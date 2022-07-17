{"id":13536,"url":"\/distributions\/13536\/click?bit=1&hash=588aa13442cacf0e119236ae3bf393bb26b17dcd5e47eb80dd92cbec2570d873","title":"\u041a\u0435\u0439\u0441: \u0431\u0435\u0441\u0448\u043e\u0432\u043d\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u0437\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u043e\u0442\u0435\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b","buttonText":"\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"776cf42a-708a-5ed6-9bad-49fab6f8031a","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Отдаленный нос

Новости и тексты на фоне 144 дня «спецоперации»: Boeing ждёт спада спроса на самолёты, Германии не хватает газа на зиму Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

1153 просмотров
Terray Sylvester / Reuters

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на выходные: доллар — 57,83 рублей, евро — 57,89 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 57,25 рубля, евро — 57,98 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 61,65 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 63,87 рубля, евро — по 66,13 рубля.

Почему так

Boeing прогнозирует спад спроса на её самолёты в ближайшие годы из-за рисков снижения мирового экономического роста и «неопределённости» вокруг поставок реактивных самолётов в Россию. До 2041 года компания планирует поставить клиентам 41170 новых коммерческих самолетов, раньше прогноз был — 43610 до 2040-го.

Купить рекламу Отключить

Только шесть из 27 стран ЕС активно участвуют в блокировке российских активов в Европе, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Немецкие газохранилища заполнены почти на 65%, но этого недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.

Новости предыдущего дня, 16 июля — здесь.

#новость #днрилнр

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
33 комментария
Написать комментарий...
 МС

Да, вот так вот, оказывается 5% мирового ВВП могут легко поставить на четвереньки "прогрессивную" Европу))
Какой неожиданный удар в либералистическую псину.
Но, смех смехом, а жителям ЕС, в особенности релокаторщикам, очень рекомендую сделать несколько вещей:
1. Начать собирать дрова, потому как к осени-зиме мы почти окончательно перекроем газ и нефть и греться будете только дровами. Айфонами топить печку-буржуйку - неэкономично.
2. Установить очиститель дождевой воды, т.к. с водой будут тоже проблемы. Запаситесь влажными и проспиртованными салфетками, ибо, мыться раз в неделю - это не то, к чему все привыкли, значит надо соблюдать хоть какую-то гигиену. Посмотрите, где ближайший макдональдс и попробуйте договориться мыться там, если совсем прижмет.
3.Запаситесь средствами от вшей. Скоро это будет самый ходовой товар.
4. Присмотритесь к переезду в цивилизованные страны, РФ, Казахстан, РБ, где моются каждый день по два-три раза, а зимой открывают окна, чтобы было не так жарко. Не волнуйтесь, над вами ржать никто не будет. Каждый может ошибиться.
Это пока самое основное, чтобы пережить предстоящий коллапс. Всех предупреждали, что влажные мечты о якобы замене наших ресурсов - останутся влажными мечтами.
Возможно в будущем, лет через 10, все более-менее наладится в ЕС. Народ только только начал просыпаться и устраивать бунты, чтобы смести западный режим, пока очистили только Англию, Италию, Эстонию, Болгарию вроде, Шольц следующий, остальные на подходе.

Ответить
Развернуть ветку
Мятный Пряничек

Ого какую ты простыню накатал.
А что посоветуешь жителям России, которые каждый год вынуждены 2 недели мыть писю из чайника?
А самое главное - почему такой «прогресс» в нефтяной державе? С Европой все понятно.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Kuzmitsky

Есть такое устройство - водонагреватель. И оно работает.

Ответить
Развернуть ветку
Мятный Пряничек

А еще есть такое устройство - бойлер, но давайте посмотрим на стоимость и одного, и второго, и подумаем, все ли могут себе позволить эту покупку.
А еще у водонагревателей есть свои особенности в установке, в частности, не всем он подходит.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Иванов

человек, который не в состоянии заработать себе на водонагреватель, в европе не сможет даже заявление на соц пособие без ошибок составить

Ответить
Развернуть ветку
LB

он в России живет!11 не переводи стрелки!!11

Ответить
Развернуть ветку
From Syberia

В большинстве стран Европы нет централизованного горячего водоснабжения

Ответить
Развернуть ветку
МС

Воду отключают на 8 дней, в Москве, по другим не скажу, потому как идет плановая проверка оборудования перед отопительным сезоном, ибо, у нас есть центральное отопление.

Ответить
Развернуть ветку
Мятный Пряничек

Большая часть жителей России не из Москвы, и у них отключают воду на 2 недели, в некоторых регионах и больше, судя по отзывам знакомых. Ну так что посоветуете жителям России, которые уже (сколько лет?) вынуждены мыться в тазиках 2 недели, и так из года в год?

Ответить
Развернуть ветку
МС

Воду нагревать. Что вы глупые вопросы то задаете?

Ответить
Развернуть ветку
Мятный Пряничек

Ну то есть мыться в тазике?
Хорошо, что Европе до нас далеко!

Ответить
Развернуть ветку
МС

Действительно, ведь Европе вообще нечем мыться)) И у вас ванну вместе с плановым отключением воды забирают?))

