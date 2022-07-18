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Финансы
Ануш Алексанян

Алишер Усманов попросил суд ЕС снять с него санкции из-за риска банкротства «Мегафона» и ещё двух компаний Статьи редакции

Он просит ускорить рассмотрение дела, потому что санкции «повлияют на жизнь сотен тысяч работников и их семей».

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  • Основатель холдинга USM Алишер Усманов объяснил в своём иске к Совету Европы, почему с него необходимо снять персональные санкции, пишет The Moscow Times со ссылкой на документ суда. Миллиардер попросил суд ускорить разбирательство, так как заморозка активов грозит ему «серьёзным и непоправимым ущербом».

  • Это не только валовые убытки, но и ущерб от срыва контрактов и проектов из-за попадания в «чёрный список», утверждает Усманов. По его словам, санкции могут привести к банкротству трёх дочерних компаний холдинга USM — «Мегафона», «Металлоинвеста» и «Удоканской меди». В иске указано, что эти риски подтвердили эксперты «крупнейших международно признанных аудиторских фирм».

  • «Мегафон», как утверждается, рискует просрочить выплату кредита — это грозит перекрестным дефолтом по другим займам и дальнейшим банкротством компании. С той же проблемой может столкнуться «Металлоинвест»: если от сотрудничества с ней откажутся Deutsche Bank и поставщики оборудования, компания не сможет реализовать несколько крупных инвестпроектов. Тогда «Металлоинвест» потеряет позиции на рынке и клиентов и вряд ли сможет восстановиться, говорится в иске.

  • «Удоканская медь» из-за санкций тоже может остаться без основных поставщиков оборудования, запасных частей и консалтинговых услуг, считает Усманов. В этом случае компания не сможет начать производство без значительных задержек и погасить кредиты, что грозит ущербом в €2,17 млрд и банкротством.

  • Персональные санкции «приведут к уничтожению крупного экономического игрока», это «повлияет на жизнь сотен тысяч работников и их семей», утверждает Усманов. При этом в документе указано, что Совет Европы посчитал недоказанной угрозу «серьёзного и непоправимого вреда» для компаний Усманова.

  • Основатель USM попал под персональные санкции Евросоюза в конце февраля 2022 года, а в начале марта оказался в санкционном списке США. В мае он решил оспорить европейские санкции в суде. Помимо него, попадание в «чёрный список» оспаривают также Роман Абрамович, Михаил Фридман и другие миллиардеры.

#новость #usm #алишерусманов

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24 комментария
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 Иван

1. Потешные санкции
2. Санкции на пользу

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Марат Яз

Вот это и есть нытьё господа урапатриоты... Усманов заныл

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A.K.

Может, они мазохисты)

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Марат Яз

"Русский народ не уступит. Санкции, там, нормы, права, какие? У нас всегда была норма 125 грамм хлеба в сутки, и право победить!" Алишер Усманов

Аххахха

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Mr. Anderson

Ну так вышел бы из этих компаний, раз так печется об их благополучии

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Иван

Вот! Я только только этот комент набирал. Епта так за людей родеешь - ну и выходи из правления. Кстати думаю ЕС ему что то такое и скажут.

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Дмитрий Сапожников

Санкции никого не коснутся говорили они

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John Malkovich

- Миллиардер попросил суд ускорить разбирательство, так как заморозка активов грозит ему «серьёзным и непоправимым ущербом»

- это «повлияет на жизнь сотен тысяч работников и их семей», утверждает Усманов

Внимание, знатоки.
Какая из этих проблем действительно беспокоит Усманова, а какой он прикрывается в суде?

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Corvette G

Южный 👍👍👍👍

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John Malkovich
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Zoringer

даже "кушать не могу" (с) и с Винер развелся, вот как переживаю за сотни тыщ работников

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Pavel Loginov

А чего это в суд ЕС то? А не в басманный? Тьфу на него

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Umbrella Corporation

У Путина и его дружков пусть спрашивает

Санкции нам на пользу

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Sky

Можете банкротиться, я разрешаю.
Никогда не любил Мегафон, остальными компаниями не пользовался, пофигу абсолютно.

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Максим Ростокин

@МегаФон , а ведь и вправду, после того, как вы убрали безлимиты, с вами не хочется иметь дело.

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Сырой бас

Значит у тебя Мегафон

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Корпоративный микрофон

Пыню своего друга пусть попросит

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Andre Macareno

О, а вот и запах коммунизма в комментариях

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Марат Яз

Что?

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A.K.

Видимо, намек на бывших партийных деятелей

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Boris Kuzmin

Больно наверно

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Александр Голубев

Всё, что нажито непосильным трудом!

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ProtoMan

Ахахахаха, жиробасина заднюю включила. Посадить за соблюдение санкций!!!111 Активы отнять и просрать на СВО!!! Z

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N-R-Globus

Выглядит как шантаж))) хотя чему удивляться-то. Да и люди должны понимать, где работают.

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