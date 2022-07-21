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Ozon выпустил карту от собственного банка со скидками на товары и кэшбеком — она заменит «Ozon Счёт» и Ozon Card Статьи редакции

В будущем пользователям новой карты будут доступны дополнительные банковские сервисы — например, рассрочка.

  • «Ozon Карту» выпускает собственный банк Ozon с универсальной лицензией, объявила компания. Она работает с платёжной системой «МИР».
  • Новая карта позволит пользователям получать скидки на маркетплейсе до 30%, а также до 10% кэшбека на три категории на выбор и до 1% на другие покупки вне Ozon. Скидки раньше получали пользователи «Ozon Счёта» — теперь его заменит карта.
  • Протестировать «Ozon Карту» уже могут первые 100 тысяч пользователей маркетплейса. С 1 августа 2022 года открыть её смогут все. Чтобы это сделать, нужно зайти на Ozon на сайте или в приложении и заполнить короткую форму с номером телефона и почтой, уточнили vc.ru в пресс-службе.
  • Пользователи с открытым «Ozon Счётом» автоматически увидят в личном кабинете вместо него «Ozon Карту». Чтобы картой можно было пользоваться вне маркетплейса, необходимо пройти онлайн-идентификацию, которая займёт несколько минут. После этого в личном кабинете появится дебетовая виртуальная карта, а пластиковую можно получить курьером или в пункте выдачи вместе с заказом с Ozon.

  • Оформление дебетовой карты и её обслуживание бесплатно. Пополнение, вывод средств и снятие наличных в любых банкоматах в пределах 50 тысяч рублей в месяц не тарифицируются. Переводы с карты и пополнение баланса доступны через Систему быстрых платежей.

  • Ozon предложил клиентам банковскую карту Ozon Card с кэшбеком на все покупки в 2019 году. Это был партнёрский проект с РНКО «Платежный центр», который завершился в июле 2022-го. Пользователям Ozon Сard с июня не начисляется кэшбек, а накопленные по карте баллы остались — их можно потратить на любые покупки.

В новой «Ozon Карте» мы объединили самые востребованные функции, чтобы сделать её максимально полезной и удобной для любых покупок. Мы видим, что возможность получения скидок до 30% на Ozon уже привлекла 6 млн пользователей, оформивших «Ozon Счёт».

«Ozon Карта» — следующий этап развития финансовых продуктов на базе собственного универсального банка: она даёт возможность делать выгодные покупки и вне маркетплейса, а в перспективе держателям карт будут доступны новые сервисы, например, рассрочка на покупки, овердрафт, накопительные счета.

Ваэ Овасапян, гендиректор Ozon Fintech
Ozon

#новость #ozon

9295 просмотров
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241 комментарий
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 Andrey Zykov

Честно говоря, я тупо запутался в их картах, счетах и новых картах.

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Никита Иванов

Главное деньги несите и вопросов не задавайте 😁🫡

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Константин Суворов

Там какая то сумасшедшая градация. Сначала предлагали платить с Озон Карты, потом настаивали, что лучше со внутреннего счета. Теперь снова садят на Озон Карту. При этом есть разные приложения. Какое актуально, а какое скам теперь без 100 грамм не разберёшься.

К концу года снова к счёту наверное, вернутся. Или ещё чего новое придумают.

Маркетплейсам не хватает простоты и понятности. Что Яндекс мозг своим плюсом трахает, что Озон своими картами/счетами. Вот это вот вечная смена условий, перегруженная витрина, куча разных цен и разные кешбеки.

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22 комментария
Max Hegel

да, есть усталость от банков, карт и прочих кэшбэков.

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1 комментарий
Aleksandr A

я больше запутался в их бонусах. Бонусы Озон, экспресс-бонусы, премиум баллы, бонусы продавцов))

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Roman Bednarskiy

всё просто:
сначала был партнерский проект с РНКО "Золотая Корона" с вайтлейблом :)
далее сделали полностью свой кошелек и назвали Ozon Счёт
далее отказались от партнерского проекта и сделали уже свою Карту, которая привязана к кошельку :)

и сейчас стало еще проще:
у тебя есть счёт с деньгами
только к нему добавился внешний токен в виде настоящей карты :)

пользуйся на здоровье :)

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8 комментариев
Кружочек

Чтобы не путаться надо просто не начинать разбираться

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Псков Бурито

Вах-вах, дарагой.. это рынок

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Саша Панина

Аналогично, там какие-то бонусные счета, бальные счета, баллы премиум, баллы Ozon, баллы Ozon карты.

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Вадим Д.

