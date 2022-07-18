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Источник: kartinkin.net

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на выходные и 18 июля: доллар — 57,83 рублей, евро — 57,89 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 23:55 мск 15 июля — 54,5 рубля, евро — 54,96 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 61,57 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 63,2 рубля, евро — по 65,43 рублей.

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Стало лучше

Российские банки начали рефинансировать выданную весной ипотеку. Обычно они делают это через полгода-год после заключения договора, но в условиях быстрого падения ставок начали давать возможность снизить стоимость кредитов, выданных по ставкам от 20%.

Минцифры прорабатывает возможность ввести понятие bug bounty в правовое поле, рассказали источники «Ведомостей». Это позволит легализовать программу выплат так называемым «белым хакерам».

Минтранс и Росавиация готовят меры поддержки аэропортов на 10 млрд рублей, выяснили «Ведомости». Им могут возместить расходы по основной деятельности и помочь с кредитами.

Стало хуже

ЦБ не готов предоставить банкам дополнительную ликвидность в связи с заморозкой евро в Национальном расчётном депозитарии из-за санкций Евросоюза, узнал РБК. Варианты смягчения убытков предлагала Ассоциации банков России, но регулятор не счёл целесообразным новые льготы.

Оптимизм российского бизнеса упал до минимума за 13 лет в июне 2022 года, следует из опроса S&P Global, с которым ознакомился РБК. Среди угроз дальнейшему развитию участники опроса чаще всего называли растущие цены на сырье и материалы, негативное воздействие санкций на внешний спрос на российские товары и ощутимый спад покупательной способности россиян.

Во втором квартале госструктуры снизили закупки серверов и систем хранения данных почти вдвое в количественном и в семь раз в денежном выражении, рассказали собеседники «Ъ».

Несмотря на сложности с поставками в Россию оборудования и уход западных производителей, власти разрабатывают новые ограничения его закупок госструктурами, узнал «Ъ». Для телекома может быть введена балльная система, по которой оборудование признаётся отечественным.

В визовых центрах Франции и Греции закончились места на подачу документов за шенгенскими визами на июль. Очереди образовались из-за нехватки сотрудников консульств на фоне повышенного спроса в сезон летних отпусков.

Почему так

Доля промо в продажах ритейлерами продуктов и товаров повседневного спроса (FMCG) в денежном выражении, резко сокращавшаяся с начала текущего кризиса, восстановилась. В начале июля показатель достиг 48% — это новый недельный максимум 2022 года, подсчитали в NielsenIQ.

С начала 2022 года торговать косметикой стали X5 Group, «Лента» и «Самокат», но приостановка работы в России крупных иностранных брендов обвалило рынок в апреле-июне на 14%. Теперь ритейлеры вынуждены искать им замену на российских производствах. Что происходит на отечественном рынке косметики, разбирался Forbes.

Новости предыдущего дня, 17 июля — здесь.