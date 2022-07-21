В новой «Ozon Карте» мы объединили самые востребованные функции, чтобы сделать её максимально полезной и удобной для любых покупок. Мы видим, что возможность получения скидок до 30% на Ozon уже привлекла 6 млн пользователей, оформивших «Ozon Счёт».

«Ozon Карта» — следующий этап развития финансовых продуктов на базе собственного универсального банка: она даёт возможность делать выгодные покупки и вне маркетплейса, а в перспективе держателям карт будут доступны новые сервисы, например, рассрочка на покупки, овердрафт, накопительные счета.