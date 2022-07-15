Новости и тексты на фоне 142 дня «спецоперации»: санкции Канады и запрет Латвии на поставки газа из России Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 15 июля: доллар — 58,26 рублей, евро — 58,34 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62,85 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 64,34 рубля, евро — по 66,64 рубля.
Стало лучше
Российские власти обсуждают создание национального эталона нефти в 2023 году, узнало Bloomberg. Торговлю нефтью на национальной платформе могут запустить уже в октябре.
Каршеринги начали активно пополнять свой парк китайскими автомобилями. Например, «Делимобиль» закупил первую партию Chery Tiggo 4 и с 2023 года рассчитывает на агрессивную экспансию в стране за счет китайского автопрома. «Яндекс.Драйв» также планирует закупить в 2022-м до 7 тысяч таких машин. Китайские машины уже предлагают своим пользователям «Ситидрайв» и BelkaCar.
Стало хуже
Авет Миракян, гендиректор инвестиционной SFI (бывший «Сафмар финансовые инвестиции»), покинет компанию, сообщили два источника РБК, близких к холдингу. В июне контролирующий акционер холдинга — Саид Гуцериев, попал в санкционные списки Великобритании.
Сейм Латвии одобрил в окончательном чтении поправки в закон об энергетике, которые предусматривают запрет на поставки российского газа с 1 января 2023 года.
Еврокомиссия собирается представить 20 июля план экономии газа перед зимой, в котором предлагает ограничить отопление общественных зданий до 19 градусов, а кондиционирование воздуха — до 25 градусов.
Канада расширила санкции против России. Любому канадцу запрещается предоставлять России услуги, связанные с производством металлических изделий, компьютерной, электронной и оптической продукции, электрооборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов, транспортного оборудования, наземного транспорта и трубопроводов.
Минфин Беларуси произвёл купонные выплаты на $22,9 млн по еврооблигациям в белорусских рублях, что в международном рейтинговом агентстве Moody’s расценили как неуплату долга и дефолт.
Польский производитель замороженных овощей, фруктов и смесей Hortex продал свое российское подразделение поставщику рыбы ГК «Агама». Новый владелец бизнеса сможет выпускать продукцию под этим брендом до конца 2022 года, считают эксперты.
Все крупные производители картофеля фри отказались поставлять его в Россию, сообщил гендиректор сети «Вкусно — и точка» Олег Пароев. А в России в этом году возникла нехватка подходящих сортов.
Почему так
В июне банки выдали 1,66 млн кредитных карт общим лимитом 114,69 млрд рублей — это на 14% больше, чем в мае. Но несмотря на рост выдачи, средний лимит по карте не растет и сохраняется на уровне 69 тысяч рублей, таким образом банки уменьшают риски, так как в среднем каждая семнадцатая кредитка уходит в дефолт.
Новости предыдущего дня, 14 июля — здесь.
Плохо, что 142-й. Хорошо, что сегодня Всемирный день навыков молодежи, с праздником!
Ого, национальный эталон нефти! Понимать надо. Между регионами продажа пойдёт?
Агрессивный делимобиль заполонит страну китайскими авто.
Очередной гендир очередной инвесткомпании покинет эту компанию. Да и ладно.
Дегазация Латвии. Теперь их будут газировать (или газовать?) другие.
ЕК учится экономить газ.
Ни один канадец, как бы ему не хотелось, больше не может производить для нас металлические изделия, компы и прицепы.
Кое-кто считает, что у РБ случился дефолт.
Поставщик рыбы будет выпускать замороженные фрукты и овощи. Р — развитие!
Картошку фри не будут пославлять в РФ. Постойте, а нельзя ли её производить самим? Хотя...
Банки загоняют людей в долги.
Великолепной всем пчтницы!!! 🤘🏻
Навоз теперь можно использовать как удобрение.
И использовать как актив в балансе фирмы.
Нужен кредит? Идешь в банк и в качестве обеспечения предлагаешь навоз. Причем актив только растет!!
