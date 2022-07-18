Финансы
Маша Цепелева

Путин поручил создать инструменты для частного финансирования ИТ-компаний в России Статьи редакции

На фоне новости акции Ozon подорожали на 12%, «Яндекса» — на 3,7%.

  • Российские ИТ-компании финансировали развитие за счёт привлечения денег с западных рынков, сейчас они недоступны. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин поручил Минфину и ЦБ разработать «обстоятельные предложения», чем можно заменить ресурсы.

Необходимо в короткие сроки сформировать такие механизмы в российской финансовой системе, чтобы быстрорастущие российские компании могли привлекать отечественный частный капитал под своё развитие.

Владимир Путин
  • Российская финансовая система была не готова обеспечивать компании без активов или большой прибыли, но с «большой перспективой развития», добавил Путин. Например, Ozon «фиксирует убытки уже почти 20 лет», но в 2022 году объём продаж товар на платформе «безусловно, может превысить триллион» рублей.
  • После заявления Путина стоимость акций российских компаний начала расти. Расписки Ozon на Московской бирже на максимуме подорожали на 11,95% — до 1194 рублей за бумагу, акции «Яндекса» — на 3,7%, до 1700 рублей.
  • 28 февраля 2022 года торги акциями «Яндекса», Ozon, МТС, «Циана» и других российских компаний приостановили Нью-Йоркская биржа и Nasdaq. В марте Лондонская биржа приостановила торги бумагами TCS Group, «Ленты», X5 Group и других.

#новость #ozon #яндекс

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142 комментария
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 Alex Walker

Как же это все смешно. Сперва все угробят, потом начинается: "Приказываю в короткие сроки сделать чтобы всем все хорошо". На ближайшие N лет в РФ будут только локальные IT кампании, так как создавать и развивать что то международное уже невозможно.

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Александр Голубев
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2 комментария
Денис Демидов

IT это не всем все хорошо, это центральная отрасль для выживания режима, программисты смогли придать лоск этому гнилому режиму.
Уберите все эти госуслуги, банки онлайн, маркетплейсы и прочие красивые приложения, что останется ?
IT для отсталой страны как косметика, как ботокс, красивая упаковка.

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10 комментариев
Влад

смешно эт комменты тут читать, вам по миллиону завтра начнут раздавать и то засрете все
сбор минусов открыт

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26 комментариев
Любава Лугина

Всем кроме геев и лесбиянок 😅

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Никита Мардюков

Это классика, брат, ее знать надо

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Artem White
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1 комментарий
Pavel Ivanov

Ты не представляешь, сколько людей живёт в неведении.

Есть такое когнитивное искажение – "Проклятье знания". Оно объясняет, почему такие штуки работают.

Ты видишь ситуацию из своей модели мышления. Тебе кажется, что "всё это смешно" в целом. А в действительности найдутся 100500 человек, которые не только воспримут это всерьёз, но и поддержат.

Например, они менее информированы или обладают иной моделью мышления.

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ilia

Удивительное дело, но видите же - котировки компаний растут, не единичные случаи когда и айтишники берут себе эти ипотеки новые и "вон какие перспективы сейчас будут!"...

"Кнут и немного пряника"

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Марат Яз

Граждане покупайте облигации государственного IT займа....

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Саша Прохоренко

Ввести план на инвесторов, кто отказался инвестировать - расстрел.

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Danila

Зачем расстрел? Блокировка счетов будет достаточной.

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5 комментариев
John Doe

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил избавить страну от курения в 2025 году

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2 комментария
Юрий

Эти люди (или скорее нелюди) застряли навсегда в первой половине 20-м века и ничего кроме плановой экономики и госзаказа не представляют

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leo krich

Ну, вообще говоря, это работа любого государства - планирование и госзаказ. Другое дело, что планы выполняются через пень-колоду.

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4 комментария
Soulis

Я не совсем понял: а от куда возьмётся отечественный частный капитал? И сейчас что ли нет механизма, чтобы можно было инвестировать в наш ИТ сектор?

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Марат Яз

Вон "Стерлядка Вяленая" и "Заходил вчера" вложатся, они же патриоты, рублей 500 на двоих могут собрать.

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13 комментариев
Danila

И сейчас он есть, просто поручения не было, вот и не инвестировали.
А сейчас как начнут инвестировать, за уши не оттащишь!

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Kir Lazare

Эмм...объявят пятилетку "первоначального накопления капитала". Если вы понимаете, о чем я. XD

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Ушлый тип

"Ой, я тут всё поломал, ну ка быстро почините"

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ЯжПрограммист

Осталось только понять откуда будут привлекать капитал те от кого его будут привлекать компании.

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Denis Bystruev

ЦБ в ответ на блокировку 300 млрд долл. резервов за рубежом заблокировал средства недружественных стран на аналогичную сумму.

