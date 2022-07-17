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Terray Sylvester / Reuters

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на выходные: доллар — 57,83 рублей, евро — 57,89 рублей.

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Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 57,25 рубля, евро — 57,98 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 61,65 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 63,87 рубля, евро — по 66,13 рубля.

Почему так

Boeing прогнозирует спад спроса на её самолёты в ближайшие годы из-за рисков снижения мирового экономического роста и «неопределённости» вокруг поставок реактивных самолётов в Россию. До 2041 года компания планирует поставить клиентам 41170 новых коммерческих самолетов, раньше прогноз был — 43610 до 2040-го.

Только шесть из 27 стран ЕС активно участвуют в блокировке российских активов в Европе, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Немецкие газохранилища заполнены почти на 65%, но этого недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.