и Индия, наоборот, согласились покупать больше. С марта по май индийский импорт нефти Urals вырос на 658% по сравнению с 2021 годом, китайский — на 205%. Даже при скидках в 25-30% Россия «почти полностью компенсировала европейские потери».
  • США и Европа выдвигают запреты России, но в условиях глобализации страдают сами. В мае — из-за роста цен на энергоносители — годовая инфляция в еврозоне поднялась до 8,1%, а дефицит внешней торговли ЕС достиг рекордных за всю историю ЕС значений в €32,4 млрд.
  • Индекс деловой активности PMI в России уже два месяца превышает отметку в 50 пунктов — это говорит о том, что менеджеры «не ощущают дыхания кризиса».

Какие санкции и когда всё-таки заработают

Банкир Олег Вьюгин считает, что, говоря о санкциях, нужно учитывать временной горизонт их воздействия. Поэтому делит их на группы: это финансовые санкции немедленного действия, торговые и логистические ограничения и запрет на ввоз современных технологий из других стран.

  • Финансовые санкции. Блокировка трансграничного перемещения капиталов привела к обвалу рубля и ценовому шоку. Спрос на валюту вскоре сократился, рубль укрепился, а у страны по-прежнему оставались «подушки» и нефтегазовый налог. Но в среднесрочной перспективе рисков больше: расходы на оборону и соцвыплаты будут расти, налоги с энергоносителей падать, поэтому страна рискует столкнуться с дефицитом бюджета.

У Минфина нет проблем с покупкой валюты, ЦБ выдаёт дозированные разрешения на покупку банкам и компаниям. Но это влечёт проблемы, тяжесть которых будет нарастать. Фактическая неконвертируемость и множественность курса рубля, отсутствие понятных правил доступа к покупке валюты будут давить экономическую активность. До конца лета будет идти «накопление потенциала падения» — исчерпание запасов, исчезновение поставщиков, неработоспособность логистических цепочек. Это может создавать иллюзию того, что всё не так страшно.

Сергей Алексашенко
  • Логистические ограничения. Компаниям хватило товаров на несколько месяцев. Теперь возить их придётся по параллельному импорту и другим «коридорам». Получится ли покрыть дефицит, непонятно. «Увидим, когда отпуска закончатся и для сохранения рабочих мест и выпуска нужно будет заменять поставки импортных комплектующих альтернативным или контрафактным ввозом. Это приведёт к росту расходов и безвозвратным потерям комплектующих и конечного продукта», — говорит Вьюгин.
  • Технологический импорт. Здесь ограничения могут сказываться на экономике на протяжении долгих лет. В России все соответствующие современным стандартам производства — результат заимствования и адаптации мировых технологий и оборудования, говорит Вьюгин. Если поставок не будет, страна окажется в «технологической изоляции».

Импортозамещение в том виде, в каком власти предписывали его реализовать, — главный экономико-политический фейк последнего десятилетия. Любому трезвому экономисту было понятно: попытки воспроизвести технологии без создавших их мировых лидеров безнадёжны или требуют не одного десятилетия огромных затрат, ресурсами для которых компании не обладают.

Олег Вьюгин
  • Россия будет стремиться заместить западные наработки продуктами менее развитых стран, но они будут менее качественными и продвинутыми. А стоить будут дороже, так как у российских компаний нет альтернатив. ЦБ называет это «обратной индустриализацией». Более точный термин предложил экономист Бранко Миланович — это «технологически регрессивное импортозамещение».

  • Всё это частично перечеркивает успехи российских компаний в хайтеке и цифровой экономике, хотя у сектора был потенциал масштабироваться за пределами России.

Сможет ли Китай заменить западные поставки

  • «Китайское импортозамещение» по-прежнему под вопросом, говорит директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев. Китаю за это могут грозить вторичные санкции. Для сотрудничества также плохо развиты транспортная, платёжная и таможенная инфраструктуры. Да и не все российские компании готовы работать с Азией «в качестве младшего партнёра».
  • Даже если российский бизнес найдёт приемлемые китайские решения, покупать он их будет втридорога, теряя конкурентоспособность.
Источник: Global Times