Ozon Карта заменяет собой Ozon Card!
Гениально! Сколько получил инноватор? (-:

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Пабы старой Руси

Как в классическом произведении:

На карандашной фабрике при советской власти проходило производственное совещание. Один рационализатор предложил сэкономить дорогостоящий карандашный грифель и оставлять 5 сантиметров карандаша деревянным - все равно никто до конца не дописывает. Рационализатор получил премию. Через некоторое время другой рационализатор предложил отрезать лишние деревянные сантиметры - все равно там грифеля нет. Его тоже поддержали...

https://www.anekdot.ru/id/57532/

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Denis Kiselev

Давайте по фактам - Озон Карта от своего банка заменит Ozon Card от Золотой короны. Что не так?)

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15 комментариев
Petr0vich71

Шило на мыло.

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1 комментарий
Псков Бурито

Ваэ Овасапян отлично себя чувствует. Загорел

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Кружочек

+15

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Maksim

Я безумно люблю Озон. Но их постоянные изменения в скидочной кешбек системе напрягают.

Сперва было:
1. Озон Премиум и Озон карта
2. Потом появился Озон Счет. (при этом спрашивая в чем разница у поддержки - даже они не знали как объяснить)
3. Сейчас появляется Озон.Карта

Такое ощущение, что к ним каждый раз приходит новый продакт или руководитель, и говорит - сносим все, строим заново.

P.S. Озон, сделайте, пожалуйста, возможность повышение лимитов по счету(теперь уже карте) офлайн. Как-то не хочется фоткаться с паспортом и прочими вытекающими...

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Ozon

По офлайн подумаем. Ну а изменения были необходимы, чтобы перейти к одному максимально удобному фин. продукту.

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5 комментариев
Женатый Паша

А потом Озон Премиум Про(Плюс) будет.

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7 комментариев
Александр Соколов

Выше объясняли, что карту из золотой короны в свой банк перенесли... Вопрос, что со счетом будет?

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3 комментария
Aleksandr A
Озон, сделайте, пожалуйста, возможность повышение лимитов по счету(теперь уже карте) офлайн. Как-то не хочется фоткаться с паспортом и прочими вытекающими

никаких фото не надо. Для абонентов Мегафона можно по номеру телефона пройти идентификацию. А можно просто указать паспортные данные и ИНН, лимиты повысятся.

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jonewayne

0. Сбер спасибо
Пусть только на оплату, но всё же.

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Алексей Бунак

А можно просто без всяких танцев с бубном покупать по зеленому ценнику? Ведь на ВБ зачастую цена без вот этого всего просто ниже и все... И выбор делается не в пользу Озона...

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Алeкcандр Блoxин

Классный скриншот с тремя ценами.

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1 комментарий
Ozon

Везде есть свою плюсы и минусы. Сейчас Счёт можно открыть в пару кликов и уже оплачивать товары с выгодными скидками. Затем вместо Ozon Счёта в личном кабинете автоматически появится Ozon Карта - никаких отдельных ритуалов совершать не нужно.

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6 комментариев
Roman Bednarskiy

так открой Ozon Карту и покупай по зеленому ценнику :)

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4 комментария
Evgeny Voronkov

На ВБ ниже? Смотря на что? Но озон зачастую дешевле вб и тем более маркета

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1 комментарий
Никита Мардюков

Я в прошлый раз повелся на эту зелёнку будучи невнимательным а потом сидел думал почему с карты списалось больше..

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Сидор

Немного подз...ла чехарда в Озоне. "Карта -> счет -> Карта"
Суета ради суеты и премий?

Клиентам никакой дополнительных преференций по сравнению с первой озон картой нет от слова "совсем".
Озон проснись!

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Ozon

На первый взгляд это может показаться непонятной суетой, как вы пишете. Но разница есть и смысл в замене тоже.
Ранее мы предлагали брендированную банковскую карту, выпущенную банком-партнером, которая позволяла получать только кешбэк при покупках. Новая Ozon Карта — наш самостоятельный финансовый продукт Ozon, выпускаемый собственным банком с универсальной лицензией. Благодаря использованию платежной системы МИР, дебетовая карта будет приниматься повсеместно в России, а также ряде зарубежных стран. А преимущества это скидки на товары в маркетплейс Ozon до 30%, а так же Карту можно использовать для покупок на любых площадках и при этом получать выгоду в виде кешбэка. Он составит до 10% на три любимые категории на выбор, а также до 1% на другие покупки. У старой версии карты от банка-партнера такого не было.

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8 комментариев
Женатый Паша

Возможно, бардак, будет. Как с баллами. Баллы, которые можно будет использовать до 30% покупки. Потом другие баллы, которые до 99%. Теперь будут баллы от продавцов до 50%, но может быть с ними полегче будет. Итого: 3 вида баллов, 2-3(?) видов счетов(балансов), 2 вида карт.