про производство, еще в самом начале войны, я видел комментарий представителя сельских хозяйств, который рассказывал, что 80% всех саженцев закупалось в Голландии и, чтобы культивировать теперь эти культуры для себя, надо лет пять, но можно и в три уложитья, если остальные проекты закрыть. Сам не специалист, в фактчекинг сильно не вдавался, но ситуация с картошкой выглядит именно как то, что говорил тогда тот представитель
Ну вот и ответ почему картошки нет - ее тупо ввозили из Польши. А местный завод под контролем американцев и закрыт.
Маленький мальчик пошёл пообедать ...
Гамбургер новый решил он отведать..
Жизнь прoлетела хватило кусочка…
Оградка, могилка… Вкусно и точка…
Вкусночка распродада, похоже запасы, а новые цепи и сами поставщики не готовы. Отсюда и то, что её выводят из меню.
я хочу почитать какой нибудь адекватный материал о перспективах газа и нефти РФ в горизонте 5-7-10 лет. Ведь заявленная тенденция и действия со стороны Европы выглядит угрожающе и весомых контраргументов касательно перенаправления ресурсов на Азию не заметил.
Пишут, размышляют. Добыча и продажа будут снижаться, плюс скидка на наши ресурсы будет расти. Доходы уменьшатся, ввп упадёт. Так и победим запад
я читал про Катарский СПГ и инвестиции в разработку. вроде как в 2027 будет очень весомый поток в Европу, что позволит вместе с азербайджанским и греческим газом + ВИЭ и атомом заместить газ от токсичного контрагента. А по Силе Сибири 1 и 2 типа завяленная мощность к 2030 около 2/3 от текущего потребления Европы. Звучит как пиздец
В той силе и с ценой серьёзная непонятка.
я нашел информацию. В ролики Яшина. Там он какой то документ опубликовал китайский. Вериться все таки в его сторону, потому что если бы цена была рыночная, то ее бы не засекречивали
По данным таможни КНР, цена поставляемого российского газа в Китай в четвертом квартале 2021 года составила $196/тыс. куб. м после $172 в третьем, $147 во втором и $121 в первом кварталах. По этим данным средняя цена на газ за год по кварталам составляет около $159/тыс.19 апр. 2022 г.
Это дешевле чем белорусам, если я не ошибаюсь.
потрясающе выгодная сделка. можно перекрывать газ Европе
Особенно если вспомнить сколько он стоил в это время на европейском споте!
Какой-то горизонт у вас большой 10 лет, за такими прогнозами сейчас только к гадалке! А вот уже осенью нефть за рубли, вполне себе годный вариант, учитывая желание упырей устанавливать максимальные цены, на рыночный продукт. Пусть жрут, только не обляпаются!
Дядя Петя ты дурак?Зачем вы носитесь с идеей всë продавать за рубли. Создание ещë одной резервной валюты, так инфляция высокая.Низкая инфляция не выгодна государству и экспортерам.Может такая же продажа как газ за рубли, но зачем?
Дядя Ваня ты дурак?! Каким экспортёрам дурень?! Мы сейчас не экспортируем, мы сейчас отдаём за бесплатно! То чем нам оплачивают поставляемые ресурсы, деньгами не являются! Определение что такое деньги привести или сам найдёшь, не маленький!
А рубли что, деньги? Попробуйте за рубли в Сингапуре или Новой Зеландии купить айфон :)
Мигом в околоток отправят. Перед этим набив морду.
Вы это кто?
Он с кремлёвским упырями из одной шайки
А что потом делать с валютой, если импорт прикрыли? Внутри страны продавать за валюту?
Они и сейчас ничего не могут сделать с этой валютой. Это же электронные записи на корсчетах забугорных банков. Замораживаются одним движением левой брови.
и кому эти условия ставить, что нефть только за рубли? китаю и индии? в итоге только они и останутся нашими покупателями, а когда у нас альтернативы нет - это они будут условия ставить, а не тот, кому кроме как им некуда больше свою нефть продать
С каналами сбыта нефти проще - можно, как Иран, перегружать танкерами в море. Да и Китай с Индией пока не прочь официально покупать. Но добыча все равно будет падать, т.к. и число танкеров ограничено, и дебет скважин со временем падает, а всего спектра своего оборудования для добычи (особенно сланец и шельф) у РФ нет. Даже пришлось дочку Путина ставить рулить комиссией по импортозамещению.
