Алишер Усманов попросил суд ЕС снять с него санкции из-за риска банкротства «Мегафона» и ещё двух компаний Статьи редакции
Он просит ускорить рассмотрение дела, потому что санкции «повлияют на жизнь сотен тысяч работников и их семей».
- Основатель холдинга USM Алишер Усманов объяснил в своём иске к Совету Европы, почему с него необходимо снять персональные санкции, пишет The Moscow Times со ссылкой на документ суда. Миллиардер попросил суд ускорить разбирательство, так как заморозка активов грозит ему «серьёзным и непоправимым ущербом».
Это не только валовые убытки, но и ущерб от срыва контрактов и проектов из-за попадания в «чёрный список», утверждает Усманов. По его словам, санкции могут привести к банкротству трёх дочерних компаний холдинга USM — «Мегафона», «Металлоинвеста» и «Удоканской меди». В иске указано, что эти риски подтвердили эксперты «крупнейших международно признанных аудиторских фирм».
«Мегафон», как утверждается, рискует просрочить выплату кредита — это грозит перекрестным дефолтом по другим займам и дальнейшим банкротством компании. С той же проблемой может столкнуться «Металлоинвест»: если от сотрудничества с ней откажутся Deutsche Bank и поставщики оборудования, компания не сможет реализовать несколько крупных инвестпроектов. Тогда «Металлоинвест» потеряет позиции на рынке и клиентов и вряд ли сможет восстановиться, говорится в иске.
- «Удоканская медь» из-за санкций тоже может остаться без основных поставщиков оборудования, запасных частей и консалтинговых услуг, считает Усманов. В этом случае компания не сможет начать производство без значительных задержек и погасить кредиты, что грозит ущербом в €2,17 млрд и банкротством.
Персональные санкции «приведут к уничтожению крупного экономического игрока», это «повлияет на жизнь сотен тысяч работников и их семей», утверждает Усманов. При этом в документе указано, что Совет Европы посчитал недоказанной угрозу «серьёзного и непоправимого вреда» для компаний Усманова.
- Основатель USM попал под персональные санкции Евросоюза в конце февраля 2022 года, а в начале марта оказался в санкционном списке США. В мае он решил оспорить европейские санкции в суде. Помимо него, попадание в «чёрный список» оспаривают также Роман Абрамович, Михаил Фридман и другие миллиардеры.
1. Потешные санкции
2. Санкции на пользу
Вот это и есть нытьё господа урапатриоты... Усманов заныл
Может, они мазохисты)
"Русский народ не уступит. Санкции, там, нормы, права, какие? У нас всегда была норма 125 грамм хлеба в сутки, и право победить!" Алишер Усманов
Аххахха
Ну так вышел бы из этих компаний, раз так печется об их благополучии
Вот! Я только только этот комент набирал. Епта так за людей родеешь - ну и выходи из правления. Кстати думаю ЕС ему что то такое и скажут.
Санкции никого не коснутся говорили они
- Миллиардер попросил суд ускорить разбирательство, так как заморозка активов грозит ему «серьёзным и непоправимым ущербом»
- это «повлияет на жизнь сотен тысяч работников и их семей», утверждает Усманов
Внимание, знатоки.
Какая из этих проблем действительно беспокоит Усманова, а какой он прикрывается в суде?
Южный 👍👍👍👍
даже "кушать не могу" (с) и с Винер развелся, вот как переживаю за сотни тыщ работников
А чего это в суд ЕС то? А не в басманный? Тьфу на него
У Путина и его дружков пусть спрашивает
Санкции нам на пользу
Можете банкротиться, я разрешаю.
Никогда не любил Мегафон, остальными компаниями не пользовался, пофигу абсолютно.
@МегаФон , а ведь и вправду, после того, как вы убрали безлимиты, с вами не хочется иметь дело.
Значит у тебя Мегафон
Пыню своего друга пусть попросит
О, а вот и запах коммунизма в комментариях
Что?
Видимо, намек на бывших партийных деятелей
Больно наверно
Всё, что нажито непосильным трудом!
Ахахахаха, жиробасина заднюю включила. Посадить за соблюдение санкций!!!111 Активы отнять и просрать на СВО!!! Z
Выглядит как шантаж))) хотя чему удивляться-то. Да и люди должны понимать, где работают.