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6 комментариев
саша кливецкий

Круто что маркетплэйс развивается ,озон лучший

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Aleksandr A
до 1% на другие покупки вне Ozon

у меня знатно пригорело от такого перечня исключений mcc, по которым дают только 0.5% вне Озона

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Женатый Паша
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Evgeny Voronkov
у меня знатно пригорело от такого перечня исключений mcc, по которым дают только 0.5% вне Озона

Попробуй Шуманит - любой нагар удаляет 👍🏼

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M Y

Список один на все банки практически. Просто в других пишут 3000-3998, а не перечисляют все)

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6 комментариев
Александр Шестаков

Три любимые категории можно выбирать из всех или из предложенных?
Выбирать надо каждый месяц или можно 1 раз выбрать и больше не мучаться?
Какая максимальная сумма кешьека в месяц?
Кешбек округляется до 100 рублей в меньшую сторону?

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Андрей Мельник

Надеюсь, округление сделают как в родственном МТС банке - до целого числа по правилу математического округления. Ну и в предлагаемых категориях на выбор не будут копировать Тинькофф с их "Цветы", "Музыка" и "Искусство"

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1 комментарий
Александр Шестаков

Сам себе отвечу.

1. Выбирать можно только из предложенных. Это плохо.
2. Выбирать надо каждый месяц. Это плохо.
3. Максимальные кешбек в месяц 1500 для Любимых категорий и 3000 общий.
4. Округляется в меньшую сторону. Это плохо.

И список исключений огромный. Хотя не, он ОГРОМНЫЙ.

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Псков Бурито

Прежде чем запустить свой банк, разве не требуется вначале организовать поддержку? Которой на Ozon просто нет

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Женатый Паша

Ozon:

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Sergey Tischenko

Ну в смысле? Я только озон счёт открыл?
Я даже ещё старую карту не успел закрыть

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Nikolay Ganin

Вместо Ozon Счёта в личном кабинете автоматически появится Ozon Карта, изменится только интерфейс. Скидки до 30% на покупки на Ozon сохранятся при использовании новой Карты.

Для использования Карты вне маркетплейса следует заполнить короткую онлайн-форму, после чего откроется виртуальная карта и возможность заказать пластиковую карту.

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3 комментария
lakoros

можно будет продолжить пользоваться и счетом. А вот если вам нужно будет деньги со счета снять или потратить их на покупки в других магазинах. лучше переделать в карту.

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Псков Бурито

Ozon счет мне нужен только чтобы покупать со скидками на Ozon.. а нафига мне карта, не ясно

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саша кливецкий

Чтоб мог еще где-то оплачивать на сэкономленные деньги

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18 комментариев
Evgeny Voronkov

Чтобы кешбык получать

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1 комментарий
Andrey Krasikov

Кручу верчу всех наеб#ть хочу. с этими картами,счетами и т.д.

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Александр Семаков

не читал, но осуждаю?

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1 комментарий
Граф Монтекристо

Постоянно меняют карты эти

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Nikolay Ganin

Один раз поменяли🙂

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4 комментария
Aleksandr A

Оформил виртуальную для оплаты вне Озона. Кешбек в 10%, конечно же, будет не в самых популярных категориях ( в июле - это музеи или что-то подобное). А так на выбор дают 4 категории 1-5%, есть аптеки, магазины одежды.
Только не понял на счет доставки пластика. Пишут, что вложат карту в следующий заказ с курьером или ПВЗ. А заказы в ПВЗ сейчас Озон отправляет вообще без какой-либо упаковки. Карту тоже что-ли привезут просто пластиком без ничего. И надо ли сотруднику ПВЗ давать свой паспорт для внесения паспортных данных куда-нибудь или просто отдадут в руки по номеру заказа, сам потом активируй, как хочешь.

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Ozon

Александр, карту привезут в плоской плотной картонной коробке. Отдадут по номеру заказа, активировать карту нужно самостоятельно, не в пункте выдачи.

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1 комментарий
Александр Соколов

Задолбали, убрали карту, сделали счёт... Сейчас опять карту заводить?

Хотя все равно уже давно там не покупаю, но не хочется зайти и что-то опять новое оформлять🤦‍♂️

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Dmitry Davydov

Пишут, что вроде как счет автоматом конвертнётся в карту)

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2 комментария
Владислав

За месяц уже вторая смена программ лояльности - сначала перевели все с Озон Карты на Озон Счет - теперь на отдельный банк

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Псков Бурито

Короче, новость что Ozon помимо счета еще выпустил и карточку....

