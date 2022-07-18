Новости и тексты на фоне 145 дня «спецоперации»: оптимизм российского бизнеса упал до минимума за 13 лет Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на выходные и 18 июля: доллар — 57,83 рублей, евро — 57,89 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 61,57 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 63,2 рубля, евро — по 65,43 рублей.
Стало лучше
Российские банки начали рефинансировать выданную весной ипотеку. Обычно они делают это через полгода-год после заключения договора, но в условиях быстрого падения ставок начали давать возможность снизить стоимость кредитов, выданных по ставкам от 20%.
Минцифры прорабатывает возможность ввести понятие bug bounty в правовое поле, рассказали источники «Ведомостей». Это позволит легализовать программу выплат так называемым «белым хакерам».
Минтранс и Росавиация готовят меры поддержки аэропортов на 10 млрд рублей, выяснили «Ведомости». Им могут возместить расходы по основной деятельности и помочь с кредитами.
Стало хуже
ЦБ не готов предоставить банкам дополнительную ликвидность в связи с заморозкой евро в Национальном расчётном депозитарии из-за санкций Евросоюза, узнал РБК. Варианты смягчения убытков предлагала Ассоциации банков России, но регулятор не счёл целесообразным новые льготы.
Оптимизм российского бизнеса упал до минимума за 13 лет в июне 2022 года, следует из опроса S&P Global, с которым ознакомился РБК. Среди угроз дальнейшему развитию участники опроса чаще всего называли растущие цены на сырье и материалы, негативное воздействие санкций на внешний спрос на российские товары и ощутимый спад покупательной способности россиян.
Во втором квартале госструктуры снизили закупки серверов и систем хранения данных почти вдвое в количественном и в семь раз в денежном выражении, рассказали собеседники «Ъ».
Несмотря на сложности с поставками в Россию оборудования и уход западных производителей, власти разрабатывают новые ограничения его закупок госструктурами, узнал «Ъ». Для телекома может быть введена балльная система, по которой оборудование признаётся отечественным.
В визовых центрах Франции и Греции закончились места на подачу документов за шенгенскими визами на июль. Очереди образовались из-за нехватки сотрудников консульств на фоне повышенного спроса в сезон летних отпусков.
Почему так
Доля промо в продажах ритейлерами продуктов и товаров повседневного спроса (FMCG) в денежном выражении, резко сокращавшаяся с начала текущего кризиса, восстановилась. В начале июля показатель достиг 48% — это новый недельный максимум 2022 года, подсчитали в NielsenIQ.
С начала 2022 года торговать косметикой стали X5 Group, «Лента» и «Самокат», но приостановка работы в России крупных иностранных брендов обвалило рынок в апреле-июне на 14%. Теперь ритейлеры вынуждены искать им замену на российских производствах. Что происходит на отечественном рынке косметики, разбирался Forbes.
Новости предыдущего дня, 17 июля — здесь.
"Оптимизм российского бизнеса упал до минимума за 13 лет в июне 2022 года" - а у российского бизнеса был оптимизм за последние Х лет?
Не знал, спасибо!
Основания для оптимизма всегда найдутся. Надо только немного отодвинуть в сторону реальность.
У нас по моему по другому уже и нельзя, с утра встал, упал лицом в аргентинскую муку и как то уже все новости читаются оптимистично)
Видимо оптимизм упал в связи с импортозамещением муки
Клей?
Клей это у баринов, у батраков - мел
Это от бескормицы. Дерть закончилась.
Буратино был бизнесменом и оптимистом
Буратино вообще то был инвестором! И партерном! )))
Так то было снижение оптимизма за 10 лет, а теперь за 13. Вообще-то это даже прорыв.
Не, ну расизм же
Провел эксперимент, написал коммент, люди все хорошо, мы выберемся и собрал 100 дизов, написал коммент, мы в жопе, как же так, грустно, ничего нет и даже это отобрали, собрал 20 лайков) человеки любят драмы и шутки с мемчиками😁
Ты написал, что "нытьё" про абс и подушки безопасности это непатриотично, и что надо поверить в производство и подождать.
