Фондовый рынок России упал до минимумов февраля 2022 года: почему это происходит и что делать инвестору Статьи редакции
Индекс Мосбиржи снижается из-за отмены дивидендов в крупных компаниях, крепкого рубля и низких цен на нефть, говорят опрошенные Forbes и Frank Media аналитики. Летом он может упасть ещё сильнее.
Причины распродаж на рынке
- 13 июля индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с 24 февраля. На закрытии торгов он достиг 2073 пунктов, снизившись на 2,82%.
- Индекс снижается уже не первый месяц: с апреля по июнь он упал на 18,4%, пишет Forbes. При этом объёмы торгов остаются низкими. В июне они были почти в пять раз ниже объёмов до 24 февраля — 44 млрд рублей в день против 200 млрд.
- Причин, по которым рынок снижается, несколько. В конце июня на торги негативно повлияло решение «Газпрома» не выплачивать дивиденды впервые за 25 лет. На фоне этой новости 30 июня индекс Мосбиржи упал на 7,3%. Решение вызвало разочарование и апатию участников рынка, говорит изданию директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.
- Помимо «Газпрома», от дивидендных выплат в этом году отказались ещё несколько компаний из числа «голубых фишек». Среди них «Сбербанк», «Лукойл», ММК, НЛМК, «Магнит», X5 Group. Инвесторы, купившие акции под дивиденды, стали их распродавать, что негативно сказалось на динамике российских акций, добавляет руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров.
Кроме того, на рынок давят крепкий рубль и низкие цены на энергоносители. Котировки нефтяных компаний и других экспортёров оказывают основное влияние на индекс Мосбиржи, а укрепление рубля и падение стоимости нефти делают их акции малопривлекательными, объясняет Frank Media главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунёв.
Что будет дальше
- Летом индекс Мосбиржи может снизиться до 2000 пунктов, а на новостях, связанных с отдельными компаниями, — до 1900-1950 пунктов, говорит ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова. По её словам, в отсутствии негативных новостей он может восстановиться до 2500-2600 пунктов к концу года.
- Наталья Малых из «Финама» прогнозирует индекс Мосбиржи летом на уровне 1900-2000 пунктов. Рост рынка может возобновиться за счёт перетока средств из депозитов и гособлигаций в акции, объясняет она. По словам Тунёва, приток средств с депозитов можно ожидать после 22 июля, когда ЦБ снова решит снизить ключевую ставку и ставки по депозитам тоже пойдут вниз.
В целом аналитики ожидают повышенную волатильность на рынке из-за приближающегося сезона квартальных отчётностей, пишет Frank Media. Он может принести негативные прогнозы на следующее полугодие, говорит аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. В особенности это касается наиболее пострадавших от санкций отраслей — таких, как металлургия.
Что делать инвестору
- Покупку российских акций стоит рассматривать тем, кто планирует инвестировать на долгий срок, говорит Тунёв. Для инвестиций на короткий срок — 1-2 года — лучше выбирать рублёвые облигации. В этом сегменте сохраняется потенциал роста цен и снижения доходности вслед за ключевой ставкой, отмечает аналитик.
- В среднесрочной перспективе положительную динамику покажут компании розничного сектора, химической промышленности и электроэнергетики: они меньше подвержены санкциям, говорит Кожухова. Динамика акций нефтегазовых компаний будет зависеть от того, как они перестроят бизнес в условиях ограничений.
а где комменты я сюда зачем зашел
Всем экспертам по рынкам из VC мамы уже сказки читают.
Чтения сказок это конек российских СМИ, особенно крупных.