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Никита Мардюков

Так у нас же чипов нет для производства новых.. Или карта полностью виртуальная?

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Max Hegel

ну блин, МТС банк, Билайн банк, Озон банк.
Нафига все это?

Хочешь срубить бабла? Открой банк!

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Ха Ха

Нужен VC Bank

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1 комментарий
Mr Black

Чипов то хватит?🤣
Или нужно будет сдать старую,чтобы получить новую?)

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Rafa Ramazanov

Дак виртуальные же

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2 комментария
Tony Realovich

Интересно, каким будет лимит хранения на карте?

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Nikolay Ganin

После заполнения короткой онлайн-формы Ozon Карта становится полноценной дебетовой картой с кэшбеком на любые покупки вне маркетплейса. По карте станут доступны расширенные лимиты на хранение денег и покупки, возможность внешних платежей и переводов. На базовом уровне можно тратить до 200 тыс. руб. в месяц, на расширенном уровне (после заполнения дополнительных данных) — до 600 тыс. руб.

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Штуки из труб

Лет 10 назад я думал, почему же это "Вконтакте" не выпускает свои банковские карты. Или даже почему не открывает свой банк. Это же целая экосистема для социальной сети. Вся информация, все товары - все там, а оплачивается картами ВК, через свой сервис. Удобно же. Но ВК тормозил до последнего.

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саша кливецкий

Они ждали когда попадут в экосистему с банком уже действующей экосистемой

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2 комментария
Псков Бурито

Потому что VK - это фонд, а не сервисная компания. Они тупо не уменю ничего выпускать

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Ярослава Радионова

Хоть убейте, но я не понимаю, зачем Ozon свою карту делает. Договорились бы с банком каким-нибудь и делали бы кобрендовые карты со своей программой лояльности. Зачем мне карта Ozon, если есть Альфа или Тинькофф сейчас? Существенные плюсы только при покупках на маркетплейсе. А у вышеуказанных банков дофига предложений по повышенному кешбэку.

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Металлический единорожек88

всмысле зачем? иметь ваш кеш и пользовать его)

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1 комментарий
неформат

зачем с каким-то, у афк есть мтс банк, крути деньги внутри своей вселенной они сущности плодят в виде ооо еком банк

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1 комментарий
1E0P4RD

Эти изменения между Озон Счетом и Озон Картой как-то отразятся на Озон Премиуме?

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Ozon

За подписку Premium перестал начисляться дополнительный кешбэк - баллы, но остались бонусы продавца, быстрый доступ к распродажам, бесплатная курьерская доставка и возврат курьером. Ценники со скидкой и кешбэк теперь будет доступен по новой Ozon Карте.

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Valeryi
получать скидки на маркетплейсе до 30%, а также до 10% кэшбека на три категории на выбор

А по факту будет 5 рублей скидки на пару товаров. Большие скидки будут на завышенный в несколько раз хлам.

Причем тут не то чтобы Озон в чем-то виноват. Просто с чего бы продавцам давать скидки на товары и работать в минус.

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Anton

Максимальную комиссию, которую берет озон с продавцов если не ошибаюсь 15% + логистика. В среднем с учетом всех всех всех комиссий Озон "забирает" 20-30% от цены продавца. Вопрос как они смогут давать скидку до 30%? Либо прям очень значительную часть "добирать" с продавца, либо это просто маркетинговая ложь. Да даже если всю комиссию отдадут с чего платить еще пункту выдачи? зарплаты итд. Можно сразу указать скидку до 99% для привлечения внимания.

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1 комментарий
Ozon

Продавцам не требуется работать в минус, потому что часть скидки спонсируется нами.

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1 комментарий
Андрей Землянский

А от какого банка карта? А если кто-то захочет сделать её зарплатной?

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Дмитрий Звягин

ОЗОН Банк - https://ozonbankdocs.ru/docs/common

ОЗОН Банк
ОЗОН Банк - первый e-commerce банк в России, предлагающий уникальные финансовые сервисы для…
ozonbankdocs.ru
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6 комментариев
Никита Гайдар

На их банк кэшбэк 0.5 не распространяется?

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Псков Бурито

Как я понял новость, ozon выпустил свою карточку

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Псков Бурито

Сервис делают явно люди, которы нихера не понимаю ни потребностей, ни банковские продукты.

Есть кошелек. На нем лежат деньги, и пользователь эти деньги распределят на разные нужны. На покупки, на оплаты и т.п. Т.е. делжен быть инстурмент управления благополучием.. .а картока, это просто интерфейс, в большинсте случаев тупо никому не нужны.

