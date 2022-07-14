Финансы
Замкнутый фитиль

WSJ: самая дорогая частная компания Кремниевой долины Stripe снизила внутреннюю оценку на 28% — с $95 млрд до $74 млрд Статьи редакции

В июне по оценке на 85% ниже предыдущей инвестиции привлёк самый дорогой финтех-сервис Европы Klarna.

  • Stripe сообщил сотрудникам, что внутренняя цена акций компании упала с $40 до $29, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Таким образом, оценка компании снизилась на 28% — с $95 млрд до $74 млрд.
  • Стартап не сообщил причины, по которым решил снизить свою оценку. Речь идёт об оценке 409A — её компания устанавливает, когда выпускает опционы для сотрудников, и она может отличаться от оценки инвесторами, объясняет издание.
  • В марте 2021 года Stripe привлёк $600 млн, инвесторы оценили сервис в $95 млрд. Такая оценка сделала его самой дорогой частной финтех-компанией Кремниевой долины.
  • Stripe — это компания-разработчик платёжного сервиса, она также развивает сервисы для выплат зарплат сотрудникам и борьбы с мошенничеством. Компания основана в 2010 году братьями Патриком и Джоном Коллисоном, эмигрантами из Ирландии.
  • 11 июля самый дорогой финтех-сервис Европы Klarna привлёк $800 млн при оценке $6,7 млрд. Это на 85% меньше, чем в июне 2021 года — тогда инвесторы оценивали компанию в $46 млрд.

#новость #stripe

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28 комментариев
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 Igor Gorbenko

инвесторы вообще уже е**нулись
95 миллиардов, платежная система.
не первая и единственная платежная система в мире, а просто платежная система.

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John Doe

ну как сказать - более 3 миллионов вебсайтов пользующихся их системой предоставление сервиса в 46 странах, почти 20% всего рынка платежных систем в мире (вторые по размеру после paypal), более $400 миллиардов в транзакциях за 2021 год (с каждой транзакции идет по 2.9% + 25 cents. Если посчитаем чисто по процентам, получим приход в районе $11.6 миллиардов за год).

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Om a

Этого не хватает в статье, спасибо за инфу

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Стас Иванов

Тесла тоже не первый и единственный автомобильный производитель)

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Igor Gorbenko

до теслы электромобилями почти никто не пользовался, они переосмыслили сам концепт. до страйпа на каждом екомерс сайте уже была платежная система.

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Igor Gorbenko

хотя зачем я распинаюсь, они сами себе оценку понизили, докажите сначала им что оценка в 95млрд это адекватно.

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John Doe
на каждом екомерс сайте уже была платежная система

только вот этих екомерс сайтов было крайне мало тогда. И в первую очередь из-за сложности привязки платежной системы. Это было боль-мучение. Тем более на международном рынке (с нехорошими мыслями вспоминают, как мы интегрировали для одного европейского стартапа пайпаловский braintree в 2015 году, т.к. альтернативы не было и stripe еще международные рынке не охватил). Как с точки зрения интеграции, так и с точки зрения документации-подключения, удобство для пользователей, требованиям по PCI и т.д.. Это потом все начали уже копировать модель Stripe. Хотя и не до конца, т.к. stripe держит множество патентов.

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Саша Прохоренко

До европейских ограничений электромобилями все так же никто бы не пользовался

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Михаил

Стартап Гугл в шоке

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John Doe

Гугл это не частная, а публичная компания. Ее акции торгуются на рынке, все финансовые документы должны быть публичными. А stripe - частная. Ей акций нет на рынке и поэтому их оценка может диктоваться не рынком, а владельцами компании. Как в большую, так и в меньшую сторону. При этом у них нет обязательств быть полностью прозрачными(за исключения части для финансовых регуляторов).

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Структурный дым

Там похоже ключевым был сарказм по поводу слова стартап.

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Sergey Shanin

Это всё из-за того что России нету, как минимум 15 знакомых и родственников есть, кто хочет подключиться к страйп, давно бы сделали уже

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Andrey Gordeev

Страйп офигенен, жаль мы его не дождемся

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Andre Macareno

Отставить пессимизм, виси не для того беженцев с тиджорнала принимал!

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Please be patient ihave autism

К сожалению это нынешняя реальность, тут не нужно быть юзверем тж

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Вадим Д.

Могого не дождёмся, многое будем только вспоминать.

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Вадим Парамонов

На револют молился, но…

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General Cacao

Чем он хорош? Почему стоило бы его ждать?

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Andrey Gordeev

Классный SDK для принятия платежей

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Илья Попов

технологии, которые позволяют российскому рынку совершенствоваться, создаются американскими компаниями.
Вот почему.

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Please be patient ihave autism

Те же юмани обновили свой API с оглядкой на Stripe, до этого он был куда запутанее для разработка

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Вадим Д.

Добавить стрип с этот страйп и оценка вырастет.

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Псков Бурито

это был фейк изначально

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Илья Попов

Да вы смешной.🙂

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Maksim Razbo

11 лет пользуюсь Stripe, ни разу не обращался в сюппорт...

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Илья Попов

Интересно, когда они выйдут на бирже?

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Чукча и Гек

с каждой транзакции идет по 2.9% + 25 cents - оборзели совсем, экономически обоснованные комиссия макс 0,5% без минималки и без фикс суммы

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Чукча и Гек

СБП от ЦБ РФ гораздо лучше

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