Ozon выпустил карту от собственного банка со скидками на товары и кэшбеком — она заменит «Ozon Счёт» и Ozon Card Статьи редакции
В будущем пользователям новой карты будут доступны дополнительные банковские сервисы — например, рассрочка.
- «Ozon Карту» выпускает собственный банк Ozon с универсальной лицензией, объявила компания. Она работает с платёжной системой «МИР».
- Новая карта позволит пользователям получать скидки на маркетплейсе до 30%, а также до 10% кэшбека на три категории на выбор и до 1% на другие покупки вне Ozon. Скидки раньше получали пользователи «Ozon Счёта» — теперь его заменит карта.
- Протестировать «Ozon Карту» уже могут первые 100 тысяч пользователей маркетплейса. С 1 августа 2022 года открыть её смогут все. Чтобы это сделать, нужно зайти на Ozon на сайте или в приложении и заполнить короткую форму с номером телефона и почтой, уточнили vc.ru в пресс-службе.
- Пользователи с открытым «Ozon Счётом» автоматически увидят в личном кабинете вместо него «Ozon Карту». Чтобы картой можно было пользоваться вне маркетплейса, необходимо пройти онлайн-идентификацию, которая займёт несколько минут. После этого в личном кабинете появится дебетовая виртуальная карта, а пластиковую можно получить курьером или в пункте выдачи вместе с заказом с Ozon.
Оформление дебетовой карты и её обслуживание бесплатно. Пополнение, вывод средств и снятие наличных в любых банкоматах в пределах 50 тысяч рублей в месяц не тарифицируются. Переводы с карты и пополнение баланса доступны через Систему быстрых платежей.
- Ozon предложил клиентам банковскую карту Ozon Card с кэшбеком на все покупки в 2019 году. Это был партнёрский проект с РНКО «Платежный центр», который завершился в июле 2022-го. Пользователям Ozon Сard с июня не начисляется кэшбек, а накопленные по карте баллы остались — их можно потратить на любые покупки.
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Честно говоря, я тупо запутался в их картах, счетах и новых картах.
Главное деньги несите и вопросов не задавайте 😁🫡
Там какая то сумасшедшая градация. Сначала предлагали платить с Озон Карты, потом настаивали, что лучше со внутреннего счета. Теперь снова садят на Озон Карту. При этом есть разные приложения. Какое актуально, а какое скам теперь без 100 грамм не разберёшься.
К концу года снова к счёту наверное, вернутся. Или ещё чего новое придумают.
Маркетплейсам не хватает простоты и понятности. Что Яндекс мозг своим плюсом трахает, что Озон своими картами/счетами. Вот это вот вечная смена условий, перегруженная витрина, куча разных цен и разные кешбеки.
да, есть усталость от банков, карт и прочих кэшбэков.
я больше запутался в их бонусах. Бонусы Озон, экспресс-бонусы, премиум баллы, бонусы продавцов))
всё просто:
сначала был партнерский проект с РНКО "Золотая Корона" с вайтлейблом :)
далее сделали полностью свой кошелек и назвали Ozon Счёт
далее отказались от партнерского проекта и сделали уже свою Карту, которая привязана к кошельку :)
и сейчас стало еще проще:
у тебя есть счёт с деньгами
только к нему добавился внешний токен в виде настоящей карты :)
пользуйся на здоровье :)
Чтобы не путаться надо просто не начинать разбираться
Вах-вах, дарагой.. это рынок
Аналогично, там какие-то бонусные счета, бальные счета, баллы премиум, баллы Ozon, баллы Ozon карты.
Ozon Карта заменяет собой Ozon Card!
Гениально! Сколько получил инноватор? (-:
Как в классическом произведении:На карандашной фабрике при советской власти проходило производственное совещание. Один рационализатор предложил сэкономить дорогостоящий карандашный грифель и оставлять 5 сантиметров карандаша деревянным - все равно никто до конца не дописывает. Рационализатор получил премию. Через некоторое время другой рационализатор предложил отрезать лишние деревянные сантиметры - все равно там грифеля нет. Его тоже поддержали...
https://www.anekdot.ru/id/57532/
Давайте по фактам - Озон Карта от своего банка заменит Ozon Card от Золотой короны. Что не так?)
Шило на мыло.
Ваэ Овасапян отлично себя чувствует. Загорел
+15
Я безумно люблю Озон. Но их постоянные изменения в скидочной кешбек системе напрягают.
Сперва было:
1. Озон Премиум и Озон карта
2. Потом появился Озон Счет. (при этом спрашивая в чем разница у поддержки - даже они не знали как объяснить)
3. Сейчас появляется Озон.Карта
Такое ощущение, что к ним каждый раз приходит новый продакт или руководитель, и говорит - сносим все, строим заново.
