ЦБ решил продать ВТБ страховую компанию «Росгосстрах» вместе с «Открытием» Статьи редакции
ВТБ продал собственную страховую компанию в 2018 году «Согазу».
- Банк России рассматривает продажу ВТБ всей группы «Открытие», рассказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин «Ведомостям». Кроме банка «Открытие» в неё входит одноимённый негосударственный пенсионный фонд, «РГС банк», страховая компания «Росгосстрах», брокер, управляющая и факторинговые компании.
- ЦБ планирует продать группу по рыночной стоимости, как ВТБ будет расплачиваться за покупку, он не уточнил. В июне Frank Media писало, что ВТБ может получить 100% акций банка «ФК Открытие» в обмен на остатки выпуска ОФЗ.
- У ВТБ пока нет собственного универсального страховщика. В 2018 году группа продала «ВТБ страхование» «Согазу». «Росгосстрах» занимает 7-е место по сборам (96,7 млрд рублей) по итогам 2021 года. «Росгосстрах жизнь» — 14-е место (26 млрд рублей).
- Глава ВТБ Андрей Костин обратился к Михаилу Мишустину с предложением объединить банк в общую группу с «Открытием» в апреле 2022 года. Так банки смогут сэкономить на отделениях и расходах на персонал, считает он.
- ЦБ планировал продать «Открытие», но в марте 2022 года приостановил подготовку к сделке. 1 марта «Открытие», ВТБ и ещё пять банков попали в список для отключения от SWIFT.
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Конечно, регулятор не должен владеть участниками рынка, но втб это такая помойка
Почему это ВТБ - помойка? Кроме того факта, что им исторически пришлось взять под крыло тонну говноактивов по велению местных "вельмож".
Один Костин, повелитель помоек чего стоит
Что значит "Костин, повелитель помоек"? О каких помойках речь?
Шариковы просто видят толстого в костюме с молодой девочкой и срабатывает рефлекс))
Молодая уже не молодая.
А какой банк не помойка, тогда? Значит должен быть какой-то лучше? Какой?
Авангард.
10 лет с ними без проблем
А у них SWIFT работает? Подскажите какие условия сейчас на переводы?
Пусть уж и переименуют заодно: «Открой свой страх» или «Открытие страха», а лучше «Страх открытия» (-:
не хотите к ним пойти работать креативщиком? у вас отлично получается)))
Так не зовут же 😔
Да и страшновато (-:
Уж лучше в Закрытие..
Волею судеб мои скромные пенсионные накопления лежат в НПФ Открытие. Так там в лучшие времена процент был позорный, намного меньше официальной инфляции. Теперь наверное брать комиссию начнут как за валютный вклад.
Скорее бы начали . Вот веселуха будет, когда крестьяне из банкофф деньги заберут 🥹🥹🥹🥹
Эту часть я не могу забрать, могу только перевести в другую помойку (ой, НПФ)
Не важно. Хочется увидеть в этом веке , как Герман Валентинович откажет себе в тебетском йоге за 30.000-40.000$ за раз )))))
Перекладывание активов из кармана в карман = Новая Экономика ✌️✌️✌️НЭП 3.0!
Фактически объединение Банков это сокращение порядка 20К сотрудников по всей стране. В регионах еще меньше рабочих мест...
Надо раздувать... Да....а то мало бесполезных людей....
собственно поэтому и закрыл открывашку, ещё из нпф надо перевестись он им от лукойла ещё достался, с втб не хочется иметь ничего общего
Как не приду к ним, так очередной компьютерный сбой!
Две недели назад стал клиентом Открытия (основная зп карта как раз от ВТБ), понравились 5% кэшбека на всё. Оформлял по акции в которой написано, что выпуск и обслуживание бесплатно, потом довыпустил виртуалку МИР и неожиданно за выпуск вируталки надо заплатить 99р (единственный банк который берёт деньги за выпуск виртуальной карты). Через день списали 500р. комиссии за обслуживание счёта. Хотя в условиях написано, что обслуживание и основной и виртуальной карты - бесплатно. Саппорт сначала писал, что это комиссия на выпуск основной, потом что это комиссии за выпуск дополнительной карты. Скинул им скриншоты их же условий, через день начислили 500 бонусов (так и не понял на что их потратить).
И удивительно, но корявое приложение ВТБ работает лучше, чем у Открытия, у которого постоянно чат поддержки отваливается, плюс само оно выглядит несколько топорно.
Так что впечатления от банка крайне противоречивые, он сейчас далёк от идеала, так что вряд ли поглощение ВТБ что-то изменит в худшую сторону.