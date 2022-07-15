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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 15 июля: доллар — 58,26 рублей, евро — 58,34 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 58,32 рубля, евро — 58,75 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62,85 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 64,34 рубля, евро — по 66,64 рубля.

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Стало лучше

Российские власти обсуждают создание национального эталона нефти в 2023 году, узнало Bloomberg. Торговлю нефтью на национальной платформе могут запустить уже в октябре.

Каршеринги начали активно пополнять свой парк китайскими автомобилями. Например, «Делимобиль» закупил первую партию Chery Tiggo 4 и с 2023 года рассчитывает на агрессивную экспансию в стране за счет китайского автопрома. «Яндекс.Драйв» также планирует закупить в 2022-м до 7 тысяч таких машин. Китайские машины уже предлагают своим пользователям «Ситидрайв» и BelkaCar.

Стало хуже

Авет Миракян, гендиректор инвестиционной SFI (бывший «Сафмар финансовые инвестиции»), покинет компанию, сообщили два источника РБК, близких к холдингу. В июне контролирующий акционер холдинга — Саид Гуцериев, попал в санкционные списки Великобритании.

Сейм Латвии одобрил в окончательном чтении поправки в закон об энергетике, которые предусматривают запрет на поставки российского газа с 1 января 2023 года.

Еврокомиссия собирается представить 20 июля план экономии газа перед зимой, в котором предлагает ограничить отопление общественных зданий до 19 градусов, а кондиционирование воздуха — до 25 градусов.

Канада расширила санкции против России. Любому канадцу запрещается предоставлять России услуги, связанные с производством металлических изделий, компьютерной, электронной и оптической продукции, электрооборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов, транспортного оборудования, наземного транспорта и трубопроводов.

Минфин Беларуси произвёл купонные выплаты на $22,9 млн по еврооблигациям в белорусских рублях, что в международном рейтинговом агентстве Moody’s расценили как неуплату долга и дефолт.

Польский производитель замороженных овощей, фруктов и смесей Hortex продал свое российское подразделение поставщику рыбы ГК «Агама». Новый владелец бизнеса сможет выпускать продукцию под этим брендом до конца 2022 года, считают эксперты.

Все крупные производители картофеля фри отказались поставлять его в Россию, сообщил гендиректор сети «Вкусно — и точка» Олег Пароев. А в России в этом году возникла нехватка подходящих сортов.

Почему так

В июне банки выдали 1,66 млн кредитных карт общим лимитом 114,69 млрд рублей — это на 14% больше, чем в мае. Но несмотря на рост выдачи, средний лимит по карте не растет и сохраняется на уровне 69 тысяч рублей, таким образом банки уменьшают риски, так как в среднем каждая семнадцатая кредитка уходит в дефолт.

Новости предыдущего дня, 14 июля — здесь.