P.S. Озон, сделайте, пожалуйста, возможность повышение лимитов по счету(теперь уже карте) офлайн. Как-то не хочется фоткаться с паспортом и прочими вытекающими...
По офлайн подумаем. Ну а изменения были необходимы, чтобы перейти к одному максимально удобному фин. продукту.
А потом Озон Премиум Про(Плюс) будет.
Выше объясняли, что карту из золотой короны в свой банк перенесли... Вопрос, что со счетом будет?
никаких фото не надо. Для абонентов Мегафона можно по номеру телефона пройти идентификацию. А можно просто указать паспортные данные и ИНН, лимиты повысятся.
0. Сбер спасибо
Пусть только на оплату, но всё же.
А можно просто без всяких танцев с бубном покупать по зеленому ценнику? Ведь на ВБ зачастую цена без вот этого всего просто ниже и все... И выбор делается не в пользу Озона...
Классный скриншот с тремя ценами.
Везде есть свою плюсы и минусы. Сейчас Счёт можно открыть в пару кликов и уже оплачивать товары с выгодными скидками. Затем вместо Ozon Счёта в личном кабинете автоматически появится Ozon Карта - никаких отдельных ритуалов совершать не нужно.
так открой Ozon Карту и покупай по зеленому ценнику :)
На ВБ ниже? Смотря на что? Но озон зачастую дешевле вб и тем более маркета
Я в прошлый раз повелся на эту зелёнку будучи невнимательным а потом сидел думал почему с карты списалось больше..
Немного подз...ла чехарда в Озоне. "Карта -> счет -> Карта"
Суета ради суеты и премий?
Клиентам никакой дополнительных преференций по сравнению с первой озон картой нет от слова "совсем".
Озон проснись!
На первый взгляд это может показаться непонятной суетой, как вы пишете. Но разница есть и смысл в замене тоже.
Ранее мы предлагали брендированную банковскую карту, выпущенную банком-партнером, которая позволяла получать только кешбэк при покупках. Новая Ozon Карта — наш самостоятельный финансовый продукт Ozon, выпускаемый собственным банком с универсальной лицензией. Благодаря использованию платежной системы МИР, дебетовая карта будет приниматься повсеместно в России, а также ряде зарубежных стран. А преимущества это скидки на товары в маркетплейс Ozon до 30%, а так же Карту можно использовать для покупок на любых площадках и при этом получать выгоду в виде кешбэка. Он составит до 10% на три любимые категории на выбор, а также до 1% на другие покупки. У старой версии карты от банка-партнера такого не было.
Возможно, бардак, будет. Как с баллами. Баллы, которые можно будет использовать до 30% покупки. Потом другие баллы, которые до 99%. Теперь будут баллы от продавцов до 50%, но может быть с ними полегче будет. Итого: 3 вида баллов, 2-3(?) видов счетов(балансов), 2 вида карт.
Круто что маркетплэйс развивается ,озон лучший
у меня знатно пригорело от такого перечня исключений mcc, по которым дают только 0.5% вне Озона
Попробуй Шуманит - любой нагар удаляет 👍🏼
Список один на все банки практически. Просто в других пишут 3000-3998, а не перечисляют все)
Три любимые категории можно выбирать из всех или из предложенных?
Выбирать надо каждый месяц или можно 1 раз выбрать и больше не мучаться?
Какая максимальная сумма кешьека в месяц?
Кешбек округляется до 100 рублей в меньшую сторону?
Надеюсь, округление сделают как в родственном МТС банке - до целого числа по правилу математического округления. Ну и в предлагаемых категориях на выбор не будут копировать Тинькофф с их "Цветы", "Музыка" и "Искусство"
Сам себе отвечу.
1. Выбирать можно только из предложенных. Это плохо.
2. Выбирать надо каждый месяц. Это плохо.
3. Максимальные кешбек в месяц 1500 для Любимых категорий и 3000 общий.
4. Округляется в меньшую сторону. Это плохо.
И список исключений огромный. Хотя не, он ОГРОМНЫЙ.
Прежде чем запустить свой банк, разве не требуется вначале организовать поддержку? Которой на Ozon просто нет
Ozon:
Ну в смысле? Я только озон счёт открыл?
Я даже ещё старую карту не успел закрыть
Вместо Ozon Счёта в личном кабинете автоматически появится Ozon Карта, изменится только интерфейс. Скидки до 30% на покупки на Ozon сохранятся при использовании новой Карты.
Для использования Карты вне маркетплейса следует заполнить короткую онлайн-форму, после чего откроется виртуальная карта и возможность заказать пластиковую карту.
