Финансы
Целевой Денис

«Райффайзенбанк» повысит комиссии за хранение крупных сумм валюты на текущих счетах Статьи редакции

И изменит плату за покупку валюты на брокерские счета.

  • С 31 июля 2022 года «Райффайзенбанк» повысит комиссию за обслуживание текущих валютных счетов: она составит 0,5% в месяц от суммы более 5000 в валюте счёта (500 тысяч для счёта в японских иенах) и 1% от суммы свыше 50 тысяч в валюте счёта (5 млн для иен).
  • Для клиентов с пакетами «Премиальный» и «Премиальный 5» комиссия также составит 1% от суммы свыше 50 тысяч в валюте счета (5 млн иен). Комиссии нет, если на счетах меньше пороговой суммы.
  • С 30 июня плата за обслуживание текущих валютных счетов в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах составляла 0,2% в месяц от суммы, которая превышала 5000 у.е.
  • Также с 31 июля комиссия за покупку валюты на брокерский счет составит 3% от суммы покупки. Комиссия при продаже валюты остается прежней — 0,3%.
  • Остатки по каждой из валют считаются отдельно на последний день календарного месяца. Вклады и ценные бумаги в валюте комиссией не облагаются. При этом банк продолжает открывать текущие счета в долларах США и евро.
  • Кроме того, с 18 июля 2022 года минимальная сумма исходящего валютного перевода при оформлении в отделении составит 5000 в валюте списания. С 1 августа при переводе через «Райффайзен Онлайн» — 3000 в валюте списания.

Изменения связаны с сокращением возможностей банков эффективно размещать валюту.

Введение лимитов — это вынужденная мера, процедура проведения платежей усложняется на стороне банков-корреспондентов, а время их обработки растёт. Такое решение позволит нам уделять больше внимания каждому клиенту.

«Райффайзенбанк»

#новость #райффайзенбанк

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48 комментариев
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 Khamitov Ilshat

Но обсирать как это принято будут только Тиньков-банк

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Tim

Только одно дело выкатить изменения и объвить об этом накануне, как тинек, а другое дело предупредить об этом за больше чем 2 недели и не ставить практически невомзожные для вывода валюты суммы как в тиньке.

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Uwxan

+ если сравнивать с тиньковым, то условия +- человеческие

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Цкуро Бесцветный

У Тинькова комиссия от 10 тыс. на счете, а у Райфа - от 5 тыс.
Еще Райф вводит комсу 3% за покупку через брокерский счет.

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Uwxan

да, но есть одно НО, тиньков отключил исходящие свифт переводы

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Mista

Про 200$ за входящий свифт еще забыли.

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Uwxan

не подсказывай!!!

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Игорь Токарев

У Райффайзена всего 500 руб за входящий SWIFT перевод

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Mista

Так я про тинькофф

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Michael Varnavskiy

всё правильно) такие уж минусы у онлайн банков наверное

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Vladislav S

А что случилось?

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Дмитрий Иванов

Госдума внепланово соберётся 15 июля чтобы ввести уголовную ответственность за этот вопрос

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Pavel Petel

Неужели мобилизация?

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Джон Картошкин

нет, просто показывают

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Джон Картошкин

ну как что, дед насрал соседям в огород

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Сидор

Хранить валюту надо в банках. Трехлитровые под закатку и в погреб. До лучших времен

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Александр Соколов

Только я ИП открыл в райфе... Ну что ж такое((

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Юлия Бабенко

это скорее всего только для физлиц, как и у Тинькова - для юрлиц комиссии в тиньке намного меньше (1% годовых для сумм свыше 150к)

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Александр Соколов

но я на счет ФЛ хотел переводить валюту

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Юлия Бабенко

зачем? пусть бы лежала там, пока не станет нужна...

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Александр Соколов

кушать-то хочется

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dikomm

С текущим валютным счётом?

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Александр Иванов

защита вложений граждан на высоте... банки превращаются в "поле чудес"

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Саша Прохоренко

Зато какие приложения красивые, лучшие банки в мире!

