Alphabet проведёт дробление акций 20 к 1 — по новой цене они начнут торговаться 18 июля Статьи редакции
Так компания сделает бумаги более доступными для инвесторов.
- Акционеры материнской компании Google одобрили дробление акций в соотношении 20 к 1 в начале июня 2022 года.
- 15 июля после закрытия рынка все, кто на 1 июля владел бумагами Alphabet, получат по 19 дополнительных акций за каждую акцию на счёте, писало The Motley Fool. При этом цена акций соразмерно снизится, по новой цене бумаги начнут торговаться 18 июля.
- На закрытии Nasdaq 14 июля акции Alphabet стоили около $2207 за штуку.
- До этого компания делила акции в 2014 году в соотношении 2 к 1, писало CNBC. Гендиректор инвестокомпании JMP Group Марк Леманн в разговоре с Bloomberg отмечал, что дробление — это обычно признак оптимизма: «Очень немногие компании дробят свои акции, ожидая, что дела пойдут плохо».
- В среднесрочной перспективе рост акций может ускориться благодаря притоку мелких инвесторов, которые ранее не могли купить их из-за высокой цены, отметили в «БКС Мир инвестиций».
- В начале лета 2022 года сплит акций 20 к 1 провела Amazon. В 2020 году дробление 5 к 1 сделала Tesla, а в марте 2022-го запросила у акционеров разрешение на ещё одну операцию.
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Как создать
Что создать? Свой Alphabet с акциями и блэкджеком? (-:
Как подскажи
Чёткое ТЗ: что создать, где создать?
Да помоги парню, он же вежливо, помощи просит
Да я уже создал! Пока не знаю что и где, но что-то где-то создал и прям охнететь какое классное!
Он чуть ниже уже сознался – акции просто купить хочет. Оказывается.
Берете свежую мэйлру, посыпаете сверху щедро госбаблом и все.
Как купить акций
А, вот оно что! А то - как создать (-:
Зайти на биржу
- АК, а как поднять бабла?
О, надеюсь как у амазона подешевеют после сплита)
Я так понимаю, что отечественные инвесторы этого не заметят? Или можно буржуинские активы покупать? Хотя, что с ними потом делать, с другой стороны?
Но молодцы, акции станут доступнее, инвесторов прибавится.
Что нужно сделать