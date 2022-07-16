Новости и тексты на фоне 143 дня «спецоперации»: во Всемирном банке, ВТО и МВФ призвали ослабить торговые ограничения Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на выходные: доллар — 57,83 рублей, евро — 57,89 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62,05 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 63,87 рубля, евро — по 66,13 рубля.
Стало лучше
ФАС согласовала ходатайство ООО «Группа строительно-инвестиционных компаний MAX» о приобретении российского бизнеса OBI. В результате МАХ покупает 100% акций российской сети магазинов, принадлежавших OBI.
Продажи билетов на развлекательные мероприятия за первые шесть месяцев 2022 года выросли на 47% год к году. При этом продажи билетов в театры выросли на 51%, на выставки — на 77%, на концерты — на 17%. Больше половины (51%) денег от всех продаж билетов приходится на театры.
Минпромторг и другие профильные ведомства рассматривают возможность отмены НДС на социально значимые товары. Для принятия решения они оценивают, приведёт ли это к снижению цен.
Стало хуже
Главы международных организаций, в числе которых Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирная торговая организация предупредили о глобальном продовольственном кризисе и призвали страны принять срочные меры для его преодоления — в том числе ослабить торговые ограничения.
А почему так
«Медуза» и правозащитная организация «Агора» составили инструкцию по налогообложению для эмигрантов: как должны платить российские налоги те, кто уехал из страны, можно ли их не платить, сохраняют ли самозанятые и ИП свой статус и другое.
Новости предыдущего дня, 15 июля — здесь.
Какой запад мерзкий все таки. Как еда была - вот вам 1050505 санкций, мы вас уничтожим, запретим вам все. Как голодом запахло - давайте снизим торговые ограничения, кризис все таки, ща как перемрем от голода еще... Целые страны, а ведут себя ровно так же, как школьники на перемене.
всё же каждый мерзок по-своему, все блюдут свои интересы, ничего личного
Так это понятно, но это же запад строит из себя объективность. А на деле ничем не лучше, именно такие вещи это и демонстрируют. Если бы рашка так обосралась - отказалась продавать нефть западу, а как только денег в стране стало мало - побежала бы кран на половину открывать - тут бы все виси желчью исходило о том, какое это лицемерие, фу, валим скорее из страны. А это ж запад! Значит все норм, знают че делают!
Ваши ожидания, ваши проблемы
Это не мои ожидания, я на запад не облизываюсь с тех пор, как в штатах 1.5 года жил и работал. А объективность и тд - это то, о чем на виси говорят. Мне тут каждый второй доказывает, что в штатах люди с улыбками ходят и полностью довольны жизнью, не то что у нас. А все из-за узости кругозора. Легко восхвалять какое-то отдаленное место, особенно когда не был там, или был недельку, за которую шлялся только в лучших местах.
не видел тут комментариев, что в штатах все довольны жизнью, это в принципе невозможно. что уровень жизни существенно выше - видел. это, в общем-то, и так очевидно, и жить в штатах для этого не нужно
Так и что там в штатах с тобой за 1,5 года произошло? Никто не улыбнулся?
Так свои интересы - это не только на месяц вперед, можно было бы и чуть-чуть подумать, что будет в долгосрочных сценариях) Делать шаги назад для них будет ещё проигрышнее, чем изначально не так сильно давить
Всё так, только "кроме России" ты забыл уточнить.
от голода помрет африка, которой мы и поставляли зерно, а не европе. а мерзкий в итоге запад, беспокоится за них, не то что мы
Комментатор выше и в правду думает что Европа без зерна из РФ будет голодать , такие дальше своего носа не видят , ведь снятие ограничения для третьих стран
Это Запад сейчас с нами в одной комнате?
Не существует никакого единого Запада, есть множество стран северного полушария и различных организаций. В данном случае выступили МВФ, ВТО и ВБ - самостоятельные организации.
Я вас умоляю)) Вы еще ВОЗ назовите самостоятельной организацией)))
Самим этим чиновникам голод не грозит. Мерзко — это убивать людей ради принципов. Вы хотите, чтобы они шли на принцип, невзирая на жертвы?
Да, ситуационно демократии проигрывают авторитаризму. У авторитарного лидера нет ограничений, он готов идти до конца. А демократические лидеры должны оглядываться на общественное мнение, которое подвержено мифам и иногда заставляет принимать откровенно неверные решения, как с закрытием АЭС в Германии 10 лет назад.
Но жить почему-то все стремятся в демократическом мире, а не наоборот.
Я хочу, чтобы они думали на месяц вперед, а не сегодняшним днем, иначе детский сад получается.Да, ситуационно демократии проигрывают авторитаризму.
Это у них демократия? Это поэтому разгоняют протестующих, которые недовольны тем, что их налоги шлют хохлам в виде денег и оружия? Там такая же херня как и у нас тут, просто у нас тут привыкли, что народ можно поиметь, народ еще и спасибо скажет. А там лишний раз и пальца не покажешь без последствий. Народ сразу на улице выбежит, по щам надает. Поэтому там все это максимально скрытно делают, но суть та же самая: те же распилы, те же "свои люди где надо", и те же собственные интересы и пох на народ. А как в Нидерландах повысили цены и на ценниках написали: "дорого? Закрой рот! Слава хохлам!". Если бы в РФ, когда посылали в Сирию гуманитарную помощь повысили цены на продукты и написали на ценнике: "Дорого? Закрой рот! Слава Сирии", вы бы тут все желчью плевались, рассказывая о том, какое говно эта страна, вот в других такого никогда бы не было. Все от узкого кругозора и любви засрать себе мозг чужой пропагандой, убеждая себя тем, что пропаганда бывает только наша русская, остальные кругом лишь правду рубят.