Действительно
Hite people! Hite people! Hite people!
Ого, оптимизм российского бизнеса, оказывается, держался до июня и только там упал. Его крепко недооценивают — бизнес, не оптимизм.
Сарказм, разумеется. Если серьёзно: откуда тут оптимизму-то браться, если каждый день могут и прилетают такие фортели, что диву даёшься.
Вспомнил старый анекдот:
Оптимизм - это ехать в лес в багажнике и думать, что за грибами.
Ну если не в мешке едешь, то может не всё так и плохо 😂
* в мешке, и не по частям )))
Никаких див, на них уже нет денег.
Типо если есть русская раскладка - значит наше, отечественное?
В названии есть буква «А», но только 1, значит «отечественность» вашего оборудования 1,43 балла. До доступа к распилу ещё 3,17 балла!
Я так понимаю зарплату хакерам будут батончиками выплачивать 😂
А на отечественном рынке косметики происходит маскировка глубочайшей задницы бравурными речами, «победами» и невиданными «достжениями» везде и всюду. Только вот нарисовано всё криво-косо: «мейкаперы-визажисты» хреновые.
У российского бизнеса было 2 оптимизма (это из самых свежих), но 1 сломался, второй потерялся. А узнали об этом только в мае, да и то в S&P Global. Возможно, сам российский бизнес вообще не в курсе, что оптимизма больше нет. Кто будет рассказывать?
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оптимизма у бизнеса и не было. Опыт пандемии прекрасно показал что означает поддержка. И это при том что пандемия была относительно короткой
Для телекома может быть введена балльная система, по которой оборудование признаётся отечественным.
ну да, и указом свыше возникает завод по производству комплектующих. Признать и являться разные вещи. Но это примерно как с 1.5 МРОТ это средний класс. То что этого реально на более-менее приличную жизнь не хватает никого не факает, но считается же. Тот же Китай, ой как хорошо себе сделает, как и индия. Протоколы обмена между управлением и производственными станками уже снифферят, потому что не знают смогут ли что-то заменить, но это тоже костыль
Так и есть, показуха во всём, это основа управления РФ на всех уровнях, в каждом уезде и регионе.
В ковидные времена некоторые государства поддержали, раздавая «вертолётные» деньги - теперь не могут остановить инфляцию
Снизили закупки вдвое в штуках и в 8 раз в деньгах — ну «класс» то есть лютая экономия и оборудование совсем другого класса, возможно, поднятое со дна.
Ну так лето же, все купаются)))
9 марта 2022 S&P остановил деятельность в России а в июне выкатил некий опрос российского бизнеса))
Рано или поздно выяснится что и рейтинги стран все эти агенства по звонку из минфина США корректируют.
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"негативное воздействие санкций на внешний спрос на российские товары и ощутимый спад покупательной способности россиян"
Нужно смотреть с оптимизмом на ситуацию: пока ещё спад покупательской способности россиян не такой уж и ощутимый. Ну, по крайней мере по сравнению с тем, какой он будет в ближайшем будущем.
И вообще, везде нужно искать оптимизм. Вот, например, каждый вчерашний день мы жили лучше, чем каждый следующий. Это ли не прекрасно?
Мы никогда не будем молоде, чем сегодня вечером? (-;
Зыко. Куплю лапти . Дороже 200 $ не куплю. Предложения в ЛС
Есть и хорошие новости. из области эмансипации и гендерного равноправия.
"Пожилая москвичка регулярно жестоко избивала мужа, на женщину завели по этому поводу два уголовных дела. Вернувшись с допроса следователя к себе в квартиру на улице Плещеева, 69-летняя Алла Сомова все же завершила задуманное - ногами и руками забила мужа до смерти".
Отрицательный рост оптимизма ☝️😏
Упал до минимума и отжался, значит сил стало больше!
Оптимизм бизнеса упал до минимума, но это еще не дно.
Далее оптимизмом для летящих в пропасть будет мысль:
"Ща как оттолкнемся от дна!":(
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