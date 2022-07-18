Финансы
Ануш Алексанян

«Русский Стандарт» и «Экспобанк» перестали открывать счета в долларах и евро Статьи редакции

В «Русском Стандарте» открыть счёт можно только в рублях, а клиентам «Экспобанка» ещё доступны некоторые иностранные валюты.

  • «Русский Стандарт» больше не открывает валютные счета для новых и старых клиентов, в том числе в евро и долларах, узнал Frank Media у службы поддержки банка. Там изданию сообщили, что открыть счёт теперь можно только в рублях.
  • «Экспобанк» тоже перестал оформлять новые счета в евро и долларах, сообщили в call-центре банка. При этом клиенты могут завести счёт в других иностранных валютах — китайских юанях, дирхамах ОАЭ, казахстанских тенге и турецких лирах.
  • В июне оформление счетов в долларах и евро приостановил «Росбанк» в связи «с текущей экономической ситуацией». До этого, в мае, «Тинькофф банк» приостановил открытие валютных вкладов и сообщил, что не будет продлевать существующие.
  • В начале июня несколько банков ввели комиссию за использование некоторых валютных счетов, включая «Тинькофф» и «Райффайзенбанк». Эксперты объясняли, что из-за «спецоперации» и введённых ЦБ ограничений у банков оказалось много валюты, на которой нельзя заработать, поэтому хранить доллары и евро в банках стало невыгодно.

#новость #валюта

1417 просмотров
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28 комментариев
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 Vladislav S

Не понимаю, зачем будущим подневольным крепостным доллары и евро. Страну можно полностью уже закрывать и все запрещать, - стерпят

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Holy Carrot

Наконец-то дождались вашего разрешения.
*ушел все закрывать и запрещать*

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

Все, кому нужны были доллары, уехали. Остались те, кто эти доллары никогда не видел, да и зачем им доллары...

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Kinolog

глупости

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Саша Прохоренко

Да ладно, челноки на месте

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Заходил вчера

закрывашка выросла?

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Марат Яз

Мне так нравится ваша урапатриотическая позиция и как вас минусуют... услада

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Заходил вчера

Ну хоть что-то в жизни вам доставляет удовольствие.

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Марат Яз

Спасибо, пишите почаще ваши урапатриотические комментарии...

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Заходил вчера

Пожалуйста, но вам наверное лучше к психологу обратиться, потому что возбуждаться от минусов у других людей это нифига не норма.

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Марат Яз

Я обращался, психолог сам кайфует от минусов под комментариями урапатриотов...

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Заходил вчера

Зеркало это не психолог

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Марат Яз

Ладно, но фамилия моего психолога Здравомыслящий а не Зеркало...

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Вадим Д.

Ну к этому же всё и шло. Давно бы вывески сделали: никаких вам евробаксов.
А о устроили цирк: комиссии какие, депозиты отрицательные, комиссии на комиссии и комиссии на депозиты. Странно, что жёлтые банки не первые, отстают, ждём остальных?
Вот теперь всё ясно-понятно стало.
Сарказм, горькая ирония.

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Марат Яз

Воздвигается гибридный железный занавес.

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Вася Пражкин
горькая ирония

запейти боярышником

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Вадим Д.

Не, я не такой.

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Вася Пражкин

Хорошо, тогда запейте Шато Де Бояра 2012 года.

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Вадим Д.

Да, сильно. Не, я не из тех, кто всё запивает (-:

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Заходил вчера

Попробуйте без клея неделю продержаться, глядишь и мир будет не такой грустный.

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Вадим Д.

Вы как опытный нюхатель клея (или как это называется?) рекомендацию даёте? Совет дельный, но я совсем без допинг-веществ могу жить и гораздо дольше, чем неделю (-:

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Заходил вчера

Недовольного жизней человека сразу видно. Хотя это наверное у вас уже выработанное как верстальщик который профессионал в каждом вопросе.

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Марат Яз

Зачем вы нам навязываете употребляемые вами напитки?

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John Malkovich

Предками данная, мудрость народная,
Славься страна, мы гордимся тобой!

Слава великому рублю, ипотеке и товарищу Си-ЦзинПиню!

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Marussia 123

ЮниКредит тоже не открывает валютные счета

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Holy Carrot

Лично я, очень рад, что свалил из этого банка.

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Саша Прохоренко

И наконец-то держишь деньги под подушкой? Как будто банки такую политику проводят по доброй воле

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Holy Carrot

Нет, я в Модуль ушел. Не поймите неверно, Юникредит был говном и до войны. Я собсно свалил из него пару лет назад.

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