Люди, вообще, довольно мерзкие существа.
Но из двух способов держать их в узде — авторитаризм и демократия — второй оказывается более устойчивым. Авторитаризм, как правило, разваливается при уходе лидера.
Даже в нашей игрушечной думе имитация демократии начинает работать, если нет чёткого приказа сверху, какое решение они должны принять. Депутаты вспоминают, сколько денег они заплатили за место, каждый начинает тянуть одеяло на себя, приходится договариваться.
Поэтому, да, демократия — наихудшая форма правления, но пока ничего лучше так и не придумали.
Вы наверное подменяете авторитаризм и демократию какими-то "экстремумами" этих форм правления, когда в авторитаризме нет никаких других институтов, а в демократическом обществе институты развиты очень хорошо.
Великолепный примеры авторитарных режимов - это условные монархии, где один лидер все решает и все институты завязаны на это. Такая форма правления довольно долго просуществовала, демократиям не так уж и много лет. И собственно смену лидеров в таких режимах научились переносить без особых проблем для режимов.
На Украине как раз это и произошло, разве нет?
Западные лидеры с самого начала предлагали Зеленскому бежать и не верили в возможности Украины противостоять России. Да и сейчас при каждой возможности предлагают уступить территорию и закончить войну.
Но сработал сетевой принцип — войска, местные администрации и население начали оборонятся без всяких приказов сверху.
И то, что сейчас происходит, это такая же власть народа, как на западе, просто этот народ хочет другого. Любой украинский лидер, который заикнётся не то, что о признании Крыма, но хотя бы предложит временно прекратить сопротивление, вылетит из президентов за пару секунд.
Я бы не сказал, такая позиция у меньшинства.
Публично они заявляют именно о военной победе.
Но я вообще имел ввиду их отказ от переговоров за несколько месяцев до СВО. Да, РФ поставило ультиматум, но они даже торговаться не стали.Любой украинский лидер, который заикнётся не то, что о признании Крыма, но хотя бы предложит временно прекратить сопротивление
Возможно, но даже не верится если честно, хотелось бы увидеть опросы независимые. Народу имхо в большинстве должно быть пох, главное же мирная жизнь.
Никто не верил, все считали это блефом. Даже внутри России.
Ну так им и было пох до февраля, в большинстве никому тот донбасс из которого уехали все нормальные люди и остались одни сепары с двумя паспортами, не нужен был. Но тут то уже другое началось
Ну а что началось? Я имею ввиду какие причины для сопротивления, гибели и разрушения своей страны?
Что в их жизни существенно изменится, что лучше отдавать жизни ради этого?
Имхо это все пропаганда, альтруистичный стадный ген и просто угроза применения насилия и возможного порицания.
Это определяется вектором информационной накачки. Интенсивная пропаганда + укрощение пассионариев за пару месяцев способны развернуть диваны в любую сторону.
Примерно как было с "товарищ Эренбург упрощает".
Давайте проверим теорию практикой.
Много демократических лидеров оглядывались на общественное мнение, внедряя принуждение к вакцинации от ковида?
Кто вынудил Бориса Джонсона уйти в отставку - народ, или подорвавшиеся без видимых причин министры?
Рейтинг Байдена ниже 40%, т.е. бОльшая часть общества им недовольна. Что это изменило в политике США?
школьники - это люди которые думают что целые страны (или даже просто люди) будут руководствоваться не собственной выгодой и интересами, а абстрактными критериями порядочности и какой-то честностью уровня комиксов.
ты наверно из тех кто верит что репутация существует и работает
Голодом запахло где , надеюсь не в Европе или США ? Запад беспокоится об слаборазвитых странах Африки , но откуда вам это знать , вы же только о себе думаете .
А какое предложение? Подыхать нищим странам от голода и получать миллионы беженцев? Вот
Как школьники на перемере себя ведут говорящие головы пропаганды и СМИ. Сгущая краски, гиперболизируя, придумывая эпитеты ("турок дрочит придурок", "радиоактивный пепел", "путин гитлер" и вот это всё).
А политики сидят за столами, жмут руки и продвигают свои интересы исходя из внешне- и внутриполитической обстановки. Никаких эмоций и ничего личного.
Вы считаете в европе нехватка российской водки и картошки? Напомните какими продуктами мы их там раньше снабжали? Может молоком, или наверное зерном
А какой сегодня день-то: не только 143-й, но и Международный день змеи. Даже не знаю вот, ну, с празднико что ли (-:
А чего бы ФАС и не благословить такую хорошую продажу?
По билетам — всё верно, в кино почти не ходим, стали культурные мероприятия посещать.
Продовольственный кризис, это очень плохо, поэтому на наше зерно и удобрения санкции не накладывают. Только лапы. А на нас и оставльное накладывают всё и все...
Хорошего всем дня! Евгения, благодарю за новости и Ваш труд! И пусть настроение будет чуть бодрее/веселее!
С днем душащих питона
Год к году. Єто они сравнивают с постковидным 21? Тогда все хорошо.. Еще могут взять инфу из 46 года, так там вообще рост будет ±1000%😁
А они-то тут причём?
Они сейчас вообще при всём 🤷
Так ведь на фоне, ясно же в щаголовке сказано. А фон этот именно оттуда распространяется.
"Нет времени думать, надо быстрее новость запостить"
Видимо, чтобы не писать запрещённое в России слово, в новоязе именуемое СВО.
Так, а что случилось?
А вот и до вто с мвф кэш дошел