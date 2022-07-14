Новости и тексты на фоне 141 дня «спецоперации»: Еврокомиссия разрешила перевозку товаров на поездах в Калининград Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 14 июля: доллар — 58,53 рублей, евро — 58,90 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,05 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,04 рубля, евро — по 67,33 рубля.
Стало лучше
В среду Еврокомиссия опубликовала разъяснения о санкциях по отношению к транзитным перевозкам в России. Там отмечено, что железнодорожный транзит в Калининград товаров мирного назначения разрешён, но перевозки должны «целенаправленного, пропорционального и эффективно контролироваться» со стороны ЕС.
ЦБ хочет продать ВТБ всю группу «Открытие» вместе с «Росгосстрахом» и НПФ, рассказал в интервью «Ведомостям» зампред Банка России Владимир Чистюхин.
Совладелец сети ресторанов «Тануки» Александр Орлов начал переговоры о полной или частичной продаже компании бизнесменам из ОАЭ. Арабские бизнесмены заинтересовались входом на российский рынок, поскольку «им интересно развитие, они видят потенциал».
Международный депозитарий Clearstream запланировал с 18 июля возобновить конвертацию расписок российских эмитентов. Компания приняла решение после того, как Национальный расчетный депозитарий отказался взимать плату за услуги по переводу акций.
Стало хуже
Объединения производителей, ритейлеров и транспортных компаний обратились к правительству с просьбой заморозить индексацию тарифа системы «Платон» на 2023 год. Если тарифы увеличат — вырастут цены на товары.
Новости предыдущего дня, 13 июля — здесь.
Вы поаккуратнее с кавычками. Можете, ведь, и отъехать)))
Уже есть прецедент, между прочим.
не надоело ссаца из-за всего, теперь - даже из-за кавычек?
Когда мысли сходятся, это что значит?
Жизненно 😂😂😂
Ну так в России "свобода слова" вообще то))) (надеюсь я не отъеду)
это не "спецоперация", это война фашистского режима.
@тов.майор, можете приезжать.
Облегчу вам задачу, мой айпи адрес 127.0.0.1
Лёгкий способ избавиться от жены:
"Заявление на свою жену написал в полицию житель поселка Горки-10 Одинцовского городского округа Московской области. Поводом стали разногласия из-за спецоперации на Украине.
Как стало известно «МК», 37-летний мужчина попросил принять меры к своей супруге. Он заявил, что дама выражает антироссийские настроения, связанные с проведением СВО, и настраивает против правительства общего ребенка. Ведется разбирательство"
Вот такие, блеать, патриоты страны )))
В слове "мужчина" аж 5 ошибок.
"Если тарифы увеличат — вырастут цены на товары."
ахвавхавхвах будто и без увеличения тарифов цены не вырастут
Дожили, что теперь перевозки между субъектами РФ контролируются ЕС
Не по стране, а между страной (-:
У нас между страной Литва застряла.
В прошлом году Калининград не был анклавом?
Евробаксы на месте.
ЕК разрешили «по тундре, по железной дороге» возить в Калининград, но всё строго под контролем ЕС — видимо, во всё влезут, всё проверят.
Акция от ЦБ — купи Открытие, получи всю группу!
Орлов продаёт Тануки арабам: звучит весьма странно, но такая уж новость (-: А если к Орлову добавить «граф» — совсем огонь.
Про депозитарий скучно, но будут конвертировать расписки эмитентов из РФ.
Хотят заморозить индексацию Платона, иначе цены вырастут. Цены вырастут и с Платоном, и без него.
И всё ведь в такой день, прям совпало: День хаоса и беспорядка (-:
Хорошего дня всем, прекрасного настроения!
Эта шутка уже давно перестала быть смешной
Как будто это кого-то волнует из правительства
Как будто и без этого цены не растут
СВО, СВО, а газ по расписанию?
То есть завтрашнее срочное заседание Госдумы по поводу возможного объявления очередной СВО в Литве можно откладывать? Такими темпами империю не построить.
Даже Машка Захарова чуть ли не спасибо Еврокомиссии сказала. Как это не по-имперски, фу такой быть.
Надо им что-то придумывать, а то без работы могут остаться. И самое печальное, что точно придумают.
"транзит в Калининград товаров мирного назначения разрешён"-потом начнется :колбасц нельзя,ей можно убить и т д...D
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Цены растут вне зависимости. Посмотрите минералка уже вся от 50руб. А ведь для её производства ничего не дорожает. Вода, электричество, логистика, даже зп уборщицы бабы Дуси железно стабильная который год.
Электричество вообще-то подорожало.
Плюс пластик для бутылок, насосное оборудование, фильтры.
А углекислый газ для газирования вроде вообще в дефиците сейчас.
Вы что?! А этикетки, а краска для этикеток? Иронизирую, конечно, но у нас для поднятия цен на что-либо зачастую не нужен повод или обоснование.
Как это не дорожает, новый Мерседес и путевка на Мальдивы для руководства явно подорожала
Из всего вами перечисленного, подорожало все, кроме заработных плат. И причём намного, а ещё и сопутствующие расходы повысились.
Ты просто неправильно интерпретируешь окружающую действительность, как-то не патриотично что ли, можно сказать на грани. Нужно так: цены стабильно растут, зарплаты стабильно неизменны. А стабильность - признак мастерства.
Ха-ха! Ща Литва такой контроль предъявит, что возить не захочешь! )))