Новости и тексты на фоне 144 дня «спецоперации»: Boeing ждёт спада спроса на самолёты, Германии не хватает газа на зиму Статьи редакции
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Почему так
Boeing прогнозирует спад спроса на её самолёты в ближайшие годы из-за рисков снижения мирового экономического роста и «неопределённости» вокруг поставок реактивных самолётов в Россию. До 2041 года компания планирует поставить клиентам 41170 новых коммерческих самолетов, раньше прогноз был — 43610 до 2040-го.
Только шесть из 27 стран ЕС активно участвуют в блокировке российских активов в Европе, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Немецкие газохранилища заполнены почти на 65%, но этого недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.
Новости предыдущего дня, 16 июля — здесь.
Да, вот так вот, оказывается 5% мирового ВВП могут легко поставить на четвереньки "прогрессивную" Европу))
Какой неожиданный удар в либералистическую псину.
Но, смех смехом, а жителям ЕС, в особенности релокаторщикам, очень рекомендую сделать несколько вещей:
1. Начать собирать дрова, потому как к осени-зиме мы почти окончательно перекроем газ и нефть и греться будете только дровами. Айфонами топить печку-буржуйку - неэкономично.
2. Установить очиститель дождевой воды, т.к. с водой будут тоже проблемы. Запаситесь влажными и проспиртованными салфетками, ибо, мыться раз в неделю - это не то, к чему все привыкли, значит надо соблюдать хоть какую-то гигиену. Посмотрите, где ближайший макдональдс и попробуйте договориться мыться там, если совсем прижмет.
3.Запаситесь средствами от вшей. Скоро это будет самый ходовой товар.
4. Присмотритесь к переезду в цивилизованные страны, РФ, Казахстан, РБ, где моются каждый день по два-три раза, а зимой открывают окна, чтобы было не так жарко. Не волнуйтесь, над вами ржать никто не будет. Каждый может ошибиться.
Это пока самое основное, чтобы пережить предстоящий коллапс. Всех предупреждали, что влажные мечты о якобы замене наших ресурсов - останутся влажными мечтами.
Возможно в будущем, лет через 10, все более-менее наладится в ЕС. Народ только только начал просыпаться и устраивать бунты, чтобы смести западный режим, пока очистили только Англию, Италию, Эстонию, Болгарию вроде, Шольц следующий, остальные на подходе.
Ого какую ты простыню накатал.
А что посоветуешь жителям России, которые каждый год вынуждены 2 недели мыть писю из чайника?
А самое главное - почему такой «прогресс» в нефтяной державе? С Европой все понятно.
Есть такое устройство - водонагреватель. И оно работает.
А еще есть такое устройство - бойлер, но давайте посмотрим на стоимость и одного, и второго, и подумаем, все ли могут себе позволить эту покупку.
А еще у водонагревателей есть свои особенности в установке, в частности, не всем он подходит.
человек, который не в состоянии заработать себе на водонагреватель, в европе не сможет даже заявление на соц пособие без ошибок составить
он в России живет!11 не переводи стрелки!!11
В большинстве стран Европы нет централизованного горячего водоснабжения
Воду отключают на 8 дней, в Москве, по другим не скажу, потому как идет плановая проверка оборудования перед отопительным сезоном, ибо, у нас есть центральное отопление.
Большая часть жителей России не из Москвы, и у них отключают воду на 2 недели, в некоторых регионах и больше, судя по отзывам знакомых. Ну так что посоветуете жителям России, которые уже (сколько лет?) вынуждены мыться в тазиках 2 недели, и так из года в год?
Воду нагревать. Что вы глупые вопросы то задаете?
Ну то есть мыться в тазике?
Хорошо, что Европе до нас далеко!
Действительно, ведь Европе вообще нечем мыться)) И у вас ванну вместе с плановым отключением воды забирают?))
