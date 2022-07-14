Финансы
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Reuters: чиновники и бизнес хотят заставить ЦБ «забрать» себе «дочки» иностранных банков — регулятор против этой идеи Статьи редакции

ЦБ опасается, что это приведёт к бегству вкладчиков из банков, говорит источник издания.

  • ЦБ испытывает «растущее давление» со стороны некоторых чиновников и бизнеса, которые призывают регулятора взять под свое управление российские «дочки» иностранных банков, пишет Reuters со ссылкой на два источника.
  • Власти рассмотрели схему, при которой повседневное управление «дочками» некоторых иностранных банков передадут России, но сами они останутся в собственности материнских банков за рубежом.
  • При этом ЦБ против этой идеи, говорят два источника. По словам одного из них, регулятор опасается, что из-за этого шага вкладчики захотят забрать свои средства из банков. В трёх крупнейших иностранных банках — «Райффайзенбанке», UniCredit и Citibank — россияне хранят 264 млрд рублей (в «Сбербанке», например, — почти 10 трлн).
  • В пресс-службе ЦБ заявили Reuters, что регулятор осуществляет надзор за всеми зарегистрированными в России кредитными организациями, а «дочки» иностранных банков — это российские юрлица с лицензией ЦБ, к которым применяются те же требования, что и к банкам с акционерами из России.
  • Как отмечает Forbes, в июне о том, что Россия может «забрать» себе «дочки» иностранных банков, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Представитель банка заявил Reuters, что позиция Костина не изменилась, но от других комментариев отказался.

Я вообще считаю, что надо по-честному: у нас забрали банки, и у них надо банки забрать, «обнулить» тему. А как? Взяли и забрали банки в Германии, в Англии просто так. Говорят, приходите, когда закончатся санкции.

Андрей Костин, глава ВТБ
  • UniCredit задумался об уходе из России в марте, а мае, по данным источников, начал предварительные переговоры о продаже своего российского подразделения. Тогда же Raiffeisen Bank International заявил, что рассматривает возможную продажу «Райффайзенбанка». Citigroup пытается продать банк c 2021 года.

#новость #цб

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59 комментариев
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 Сергей

Просто жесть. Каждый день новости «Запретить», «Заставить», «Вынудить», «Наказать», «Привлечь», «Обязать» и так далее в таком духе

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alice fox

Ну, эта... (голосом Левитана) "Суровые времена - требуют суровых мер!"

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1 комментарий
Владислав

Где вы были последние года 3? А если по честному, то 10+. Я даже новости не читаю, и все равно везде сплошные запреты из всех щелей вместо регулирования сколько себя помню, начиная наверное с запрета на ввоз лекарств от сдвг и далее по списку

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1 комментарий
Lizi L

"Отобрать и поделить"

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Светлана Владимирова

Боброву читать, как сковородой пощечины получать. В глазах звездочки и понимание, что Боброва не виновата.

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Оля Янко

Пора забирать все деньги из банков.

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Mnemonikus

Деньги забирать надо было раньше… а все кто в теме, давно их забрали и хранят под матрасом 😁

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10 комментариев
Egor Chusov

Костин публично призывает к нарушению законов РФ

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Mnemonikus

Завтра примут новые законы 😁

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Andrey Kulakov

Но ему за это ничего не будет)

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Трудовой химик

Костин смотрит в завтрашний день, который наступил в его реальности вчера

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Степан Фадеев

На следующей неделе эти законы устареют.

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Михаил Октябрьский

он их просто не знает

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Evgeny Afanasev

Забавный факт
Состояние Маска больше, чем накоплений в Сбербанке

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Сергей

Ничего, когда Маск приедет в Россию, здесь ему деКапитализируют. А все его излишки пойдут в Роскосмос, чтобы Рогозин наконец-то Марс освоил

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1 комментарий
Стас Иванов

Забавный факт.
В Сбербанке кэш, а у Маска раздутые акции.

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3 комментария
Мышь Старшинов

Первый паникёр пошёл

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Soulis

Санкции России против российских импортёров?
*Кланяющийся пингвин"

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Сергей С.

Угу, скоро банки, проводящие свифты, можно будет на пальцах одной руки пересчитать, и давайте нахрен отберем эти банки и уничтожим.

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Artur Kuramshin

Господа бандиты входят во вкус )

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Сергей Зиверт

А смысл деньги оттуда забирать - чтобы медвежатники у меня их из хаты вынесли, зарезав кого-нибудь попутно под руку подвернувшегося?

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Андрей Новиков

с регистрацией

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3 комментария
Святой цветок

У Вас что, регулярно мимо медвежатники ходят, а Вы не в состоянии "хату" свою обеспечить вмурованным сейфом, сигнализацией с датчиками движения и 2-3 камерами в тамбур и подъезд?

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13 комментариев
Pavel Petel

Забрать то конечно у них, но попилить между узким кругом своих.

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Salena_ya

Статья напоминает опрос - как поступят вкладчики, если...

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Andrey Kulakov

Чиновники ни разу не задумывались по каким причинам люди вообще хранят деньги в западных дочках и сколько из них продолжат это делать после цап-царапа?

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Дмитрий Филиппов

Давно пора национализировать западные компании, нефиг им тут делать. У нас тут не Гейропа с ихней демократией, а тоталитарно-коррумпированный режим.

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