Что за «структурная трансформация» ждёт Россию

  • ЦБ ещё с весны говорит, что российской экономике предстоит пройти через «структурную трансформацию». Аналитик Олег Буклемишев считает, что это эвфемизм для более понятного процесса — «деградации экономики в условиях самоизоляции».
  • У деградации может быть два крайних сценария. Первый — экономика приспособится к новым реалиям, и наступит «обновлённое состояние равновесия». Каким оно будет — неизвестно: хотя бы потому, что на перераспределение ресурсов наверняка будет влиять госсектор.
  • Во втором сценарии развитие определяет правящая элита. Вот как, по словам Буклемишева, это может быть: «Военно-промышленный комплекс не должен ужиматься. Контрольные точки экономики должны оставаться таковыми и под управлением доверенных, пусть необязательно умелых, лиц. "Недружественным" странам нельзя идти навстречу — необходимо показывать, где раки зимуют».
  • Итог трансформации отчасти будет зависеть от того, «как много рогаток выставят на пути рыночной логики». Например, госменеджеры относятся к «коммерсантам» с пренебрежением и потому не готовы передавать им управление. Они до сих пор надеются, что «наступившая реальность — не навсегда», поэтому не спешат принимать долгосрочные инвестиционные решения.

Получится ли «как в 2014-2015 годах»

  • Нынешние санкции не стоит сравнивать с другими примерами из истории, считает автор книги «Экономическое оружие» Николас Мадлер. Широкие санкции применялись в основном против небольших экономик вроде Ирана и Венесуэлы, в то время как Россия — одиннадцатая по размеру экономика мира и поставщик первичных ресурсов.

Впрочем, Мадлер вспоминает Японию. В 1940-х после начала второй японо-китайской войны Япония, тогда седьмая экономика мира, столкнулась с санкциями. Эффективными они оказались, только когда к ним присоединились США, но это в итоге привело к нападению на них Японии.

  • Ограничения против России в 2014-2015 годах — тоже другая история: они были точечными. Да, закрылись рынки капитала, цены на нефть упали вдвое, инфляция дошла почти до 4% в месяц. Но потом ЦБ перешёл к плавающему курсу, стоимость энергоносителей подросла, страна вернулась на мировые рынки, потому что США пересмотрели политику.
  • В 2022 году же инфляция почти мгновенно разогналась до 10% в месяц, а рубль за две недели упал на 40%, при том что цены на нефть росли. Так что по итогам года экономика страны, скорее всего, упадёт не на 10%, как прогнозируют в Минэкономики и ЦБ, а на 13-15%, говорит Сергей Алексашенко.

Так кризис уже начался или ещё нет

  • По предварительной оценке Минэкономразвития, в мае показатель ВВП сократился на 4,3% в годовом сравнении после падения на 2,8% в апреле. Это больше, чем в начале 2015 года: тогда спад в первом квартале составил 1,5%, а во втором — 3,1%.
  • По данным Росстата, в мае объёмы промышленного производства упали на 1,7% к маю 2021 года. В обрабатывающей промышленности спад ускорился с 2,1% в апреле до 3,2% в мае — тоже в годовом сравнении.
  • Показатель выпуска по базовым видам экономической деятельности (наиболее близкий показатель к ВВП) снизился на 7,3% по сравнению с декабрём 2021 года. В 2015 году, для сравнения, сокращение составило 4,4%.
  • Потребительский спрос в мае упал на 11% по сравнению с декабрём 2021-го — в основном за счёт непродовольственных товаров и товаров длительного спроса. На это указывает и дефляция: цены не растут с конца мая. Чиновники говорят, что это признак экономической стабилизации, но нет: сдерживать цены поставщиков заставляет и без того низкий спрос.
  • Зарплаты в апреле сократились на 7,2% в годовом выражении — это максимум с 2015 года. Пенсии в мае упали на 8,2%. Всё потому, что компании вместо сокращения сотрудников урезают выплаты — «как обычно бывает в России».
  • Текущий спад отличается ещё и неравномерным характером. Одни производства растут, покрывая неудовлетворённый спрос. Другие частично или полностью встали. Так, в мае Россия выпустила около 4000 легковых автомобилей вместо 112 тысяч годом ранее, а производство стиральных машин и холодильников сократилось на 60%.

Чего ждать россиянам

  • Экономист Сергей Алексашенко считает, что перед Россией три «вызова». Наиболее серьёзный — сокращение импорта. Это через два-три месяца ощутят и корпоративный сектор, и население. Сперва уменьшится предложение потребительских товаров, а цены вырастут. Позже сократятся промежуточные товары, и производственные цепи продолжат рушиться. По словам Алексашенко, основная тяжесть ляжет не на властей, а на компании, которые будут «биться за выживание».
  • Второй вызов — излишнее укрепления рубля. В нормальной ситуации, пишет The Bell, крепкий рубль удорожает внутреннее производство, но удешевляет импорт. Сейчас на последнее рассчитывать не приходится. Помимо этого, ситуация может привести к снижению текущих денежных потоков и рублёвой оценки Фонда национального благосостояния (ФНБ), который служит денежным резервом.
  • Третий вызов — властям придётся решить, что делать с индексацией пенсий и зарплат бюджетникам. У Минфина есть запасы, но никто не знает, что будет дальше с бюджетными деньгами. Если нефтяное эмбарго заработает, доходы могут обрушиться.

