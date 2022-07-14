WSJ: самая дорогая частная компания Кремниевой долины Stripe снизила внутреннюю оценку на 28% — с $95 млрд до $74 млрд Статьи редакции
В июне по оценке на 85% ниже предыдущей инвестиции привлёк самый дорогой финтех-сервис Европы Klarna.
- Stripe сообщил сотрудникам, что внутренняя цена акций компании упала с $40 до $29, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Таким образом, оценка компании снизилась на 28% — с $95 млрд до $74 млрд.
- Стартап не сообщил причины, по которым решил снизить свою оценку. Речь идёт об оценке 409A — её компания устанавливает, когда выпускает опционы для сотрудников, и она может отличаться от оценки инвесторами, объясняет издание.
- В марте 2021 года Stripe привлёк $600 млн, инвесторы оценили сервис в $95 млрд. Такая оценка сделала его самой дорогой частной финтех-компанией Кремниевой долины.
- Stripe — это компания-разработчик платёжного сервиса, она также развивает сервисы для выплат зарплат сотрудникам и борьбы с мошенничеством. Компания основана в 2010 году братьями Патриком и Джоном Коллисоном, эмигрантами из Ирландии.
- 11 июля самый дорогой финтех-сервис Европы Klarna привлёк $800 млн при оценке $6,7 млрд. Это на 85% меньше, чем в июне 2021 года — тогда инвесторы оценивали компанию в $46 млрд.
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инвесторы вообще уже е**нулись
95 миллиардов, платежная система.
не первая и единственная платежная система в мире, а просто платежная система.
ну как сказать - более 3 миллионов вебсайтов пользующихся их системой предоставление сервиса в 46 странах, почти 20% всего рынка платежных систем в мире (вторые по размеру после paypal), более $400 миллиардов в транзакциях за 2021 год (с каждой транзакции идет по 2.9% + 25 cents. Если посчитаем чисто по процентам, получим приход в районе $11.6 миллиардов за год).
Этого не хватает в статье, спасибо за инфу
Тесла тоже не первый и единственный автомобильный производитель)
до теслы электромобилями почти никто не пользовался, они переосмыслили сам концепт. до страйпа на каждом екомерс сайте уже была платежная система.
хотя зачем я распинаюсь, они сами себе оценку понизили, докажите сначала им что оценка в 95млрд это адекватно.
только вот этих екомерс сайтов было крайне мало тогда. И в первую очередь из-за сложности привязки платежной системы. Это было боль-мучение. Тем более на международном рынке (с нехорошими мыслями вспоминают, как мы интегрировали для одного европейского стартапа пайпаловский braintree в 2015 году, т.к. альтернативы не было и stripe еще международные рынке не охватил). Как с точки зрения интеграции, так и с точки зрения документации-подключения, удобство для пользователей, требованиям по PCI и т.д.. Это потом все начали уже копировать модель Stripe. Хотя и не до конца, т.к. stripe держит множество патентов.
До европейских ограничений электромобилями все так же никто бы не пользовался
Стартап Гугл в шоке
Гугл это не частная, а публичная компания. Ее акции торгуются на рынке, все финансовые документы должны быть публичными. А stripe - частная. Ей акций нет на рынке и поэтому их оценка может диктоваться не рынком, а владельцами компании. Как в большую, так и в меньшую сторону. При этом у них нет обязательств быть полностью прозрачными(за исключения части для финансовых регуляторов).
Там похоже ключевым был сарказм по поводу слова стартап.
Это всё из-за того что России нету, как минимум 15 знакомых и родственников есть, кто хочет подключиться к страйп, давно бы сделали уже
Страйп офигенен, жаль мы его не дождемся
Отставить пессимизм, виси не для того беженцев с тиджорнала принимал!
К сожалению это нынешняя реальность, тут не нужно быть юзверем тж
Могого не дождёмся, многое будем только вспоминать.
На револют молился, но…
Чем он хорош? Почему стоило бы его ждать?
Классный SDK для принятия платежей
технологии, которые позволяют российскому рынку совершенствоваться, создаются американскими компаниями.
Вот почему.
Те же юмани обновили свой API с оглядкой на Stripe, до этого он был куда запутанее для разработка
Добавить стрип с этот страйп и оценка вырастет.
это был фейк изначально
Да вы смешной.🙂
11 лет пользуюсь Stripe, ни разу не обращался в сюппорт...
Интересно, когда они выйдут на бирже?
с каждой транзакции идет по 2.9% + 25 cents - оборзели совсем, экономически обоснованные комиссия макс 0,5% без минималки и без фикс суммы
СБП от ЦБ РФ гораздо лучше