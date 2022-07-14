«Райффайзенбанк» повысит комиссии за хранение крупных сумм валюты на текущих счетах Статьи редакции
И изменит плату за покупку валюты на брокерские счета.
- С 31 июля 2022 года «Райффайзенбанк» повысит комиссию за обслуживание текущих валютных счетов: она составит 0,5% в месяц от суммы более 5000 в валюте счёта (500 тысяч для счёта в японских иенах) и 1% от суммы свыше 50 тысяч в валюте счёта (5 млн для иен).
- Для клиентов с пакетами «Премиальный» и «Премиальный 5» комиссия также составит 1% от суммы свыше 50 тысяч в валюте счета (5 млн иен). Комиссии нет, если на счетах меньше пороговой суммы.
- С 30 июня плата за обслуживание текущих валютных счетов в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах составляла 0,2% в месяц от суммы, которая превышала 5000 у.е.
- Также с 31 июля комиссия за покупку валюты на брокерский счет составит 3% от суммы покупки. Комиссия при продаже валюты остается прежней — 0,3%.
- Остатки по каждой из валют считаются отдельно на последний день календарного месяца. Вклады и ценные бумаги в валюте комиссией не облагаются. При этом банк продолжает открывать текущие счета в долларах США и евро.
- Кроме того, с 18 июля 2022 года минимальная сумма исходящего валютного перевода при оформлении в отделении составит 5000 в валюте списания. С 1 августа при переводе через «Райффайзен Онлайн» — 3000 в валюте списания.
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Но обсирать как это принято будут только Тиньков-банк
Только одно дело выкатить изменения и объвить об этом накануне, как тинек, а другое дело предупредить об этом за больше чем 2 недели и не ставить практически невомзожные для вывода валюты суммы как в тиньке.
+ если сравнивать с тиньковым, то условия +- человеческие
У Тинькова комиссия от 10 тыс. на счете, а у Райфа - от 5 тыс.
Еще Райф вводит комсу 3% за покупку через брокерский счет.
да, но есть одно НО, тиньков отключил исходящие свифт переводы
Про 200$ за входящий свифт еще забыли.
не подсказывай!!!
У Райффайзена всего 500 руб за входящий SWIFT перевод
Так я про тинькофф
всё правильно) такие уж минусы у онлайн банков наверное
А что случилось?
Госдума внепланово соберётся 15 июля чтобы ввести уголовную ответственность за этот вопрос
Неужели мобилизация?
нет, просто показывают
ну как что, дед насрал соседям в огород
Хранить валюту надо в банках. Трехлитровые под закатку и в погреб. До лучших времен
Только я ИП открыл в райфе... Ну что ж такое((
это скорее всего только для физлиц, как и у Тинькова - для юрлиц комиссии в тиньке намного меньше (1% годовых для сумм свыше 150к)
но я на счет ФЛ хотел переводить валюту
зачем? пусть бы лежала там, пока не станет нужна...
кушать-то хочется
С текущим валютным счётом?
защита вложений граждан на высоте... банки превращаются в "поле чудес"
Зато какие приложения красивые, лучшие банки в мире!
ну как бы есть нюанс... в европе тоже в евро ставка отрицательная если больше 50к хранишь :)
@зайчатки разума , ты не согласен что-ли? или ты нашел банк в евросоюзе кто физику даст бесплатно депозит такой хранить? ставки в евро отрицательные. а в долл вообще не открыть счет в европе
Во первых в Европе очень много банков дающих хранить деньги без %. Во вторых есть необанки и прочие финтеки где страховка до определенной суммы все еще есть, а никаких комиссия за хранение нет.
В третьих гражданин ЕС со своим пасспортом может себе счет открыть где угодно в мире кое-где за евры даже процентик дадут.
но граждан рф это не касается, а "процентик" позвольте полюбопытствовать банк из какой юрисдикции вам предлагает? точно-ли из евросоюза?
Процентики платят естественно не в Еврозоне, а там где хотят увидеть твои евры.
насчет евро хз, но про счет в долларах бред, в любой банк приходишь и открываешь, у меня в революте 7 валют (доллары тоже есть)
я написал про банк в европе и про евро, и про остатки выше 50к
Тут вот последнее предложение вроде про доллары как раз: «…а в долл вообще не открыть счет в европе»
Или это не вы писали?
от банка зависит, многие до 100К без комиссии разрешают хранить
Что ж , посмотрим чем Тинек на это ответит. Какие новые поборы введет. Деваться то некуда людям.
Тинек уже сказали, что свифт принимать не будут, а комиссии менять уже некуда, итак большой %
Было ожидаемо, но не могу понять - если банкам настолько противна валюта, почему просто не объявят закрытие валютных счетов и дадут юзерам месяц на вывод денег. К чему эти робкие полумеры, понятно же, к чему банковская система идёт. ЦБ к ним докапываться за это не будет, наоборот они поощряют девалютизацию. Видимо, желание успеть заработать последние копейки перед окончательной девалютизацией, не зря речь про комиссии.
Вклады и ценные бумаги в валюте комиссией не облагаются.
банкам с притоком валютным счетов тупо негде ее хранить. пассивов много, лимиты на это есть, а активы в валюте чтобы уравновесить -
фактические никакие не создать - кредит не выдать, акций/облигаций валютных не купить
все равно у пользователей других вариантов нет
Что крестьяне - то и обезьяне.
На покупку юаня тоже комиссия 3%? Она же «дружественная» и «проблем» с ее хранением нет
А юани где хранить бесплатно?
В Китае
На юани эта комиссия не распространяется только вывести их с брокерского счета на банковский в райфе нельзя
Блин неужели люди начнут понимать со временем всю сущность проблемы)) тинек уже убрали, теперь остался Райф, и с каждым месяцем условия по нему будут всё хуже и хуже, но кого благодарить все для себя решают сами!
Я правильно понимаю, что вывести валюту из райфа можно только через Свифт? То есть даже если внутри России переводить, то все равно будут корр счета со сложно предсказываемыми комиссиями.
Когда ЦБ отзовет лицензию у таких банков? Банк - это место, где деньги клиентов сохраняются и приумножаются.
вы глупый или да? Сомневаюсь что банки это делают не под давлением властей, а просто потому что им так захотелось) и что, у нас уже Райф не такой белый и пушистый как все думали?