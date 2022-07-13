Кроме того, на рынок давят крепкий рубль и низкие цены на энергоносители. Котировки нефтяных компаний и других экспортёров оказывают основное влияние на индекс Мосбиржи, а укрепление рубля и падение стоимости нефти делают их акции малопривлекательными, объясняет Frank Media главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунёв.