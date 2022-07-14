Reuters: чиновники и бизнес хотят заставить ЦБ «забрать» себе «дочки» иностранных банков — регулятор против этой идеи Статьи редакции
ЦБ опасается, что это приведёт к бегству вкладчиков из банков, говорит источник издания.
- ЦБ испытывает «растущее давление» со стороны некоторых чиновников и бизнеса, которые призывают регулятора взять под свое управление российские «дочки» иностранных банков, пишет Reuters со ссылкой на два источника.
- Власти рассмотрели схему, при которой повседневное управление «дочками» некоторых иностранных банков передадут России, но сами они останутся в собственности материнских банков за рубежом.
- При этом ЦБ против этой идеи, говорят два источника. По словам одного из них, регулятор опасается, что из-за этого шага вкладчики захотят забрать свои средства из банков. В трёх крупнейших иностранных банках — «Райффайзенбанке», UniCredit и Citibank — россияне хранят 264 млрд рублей (в «Сбербанке», например, — почти 10 трлн).
- В пресс-службе ЦБ заявили Reuters, что регулятор осуществляет надзор за всеми зарегистрированными в России кредитными организациями, а «дочки» иностранных банков — это российские юрлица с лицензией ЦБ, к которым применяются те же требования, что и к банкам с акционерами из России.
- Как отмечает Forbes, в июне о том, что Россия может «забрать» себе «дочки» иностранных банков, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Представитель банка заявил Reuters, что позиция Костина не изменилась, но от других комментариев отказался.
- UniCredit задумался об уходе из России в марте, а мае, по данным источников, начал предварительные переговоры о продаже своего российского подразделения. Тогда же Raiffeisen Bank International заявил, что рассматривает возможную продажу «Райффайзенбанка». Citigroup пытается продать банк c 2021 года.
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Просто жесть. Каждый день новости «Запретить», «Заставить», «Вынудить», «Наказать», «Привлечь», «Обязать» и так далее в таком духе
Ну, эта... (голосом Левитана) "Суровые времена - требуют суровых мер!"
Где вы были последние года 3? А если по честному, то 10+. Я даже новости не читаю, и все равно везде сплошные запреты из всех щелей вместо регулирования сколько себя помню, начиная наверное с запрета на ввоз лекарств от сдвг и далее по списку
"Отобрать и поделить"
Боброву читать, как сковородой пощечины получать. В глазах звездочки и понимание, что Боброва не виновата.
Пора забирать все деньги из банков.
Деньги забирать надо было раньше… а все кто в теме, давно их забрали и хранят под матрасом 😁
Костин публично призывает к нарушению законов РФ
Завтра примут новые законы 😁
Но ему за это ничего не будет)
Костин смотрит в завтрашний день, который наступил в его реальности вчера
На следующей неделе эти законы устареют.
он их просто не знает
Забавный факт
Состояние Маска больше, чем накоплений в Сбербанке
Ничего, когда Маск приедет в Россию, здесь ему деКапитализируют. А все его излишки пойдут в Роскосмос, чтобы Рогозин наконец-то Марс освоил
Забавный факт.
В Сбербанке кэш, а у Маска раздутые акции.
Первый паникёр пошёл
Санкции России против российских импортёров?
*Кланяющийся пингвин"
Угу, скоро банки, проводящие свифты, можно будет на пальцах одной руки пересчитать, и давайте нахрен отберем эти банки и уничтожим.
Господа бандиты входят во вкус )
А смысл деньги оттуда забирать - чтобы медвежатники у меня их из хаты вынесли, зарезав кого-нибудь попутно под руку подвернувшегося?
с регистрацией
У Вас что, регулярно мимо медвежатники ходят, а Вы не в состоянии "хату" свою обеспечить вмурованным сейфом, сигнализацией с датчиками движения и 2-3 камерами в тамбур и подъезд?
Забрать то конечно у них, но попилить между узким кругом своих.
Статья напоминает опрос - как поступят вкладчики, если...
Чиновники ни разу не задумывались по каким причинам люди вообще хранят деньги в западных дочках и сколько из них продолжат это делать после цап-царапа?
Давно пора национализировать западные компании, нефиг им тут делать. У нас тут не Гейропа с ихней демократией, а тоталитарно-коррумпированный режим.