К концу года власти готовятся к контролируемому дефициту бюджета в 1,2-2% ВВП. Финансировать его будут из ФНБ, но на что потратят, как говорил Буклемишев, неизвестно. В апреле, например, в 2,5 раза выросли военные расходы. А расходы на программы «Развитие транспортной системы» и «Научно-технологическое развитие» предложили сократить.

  • Аналитики считают нынешний кризис структурным. Подобный Россия уже переживала в начале 1990-х: лишилась всех деловых связей, но смогла их воссоздать. Отличие в том, что тогда связи рушились внутри страны, а сейчас речь идёт о коммуникации с внешним миром. Тогда общение с зарубежьем помогало определить рыночные цены товаров, ресурсов и вес национальной валюты. Сейчас курсы и цены искажены ограничениями.
  • Власти верят, что экономика восстановится и постепенно вернётся к прежним технологическим уровням. Обычно для этого нужны предпосылки — «восстановление привлекательности финансовых и прямых инвестиций», «развитие человеческого капитала», «наличие социальных лифтов». Но аналитики их пока не видят, поэтому настроены менее оптимистично.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Источник: «Государственная Дума»

#инфляция #кризис

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Написать комментарий...
 Марат Булатов

Очень "полезная" статья, основной посыл: Санкции будут влиять и дальше на Россию, и она либо приспособится либо нет.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Гаркунов

Недавно читал одну хорошую статью и там был тезис о том, что в текущих условиях ни одна страна не может воспроизводить все продукты внутри одной страны, поэтому ключевая проблема санкций - блокировка технологий.
Мы вышли на этот рынок позже многих других стран, поэтому у нас не было "багажа" в виде старых технологий, который нужно менять, но в целом они работают, поэтому в некоторых вопросах Россия обошла другие страны за счет внедрения современных технологий.
Блокировка импорта технологий поставит крест на дальнейшем развитии России, а патентное право не позволит это просто скопировать, так как в этом случае мы лишимся любых партнеров.

В итоге мы найдем точку баланса, но где она будет и насколько она будет помогать дальнейшему росту нашей экономики? Вот это главный вопрос. И на это мы смоем ответить наверное через 3-5 лет, так как за меньший срок экономика вряд ли сможет перестроиться.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Петраков

дайте пожалуйста ссылку

Ответить
Развернуть ветку
ECN.broker

Первая иллюстрация просто пушка

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Che
Потребительский спрос в мае упал на 11% по сравнению с декабрём 2021-го — в основном за счёт непродовольственных товаров и товаров длительного спроса.

очень корректно сравнивать май с предновогодним месяцем, который считается "золотым" в торговле

и вся статья кишит такими перлами и жонглированием фактами

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Фисун

Вперед, в светлое прошлое! Ура, товарищи!

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Klei

Ну что тут можно сказать, спасибо Ирану за то что показал нашу ближайшую реальность.

Например, госменеджеры относятся к «коммерсантам» с пренебрежением и потому не готовы передавать им управление. Они до сих пор надеются, что «наступившая реальность — не навсегда»

Тут без комментариев.

Ответить
Развернуть ветку
Vasily Laushkin

Россия – это объективно не Иран, как по структуре общества, так и по структуре экономики, так и по количеству введённых санкций. Россия не станет Ираном ни за 5, ни за 10, ни за 40 лет.

В этом есть и хорошие стороны и плохие.

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Klei

Я больше про консервацию страны по развитию в 2021 как максимум на 10 лет. Не, конечно у нас народа много с разными мнениями, но на перестройку в ближайшие годы я бы не рассчитывал

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Бирма

В общем лягушку варят медленно, кто-то хотел обратно СССР, вот и доведет страну до условий дефицита 80-ых готов, правда забыл историю что потом случилось с союзом

Ответить
Развернуть ветку
Марат Булатов

Так дефицит сейчас есть и в США, Европе, Великобритании, они тоже хотели в СССР и кто из них повторит судьбу союза))

Ответить
Развернуть ветку
Влад Михайлов

Какие варианты если война будет проиграна?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
null