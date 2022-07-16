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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на выходные: доллар — 57,83 рублей, евро — 57,89 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 57,25 рубля, евро — 57,98 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62,05 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 63,87 рубля, евро — по 66,13 рубля.

Стало лучше

ФАС согласовала ходатайство ООО «Группа строительно-инвестиционных компаний MAX» о приобретении российского бизнеса OBI. В результате МАХ покупает 100% акций российской сети магазинов, принадлежавших OBI.

Продажи билетов на развлекательные мероприятия за первые шесть месяцев 2022 года выросли на 47% год к году. При этом продажи билетов в театры выросли на 51%, на выставки — на 77%, на концерты — на 17%. Больше половины (51%) денег от всех продаж билетов приходится на театры.

Минпромторг и другие профильные ведомства рассматривают возможность отмены НДС на социально значимые товары. Для принятия решения они оценивают, приведёт ли это к снижению цен.

Стало хуже

Главы международных организаций, в числе которых Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирная торговая организация предупредили о глобальном продовольственном кризисе и призвали страны принять срочные меры для его преодоления — в том числе ослабить торговые ограничения.

А почему так

«Медуза» и правозащитная организация «Агора» составили инструкцию по налогообложению для эмигрантов: как должны платить российские налоги те, кто уехал из страны, можно ли их не платить, сохраняют ли самозанятые и ИП свой статус и другое.