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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 14 июля: доллар — 58,53 рублей, евро — 58,90 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 07:40 мск — 58,68 рубля, евро — 59,03 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,05 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,04 рубля, евро — по 67,33 рубля.

Стало лучше

В среду Еврокомиссия опубликовала разъяснения о санкциях по отношению к транзитным перевозкам в России. Там отмечено, что железнодорожный транзит в Калининград товаров мирного назначения разрешён, но перевозки должны «целенаправленного, пропорционального и эффективно контролироваться» со стороны ЕС.

ЦБ хочет продать ВТБ всю группу «Открытие» вместе с «Росгосстрахом» и НПФ, рассказал в интервью «Ведомостям» зампред Банка России Владимир Чистюхин.

Совладелец сети ресторанов «Тануки» Александр Орлов начал переговоры о полной или частичной продаже компании бизнесменам из ОАЭ. Арабские бизнесмены заинтересовались входом на российский рынок, поскольку «им интересно развитие, они видят потенциал».

Международный депозитарий Clearstream запланировал с 18 июля возобновить конвертацию расписок российских эмитентов. Компания приняла решение после того, как Национальный расчетный депозитарий отказался взимать плату за услуги по переводу акций.

Стало хуже

Объединения производителей, ритейлеров и транспортных компаний обратились к правительству с просьбой заморозить индексацию тарифа системы «Платон» на 2023 год. Если тарифы увеличат — вырастут цены на товары.