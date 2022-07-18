«Русский Стандарт» и «Экспобанк» перестали открывать счета в долларах и евро Статьи редакции
В «Русском Стандарте» открыть счёт можно только в рублях, а клиентам «Экспобанка» ещё доступны некоторые иностранные валюты.
- «Русский Стандарт» больше не открывает валютные счета для новых и старых клиентов, в том числе в евро и долларах, узнал Frank Media у службы поддержки банка. Там изданию сообщили, что открыть счёт теперь можно только в рублях.
- «Экспобанк» тоже перестал оформлять новые счета в евро и долларах, сообщили в call-центре банка. При этом клиенты могут завести счёт в других иностранных валютах — китайских юанях, дирхамах ОАЭ, казахстанских тенге и турецких лирах.
- В июне оформление счетов в долларах и евро приостановил «Росбанк» в связи «с текущей экономической ситуацией». До этого, в мае, «Тинькофф банк» приостановил открытие валютных вкладов и сообщил, что не будет продлевать существующие.
- В начале июня несколько банков ввели комиссию за использование некоторых валютных счетов, включая «Тинькофф» и «Райффайзенбанк». Эксперты объясняли, что из-за «спецоперации» и введённых ЦБ ограничений у банков оказалось много валюты, на которой нельзя заработать, поэтому хранить доллары и евро в банках стало невыгодно.
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Не понимаю, зачем будущим подневольным крепостным доллары и евро. Страну можно полностью уже закрывать и все запрещать, - стерпят
Наконец-то дождались вашего разрешения.
*ушел все закрывать и запрещать*
Все, кому нужны были доллары, уехали. Остались те, кто эти доллары никогда не видел, да и зачем им доллары...
глупости
Да ладно, челноки на месте
закрывашка выросла?
Мне так нравится ваша урапатриотическая позиция и как вас минусуют... услада
Ну хоть что-то в жизни вам доставляет удовольствие.
Спасибо, пишите почаще ваши урапатриотические комментарии...
Пожалуйста, но вам наверное лучше к психологу обратиться, потому что возбуждаться от минусов у других людей это нифига не норма.
Я обращался, психолог сам кайфует от минусов под комментариями урапатриотов...
Зеркало это не психолог
Ладно, но фамилия моего психолога Здравомыслящий а не Зеркало...
Ну к этому же всё и шло. Давно бы вывески сделали: никаких вам евробаксов.
А о устроили цирк: комиссии какие, депозиты отрицательные, комиссии на комиссии и комиссии на депозиты. Странно, что жёлтые банки не первые, отстают, ждём остальных?
Вот теперь всё ясно-понятно стало.
Сарказм, горькая ирония.
Воздвигается гибридный железный занавес.
запейти боярышником
Не, я не такой.
Хорошо, тогда запейте Шато Де Бояра 2012 года.
Да, сильно. Не, я не из тех, кто всё запивает (-:
Попробуйте без клея неделю продержаться, глядишь и мир будет не такой грустный.
Вы как опытный нюхатель клея (или как это называется?) рекомендацию даёте? Совет дельный, но я совсем без допинг-веществ могу жить и гораздо дольше, чем неделю (-:
Недовольного жизней человека сразу видно. Хотя это наверное у вас уже выработанное как верстальщик который профессионал в каждом вопросе.
Зачем вы нам навязываете употребляемые вами напитки?
Предками данная, мудрость народная,
Славься страна, мы гордимся тобой!
Слава великому рублю, ипотеке и товарищу Си-ЦзинПиню!
ЮниКредит тоже не открывает валютные счета
Лично я, очень рад, что свалил из этого банка.
И наконец-то держишь деньги под подушкой? Как будто банки такую политику проводят по доброй воле
Нет, я в Модуль ушел. Не поймите неверно, Юникредит был говном и до войны. Я собсно свалил из него пару лет назад.