Ответить
Развернуть ветку
Мятный Пряничек

При чем тут ванная? Как ванная решает вопрос дискомфорта, с которым сталкиваются ежегодно миллионы россиян? Греть воду на всю семью, а в особенности, если есть маленький ребенок, очень неудобно. И самое главное, почему за столько лет не оптимизировали технтческий процесс?
И второй главный вопрос - где в Европе отключают воду на 2 недели? Раз уж у нас отсылки к западному миру.

Ответить
Развернуть ветку
blackforestdev

У нас есть свои плюсы и свои минусы. У нас отключают воду на 2 недели да, но есть страны в мире, и их немало, где покажется фантастикой бесконтрольное использование воды из крана (которая зачастую проходит в Центррегионводхозе как питьевая) и использование её для помывки

Ответить
Развернуть ветку
Ащьф Лштшфум
что посоветуешь жителям России

ну как что? Потерпеть конечно! универсальный совет россиянам на любую хрень /s

Ответить
Развернуть ветку
МС

Хмм, терпеть придется скоро Европейцам, потому как сами не могут даже отопить свои дома. Про промышленность вообще молчу, она встанет колом без нас.

Ответить
Развернуть ветку
A.K.

Вот я бы посоветовал хотя бы не кипятить его прямо перед этим

Ответить
Развернуть ветку
Soulis
Ответить
Развернуть ветку
Александр Жариков

Не туда ...

Ответить
Развернуть ветку
Илья Иванов

Зря минусуете комментарий...конечно что-то преувеличено, но в целом вот хотя бы анализ по Прибалтике https://rus.lsm.lv/statja/novosti/ekonomika/gaz-mozhet-podorozhat-v-3-4-raza-latvijas-gaze.a446805/ В переводе на евро это выйдет 300-500 евро в месяц на отопление (половина средней з/п). Как думаете, не подорожают ли смежные отрасли и услуги при таком экспоненциальном скачке цены за газ ?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Жариков

"Сахалинцам дадут выбор — отапливать новостройки дровами или не дровами."
"О врачах, которые топят служебное жилье дровами, вспомнили в облдуме."
Заголовки новостей Сахалина. Нефтегазового региона.

Ответить
Развернуть ветку
МС

У нас деревень, где топят дровами - полно. Как и деревень в Европе, где тоже топят дровами. Это было всегда. Речь идет про города.

Ответить
Развернуть ветку
Old Car Raffle
Но, смех смехом, а жителям ЕС, в особенности релокаторщикам, очень рекомендую сделать несколько вещей:

Европеец который читает истории ботов, как плохо он живет

Ответить
Развернуть ветку
МС

Да, на наших ресурсах)) Жили. Самое смешное, что ВВП - это лучшее, что случалось с ЕС за все время, ибо, так дешево они свои ресурсы никогда не покупали.

Ответить
Развернуть ветку
Lizi L
Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин
Boeing прогнозирует спад спроса на её самолёты в ближайшие годы из-за рисков снижения мирового экономического роста

Попытка свои проблемы спихнуть на мировые. Всем известно, что у Боинга большие проблемы с управлением, из-за чего они уже потеряли десятки миллиардов баксов из-за проблем с 737 MAX и двумя катастрофами, вызванными этими проблемами.

Теперь смотрим, что говорят их конкуренты из Airbus 6 дней назад:

Airbus predicts total deliveries of 39,490 jets over the next 20 years, up from 39,020 forecast previously.

Отсюда вывод, что падение прогнозов Боинга связаны с проблемами самого Боинга, а не индустрии в целом.

Ответить
Развернуть ветку
A.K.

И как без подобных комментариев простому человеку понять, что им манипулируют? Никак...

Ответить
Развернуть ветку
Пукин

Самому разбираться и искать информацию, голова ж есть

Ответить
Развернуть ветку
Илья Иванов

за 30 лет немцы в замен газовой трубы не смогли изобрести или ввести в массовое производство никакие экологически чистые источники энергии. вместо научно промышленной революции, которая по всей логике должна была начаться в Германии, на полном серьезе лоббируется внедрение бесполого рода. что это за причудливые формы глобализации ?

Ответить
Развернуть ветку
МС

Там запредельная коррупция произошла на фоне зеленой истерики. Бюджет распилили, пару ветряков воткнули и думали, что настал 22 век). А тут, сюрприз.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

144, 12 дюжин, эх. И в такой день — День этнографа в России; День основания морской авиации ВМФ России; Всемирный день эмоджи и День металлурга! С праздниками!
Евробаксы на выходных.
Боинг волнуется — прогноз неутешительный, продавать будут меньше. Да, у нас боингов точно не прибавится.
6 из 27 — почти название лотереи. А остальные просто не так активно участвуют?
Мало немцам, всё мало. Да пустите им газ, газпромчане, пусть успокоятся (-:
Всем хорошенько отдохнуть перед рабочей неделей! 🤘🏻

Ответить
Развернуть ветку
A.K.

Су-25 пусть строят вместо боингов, тогда спрос не упадет, а вырастет

Ответить
Развернуть ветку
Poulinex

Германия, не прогори

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 33 комментария
null