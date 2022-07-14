Изменения связаны с сокращением возможностей банков эффективно размещать валюту.

Введение лимитов — это вынужденная мера, процедура проведения платежей усложняется на стороне банков-корреспондентов, а время их обработки растёт. Такое решение позволит нам уделять больше внимания каждому клиенту.