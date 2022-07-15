Финансы
Цивилизованный Илья

Иностранные банки временно не смогут продавать своих «дочек» в России Статьи редакции

До тех пор, пока ситуация с филиалами российских банков за рубежом не улучшится.

  • Правительственная подкомиссия по контролю за иностранными инвестициями будет отказывать в сделках по продаже «дочек» иностранных банков в России, объявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. Его слова приводит «Интерфакс».
  • Он объяснил, что у российских банков под санкциями возникли «серьёзные проблемы по расшивке ситуаций» со своими банками, которые находятся за рубежом. Иногда иностранные регуляторы и вовсе «устраняют право акционера управлять», добавил он.

Мы обсудили на нашей подкомиссии, что мы не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать в части разрешения на продажу активов иностранных банков в России. Если будут поступать обращения, будем отклонять.

Алексей Моисеев, замглавы Минфина
  • Моисеев добавил, что пока варианта передачи «дочек» иностранных банков в управление локальным участникам рынка нет. Но он допустил его появление в будущем.
  • Крупные иностранные банки с активами в России уже начали избавляться от них. Весной 2022 года французская Societe Generale продала «Росбанк» и его страховой бизнес «Интерросу» Владимира Потанина.
  • Австрийский RBI заявлял, что рассматривает возможность продажи «Райффайзенбанка», но это лишь один из вариантов. Итальянский UniCredit, по словам источников, тоже вёл предварительные переговоры о продаже своего российского подразделения.
  • В июле 2022 года источники Reuters рассказали, что ЦБ испытывает «растущее давление» со стороны некоторых чиновников и бизнеса, которые призывают регулятора взять под своё управление российские «дочки» иностранных банков. Сам Банк России якобы против этой идеи.

#новость #банки

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13 комментариев
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 Igor Egorov

«А если не будут брать, отключим газ» ©

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Pavel Petel

Значит просто уйдут и запишут в убытки.

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Людской бас

Обнулят баланс, свернут всякие операции, потихоньку выпрут владчиков, соберут по возможности розданные кредиты и все.. Пустой банк с зицпредседателем во главе.

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Dmitry Kuzmitsky

Можно просто не уходить.

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Pavel Petel

Как только слезет ЕС с газовой иглы, вся банковская система будет под санкциями. А это всего то 2-3 года. Хотя в логике властей - максимальный ушерб можно нанести прямо сейчас и отключить ЕС газ. Они конечно не замёрзнут, но энергетический кризис будет это точно.

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Сидор

"Запретить и никаких проблем!" - прокомментировали в комиссии на праздничном обеде

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artёm rudomёtov

Логично

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Иван Серик

А мне бы хотелось узнать о хоть одном иностранном банке имеющем офис в нашей стране без регистрации юридического лица, но зарегистрированного в другой стране?!

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BLVCK SQUARE

- А это кто?
- А это русские..
- А куда они плывут?
- В теплое, светлое и безмятежное "НИХ*Я"..

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Семён Сердюков

ЦБ не хотит цап-царап. Значит ждём закон новый, интересный.

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Юрий Брильков

З - заложники

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Den

Но и работать нормально мы вам не дадим(с)

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Dimitri Sloboda

Это не национализация нет. Просто экспроприация … ☝️ЭКС в пользу дела Мировой Революции! Коба-стайл 😅😅😅

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