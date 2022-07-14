«Тинькофф» сообщил о возобновлении работы «Инвесткопилки» в евро Статьи редакции
Копилка в долларах всё ещё недоступна.
- «Инвесткопилка» в евро вновь заработает благодаря возобновлению торгов фонда «Тинькофф Вечный портфель EUR» на Мосбирже. Об этом банк объявил в своём Telegram-канале.
- Также 14 июля 2022 года возобновит торги долларовый биржевой фонд «Тинькофф S&P 500». Сделки по фондам будут доступны с 16:30 до 18:50 мск в дни работы Мосбиржи.
- Вывести уже инвестированные средства с «Инвесткопилки» можно с 16:30 до 18:39 мск. Пополнение и вывод ещё не инвестированных денег доступен круглосуточно. При выводе денег с «Инвесткопилки» в евро на свой счёт комиссии не будет, уточнили vc.ru в банке.
- «Инвесткопилка» — это специальный счёт, который можно открыть в рублях, долларах и евро. При её подключении пользователи могут переводить туда кэшбеки, проценты на остаток, сдачу с покупок или настроить регулярные переводы, которые автоматически инвестируются в фонды «Тинькофф Капитала».
- В марте 2022 года, когда Мосбиржа приостанавливала торги, пользователи временно не могли вывести деньги с «Инвесткопилки». 30 марта сервис возобновил работу — но только в рублях, поскольку на Мосбирже возобновились торги фондом «Вечный портфель» в рублях.
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Минимальная комиссия за пополнение 200€
И эти 200 тоже заберут в счёт будущих пополнений, или «за того парня», а может и просто так.
За себя и за Сашку
Спасибо.
Ох уж этот Тинькофф со своими валютными приколами. Нет уж, пожалуй откажусь (-:
Копилка для Потанина
Ну у него же работает копилка (-:
Кстати из наблюдений. Уведомление о начале работы Копилки в приложении пришло не всем. Ничего необычного, да. Спасибо, что добрые люди на VC сообщили.
Хороший банк, как раз сегодня снял остатки и перестал им пользоваться)
Лох не мамонт
чет не поняла, а как же дедолларизация и токсичность валюты?
Нет, спасибо, в свете последних событий вокруг Тинькофф желание пользоваться их инструментами стремится к нулю
Кто вообще тестировал "Инвесткопилку", есть от неё смысл?
В нынешних реалиях по валюте с невозможностью обналички, комиссий за любой чих, сомнительные выгоды.
Да и до этого в рублях тоже такое себе удовольствие. Сколько не складывай все равно толку нет, да еще и вывод ограничен временем работы биржи. ИМХО
Теперь нет.
Год инвесткопилке, открыл в июле 21. На текущий момент примерно -15%.
у меня минус 25%
Такая же фигня, причем если биржа растет - инвесткопилка падает, биржа падает инвескопилка падает, не понимаю в чем прикол то? Говорила мне мама не связывайся с говнофондами...
Так копилка ж из акций на 25% состоит
Не было и нет
Тестил мне лично понравилось, эти проблемы конечно сильно огорчили в будущем скорее всего пользоваться больше не буду
Начинал пользоваться год назад. Первый месяц было плюс 10-15%, последующие месяцы упало до -5-7%, в плюс так и не выходило никогда
Да кто ж его знает то этот смысл :) Использую в качестве эксперимента с конца июля 2020 (ну вроде как инвестиции, а вроде как и не погружаешься во всё это модное-инвестиционное), более-менее равномерное пополнение, сейчас по итогу -10,7%. Изначально планировал на 2 года эксперимент, но наверное еще на год пролонгирую, учитывая ситуацию на рынке в целом.
Смысл был, пока не заморозили долларовую копилку, снять нельзя до сих пор, ждут, пока рубль-доллар 1:1 будут
И ведь кто-то понесёт денежку в копилочку
🤣🤣🤣 Жгите, Тинькофф!
Спасибо, но нет. Сгорел и ушел из тинька, не для них мои денежки теперь
У меня была копилка , потом где то что то заблокировали и я курил бамбук. Нет банкам и всем прочим финансовым организациям доверия
Сейчас бы доверять деньги тиньку)
Я извиняюсь, а кому в этот раз копим? В прошлый раз Олежке, сейчас - Потанину?
Я вам не верю. Одни из самых популярных продуктов Инвесткопилки: TUSD вывести деньги нельзя. Вот что пишет поддержка Тинькова.
вам про евро, вы про доллары 🤦♂️
Я про сервис "Инвесткопилка". Читай ТиньковаВывести уже инвестированные средства с «Инвесткопилки» можно с 16:30 до 18:39 мск. Пополнение и вывод ещё не инвестированных денег доступен круглосуточно.
Где там про евро или рубли?
В самом начале статьи. Под заголовком.
По долларам интересно скоро снова заработает?
Вот он, тот самый не вымерший ;)
Ох, это было неожиданно ((
Не, я конечно понимаю, что две новости подряд про банк, но верните все как было, при Олеге такого не было, когда копилка не работала!
"настроить регулярные переводы" – особенно издевательски звучит.
То есть регулярно на деньги наказывать будут.
Спасибо, не надо.
Когда уже доллары запустят, забрать деньги и забыть про это как страшный сон 😢
Всё что нужно знать об "Инвесткопилке" Тинькофф. Доверься профессионалам. Положи свои деньги и смотри как они убывают. Настрой автопополнение, мы пофукаем любые суммы.