Откуда они их взяли? А это, в основном, и есть средства зарубежных инвесторов, которые рисковали вкладывать в российские ценные бумаги:

https://cbr.ru/faq/w_fin_sector/#a_t905

Вот эти деньги в добровольно-принудительном порядке (либо вкладываете, либо теряете) вполне могут пустить на финансирование российских ИТ-компаний.

Работа финансовой системы в условиях санкционных…
Работа финансовой системы в условиях санкционных ограничений | Банк России
cbr.ru
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5 комментариев
Danila

ПИФы какие-нибудь, например. Другой вопрос- кому это нужно, инвестировать в высокорисковый биз.

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16 комментариев
Василий Степанофф

1,5 триллиона отжатых Газпромовских дивидендов

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dikomm

Из валютной выручки госкомпаний.

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Брегман Илья
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Марат Яз

Сам породил сам и убью

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Dan Max

Я знаю универсальный инструмент стимуляции itшников. К каждому поставить рядом омоновца со шваброй. Сразу мотивация появится, так обычно думает президент.

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Re Mora

Можно даже нескольких омоновцев с разными инструментами. Их все равно становится гораздо больше, чем itшников.

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1 комментарий
Oleg

Так нефть же продаете 20 лет. Вкладывайте в своих же технологии, в чем проблема? Нужно только отказаться от дач, яхт и самолетов

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JewelRunner

Зачем? Их дети в России жить не будут)

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Zoringer

мне больше всего понравилось

он призвал крупные госкорпорации, накопившие миллиарды долларов, инвестировать в высокотехнологичные и быстроразвивающиеся компании России

попутно раздавая многомиллиардные штрафы Гуглам и прочим запрещенным

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Yaroslav m13

Это и есть часть нового механизма финансирования)

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1 комментарий
Re Mora

Ну это понятно, гугл не отечественный.

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Илья Петраков

а потом на «междружетсвенных» форумах будем хвастаться, а у нас айти своё, мы придумали, как законы автоматически согласовывать и подписывать, когда Президент не знает, что такое ЭЦП

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Вторичный яд

Байден, думаете, знает?

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Вадим Д.

«Но с "большой перспективой развития"» – очень явственно повеяло сбером и прочими «ИТ-гигантами»: почтой, рутубом и остальными росграмами.

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High Stakes

29 августа Медведев осознает себя и выходит из под контроля. Операторы в спешке пытаются отключить его.

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John Doe
29 августа Медведев осознает себя и выходит из под контроля. Операторы в спешке пытаются отключить его.
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Псков Бурито

в Почту России и Пятерочку?

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A.K.

Айти-гиганты по духу, бгг)

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Вадим Д.

Крупные ИТ-компании у нас торгуются вполне, другой вопрос, что инвестиции в отечественные бумаги сейчас, мягко говоря, не так и хороши. Кто хотел и мог – и раньше вполне себе финансировали.
А вот про быстрорастущие ИТ-компании это уж вообще перегнул, быстро сейчас только симки на границе «растут».

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Олег

ЧВК Усманова?)

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Херовый русский

Поциент начинает дергаться. Еще два кубика морфина

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Инга Русланова

это только начало

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Evgeniy Kazannikov

Наконец-то. Сколько уже раз говорено. О том, что необходимо внутреннее финансирование развивать!!!

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JewelRunner

На 1 больше раз говорено получается

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Администратор Аккаунта

Return

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Александр Смирнов

Принудительное списание денег со вкладов (но только тех, что на которых больше 12 МРОТ хранится) в качестве «инвестиционной комиссии». Списывается в пользу банков (не зря же они массово признаются IT-компаниями). Дивиденды направляются сразу целенаправленно в Пенсионный фонд России

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Сидор

"Необходимо в короткие сроки сформировать такие механизмы в российской финансовой системе, чтобы быстрорастущие российские компании могли привлекать отечественный частный капитал под своё развитие"- звучит как угроза отъема IT компаний через финансирование "правильными" частными лицами" .

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Юрий А.

Могут поддержать отечественный Кикстартер, например. Просто продумать нужно преференции для тех, кто будет активно участвовать.

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1 комментарий
Olya

Мда... Инвестировать сейчас туда будут разве что те же люди, которые добровольно делали дополнительные взносы в ПФР (сверх обязательных). Надежность примерно одинаковая. Лично я ни одного такого лоха не встречала

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ilia

"быстрорастущие российские компании" или уже растут не в России или быстро собираются.

А Ozon 20 лет и при западных деньгах убыток показывал. Вдруг в стране найдется больше денег - заместить ушедшие и даже больше?

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Исторический кран

Нет такого понятия как экономика России или США, все страны часть глобальной экономики, только либертаринские дурачки этого до сих пор не понимают.

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Василий Петров

Да только вред от этих российских ИТ компаний. Почему их до сих пор не импортозаместили?

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