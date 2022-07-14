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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 141 дня «спецоперации»: Еврокомиссия разрешила перевозку товаров на поездах в Калининград Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 14 июля: доллар — 58,53 рублей, евро — 58,90 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 07:40 мск — 58,68 рубля, евро — 59,03 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,05 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,04 рубля, евро — по 67,33 рубля.

Стало лучше

В среду Еврокомиссия опубликовала разъяснения о санкциях по отношению к транзитным перевозкам в России. Там отмечено, что железнодорожный транзит в Калининград товаров мирного назначения разрешён, но перевозки должны «целенаправленного, пропорционального и эффективно контролироваться» со стороны ЕС.

ЦБ хочет продать ВТБ всю группу «Открытие» вместе с «Росгосстрахом» и НПФ, рассказал в интервью «Ведомостям» зампред Банка России Владимир Чистюхин.

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Совладелец сети ресторанов «Тануки» Александр Орлов начал переговоры о полной или частичной продаже компании бизнесменам из ОАЭ. Арабские бизнесмены заинтересовались входом на российский рынок, поскольку «им интересно развитие, они видят потенциал».

Международный депозитарий Clearstream запланировал с 18 июля возобновить конвертацию расписок российских эмитентов. Компания приняла решение после того, как Национальный расчетный депозитарий отказался взимать плату за услуги по переводу акций.

Стало хуже

Объединения производителей, ритейлеров и транспортных компаний обратились к правительству с просьбой заморозить индексацию тарифа системы «Платон» на 2023 год. Если тарифы увеличат — вырастут цены на товары.

Новости предыдущего дня, 13 июля — здесь.

#новость #днрилнр

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54 комментария
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 Невкусно и грустно
«спецоперации»

Вы поаккуратнее с кавычками. Можете, ведь, и отъехать)))

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Василий Цымбал
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Yy Kk

Уже есть прецедент, между прочим.

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1 комментарий
Липовый мёд

не надоело ссаца из-за всего, теперь - даже из-за кавычек?

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9 комментариев
Слепой яд

Когда мысли сходятся, это что значит?

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1 комментарий
Sato мать его Nakomura

Жизненно 😂😂😂

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Антон Исаев

Ну так в России "свобода слова" вообще то))) (надеюсь я не отъеду)

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1 комментарий
Ащьф Лштшфум

это не "спецоперация", это война фашистского режима.
@тов.майор, можете приезжать.
Облегчу вам задачу, мой айпи адрес 127.0.0.1

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Слегка Придурковатый

Лёгкий способ избавиться от жены:

"Заявление на свою жену написал в полицию житель поселка Горки-10 Одинцовского городского округа Московской области. Поводом стали разногласия из-за спецоперации на Украине.

Как стало известно «МК», 37-летний мужчина попросил принять меры к своей супруге. Он заявил, что дама выражает антироссийские настроения, связанные с проведением СВО, и настраивает против правительства общего ребенка. Ведется разбирательство"

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Липовый мёд

Вот такие, блеать, патриоты страны )))

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2 комментария
Mista

В слове "мужчина" аж 5 ошибок.

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Влад

"Если тарифы увеличат — вырастут цены на товары."
ахвавхавхвах будто и без увеличения тарифов цены не вырастут

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Someone Young

Дожили, что теперь перевозки между субъектами РФ контролируются ЕС

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Вадим Д.

Не по стране, а между страной (-:
У нас между страной Литва застряла.

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2 комментария
Поджог Сараев

В прошлом году Калининград не был анклавом?

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4 комментария
Вадим Д.

Евробаксы на месте.
ЕК разрешили «по тундре, по железной дороге» возить в Калининград, но всё строго под контролем ЕС — видимо, во всё влезут, всё проверят.
Акция от ЦБ — купи Открытие, получи всю группу!
Орлов продаёт Тануки арабам: звучит весьма странно, но такая уж новость (-: А если к Орлову добавить «граф» — совсем огонь.
Про депозитарий скучно, но будут конвертировать расписки эмитентов из РФ.
Хотят заморозить индексацию Платона, иначе цены вырастут. Цены вырастут и с Платоном, и без него.

И всё ведь в такой день, прям совпало: День хаоса и беспорядка (-:
Хорошего дня всем, прекрасного настроения!

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Липовый мёд

Эта шутка уже давно перестала быть смешной

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1 комментарий
Дмитрий Филиппов
Объединения производителей, ритейлеров и транспортных компаний обратились к правительству с просьбой заморозить индексацию тарифа системы «Платон» на 2023 год. Если тарифы увеличат — вырастут цены на товары.

Как будто это кого-то волнует из правительства

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Антон Исаев

Как будто и без этого цены не растут

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Genio Genio

СВО, СВО, а газ по расписанию?

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Слегка Придурковатый

То есть завтрашнее срочное заседание Госдумы по поводу возможного объявления очередной СВО в Литве можно откладывать? Такими темпами империю не построить.

Даже Машка Захарова чуть ли не спасибо Еврокомиссии сказала. Как это не по-имперски, фу такой быть.

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Вадим Д.

Надо им что-то придумывать, а то без работы могут остаться. И самое печальное, что точно придумают.

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1 комментарий
Павел Фомичев

"транзит в Калининград товаров мирного назначения разрешён"-потом начнется :колбасц нельзя,ей можно убить и т д...D

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Комментарий удален модератором

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Sergik MIRNIY

Цены растут вне зависимости. Посмотрите минералка уже вся от 50руб. А ведь для её производства ничего не дорожает. Вода, электричество, логистика, даже зп уборщицы бабы Дуси железно стабильная который год.

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Поджог Сараев

Электричество вообще-то подорожало.
Плюс пластик для бутылок, насосное оборудование, фильтры.
А углекислый газ для газирования вроде вообще в дефиците сейчас.

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1 комментарий
Вадим Д.

Вы что?! А этикетки, а краска для этикеток? Иронизирую, конечно, но у нас для поднятия цен на что-либо зачастую не нужен повод или обоснование.

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Кузьмич

Как это не дорожает, новый Мерседес и путевка на Мальдивы для руководства явно подорожала

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artemiyspb .

Из всего вами перечисленного, подорожало все, кроме заработных плат. И причём намного, а ещё и сопутствующие расходы повысились.

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Evgeny Voronkov
В среду Еврокомиссия опубликовала разъяснения о санкциях по отношению к транзитным перевозкам в России. Там отмечено, что железнодорожный транзит в Калининград товаров мирного назначения разрешён, но перевозки должны «целенаправленного, пропорционального и эффективно контролироваться» со стороны ЕС.
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Слегка Придурковатый

Ты просто неправильно интерпретируешь окружающую действительность, как-то не патриотично что ли, можно сказать на грани. Нужно так: цены стабильно растут, зарплаты стабильно неизменны. А стабильность - признак мастерства.

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Александр Голубев

Ха-ха! Ща Литва такой контроль предъявит, что возить не захочешь! )))

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