можно будет продолжить пользоваться и счетом. А вот если вам нужно будет деньги со счета снять или потратить их на покупки в других магазинах. лучше переделать в карту.
Ozon счет мне нужен только чтобы покупать со скидками на Ozon.. а нафига мне карта, не ясно
Чтоб мог еще где-то оплачивать на сэкономленные деньги
Чтобы кешбык получать
Кручу верчу всех наеб#ть хочу. с этими картами,счетами и т.д.
не читал, но осуждаю?
Постоянно меняют карты эти
Один раз поменяли🙂
Оформил виртуальную для оплаты вне Озона. Кешбек в 10%, конечно же, будет не в самых популярных категориях ( в июле - это музеи или что-то подобное). А так на выбор дают 4 категории 1-5%, есть аптеки, магазины одежды.
Только не понял на счет доставки пластика. Пишут, что вложат карту в следующий заказ с курьером или ПВЗ. А заказы в ПВЗ сейчас Озон отправляет вообще без какой-либо упаковки. Карту тоже что-ли привезут просто пластиком без ничего. И надо ли сотруднику ПВЗ давать свой паспорт для внесения паспортных данных куда-нибудь или просто отдадут в руки по номеру заказа, сам потом активируй, как хочешь.
Александр, карту привезут в плоской плотной картонной коробке. Отдадут по номеру заказа, активировать карту нужно самостоятельно, не в пункте выдачи.
Задолбали, убрали карту, сделали счёт... Сейчас опять карту заводить?
Хотя все равно уже давно там не покупаю, но не хочется зайти и что-то опять новое оформлять🤦♂️
Пишут, что вроде как счет автоматом конвертнётся в карту)
За месяц уже вторая смена программ лояльности - сначала перевели все с Озон Карты на Озон Счет - теперь на отдельный банк
Короче, новость что Ozon помимо счета еще выпустил и карточку....
Так у нас же чипов нет для производства новых.. Или карта полностью виртуальная?
ну блин, МТС банк, Билайн банк, Озон банк.
Нафига все это?
Хочешь срубить бабла? Открой банк!
Нужен VC Bank
Чипов то хватит?🤣
Или нужно будет сдать старую,чтобы получить новую?)
Дак виртуальные же
Интересно, каким будет лимит хранения на карте?
После заполнения короткой онлайн-формы Ozon Карта становится полноценной дебетовой картой с кэшбеком на любые покупки вне маркетплейса. По карте станут доступны расширенные лимиты на хранение денег и покупки, возможность внешних платежей и переводов. На базовом уровне можно тратить до 200 тыс. руб. в месяц, на расширенном уровне (после заполнения дополнительных данных) — до 600 тыс. руб.
Лет 10 назад я думал, почему же это "Вконтакте" не выпускает свои банковские карты. Или даже почему не открывает свой банк. Это же целая экосистема для социальной сети. Вся информация, все товары - все там, а оплачивается картами ВК, через свой сервис. Удобно же. Но ВК тормозил до последнего.
Они ждали когда попадут в экосистему с банком уже действующей экосистемой
Потому что VK - это фонд, а не сервисная компания. Они тупо не уменю ничего выпускать
Хоть убейте, но я не понимаю, зачем Ozon свою карту делает. Договорились бы с банком каким-нибудь и делали бы кобрендовые карты со своей программой лояльности. Зачем мне карта Ozon, если есть Альфа или Тинькофф сейчас? Существенные плюсы только при покупках на маркетплейсе. А у вышеуказанных банков дофига предложений по повышенному кешбэку.
всмысле зачем? иметь ваш кеш и пользовать его)
зачем с каким-то, у афк есть мтс банк, крути деньги внутри своей вселенной они сущности плодят в виде ооо еком банк
Эти изменения между Озон Счетом и Озон Картой как-то отразятся на Озон Премиуме?
За подписку Premium перестал начисляться дополнительный кешбэк - баллы, но остались бонусы продавца, быстрый доступ к распродажам, бесплатная курьерская доставка и возврат курьером. Ценники со скидкой и кешбэк теперь будет доступен по новой Ozon Карте.
А по факту будет 5 рублей скидки на пару товаров. Большие скидки будут на завышенный в несколько раз хлам.
Причем тут не то чтобы Озон в чем-то виноват. Просто с чего бы продавцам давать скидки на товары и работать в минус.
Максимальную комиссию, которую берет озон с продавцов если не ошибаюсь 15% + логистика. В среднем с учетом всех всех всех комиссий Озон "забирает" 20-30% от цены продавца. Вопрос как они смогут давать скидку до 30%? Либо прям очень значительную часть "добирать" с продавца, либо это просто маркетинговая ложь. Да даже если всю комиссию отдадут с чего платить еще пункту выдачи? зарплаты итд. Можно сразу указать скидку до 99% для привлечения внимания.