При чем тут ванная? Как ванная решает вопрос дискомфорта, с которым сталкиваются ежегодно миллионы россиян? Греть воду на всю семью, а в особенности, если есть маленький ребенок, очень неудобно. И самое главное, почему за столько лет не оптимизировали технтческий процесс?
И второй главный вопрос - где в Европе отключают воду на 2 недели? Раз уж у нас отсылки к западному миру.
У нас есть свои плюсы и свои минусы. У нас отключают воду на 2 недели да, но есть страны в мире, и их немало, где покажется фантастикой бесконтрольное использование воды из крана (которая зачастую проходит в Центррегионводхозе как питьевая) и использование её для помывки
ну как что? Потерпеть конечно! универсальный совет россиянам на любую хрень /s
Хмм, терпеть придется скоро Европейцам, потому как сами не могут даже отопить свои дома. Про промышленность вообще молчу, она встанет колом без нас.
Вот я бы посоветовал хотя бы не кипятить его прямо перед этим
Не туда ...
Зря минусуете комментарий...конечно что-то преувеличено, но в целом вот хотя бы анализ по Прибалтике https://rus.lsm.lv/statja/novosti/ekonomika/gaz-mozhet-podorozhat-v-3-4-raza-latvijas-gaze.a446805/ В переводе на евро это выйдет 300-500 евро в месяц на отопление (половина средней з/п). Как думаете, не подорожают ли смежные отрасли и услуги при таком экспоненциальном скачке цены за газ ?
"Сахалинцам дадут выбор — отапливать новостройки дровами или не дровами."
"О врачах, которые топят служебное жилье дровами, вспомнили в облдуме."
Заголовки новостей Сахалина. Нефтегазового региона.
У нас деревень, где топят дровами - полно. Как и деревень в Европе, где тоже топят дровами. Это было всегда. Речь идет про города.
Европеец который читает истории ботов, как плохо он живет
Да, на наших ресурсах)) Жили. Самое смешное, что ВВП - это лучшее, что случалось с ЕС за все время, ибо, так дешево они свои ресурсы никогда не покупали.
Попытка свои проблемы спихнуть на мировые. Всем известно, что у Боинга большие проблемы с управлением, из-за чего они уже потеряли десятки миллиардов баксов из-за проблем с 737 MAX и двумя катастрофами, вызванными этими проблемами.
Теперь смотрим, что говорят их конкуренты из Airbus 6 дней назад:Airbus predicts total deliveries of 39,490 jets over the next 20 years, up from 39,020 forecast previously.
Отсюда вывод, что падение прогнозов Боинга связаны с проблемами самого Боинга, а не индустрии в целом.
И как без подобных комментариев простому человеку понять, что им манипулируют? Никак...
Самому разбираться и искать информацию, голова ж есть
за 30 лет немцы в замен газовой трубы не смогли изобрести или ввести в массовое производство никакие экологически чистые источники энергии. вместо научно промышленной революции, которая по всей логике должна была начаться в Германии, на полном серьезе лоббируется внедрение бесполого рода. что это за причудливые формы глобализации ?
Там запредельная коррупция произошла на фоне зеленой истерики. Бюджет распилили, пару ветряков воткнули и думали, что настал 22 век). А тут, сюрприз.
144, 12 дюжин, эх. И в такой день — День этнографа в России; День основания морской авиации ВМФ России; Всемирный день эмоджи и День металлурга! С праздниками!
Евробаксы на выходных.
Боинг волнуется — прогноз неутешительный, продавать будут меньше. Да, у нас боингов точно не прибавится.
6 из 27 — почти название лотереи. А остальные просто не так активно участвуют?
Мало немцам, всё мало. Да пустите им газ, газпромчане, пусть успокоятся (-:
Всем хорошенько отдохнуть перед рабочей неделей! 🤘🏻
Су-25 пусть строят вместо боингов, тогда спрос не упадет, а вырастет
Германия, не прогори