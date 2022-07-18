«Мегафон», как утверждается, рискует просрочить выплату кредита — это грозит перекрестным дефолтом по другим займам и дальнейшим банкротством компании. С той же проблемой может столкнуться «Металлоинвест»: если от сотрудничества с ней откажутся Deutsche Bank и поставщики оборудования, компания не сможет реализовать несколько крупных инвестпроектов. Тогда «Металлоинвест» потеряет позиции на рынке и клиентов и вряд ли сможет восстановиться, говорится в иске.