С газом хуже: Европа поняла расклад, и теперь будет полностью отказываться от российских углеводородов (как минимум по рыночной цене покупать не будут). При том что газопроводы из Уренгоя идут на Европу, замещать их надо новый газопровод (и большой) на Китай, а это минимум три тысячи километров и лет 5-10. Что касается газопровода, то умные люди из нефтегаза мне рассказывали, что в РФ нет не то что своей автоматики, нет даже своих заслонок - все покупали на западе. Как тянуть газопровод без импорта - я хз, наверное как Силу Сибири - китайцы строят за свой счет своими технологиями, а мы им газ за полцены.
Но, имхо, сейчас надо смотреть не на нефтегаз, а на ситуацию с Херсоном. РФ от того, что там может произойти, тряхнет поболее, чем проблемы с экспортом нефти и газа.
Талантливый сынок-миллиардер Саид не менее талантливого отца-миллиардера Михаила теперь уйдёт из Эльдорадо/МВидео - и последние загнутся? Или SFI лишилась суперуправленца Авета Миракяна и теперь SFI пиздец? В общем, что плохого-то?
Кредитка, самый убийственный банковский продукт. Уже несколько лет, как не пользуюсь. А вот потребкредит-норм.
Кредитка - отличное платёжное средство, если уметь пнавиль пользоваться
Кредитка, это очередная возможность потерять не только свои, но и заёмные средства. Беспроцентный период сделан с расчетом, что человек рано или поздно за него выйдет, а потом начнется карусель с обязательными платежами и с новыми залезаниями в кредитный лимит. Я не спорю, что бывает и не так, но банк зарабатывет именно на тех, что заходит за период. Можете меня попытаться переубедить, но это бесполезно, я работал в банке и знаю, как оно бывает. Не даром это кредитование называется "револьверным".)
Мда.... Револьверный, он не от слова "револьвер", а от слова "возбновляемый". Если есть голова на плечах, то это очень удобное средство - зачем мне тратить свои деньги, если я могу тратить деньги банка? Но, конечно же, нужно уметь этим пользоваться и погашать задолженность в грейс-период.
Большинство же претензий к кредиткам из-за неумения ими пользоваться - от пропуска грейса, до снятия наличных.
Потреб кредит сейчас без каких-либо "финансовых защит" очень сложно взять - вот тут очень много подводных камней.
Я знаю, почему он называется "револьверный".) Не спорю, если есть голова, то да. Но у очень многих это работает не так. Если нет этих средств, то находишь какой-то другой выход, а если есть, то "как бы можешь себе позволить".
Что касается потребкредита, то да, там страховки. Я из возвращал в течении двух недель. Правда банки изменили условия(не знаю,все или нет) и при возврате меняется процентная ставка в сторону повышения.
Повторюсь, банки зарабатывают на большинстве, а не на тех, кто ответственно подходит к кредиткам.
Недаром это говорит об обнищании масс,,, на кредитку покупают хлеб.
У меня было такое время, что питался на кредитку. Состояние ужасное, никому не пожелаю. Для людей, которые берут такие средства "на еду", кредитка не "хороший инструмент", а способ залезть в ещё большие долги. Но человеку свойственно рассуждать с точки зрения своего благополучия,отсюда и непонимание иной точки зрения.
Что хорошего в потреб кредите, кроме случаев использования его на бизнес нужды?
Меня рассрочки несколько раз выручали.
Больше, больше кредитов населению!
Больше-больше — это всё ещё мало по мнению банкиров. Нужно больше-пребольше в степени дохренилиард!
Да-да, когда они захлебнулись ипотечной недвижимостью....
Во всех рекламах говорилось и показывалось, что продукты Российские, особенно помню про картошку, а как оказалось сортов картофеля для фри не хватает. Как так и точка.
Ух, с одной стороны, я правда горжусь за свою страну, у которой, в кои то веки, оказалось больше смелости, чем у богатых и сильных стран Европы. С другой стороны, я все больше и больше боюсь зимы, потому что счет за квартиру, который летом всегда становилса заметно меньше, чем в отопительный сезон, в этот раз пришел ровно такой же по сумме.
Платить за гордость-нормально.
Вам пора русияне