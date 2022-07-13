У Минфина нет проблем с покупкой валюты, ЦБ выдаёт дозированные разрешения на покупку банкам и компаниям. Но это влечёт проблемы, тяжесть которых будет нарастать. Фактическая неконвертируемость и множественность курса рубля, отсутствие понятных правил доступа к покупке валюты будут давить экономическую активность. До конца лета будет идти «накопление потенциала падения» — исчерпание запасов, исчезновение поставщиков, неработоспособность логистических цепочек. Это может создавать иллюзию того, что всё не так страшно.