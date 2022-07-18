Путин поручил создать инструменты для частного финансирования ИТ-компаний в России Статьи редакции
На фоне новости акции Ozon подорожали на 12%, «Яндекса» — на 3,7%.
- Российские ИТ-компании финансировали развитие за счёт привлечения денег с западных рынков, сейчас они недоступны. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин поручил Минфину и ЦБ разработать «обстоятельные предложения», чем можно заменить ресурсы.
- Российская финансовая система была не готова обеспечивать компании без активов или большой прибыли, но с «большой перспективой развития», добавил Путин. Например, Ozon «фиксирует убытки уже почти 20 лет», но в 2022 году объём продаж товар на платформе «безусловно, может превысить триллион» рублей.
- После заявления Путина стоимость акций российских компаний начала расти. Расписки Ozon на Московской бирже на максимуме подорожали на 11,95% — до 1194 рублей за бумагу, акции «Яндекса» — на 3,7%, до 1700 рублей.
- 28 февраля 2022 года торги акциями «Яндекса», Ozon, МТС, «Циана» и других российских компаний приостановили Нью-Йоркская биржа и Nasdaq. В марте Лондонская биржа приостановила торги бумагами TCS Group, «Ленты», X5 Group и других.
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Как же это все смешно. Сперва все угробят, потом начинается: "Приказываю в короткие сроки сделать чтобы всем все хорошо". На ближайшие N лет в РФ будут только локальные IT кампании, так как создавать и развивать что то международное уже невозможно.
IT это не всем все хорошо, это центральная отрасль для выживания режима, программисты смогли придать лоск этому гнилому режиму.
Уберите все эти госуслуги, банки онлайн, маркетплейсы и прочие красивые приложения, что останется ?
IT для отсталой страны как косметика, как ботокс, красивая упаковка.
смешно эт комменты тут читать, вам по миллиону завтра начнут раздавать и то засрете все
сбор минусов открыт
Всем кроме геев и лесбиянок 😅
Это классика, брат, ее знать надо
Ты не представляешь, сколько людей живёт в неведении.
Есть такое когнитивное искажение – "Проклятье знания". Оно объясняет, почему такие штуки работают.
Ты видишь ситуацию из своей модели мышления. Тебе кажется, что "всё это смешно" в целом. А в действительности найдутся 100500 человек, которые не только воспримут это всерьёз, но и поддержат.
Например, они менее информированы или обладают иной моделью мышления.
Удивительное дело, но видите же - котировки компаний растут, не единичные случаи когда и айтишники берут себе эти ипотеки новые и "вон какие перспективы сейчас будут!"...
"Кнут и немного пряника"
Граждане покупайте облигации государственного IT займа....
Ввести план на инвесторов, кто отказался инвестировать - расстрел.
Зачем расстрел? Блокировка счетов будет достаточной.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил избавить страну от курения в 2025 году
Эти люди (или скорее нелюди) застряли навсегда в первой половине 20-м века и ничего кроме плановой экономики и госзаказа не представляют
Ну, вообще говоря, это работа любого государства - планирование и госзаказ. Другое дело, что планы выполняются через пень-колоду.
Я не совсем понял: а от куда возьмётся отечественный частный капитал? И сейчас что ли нет механизма, чтобы можно было инвестировать в наш ИТ сектор?
Вон "Стерлядка Вяленая" и "Заходил вчера" вложатся, они же патриоты, рублей 500 на двоих могут собрать.
И сейчас он есть, просто поручения не было, вот и не инвестировали.
А сейчас как начнут инвестировать, за уши не оттащишь!
Эмм...объявят пятилетку "первоначального накопления капитала". Если вы понимаете, о чем я. XD
"Ой, я тут всё поломал, ну ка быстро почините"
Осталось только понять откуда будут привлекать капитал те от кого его будут привлекать компании.
ЦБ в ответ на блокировку 300 млрд долл. резервов за рубежом заблокировал средства недружественных стран на аналогичную сумму.