Продавцам не требуется работать в минус, потому что часть скидки спонсируется нами.
А от какого банка карта? А если кто-то захочет сделать её зарплатной?
ОЗОН Банк - https://ozonbankdocs.ru/docs/common
На их банк кэшбэк 0.5 не распространяется?
Как я понял новость, ozon выпустил свою карточку
Сервис делают явно люди, которы нихера не понимаю ни потребностей, ни банковские продукты.
Есть кошелек. На нем лежат деньги, и пользователь эти деньги распределят на разные нужны. На покупки, на оплаты и т.п. Т.е. делжен быть инстурмент управления благополучием.. .а картока, это просто интерфейс, в большинсте случаев тупо никому не нужны.
Гнать этого Ваэ Овасапяна надо и нанять профессионального продакт-менеджера.
я может чего не понимаю, где он чего выпустил @ozon
С 1 августа покупатели смогут открыть Ozon Карту на сайте или в своем приложении. Получить же пластиковую карту можно курьером вместе со следующим заказом Ozon или в пункте выдачи. Да, обслуживание будет бесплатным.
Первые 100 тысяч зарегистрированных, или которые оставят заявку где-то? Просто никаких уведомлений не приходило в ЛК по этому поводу.
в ЛК на Озоне была кнопка с формулировкой "попробовать первым" или что-то такое
Для начала откройте Ozon Счёт (если ещё не открыт), а после запуска Ozon Карты мы сами привяжем её к вашему Ozon Счёту. Она появится в вашем Личном кабинете, а также вы увидите изменения на сайте и мы обязательно обо всём расскажем в письме.
что за новый тренд, все крупные компании открывают свои банки
чтобы сократить затраты на внутренних транзакциях, ну и плюс новые возможности. Чем @Тинькофф может привлечь клиентов? У них ни сервисов, ни партнерств, нихера нет. А Маркетплейс скидками на покупки заманивает.
Уже зарегал и сделал заказ
Карта на карте и карту погоняет. Кому вообще они нужны с имитацией потребительской выгоды?
как же задрал этот озон со своими "картами"!! то "card", то "счёт", то теперь "карта"
Это прекрасно, что Озон сокращает свои затраты, но что от этого покупателям? Вот что получается за последние 5 месяцев:
- Премиум уничтожили: удобная система накопления баллов больше не действует, цены стали одинаковыми для всех, зачем-то сделали подписку на КИОН (она итак есть во многих тарифах от МТС), а смысла в последнем бенефите - бесплатной доставке - нет никакого, т.к. продукты стоят дороже минимум на 30-40р даже по акциям, так что дешевле сходить в магазин.
- Задрали цены, чтобы заставить людей открыть Озон.счет, но без комиссии пополнить его с кредитной карты нельзя...бинго!
Выводы: пока что с сервисом Озона придётся попрощаться до лучших времён, видимо.
За подписку Premium перестал начисляться дополнительный кешбэк, но остались бонусы продавца, быстрый доступ к распродажам, бесплатная курьерская доставка и возврат курьером (для многих пользователей это очень актуально, особенно для тех, кому по тем или иным причинам необходима только курьерская доставка). А цена по счёту (и теперь уже новой карте) по данным опросов покупателей, является важным драйвером покупок на маркетплейсе — многие считают их более выгодными, чем начисление кешбэка баллами. Ну и кешбэк так же есть у новой Карты.
Звучит как карта Тинькофф в их лучшие времена.
Вы уж там разберитесь, счёт или карта. Перешёл по ссылке, чтобы открыть карту, однако на странице пишут про счёт, но кнопка именно оформить карту.
Чем больше сервисов, тем хуже качество. Могли бы сделать нормальный маркетплейс без билетов, отелей, банков и прочего.
Довыпускались. Упали и сайт, и приложение )))
Комментарий удален модератором
Внезапно открыл для себя Озон. Долгие годы был приверженцем Яндекса. И карта Яндекс Плюс от Альфы была в своё время привлекательна. Озон же отпугнул скандалом с подпиской настолько, что забыл на него про несколько лет, и даже не думал там что-либо заказывать.
Внезапно, оказалось что на Озоне больше товаров, больше отзывов и обзоров, лучше работает доставка и приятнее цены. А ещё - прозрачные условия работы со счетом. Поэтому карту выпущу обязательно.
А вот Яндекс - это капец, и с каждым годом все хуже и хуже! Оказывается, у них тоже есть счёт, только тщательно запрятанный в недрах приложении такси. И этим счетом что-то можно оплатить, что-то нельзя оплатить, при этом совершенно не понятно как им управлять, а какой-либо информации через браузер получить вообще нельзя. Незачёт!