Гнать этого Ваэ Овасапяна надо и нанять профессионального продакт-менеджера.

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неформат

я может чего не понимаю, где он чего выпустил @ozon

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Ozon

С 1 августа покупатели смогут открыть Ozon Карту на сайте или в своем приложении. Получить же пластиковую карту можно курьером вместе со следующим заказом Ozon или в пункте выдачи. Да, обслуживание будет бесплатным.

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Дмитрий Звягин
Протестировать «Ozon Карту» уже могут первые 100 тысяч пользователей маркетплейса.

Первые 100 тысяч зарегистрированных, или которые оставят заявку где-то? Просто никаких уведомлений не приходило в ЛК по этому поводу.

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Aleksandr A

в ЛК на Озоне была кнопка с формулировкой "попробовать первым" или что-то такое

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3 комментария
Ozon

Для начала откройте Ozon Счёт (если ещё не открыт), а после запуска Ozon Карты мы сами привяжем её к вашему Ozon Счёту. Она появится в вашем Личном кабинете, а также вы увидите изменения на сайте и мы обязательно обо всём расскажем в письме.

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Leonid Manilov

что за новый тренд, все крупные компании открывают свои банки

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Псков Бурито

чтобы сократить затраты на внутренних транзакциях, ну и плюс новые возможности. Чем @Тинькофф может привлечь клиентов? У них ни сервисов, ни партнерств, нихера нет. А Маркетплейс скидками на покупки заманивает.

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К М

Уже зарегал и сделал заказ

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Светлана Завацкая

Карта на карте и карту погоняет. Кому вообще они нужны с имитацией потребительской выгоды?

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uiuxaudit

как же задрал этот озон со своими "картами"!! то "card", то "счёт", то теперь "карта"

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Dmitry D

Это прекрасно, что Озон сокращает свои затраты, но что от этого покупателям? Вот что получается за последние 5 месяцев:
- Премиум уничтожили: удобная система накопления баллов больше не действует, цены стали одинаковыми для всех, зачем-то сделали подписку на КИОН (она итак есть во многих тарифах от МТС), а смысла в последнем бенефите - бесплатной доставке - нет никакого, т.к. продукты стоят дороже минимум на 30-40р даже по акциям, так что дешевле сходить в магазин.
- Задрали цены, чтобы заставить людей открыть Озон.счет, но без комиссии пополнить его с кредитной карты нельзя...бинго!
Выводы: пока что с сервисом Озона придётся попрощаться до лучших времён, видимо.

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Ozon

За подписку Premium перестал начисляться дополнительный кешбэк, но остались бонусы продавца, быстрый доступ к распродажам, бесплатная курьерская доставка и возврат курьером (для многих пользователей это очень актуально, особенно для тех, кому по тем или иным причинам необходима только курьерская доставка). А цена по счёту (и теперь уже новой карте) по данным опросов покупателей, является важным драйвером покупок на маркетплейсе — многие считают их более выгодными, чем начисление кешбэка баллами. Ну и кешбэк так же есть у новой Карты.

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2 комментария
Немалый супер_стар
карта позволит пользователям получать скидки на маркетплейсе до 30%, а также до 10% кэшбека на три категории на выбор и до 1% на другие покупки вне Ozon.

Звучит как карта Тинькофф в их лучшие времена.

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Konstantin Scherbakov

Вы уж там разберитесь, счёт или карта. Перешёл по ссылке, чтобы открыть карту, однако на странице пишут про счёт, но кнопка именно оформить карту.

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Николай Боберский

Чем больше сервисов, тем хуже качество. Могли бы сделать нормальный маркетплейс без билетов, отелей, банков и прочего.

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Aleksandr A

Довыпускались. Упали и сайт, и приложение )))

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Ияза Гара

Внезапно открыл для себя Озон. Долгие годы был приверженцем Яндекса. И карта Яндекс Плюс от Альфы была в своё время привлекательна. Озон же отпугнул скандалом с подпиской настолько, что забыл на него про несколько лет, и даже не думал там что-либо заказывать.
Внезапно, оказалось что на Озоне больше товаров, больше отзывов и обзоров, лучше работает доставка и приятнее цены. А ещё - прозрачные условия работы со счетом. Поэтому карту выпущу обязательно.
А вот Яндекс - это капец, и с каждым годом все хуже и хуже! Оказывается, у них тоже есть счёт, только тщательно запрятанный в недрах приложении такси. И этим счетом что-то можно оплатить, что-то нельзя оплатить, при этом совершенно не понятно как им управлять, а какой-либо информации через браузер получить вообще нельзя. Незачёт!

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