Три эстонских банка временно перестали работать с Россией Статьи редакции
Санкции этого не предусматривают, но банки так решили, чтобы «избежать ошибок».
- Эстонские банки LHV, Swedbank и SEB приостановили или ограничили работу с Россией, пишут «Деловые ведомости». Санкции ЕС не предполагают полного прекращения операций с российскими банками.
- В банках объяснили решение «риском нарушений». «Санкции против России, ее граждан и предприятий очень осложняют сделки на российском направлении, делают их рискованными», — пояснила руководитель отдела управления рисками SEB Моника Каллас-Антон.
- Представитель LHV сообщил порталу ERR, что банк ограничил платежи в Россию ещё в конце марта, планируются дополнительные ограничения на входящие операции.
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Они тупо нееусппевают..)
Такой ты шутник, лол
Уж лучше так, чем кричать, что все пропало
А что не так? Все верно человек говорит
Ну конечно нужно же время чтобы переварить информацию
Учитывая, какой на календаре месяц, шутки про медленных эстонцев таки имеют смысл
Seb & Swedbank как бы намекают на то, что они латвийские.
Если я не ошибаюсь, шведские головные организации этих компаний ещё весной отказались от операций
там эстонский только Coop из тех что я знаю, остальные шведско-литовские
зы а не, пизжу, LHV - это оказывается тоже Эстония 😳
Полтора месяца назад официально уже прекратили. Но реально уже 2 месяца точно. Я к тому, что это уже не новость.
У каждого жителя Эстонии свой банк что ли?
Не знаю почему так смешно! Но они походу до сих пор делают переводы «обозами с заломом»