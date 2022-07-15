Финансы
Маша Цепелева

Три эстонских банка временно перестали работать с Россией Статьи редакции

Санкции этого не предусматривают, но банки так решили, чтобы «избежать ошибок».

  • Эстонские банки LHV, Swedbank и SEB приостановили или ограничили работу с Россией, пишут «Деловые ведомости». Санкции ЕС не предполагают полного прекращения операций с российскими банками.
  • В банках объяснили решение «риском нарушений». «Санкции против России, ее граждан и предприятий очень осложняют сделки на российском направлении, делают их рискованными», — пояснила руководитель отдела управления рисками SEB Моника Каллас-Антон.
  • Представитель LHV сообщил порталу ERR, что банк ограничил платежи в Россию ещё в конце марта, планируются дополнительные ограничения на входящие операции.

#новость #банки #эстония

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11 комментариев
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Они тупо нееусппевают..)

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Sergie Baumann

Такой ты шутник, лол

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Уж лучше так, чем кричать, что все пропало

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Sky

А что не так? Все верно человек говорит

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OdinokiyAlex

Ну конечно нужно же время чтобы переварить информацию

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Andre Macareno

Учитывая, какой на календаре месяц, шутки про медленных эстонцев таки имеют смысл

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Антон Штадлер

Seb & Swedbank как бы намекают на то, что они латвийские.
Если я не ошибаюсь, шведские головные организации этих компаний ещё весной отказались от операций

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Даниил Слесарчук

там эстонский только Coop из тех что я знаю, остальные шведско-литовские
зы а не, пизжу, LHV - это оказывается тоже Эстония 😳

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Елена Кошкина

Полтора месяца назад официально уже прекратили. Но реально уже 2 месяца точно. Я к тому, что это уже не новость.

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Псков Бурито

У каждого жителя Эстонии свой банк что ли?

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Andrey Yukin

Не знаю почему так смешно! Но они походу до сих пор делают переводы «обозами с заломом»

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