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Io Eau

ну как бы есть нюанс... в европе тоже в евро ставка отрицательная если больше 50к хранишь :)

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Io Eau

@зайчатки разума , ты не согласен что-ли? или ты нашел банк в евросоюзе кто физику даст бесплатно депозит такой хранить? ставки в евро отрицательные. а в долл вообще не открыть счет в европе

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Arseniy Shestakov

Во первых в Европе очень много банков дающих хранить деньги без %. Во вторых есть необанки и прочие финтеки где страховка до определенной суммы все еще есть, а никаких комиссия за хранение нет.

В третьих гражданин ЕС со своим пасспортом может себе счет открыть где угодно в мире кое-где за евры даже процентик дадут.

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Io Eau

но граждан рф это не касается, а "процентик" позвольте полюбопытствовать банк из какой юрисдикции вам предлагает? точно-ли из евросоюза?

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Arseniy Shestakov

Процентики платят естественно не в Еврозоне, а там где хотят увидеть твои евры.

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Uwxan

насчет евро хз, но про счет в долларах бред, в любой банк приходишь и открываешь, у меня в революте 7 валют (доллары тоже есть)

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Io Eau

я написал про банк в европе и про евро, и про остатки выше 50к

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Nikita Yakovenko

Тут вот последнее предложение вроде про доллары как раз: «…а в долл вообще не открыть счет в европе»

Или это не вы писали?

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Юрий

от банка зависит, многие до 100К без комиссии разрешают хранить

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Цкуро Бесцветный

Что ж , посмотрим чем Тинек на это ответит. Какие новые поборы введет. Деваться то некуда людям.

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Michael Varnavskiy

Тинек уже сказали, что свифт принимать не будут, а комиссии менять уже некуда, итак большой %

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Ildarkin

Было ожидаемо, но не могу понять - если банкам настолько противна валюта, почему просто не объявят закрытие валютных счетов и дадут юзерам месяц на вывод денег. К чему эти робкие полумеры, понятно же, к чему банковская система идёт. ЦБ к ним докапываться за это не будет, наоборот они поощряют девалютизацию. Видимо, желание успеть заработать последние копейки перед окончательной девалютизацией, не зря речь про комиссии.

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dikomm

Вклады и ценные бумаги в валюте комиссией не облагаются.

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Io Eau

банкам с притоком валютным счетов тупо негде ее хранить. пассивов много, лимиты на это есть, а активы в валюте чтобы уравновесить -
фактические никакие не создать - кредит не выдать, акций/облигаций валютных не купить

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Uwxan

все равно у пользователей других вариантов нет

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Слегка Придурковатый

Что крестьяне - то и обезьяне.

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Михаил Романов
Также с 31 июля комиссия за покупку валюты на брокерский счет составит 3% от суммы покупки

На покупку юаня тоже комиссия 3%? Она же «дружественная» и «проблем» с ее хранением нет

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Lukas Dexter

А юани где хранить бесплатно?

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Evgeny Voronkov

В Китае

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Михаил Романов

На юани эта комиссия не распространяется только вывести их с брокерского счета на банковский в райфе нельзя

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Michael Varnavskiy

Блин неужели люди начнут понимать со временем всю сущность проблемы)) тинек уже убрали, теперь остался Райф, и с каждым месяцем условия по нему будут всё хуже и хуже, но кого благодарить все для себя решают сами!

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Иван Лезгинов

Я правильно понимаю, что вывести валюту из райфа можно только через Свифт? То есть даже если внутри России переводить, то все равно будут корр счета со сложно предсказываемыми комиссиями.

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Дмитрий Цапенко

Когда ЦБ отзовет лицензию у таких банков? Банк - это место, где деньги клиентов сохраняются и приумножаются.

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Michael Varnavskiy

вы глупый или да? Сомневаюсь что банки это делают не под давлением властей, а просто потому что им так захотелось) и что, у нас уже Райф не такой белый и пушистый как все думали?

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