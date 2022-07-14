Финансы
Целевой Денис

«Тинькофф» сообщил о возобновлении работы «Инвесткопилки» в евро Статьи редакции

Копилка в долларах всё ещё недоступна.

  • «Инвесткопилка» в евро вновь заработает благодаря возобновлению торгов фонда «Тинькофф Вечный портфель EUR» на Мосбирже. Об этом банк объявил в своём Telegram-канале.
  • Также 14 июля 2022 года возобновит торги долларовый биржевой фонд «Тинькофф S&P 500». Сделки по фондам будут доступны с 16:30 до 18:50 мск в дни работы Мосбиржи.
  • Вывести уже инвестированные средства с «Инвесткопилки» можно с 16:30 до 18:39 мск. Пополнение и вывод ещё не инвестированных денег доступен круглосуточно. При выводе денег с «Инвесткопилки» в евро на свой счёт комиссии не будет, уточнили vc.ru в банке.
  • «Инвесткопилка» — это специальный счёт, который можно открыть в рублях, долларах и евро. При её подключении пользователи могут переводить туда кэшбеки, проценты на остаток, сдачу с покупок или настроить регулярные переводы, которые автоматически инвестируются в фонды «Тинькофф Капитала».
  • В марте 2022 года, когда Мосбиржа приостанавливала торги, пользователи временно не могли вывести деньги с «Инвесткопилки». 30 марта сервис возобновил работу — но только в рублях, поскольку на Мосбирже возобновились торги фондом «Вечный портфель» в рублях.

#новость #тинькофф

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45 комментариев
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 MEGAtraXXXer666

Минимальная комиссия за пополнение 200€

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Вадим Д.

И эти 200 тоже заберут в счёт будущих пополнений, или «за того парня», а может и просто так.

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Саратовский клуб

За себя и за Сашку

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Александр

Спасибо.

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Аарон Витте
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Вадим Д.

Ох уж этот Тинькофф со своими валютными приколами. Нет уж, пожалуй откажусь (-:

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Степан Разин

Копилка для Потанина

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Вадим Д.

Ну у него же работает копилка (-:

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Forgotten Games

Кстати из наблюдений. Уведомление о начале работы Копилки в приложении пришло не всем. Ничего необычного, да. Спасибо, что добрые люди на VC сообщили.

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Rostislav Yakovenko

Хороший банк, как раз сегодня снял остатки и перестал им пользоваться)

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Sergey Vasiliev

Лох не мамонт

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Юлия Бабенко

чет не поняла, а как же дедолларизация и токсичность валюты?

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Арсений Чекалов

Нет, спасибо, в свете последних событий вокруг Тинькофф желание пользоваться их инструментами стремится к нулю

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Антон Козак

Кто вообще тестировал "Инвесткопилку", есть от неё смысл?

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Вадим Д.

В нынешних реалиях по валюте с невозможностью обналички, комиссий за любой чих, сомнительные выгоды.

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Lina M

Да и до этого в рублях тоже такое себе удовольствие. Сколько не складывай все равно толку нет, да еще и вывод ограничен временем работы биржи. ИМХО

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Forgotten Games

Теперь нет.

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Ilia

Год инвесткопилке, открыл в июле 21. На текущий момент примерно -15%.

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Валерия Дуева

у меня минус 25%

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Александр Каменский

Такая же фигня, причем если биржа растет - инвесткопилка падает, биржа падает инвескопилка падает, не понимаю в чем прикол то? Говорила мне мама не связывайся с говнофондами...

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Andre Macareno

Так копилка ж из акций на 25% состоит

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Alex Ponomar

Не было и нет

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Вадим Еловиков

Тестил мне лично понравилось, эти проблемы конечно сильно огорчили в будущем скорее всего пользоваться больше не буду

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ОфисМЭН

Начинал пользоваться год назад. Первый месяц было плюс 10-15%, последующие месяцы упало до -5-7%, в плюс так и не выходило никогда

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Максим Бочков

Да кто ж его знает то этот смысл :) Использую в качестве эксперимента с конца июля 2020 (ну вроде как инвестиции, а вроде как и не погружаешься во всё это модное-инвестиционное), более-менее равномерное пополнение, сейчас по итогу -10,7%. Изначально планировал на 2 года эксперимент, но наверное еще на год пролонгирую, учитывая ситуацию на рынке в целом.

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А А

Смысл был, пока не заморозили долларовую копилку, снять нельзя до сих пор, ждут, пока рубль-доллар 1:1 будут

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Body Rise
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Джонни Лавджой

И ведь кто-то понесёт денежку в копилочку

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Рыбный супер_стар

🤣🤣🤣 Жгите, Тинькофф!

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Denis

Спасибо, но нет. Сгорел и ушел из тинька, не для них мои денежки теперь

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Lukas Dexter

У меня была копилка , потом где то что то заблокировали и я курил бамбук. Нет банкам и всем прочим финансовым организациям доверия

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Мурад Муртазалиев

Сейчас бы доверять деньги тиньку)

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Вася Пражкин

Я извиняюсь, а кому в этот раз копим? В прошлый раз Олежке, сейчас - Потанину?

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Дарья Смолякова

Я вам не верю. Одни из самых популярных продуктов Инвесткопилки: TUSD вывести деньги нельзя. Вот что пишет поддержка Тинькова.

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Кусок Идиотизма

вам про евро, вы про доллары 🤦‍♂️

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Дарья Смолякова

Я про сервис "Инвесткопилка". Читай Тинькова

Вывести уже инвестированные средства с «Инвесткопилки» можно с 16:30 до 18:39 мск. Пополнение и вывод ещё не инвестированных денег доступен круглосуточно.

Где там про евро или рубли?

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Forgotten Games

В самом начале статьи. Под заголовком.

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Вадим Еловиков

По долларам интересно скоро снова заработает?

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Слепой яд

Вот он, тот самый не вымерший ;)

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Слепой яд

Ох, это было неожиданно ((

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Andre Macareno

Не, я конечно понимаю, что две новости подряд про банк, но верните все как было, при Олеге такого не было, когда копилка не работала!

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Вадим Д.

"настроить регулярные переводы" – особенно издевательски звучит.
То есть регулярно на деньги наказывать будут.

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Роботы из зубной пасты

Спасибо, не надо.

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Николай Калашников

Когда уже доллары запустят, забрать деньги и забыть про это как страшный сон 😢

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Mr.Cleaner

Всё что нужно знать об "Инвесткопилке" Тинькофф. Доверься профессионалам. Положи свои деньги и смотри как они убывают. Настрой автопополнение, мы пофукаем любые суммы.

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