Иностранные банки временно не смогут продавать своих «дочек» в России Статьи редакции
До тех пор, пока ситуация с филиалами российских банков за рубежом не улучшится.
- Правительственная подкомиссия по контролю за иностранными инвестициями будет отказывать в сделках по продаже «дочек» иностранных банков в России, объявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. Его слова приводит «Интерфакс».
- Он объяснил, что у российских банков под санкциями возникли «серьёзные проблемы по расшивке ситуаций» со своими банками, которые находятся за рубежом. Иногда иностранные регуляторы и вовсе «устраняют право акционера управлять», добавил он.
- Моисеев добавил, что пока варианта передачи «дочек» иностранных банков в управление локальным участникам рынка нет. Но он допустил его появление в будущем.
- Крупные иностранные банки с активами в России уже начали избавляться от них. Весной 2022 года французская Societe Generale продала «Росбанк» и его страховой бизнес «Интерросу» Владимира Потанина.
- Австрийский RBI заявлял, что рассматривает возможность продажи «Райффайзенбанка», но это лишь один из вариантов. Итальянский UniCredit, по словам источников, тоже вёл предварительные переговоры о продаже своего российского подразделения.
- В июле 2022 года источники Reuters рассказали, что ЦБ испытывает «растущее давление» со стороны некоторых чиновников и бизнеса, которые призывают регулятора взять под своё управление российские «дочки» иностранных банков. Сам Банк России якобы против этой идеи.
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«А если не будут брать, отключим газ» ©
Значит просто уйдут и запишут в убытки.
Обнулят баланс, свернут всякие операции, потихоньку выпрут владчиков, соберут по возможности розданные кредиты и все.. Пустой банк с зицпредседателем во главе.
Можно просто не уходить.
Как только слезет ЕС с газовой иглы, вся банковская система будет под санкциями. А это всего то 2-3 года. Хотя в логике властей - максимальный ушерб можно нанести прямо сейчас и отключить ЕС газ. Они конечно не замёрзнут, но энергетический кризис будет это точно.
"Запретить и никаких проблем!" - прокомментировали в комиссии на праздничном обеде
Логично
А мне бы хотелось узнать о хоть одном иностранном банке имеющем офис в нашей стране без регистрации юридического лица, но зарегистрированного в другой стране?!
- А это кто?
- А это русские..
- А куда они плывут?
- В теплое, светлое и безмятежное "НИХ*Я"..
ЦБ не хотит цап-царап. Значит ждём закон новый, интересный.
З - заложники
Но и работать нормально мы вам не дадим(с)
Это не национализация нет. Просто экспроприация … ☝️ЭКС в пользу дела Мировой Революции! Коба-стайл 😅😅😅