Откуда они их взяли? А это, в основном, и есть средства зарубежных инвесторов, которые рисковали вкладывать в российские ценные бумаги:
https://cbr.ru/faq/w_fin_sector/#a_t905
Вот эти деньги в добровольно-принудительном порядке (либо вкладываете, либо теряете) вполне могут пустить на финансирование российских ИТ-компаний.
ПИФы какие-нибудь, например. Другой вопрос- кому это нужно, инвестировать в высокорисковый биз.
1,5 триллиона отжатых Газпромовских дивидендов
Из валютной выручки госкомпаний.
Сам породил сам и убью
Я знаю универсальный инструмент стимуляции itшников. К каждому поставить рядом омоновца со шваброй. Сразу мотивация появится, так обычно думает президент.
Можно даже нескольких омоновцев с разными инструментами. Их все равно становится гораздо больше, чем itшников.
Так нефть же продаете 20 лет. Вкладывайте в своих же технологии, в чем проблема? Нужно только отказаться от дач, яхт и самолетов
Зачем? Их дети в России жить не будут)
мне больше всего понравилосьон призвал крупные госкорпорации, накопившие миллиарды долларов, инвестировать в высокотехнологичные и быстроразвивающиеся компании России
попутно раздавая многомиллиардные штрафы Гуглам и прочим запрещенным
Это и есть часть нового механизма финансирования)
Ну это понятно, гугл не отечественный.
а потом на «междружетсвенных» форумах будем хвастаться, а у нас айти своё, мы придумали, как законы автоматически согласовывать и подписывать, когда Президент не знает, что такое ЭЦП
Байден, думаете, знает?
«Но с "большой перспективой развития"» – очень явственно повеяло сбером и прочими «ИТ-гигантами»: почтой, рутубом и остальными росграмами.
29 августа Медведев осознает себя и выходит из под контроля. Операторы в спешке пытаются отключить его.
в Почту России и Пятерочку?
Айти-гиганты по духу, бгг)
Крупные ИТ-компании у нас торгуются вполне, другой вопрос, что инвестиции в отечественные бумаги сейчас, мягко говоря, не так и хороши. Кто хотел и мог – и раньше вполне себе финансировали.
А вот про быстрорастущие ИТ-компании это уж вообще перегнул, быстро сейчас только симки на границе «растут».
ЧВК Усманова?)
Поциент начинает дергаться. Еще два кубика морфина
это только начало
Наконец-то. Сколько уже раз говорено. О том, что необходимо внутреннее финансирование развивать!!!
На 1 больше раз говорено получается
Return
Принудительное списание денег со вкладов (но только тех, что на которых больше 12 МРОТ хранится) в качестве «инвестиционной комиссии». Списывается в пользу банков (не зря же они массово признаются IT-компаниями). Дивиденды направляются сразу целенаправленно в Пенсионный фонд России
"Необходимо в короткие сроки сформировать такие механизмы в российской финансовой системе, чтобы быстрорастущие российские компании могли привлекать отечественный частный капитал под своё развитие"- звучит как угроза отъема IT компаний через финансирование "правильными" частными лицами" .
Могут поддержать отечественный Кикстартер, например. Просто продумать нужно преференции для тех, кто будет активно участвовать.
Мда... Инвестировать сейчас туда будут разве что те же люди, которые добровольно делали дополнительные взносы в ПФР (сверх обязательных). Надежность примерно одинаковая. Лично я ни одного такого лоха не встречала
"быстрорастущие российские компании" или уже растут не в России или быстро собираются.
А Ozon 20 лет и при западных деньгах убыток показывал. Вдруг в стране найдется больше денег - заместить ушедшие и даже больше?
Нет такого понятия как экономика России или США, все страны часть глобальной экономики, только либертаринские дурачки этого до сих пор не понимают.
Да только вред от этих российских ИТ компаний. Почему их до сих пор не импортозаместили?